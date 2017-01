Campionatul European de baschet

În Polonia au continuat întrecerile Campionatului European de baschet masculin cu partidele din faza grupelor semifinale – grupa E: Franţa – Macedonia 83-57; Macedonia – Germania 86-75!; Grecia – Rusia 65-68!; Croaţia – Franţa 79-87; grupa F: Turcia – Spania 63-60!!!; Polonia – Serbia 72-77; Lituania – Slovenia 58-81; Spania – Lituania 84-70. Aseară s-au jucat partidele Slovenia – Polonia şi Serbia – Turcia. Astăzi (Rusia – Macedonia; Franţa – Grecia; Germania - Croaţia) şi mîine (Lituania – Serbia; Polonia – Spania; Turcia - Slovenia) sîmt programate ultimele partide din grupele semifinale. Apoi se va intra în faza eliminărilor directe, cu sferturi de finală, semifinale şi finale.

Liverpool a confirmat că noul sponsor principal va fi o bancă

Gruparea engleză FC Liverpool a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a semnat un contract valabil pentru patru ani cu banca Standard Chartered, care va înlocui producătorul de bere Carlsberg. Clubul nu a precizat suma pe care o va primi, dar presa engleză scrie că gruparea va încasa în următorii patru ani suma de 80 de milioane de lire sterline. Contractul se va derula din sezonul 2010-2011. Carlsberg a fost sponsorul principal din anul 1992. “Sînt foarte entuziasmat de această tranzacţie. Este o zi importantă în viaţa clubului Liverpool. Este cea mai mare tranzacţie în care am fost implicaţi, iar calibrul noului partener, banca Standard Chartered, demonstrează că avem obiective importante”, a spus directorul administrativ al grupării britanice, Christian Purslow. Liverpool este cel mai titrat club din Anglia, cu 18 titluri de campioană şi cinci Ligi ale Campionilor, dar nu a mai cîştigat titlul din 1990.

Poliţia îl acuză pe Adebayor că i-a provocat pe fanii lui Arsenal

Reprezentanţii poliţiei din Manchester l-au criticat, duminică noapte, pe jucătorul lui Manchester City, Emmanuel Adebayor, după ce acesta i-a provocat pe fanii lui Arsenal, iar un steward şi-a pierdut cunoştinţa din cauza incidentelor. Atacantul lui City va fi suspendat pentru că l-a lovit peste faţă pe Robin van Persie şi a sărbătorit golul marcat în faţa fanilor adverşi. Clubul Arsenal riscă şi el să fie sancţionat pentru că fanii echipei s-au bătut cu stewarzii şi au aruncat cu obiecte pe teren. Numărul forţelor de ordine a fost suplimentat pentru a restabili liniştea, iar un steward şi-a pierdut cunoştinţa pentru cinci minute în urma incidentelor. “Modul în care fotbalistul a sărbătorit golul, în faţa fanilor adverşi, a creat probleme în tribune. Stewardul a leşinat după ce a fost lovit de un obiect în cap. Este decizia clubului, a responsabililor cu securitatea şi a Federaţiei Engleze de Fotbal dacă vor ca incidentul să fie anchetat, dar situaţia a fost groaznică pentru toţi stewarzii”, a spus unul dintre purtătorii de cuvînt ai poliţiei. Adebayor şi-a cerut scuze pentru comportamentul pe care l-a avut, explicînd că a reacţionat aşa din cauza emoţiilor. “Nu ştiu cu ce am greşit. Nu i-am auzit pe cei de la poliţie sau FA că vor să discute cu mine. Clubul nu m-a anunţat. Am fost insultat încă de la încălzire. Nu am planificat nimic, nu ştiam că o să marchez”, a spus jucătorul lui Manchester City. “Nu fotbalistul a aruncat obiectul, dar fanii au reacţionat la gestul său”, a adăugat reprezentantul poliţiei.

