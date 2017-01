Force India - cea mai rapidă maşină de la Monza!!!

Incredibil, dar adevărat - Force India este cea mai rapidă maşină de pe cel mai rapid circuit din Formula 1, cel de la Monza! Acolo unde, duminică, de la ora 15.00 este programat Grand Prix-ul Italiei. Antrenamentele neoficiale de ieri l-au propulsat pe Sutil pe prima poziţie în 1.23:924, timp realizat în cea de-a doua sesiune de antrenamente, cînd germanul a fost secondat de piloţii de la Renault. Prima sesiune a fost dominată de piloţii de la McLaren, dar imediat în apropierea lor s-a situat acelaşi Sutil! Primii 4 piloţi din clasamentul general au alergat modest ieri, Vettel situîndu-se chiar pe ultimele poziţii! Astăzi, de la ora 15.00, ora României este programată sesiunea oficială de antrenamente. Anul trecut la Monza s-a impus Vettel, aflat la primul succes din F1.

Duminică vom cunoaşte noua campioană europeană la volei masculin

Campionatul European de volei masculin găzduit de Turcia a intrat pe ultima linie dreaptă. Sîmbătă, la Izmir, vor avea loc cele două semifinale, Polonia - Bulgaria (ora 17.30) şi Rusia - Franţa (ora 20.30). Favorită la titlu se anunţă Rusia, care a cedat doar patru seturi în şase partide şi e dornică de revanşă după ce acum doi ani pierdea finala în faţa Spaniei chiar la Moscova. Finala este programată duminică, de la ora 17.30, tot la Izmir.

Campionatul European de baschet

Ieri au continuat în Polonia întrecerile Campionatului European de baschet masculin cu primele partide din faza grupelor semifinale, fază în care contează rezultatele din prima fază a competiţiei.. În ultimele partide din grupele preliminare s-au înregistrat rezultatele: Marea Britanie - Serbia 59-77 şi Lituania - Bulgaria 84-69. Ieri, în primul meci din grupa E: Rusia - Croaţia 62-59; Gernania - Grecia 76-84. După închiderea ediţiei s-a jucat partida Franţa - Macedonia. Astăzi sînt programate partidele din grupa F, după următorul program: Turcia - Spania; Polonia - Serbia; Lituania - Slovenia

Etapa a 5-a în Liga a II-a

Cel de-al doilea eşalon fotbalistic al ţării programează sîmbătă şi duminică partidele etapei a 5-a după următorul program: Seria I - sîmbătă, ora 11: Sportul Studenţesc - Săgeata Stejaru, Gloria Buzău - Dunărea Galaţi, Tricolorul Breaza - CSM Rm. Sărat, Petrolul Ploieşti - FC Botoşani, Victoria Brăneşti - Cetatea Suceava, Concordia Chiajna - Dinamo II (ora 13.00), Dunărea Giurgiu - FCM Bacău (ora 17.00); duminică: FC Snagov - Farul (ora 11), Steaua II - Delta Tulcea (ora 13.00); Seria a II-a, sîmbătă, ora 11: CFR Timişoara - Arieşul Turda, Fortuna Covaci - U Cluj, FC Silvania - UT Arad, Minerul Lupeni - CS Otopeni, Gaz Metan CFR Craiova - FC Argeş, FC Baia Mare - FCM Tg. Mureş, FC Bihor - Mureşul Deva, CSM Rm. Vîlcea - Drobeta Tr. Severin; duminică, ora 16.30: Dacia Mioveni - Jiul Petroşani.

