RC Cleopatra a încheiat sezonul cu o înfrîngere

Promovată anul trecut în permieră pe prima scenă a rugbyului românesc, RC Cleopatra a încheiat pe poziţia a 10-a primul sezon din istoria clubului în Divizia Naţională. Elevii lui Cristian Brănescu au pierdut întîlnirea susţinută sîmbătă, în deplasare, cu Olimpia Bucureşti, în etapa a 10-a a play-out-ului, ultima din acest campionat. Chiar dacă aveau nevoie măcar de punctul bonus defensiv, pentru a rămîne pe locul al 9-lea în clasament, constănţenii nu au putut rezista forţei gazdelor şi au cedat în final cu 36-7. Punctele formaţiei de pe litoral au fost reuşite de Borcea, eseu, şi Filip, transformare. “Am întîlnit o echipă mult mai bună decît noi. Am jucat ceva în primul sfert de oră, apoi am fost dominaţi clar. Pentru un prim sezon în Divizia Naţională nu este rău, pentru că ne-am îndeplinit obiectivul, evitarea retrogradării, dar rămîn unele regrete, pentru că am fi putut mai mult”, a spus antrenorul Cristian Brănescu. Astăzi, conducerea celor de la RC Cleopatra va participa la o şedinţă în cadrul căreia se va decide viitorul echipei. Celelalte rezultate ale etapei: RC Bîrlad - Poli Iaşi 29-8; CFR Braşov - Bucovina Suceava 17-26. Clasament: 1. Iaşi 56p; 2. Olimpia 56p; 3. Suceava 38p; 4. Cleopatra 37p; 5. Bîrlad 29p; 6. Braşov 0p. RC Bîrlad şi CFR Braşov au retrogradat în Divizia A.

Succes total la Festivalul Internaţional al Sporturilor Tradiţionale Înrudite cu Oina

Prima ediţie a Festivalului Internaţional al Sporturilor Tradiţionale Înrudite cu Oina, competiţie organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului şi desfăşurată pe stadionul din Techirghiol, s-a dovedit un real succes. Reprezentantele celor trei ţări invitate, SUA, Germania şi Republica Moldova, au asistat vineri la o demonstraţie de oină oferită de cele mai bune echipe din ţară, Frontiera Tomis Constanţa şi Straja Bucureşti şi au jucat pentru prima oară acest sport, toţi jucătorii declarîndu-se încîntaţi de sportul naţional românesc. Sîmbătă, a fost rîndul americanilor să arate ce înseamnă baseball-ul, dar şi al germanilor să ofere o primă lecţie de schlagball. Distracţia a continuat cu un tur al litoralului cu autobuzele supraetajate, dar şi o vizită la parcul de distracţii Aqua Magic, din staţiunea Mamaia. Duminică dimineaţă, Frontiera Tomis Constanţa le-a oferit oaspeţilor o demonstraţie de oină în sală, iar, în finalul festivalului, germanii au arătat încă o dată ce înseamnă schlagball-ul. Toate echipele participante au primit diplome, cupe şi tricouri din partea Federaţiei Române de Oină şi Consiliului Judeţean Constanţa. “Acest festival a înseamnă foarte mult pentru oină, pentru că este o portiţă de a duce tradiţiile româneşti peste hotare şi pentru că poate reprezenta şi un stimul printre iubitorii de oină. Am avut deja şi primele discuţii pentru înfiinţarea Federaţiei Internaţionale a sporturilor tradiţionale cu mingea mică. Altfel, în perioada 11-25 iunie, am fost invitaţi să participăm în Germania la o altă competiţie de acest gen”, a declarat Nicolae Dobre, preşedintele Federaţiei Române de Oină.