Kim Clijsters a cîştigat US Open

Tenismena Kim Clijsters s-a impus, duminică seară, în faţa danezei Caroline Wozniacki, scor 7-5, 6-3, în finala ultimului turneu de Mare şlem al anului, US Open. Belgianca în vîrstă de 26 de ani a ajuns pe tabloul principal datorită unui wild-card, ea revenind în competiţii după doi ani de absenţă timp în care a devenit mamă. Acesta este cel de-al doilea titlu de Mare şlem cucerit de belgiancă, după ce s-a mai impus la Flashing Meadows şi în 2005. Astfel, Clijsters a devenit prima jucătoare posesoare a unui wild-card din istorie care a cîştigat US Open. „M-a ajutat mult faptul că am avut-o pe fetiţa mea aici, cu mine. Acum vreau doar să mă întorc acasă, să revin la rutina familială. Fetiţa mea s-a distrat aici la New York şi asta ne-am dorit, ca rutina competiţiei să nu o influenţeze. M-a ajutat să mă menţin concentrată pe tenis”, a spus Kim Clijsters. Belgianca a recunoscut că victoria la US Open nu intra în planurile ei: „Nu acesta era planul. Am revenit ca să văd cum merg lucrurile, să recuperez senzaţiile de pe teren. Mulţumesc organizatorilor că mi-au dat un wild-card şi am avut şansa să îmi apăr titlul cucerit în 2005”.

Serena Williams a fost amendată cu 10.500 de dolari

Adversara lui Kim Clijsters din semifinale, Serena Williams, a fost amendată cu suma de 10.500 de dolari pentru că a ameninţat-o cu moartea pe arbitra de linia în meciul cu belgianca. De asemenea, Williams şi-a cerut scuze public pentru cele întîmplate. Suma cu care a fost amendată Serena este cea mai mare pe care o prevede regulamentul turneelor de Mare şlem.

Perechea Leander Paes-Lukas Dlouhy a cîştigat proba de dublu masculin la US Open

Perechea Leander Paes-Lukas Dlouhy (India/Cehia), cap de serie numărul 4, a cîştigat, duminică, proba masculină de dublu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Leander Paes şi Lukas Dlouhy au învins în finală, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, cuplul Mahesh Bhupathi-Mark Knowles (India/Bahamas), cap de serie numărul 3. La juniori, proba masculină a fost cîştigată de australianul Bernard Tomic, care a trecut de americanul Chase Buchanan, cu scorul de 6-1, 6-3. La fete s-a impus Heather Watson (Marea Britanie), după ce a trecut de Yana Buchina (Rusia), cu scorul de 6-4, 6-1.

Twente Enschede a transferat un fost internaţional de tineret

Gruparea olandeză Twente Enschede, adversara Stelei în grupa H a Ligii Europa, l-a achiziţionat pe fostul internaţional olandez under 21, Dwight Tiendalli. Acesta are 23 de ani, poate evolua pe posturile de fundaş şi mijlocaş defensiv şi a semnat un contract pe un an, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon. Dwight Tiendalli a venit la Twente ca jucător liber de contract, Feyenoord renunţînd la serviciile sale luna trecută. Jucătorul originar din Surinam şi-a început cariera la FC Utrecht, în 2004, iar în vara anului 2006 s-a transferat la Feyenoord. În 2008, el a fost împrumutat clubului Sparta Rotterdam. Formaţia FC Twente a câştigat, scor 3-2 (1-1), partida susţinută, sîmbătă, pe teren propriu, cu FC Utrecht, în etapa a VI-a a campionatului Olandei.

Argentina, invitată la Tri Nations

Naţionala de rugby a Argentinei a primit o invitaţie oficială de a participa la unul dintre cele mai importante turnee ale lumii, Turneul celor 3 Naţiuni. Organizatorii acestei competiţii, care în viitor se va numi Turneul celor 4 Naţiuni (Africa de Sud, Noua Zeelandă, Australia şi Argentina), au precizat că naţionala “pumelor“, aşa cum este supranumită Argentina, va fi integrată începînd cu ediţia din 2012. “Abia acum vom putea considera că avem un turneu cu adevărat complet al Emisferei Sudice“, au spus organizatorii. Turneul celor 3 Naţiuni a fost înfiinţat în 1996.