Etapa a patra în Campionatul Judeţean de fotbal

În Campionatul Judeţean de fotbal, duminică vor avea loc partidele etapei a treia. Iată programul meciurilor, care vor începe la ora 11.00, cu excepţia celor de la Mihai Viteazu, Ciocîrlia, Ghindăreşti, Topraisar, Constanţa şi Comana: SERIA NORD: Sportul Tortomanu - Viitorul Tîrguşor; Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Fîntînele; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Gloria Seimeni (ora 12.00); Pescăruşul Gîrliciu - Recolta Nicolae Bălcescu; Viitorul Vulturu - Sport Club Horia; SC Val Poarta Albă - Dunaris Topalu (se joacă la Ciocîrlia, de la ora 15.00); Ştef Serv Seimeni - Ulmetum Pantelimon; Pescarul Ghindăreşti - Voinţa Siminoc (ora 12.00). SERIA SUD: Sacidava Aliman - AS Ciocîrlia (se joacă la Dunăreni); CSS Medgidia - ELIF Fîntîna Mare (stadion Cimentul); Progresul Dobromir - Viitorul Cobadin (se joacă la Băneasa); Danubius Rasova - Trophaeum Adamclisi; AS Independenţa - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Inter Ion Corvin - CS II Peştera. Meciul AS Carvăn - Marmura Deleni a fost amînat. SERIA EST: Unirea Topraisar - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă sîmbătă, de la ora 16.00); CFR Constanţa - Sparta II Techirghiol (teren CFR, ora 13.00); Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Osmancea); Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă; Gloria II Albeşti Cotul Văii - AS Bărăganu; CS Agigea - CS II Eforie (se joacă la Techirghiol); Avîntul Comana - Luceafărul Amzacea (ora 16.00).

Seitaridis revine la Panathinaikos Atena

Fundaşul grec Giourkas Seitaridis va reveni la formaţia Panathinaikos Atena, adversara echipei Dinamo în grupa F a Ligii Europei. Seitaridis, liber de contract după plecarea de la Atletico Madrid, a semnat un contract pe patru sezoane cu fosta sa echipă. În vîrstă de 28 de ani, el a fost format la Panathinaikos înainte de a juca la FC Porto şi Dinamo Moscova.

Germania a cîştigat pentru a cincea oară consecutiv Campionatul European de fotbal feminin

Echipa naţională de fotbal feminin a Germaniei şi-a adjudecat pentru a cincea oară consecutiv titlul de campioană europeană (a şaptea oară în total), după ce în finala ediţiei 2009, disputată în Finlanda, a învins Anglia cu 6-2. Golurile Angliei au fost reuşite de Carney (24) şi K. Smith (55), în timp ce Germania a marcat prin Prinz (20, 76), Behringer (22), Kulig (51) şi Grings (62, 73). La partida disputată pe Stadionul Olimpic din Helsinki au asistat 15.877 de spectatori.

Acuzaţii grave aduse de Piquet Jr echipei de Formula 1 Renault

Pilotul Nelson Piquet Jr a confirmat că oficialii echipei Renault i-au cerut să intre cu monopostul în parapet în timpul cursei disputate în Singapore sezonul trecut, pentru a-i facilita victoria colegului său Fernando Alonso, informează The Guardian. O copie a declaraţiei lui Piquet către FIA a fost publicată joi seară, dar Federaţia Internaţională de Automobilism nu a confirmat existenţa documentului. Pilotul brazilian susţine că şeful echipei Renault, Flavio Briatore, şi unul dintre directori, Pat Symonds, i-au cerut la scurt timp după începerea cursei să provoace un accident. Colegul său de echipă, Fernando Alonso, tocmai trecuse pe la boxele echipei, iar în cele din urmă a cîştigat cursa, profitînd de apariţia pe circuit a safety car-ului. Brazilianul susţine că a acceptat să facă acest gest pentru că era într-o stare emoţională dificilă, deoarece echipa nu l-a anunţat dacă vrea să-i prelungească înţelegerea cu încă un sezon. Renault l-a dat afară pe Piquet luna trecută, din cauza rezultatelor slabe. Renault şi FIA nu au comentat în timp ce purtătorul de cuvînt al lui Piquet a spus că nu poate să confirme, dar nici să infirme autenticitatea documentului respectiv. FIA va judeca acest caz pe 21 septembrie, iar Renault riscă să fie exclusă din sport în cazul în care este găsită vinovată.

