Arbitri români au fost delegaţi să conducă meciuri din Liga Europa

Arbitrul Alexandru Tudor a fost delegat la meciul Lille-Valencia, în timp ce Cristian Balaj va conduce BATE Borisov-Everton, ambele din grupele Ligii Europa, în sistemul experimental cu şase arbitri pe care UEFA îl implemenează în această fază a competiţiei, au anunţat surse din CCA. Tudor va fi ajutat la cele două tuşe de Cristian Nica şi Aurel Oniţa, iar în spatele porţilor, asistenţi adiţionali vor fi Ovidiu Haţegan şi Marius Avram, rezerva acestora fiind Radu Petrescu. Partida OSC Lille-Valencia din prima etapă a grupelor Ligii Europa se va disputa pe 17 septembrie, de la ora 20.00. Cel de-al doilea arbitru român delegat, Cristian Balaj, va conduce jocul BATE Borisov-Everton, programat pe 1 octombrie, din etapa a doua a grupelor Ligii Europa. La cele două linii vor fi Adrian Vidan şi Zoltan Szekely, în timp ce asistenţi adiţionali vor fi Augustus Constantin şi Istvan Kovacs’, iar rezervă Robert Dumitru. UEFA a decis să implementeze un sistem cu şase arbitri, faţă de patru pînă acum, în grupele Ligii Europa. Asistenţii suplimentari vor fi plasaţi în spatele porţilor pentru a observa mai bine fazele din careu. În cazul în care acest sistem va da roade, atunci este posibil să fie continuat şi pentru sezoanele viitoare.

Perechea Monica Niculescu/Vania King a fost eliminată în turul 3 la US Open

Perechea Monica Niculescu (România)/Vania King (Statele Unite) a fost învinsă, luni, de cuplul spaniol Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Martinez Sanchez, cap de serie numărul 6, scor 6-3, 4-6, 6-2, în turul 3 la US Open.În urma eliminării Monicăi Niculescu, România a rămas fără niciun reprezentant la US Open. La începutul turneului, erau prezenţi, la simplu, Sorana Cârstea (cap de serie numărul 24), Monica Niculescu, Alexandra Dulgheru, Raluca Ioana Olaru şi Edina Gallovits. Pe tabloul de dublu, România a avut reprezentante în perechile Vania King (Statele Unite)/Monica Niculescu (România), Edina Gallovits (România)/Magdalena Rybarikova (Slovacia), Sorana Cârstea (România)/Caroline Wozniacki (Danemarca) şi Alexandra Dulgheru/Raluca Olaru. La masculin, am avut două perechi formate doar din tenismeni români: Victor Hănescu/Gabriel Trifu şi Andrei Pavel/Horia Tecău.

România, fără medalie la CM de box de la Milano

România nu a reuşit să obţină nicio medalie la Campionatele Mondiale de Box, care se desfăşoară la Milano! Toţi cei şapte pugilişti români au părăsit competiţia înaintea sferturilor de finală, fapt elocvent în privinţa crizei de valoare în care se zbate boxul amator din ţara noastră. În optimile de finală ale competiţiei, România a avut trei sportivi, care au coborît învinşi treptele ringului, cedînd la puncte meciurile disputate luni: Răzvan Andreiana (54 kg) cu scorul de 9-12 în faţa cubanezului Yankiel Leon Alarcon, Constantin Bejenaru (81 kg) cu 7-19 în faţa indianului Dinesh Kunar, iar Răzvan Cojanu (+91 kg) cu 9-13 contra ucraineanului Roman Kapitonenko.

A fost inaugurată Şcoala de handbal “Marian Cozma“

În prezenţa familiei şi a mai multor personalităţi din lumea sportului, printre care s-au numărat preşedintele CS Dinamo, Elisabeta Lipă, preşedintele FRH, Cristian Gaţu, ministrul tineretului şi sportului, Sorina Plăcintă, secretarul de stat, Doina Melinte, fostul preşedinte al CS Dinamo, Marcel Popescu, antrenorul echipei Dinamo, Eliodor Voica, primarul sectorului 2 Neculai Onţanu, ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Fuzes Oszkar, ieri a fost inaugurată şcoala de handbal “Marian Cozma“, chiar în ziua în care sportivul ar fi împlinit 27 de ani. Şcoala de handbal “Marian Cozma“ a fost înfiinţată de CS Dinamo împreună cu Asociaţia Marian Cozma, dar şi cu Şcoala nr. 30, unde fostul sportiv a învăţat. Selecţia copiilor va începe pe 15 septembrie şi va fi în toată Capitala. Antrenorii acestei şcoli vor fi Sebastian Bota, Mihai Cojocea, Bogdan Voica, Dorin Purcărea, Ioan Gănău şi Florin Vasiliu. Copiii vor fi împărţiţi pe grupe de vârstă începând de la 6 ani până la 14 ani.