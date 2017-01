Patru constănţeni vor participa la Europenele de kick-box

Săptămîna viitoare, în localitatea croată Pula, vor avea loc Campionatele Europene de kick-box pentru juniori (sportivi între 16 şi 18 ani). România va participa la această competiţie cu o delegaţie alcătuită din opt sportivi, dintre care patru sînt constănţeni, legitimaţi la clubul Tai-chi-do-ryu şi antrenaţi de Marcel Ilaşcu. Cei patru sînt Cristian Stoica (67 kg), Iulian Ilaşcu (54 kg), Florin Bădilă (60 kg) şi Daniel Cazan (81 kg). Ilaşcu va fi şi antrenor secund al lotului deplasat în Croaţia, principal fiind Mircea Boldea, preşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale.

A început Cupa Friends

La Constanţa, pe terenul cu acelaşi nume, situat pe Bd. Aurel Vlaicu, a debutat la sfîrşitul săptămînii trecute Cupa Friends, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor. La competiţie participă 18 echipe, care vor juca sistem campionat, tur-retur, iar învingătoarea se califică la turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. Au drept de participare la acest turneu jucători care nu sînt legitimaţi la vreo echipă de fotbal, fără limită de vîrstă. Iată rezultatele înregistrate în prima etapă: David 2009 - Speranţa Cobadin 15-0; Tomis Juniors - Marea Neagră 19-4; Scuba - Trîntorii 11-6; Oxford - Steaua Mării 13-1; Friends - Campionii 13-2; CSO Ovidiu - Vlahi 13-3; Koiciu - Rechinii 9-8; Real - Frontieră 8-5; Crazy Team - Juventus 4-3.

Retragere de gală pentru constănţeanul Andrei Pavel

Programat în perioada 19-27 septembrie, BCR Open Romania 2009 va reprezenta ultimul turneu din carieră pentru Andrei Pavel, unul dintre cei mai mari tenismeni români din toate timpurile. Cu această această ocazie, constănţeanul se va retrage oficial din competiţiile ATP, iar organizatorii i-au pregătit o surpriză. La finalul turneului, Pavel va susţine un meci demonstrativ în compania unui alt mare campion, croatul Goran Ivanisevic. “În funcţie de cine se va mai retrage este posibil ca şi Andrei Pavel să intre direct pe tabloul principal şi să nu fim nevoiţi să-i dăm un wild-card. Unul din punctele de atracţie ale acestui turneu va fi această ultimă participare a unui mare jucător al României. Şi-a făcut cu prisosinţă datoria şi merită cu prisosinţă o retragere pe măsură, iar noi i-o vom face foarte interesantă”, a spus Bogdan Enoiu, organizatorul turneului bucureştean.

Ediţia din 2009 a Trofeului Carpaţi la feminin a fost anulată

Secretarul general al FR Handbal, Mihai Marinescu a declarat ieri că ediţia din acest an a Trofeului Carpaţi la handbal feminin, care urma să se desfăşoare la Cluj-Napoca, a fost anulată. “Din cauza componenţei grupei noastre la Campionatul Mondial din China, dar şi a datelor de desfăşurare a meciurilor şi a faptului că trebuie să plecăm mai devreme în China, am fost nevoiţi să renunţăm la organizarea Trofeului Carpaţi de la Cluj. Am anunţat oficial şi din timp pe toată lumea. Să nu uităm că au mai intervenit şi cele două jocuri oficiale din luna octombrie, în preliminariile CE din 2010”, a declarat Mihai Marinescu. Trofeul Carpaţi la handbal feminin s-a desfăşurat timp de 10 ani consecutiv la Cluj-Napoca, iar ediţia din 2009 trebuia să fie a 11-a. Programat de obicei spre finalul lunii noiembrie, turneul de la Cluj a fost înlocuit pentru echipa României, cu unul în Norvegia, dar care se va desfăşura mai devreme, între 19 şi 23 noiembrie. După disputarea meciurilor din Norvegia, naţionala feminină va reveni în ţară şi va pleca spre China, unde pe 1 decembrie va debuta Campionatul Mondial.