Basarab Panduru a fost numit director sportiv la Steaua

Fostul antrenor al FC Farul, Basarab Panduru, a fost numit în director sportiv al clubului Steaua, funcţie pe care o va ocupa începând de săptămîna viitoare, a anunţat, vineri, finanţatorul Gigi Becali. “Noul director sportiv al lui Steaua va fi Panduru, începînd de luni. Va face simbioza dintre Steaua I şi Steaua II, va studia jocurile echipei a doua, va avea grijă de tinerii de la echipa a doua, va ţine legătura cu Bergodi, va face transferuri. Va ţine legătura între echipă şi patron”, a spus Becali.

Perechea Carly Gullickson/Travis Parrot a cîştigat proba de dublu mixt la US Open

Perechea americană Carly Gullickson/Travis Parrot a cîştigat proba de dublu mixt la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Carly Gullickson şi Travis Parrot au învins în finală cuplul Cara Black/Leander Paes (Zimbabwe/India), deţinătorul titlului, cu scorul de 6-2, 6-4.

Un ziar australian susţine că atleta sud-africană Caster Semenya este hermafrodită

Publicaţia australiană Sydney Morning Herald Tribune susţine că testele efectuate de Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF) arată că sportiva sud-africană Caster Semenya, campioană mondială la 800 metri, ar fi hermafrodită. Jurnalul australian notează că Semenya are atît organe genitale feminine, cît şi masculine. Rapoartele medicale arată că Semenya nu are ovare, ci testicule interne, care produc testosteron şi în consecinţă îi oferă un avantaj faţă de celelalte concurente. Sydney Morning Herald Tribune mai scrie că IAAF o va contacta pe sportivă pentru a o informa de aceste teste şi reaminteşte că după ce a cîştigat titlul mondial, Semenya a fost supusă unor teste sanguine, cromozomice şi ginecologice. „Este vorba de o problemă medicală şi nu de un caz de dopaj sau înşelătorie deliberată. Nu există o anulare automată a rezultatelor sportivilor în cazuri de acest fel”, a afirmat Nick Davies, purtătorul de cuvînt al IAAF. În schimb, IAAF a anunţat că rezultatele anunţate de presa australiană nu sînt cele oficiale şi că a primit testele, însă acestea urmează să fie examinate, urmînd ca apoi să fie făcute publice.

Campionatul chinez de fotbal riscă să fie suspendat din cauza gripei porcine

Apariţia unor cazuri de gripă A H1N1 în rîndul jucătorilor unui club de prim plan din China face să planeze ameninţarea asupra suspendării campionatului, a anunţat federaţia chineză. În total, opt jucători de la gruparea Chongqing, club dintr-un oraş din centrul ţării, au contactat această boală, forţînd echipa să-şi amîne jocul programat, duminică, împotriva formaţiei Hangzhou Lucheng. Toţi componeţii echipei, cît şi tehnicianul olandez Arie Haan, au fost puşi în carantină. Totuşi, niciuna dintre celelate 15 formaţii din prima ligă chineză nu a anunţat apariţia, pentru moment, a altor cazuri de boală în rîndul jucătorilor. Un oficial al federaţiei a precizat că în cazul în care “jucătorii de la cel puţin trei cluburi sînt afectaţi de gripa A H1N1, atunci se va lua în considerare suspendarea campionatului”, pentru a evita contaminarea între echipe. Directorul adjunct al oficiului de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii din China, Liang Wannian, a avertizat, vineri, că ţara, care, în prezent, a identificat aproximativ 7.000 de cazuri de gripă A H1N1, ar putea cunoaşte “zeci de milioane” de îmbolnăviri în această toamnă, iar decesele ar fi “inevitabile”.