UEFA a mărit primele în Liga Campionilor

UEFA a crescut primele pentru partidele din Liga Campionilor, competiţie ce începe astăzi, cu 26 la sută, după ce în sezonul trecut cele 32 de echipe participante şi-au împărţit 583 de milioane de euro. Fiecare formaţie participantă în acest sezon în Liga Campionilor, între care se regăseşte şi campioana României, Unirea Urziceni, încasează 7,1 milioane de euro. În faza grupelor, fiecare succes aduce 800.000 de euro, în timp ce rezultatele de egalitate permit încasarea a 400.000 euro. Începînd din tururile cu eliminare directă, repartizarea sumelor este următoarea - optimi: 3 milioane de euro; sferturi: 3,3 milioane de euro; semifinale: 4,2 milioane de euro; finala : 5,5 milioane de euro pentru finalistă, 9 milioane de euro pentru cîştigătoare.

Park Ji-Sung şi-a prelungit contractul cu Manchester United

Mijlocaşul sud-coreean Park Ji-Sung a parafat o înţelegere suplimentară pentru trei ani cu Manchester United, a anunţat impresarul jucătorului. Agentul a refuzat să ofere detalii financiare legate de noul acord dar, potrivit agenţiei Yonhap, internaţionalul sud-coreean va cîştiga 3,6 millioane de lire sterline pe an, o creştere de 30 de procente faţă de salariul încasat în precedentele două sezoane. Park se află la gruparea de pe Old Trafford din 2005, fiind transferat de la PSV Eindhoven pentru patru milioane de lire sterline. El a devenit sezonul trecut primul jucător asiatic care a participat într-o finală a Ligii Campionilor (Manchester United - FC Barcelona 0-2). În cele 126 de apariţii în tricoul echipei din Manchester, Park a înscris 12 goluri.

Phil Neville va fi indisponibil din cauza unei accidentări la genunchi

Căpitanul lui Everton, Phil Neville, va fi indisponibil pentru o perioadă mai lungă, după ce a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului, în meciul pierdut cu 1-2 în faţa lui Fulham. Neville s-a accidentat în repriza secundă, în urma unui fault al lui Dickson Etuhu, jucător care a fost criticat de antrenorul lui Everton, David Moyes, nemulţumit de faptul că arbitrul nu a acordat lovitură liberă sau cartonaş galben. „Radiografia efectuată luni a confirmat faptul că Phil are o problemă la ligamentele anterioare ale genunchiului. Se va odihni în următoarele 48 de ore, pentru ca umflătura să dispară, apoi va fi consultat de un specialist din Londra, care va alege tratamentul. Este prea devreme să spunem cît va lipsi, dar perioada va fi destul de lungă”, a spus medicul echipei, Mick Rathbone. Everton va întîlni joi pe AEK Atena, în Grupa I a Ligii Europa.

Kim Clijsters a cîştigat 1,6 milioane de dolari într-o lună de tenis!

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, învingătoarea turneului de Grand Slam US Open, a cîştigat într-o lună de la revenirea sa în activitate peste 1,6 milioane de dolari, reprezentînd circa 10 la sută din toţi banii obţinuţi în cariera ei. Clijsters s-a retras în mai 2007 pentru a se căsători şi pentru a face un copil. După ce a realizat tot ce şi-a propus, jucătoarea belgiană a revenit la tenis pe 10 august anul acesta, în turneul de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Clijsters a ajuns pînă în sferturile de finală, fază în care a pierdut în faţa Dinarei Safina, numărul 1 WTA. Pentru calificarea în sferturi, belgianca a primit 200 de puncte WTA şi 40.000 de dolari. Apoi, ea a ajuns în optimile de finală ale turneului de la Toronto, dotat tot cu premii de două milioane de dolari, unde a pierdut în faţa Jelenei Jankovici, dar a încasat un cec de 20.000 de dolari şi 110 puncte. În fine, la US Open a reeditat performanţa din 2005, obţinînd 2000 de puncte WTA şi 1.567.200 de dolari. Într-o lună, Clijsters a jucat 14 partide şi a cîştigat 12, a încasat 1.628.000 de dolari, a strîns 2.310 puncte WTA, care au propulsat-o direct în Top 20 WTA, pînă pe poziţia 19!