Zoltan Sipos a cîştigat Criteriul Juniorilor la ciclism

Desfăşurat la Constanţa, Criteriul Juniorilor la ciclism s-a încheiat sîmbătă, cînd a fost programată ultima etapă a ompetiţiei. După 40 de kilometri, parcurşi pe un traseu amenajat pe Bulevardul Aurel Vlaicu, etapa de final i-a revenit lui Bogdan Şotîrnel de la Stirom Bucureşti. Primul loc în clasamentul final al întrecerii a fost însă ocupat de Zoltan Sipos (Mazicon Bucureşti), care a concurat şi în Turul Dobrogei în acest an. Cel mai bine clasat constănţean a fost Lucian Voinea (CS Bilal 2000 Constanţa), care a încheiat competiţia pe locul al şaselea. Duminică, în staţiunea Mamaia, a avut loc Campionatul Naţional de Triatlon, la seniori şi juniori. În ciuda vremii nefavorabile, participanţii au avut de trecut trei probe extrem de dificile, înot pe distanţa a 1,5 km pe Lacul Siutghiol, ciclism pe distanţa a 40 de km şi alergare pe distanţa a 10 km, la seniori, şi pe jumătate din aceste distanţe, la juniori. După trei ore de întrecere au fost desemnaţi cîştigătorii: seniori: Mariana Ignat (fete); Ciprian Bănescu (băieţi); juniori I: Estera Tîrziman (fete); Ştefan Gdeiu (băieţi); juniori II: Florica Suciu (fete); Daniel Attila (băieţi).

Simona Halep a acces în semifinale la Maribor

Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 8, s-a calificat în semifinalele turneului challenger de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Halep a învins-o în sferturile de finală, cu scorul de 6-0, 6-3, pe a patra favorită, Natalia Orlova (Rusia). În semifinale, românca o va întîlni pe jucătoarea Margalita Chakhnashvili (Georgia), cap de serie numărul 5. În proba de dublu de la Maribor, perechile Ana Bogdan/Simona Halep şi Liana-Gabriela Ungur/Katerine Gorgodze (România/Georgia) au ratat accederea în finală, fiind învinse în semifinale.

Constănţenii Andrei Pavel şi Horia Tecău au fost eliminaţi de la US Open în turul 2

Perechea formată din Andrei Pavel şi Horia Tecău a fost eliminată de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, în urma înfrîngerii pe care a suferit-o, vineri noapte, în faţa americanilor Bob şi Mike Bryan, principalii favoriţi ai competiţiei. Constănţenii au cedat în faţa celor doi fraţi Bryan în trei seturi, 7-6, 7-6, 6-3. Pentru participarea în proba de dublu a US Open, Pavel şi Tecău vor împărţi un premiu în valoare de 15.000 de dolari. În urma acestui rezultat, România nu mai are niciun reprezentant la masculin, la US Open. La simplu, Hănescu, Crivoi şi Pavel au pierdut în primul tur, iar la dublu, cealaltă pereche de pe taboul principal, formată din Victor Hănescu şi Gabriel Trifu, a fost eliminat în runda inaugurală. Acesta a fost ultimul turneu de Grand Slam la care participă Andrei Pavel, care şi-a anunţat retragerea la finalul acestui an.

Sorana Cârstea a fost eliminată în turul 3 la US Open

Tenismena Sorana Cârstea a pierdut, sîmbătă noapte, în faţa danezei Caroline Wozniacki în turul 3 al US Open, ultimul Grand Slam al anului, şi România nu mai are niciun reprezentant la simplu. Cârstea, cap de serie numărul 24, a cedat în faţa favoriteri numărul 9 în două seturi, scor 3-6, 2-6. Acest joc a reprezentat a treia întîlnire din acest an dintre cele două jucătoare, care sînt bune prietene, şi prima victorie a jucătoarei din Danemarca. În precedentele, care au avut loc la Roland Garros şi Los Angeles, tot în turul 3, s-a impus Sorana Cârstea. Pentru parcursul de la US Open, jucătoarea din România va primi 48.000 de dolari. România nu mai are nicio reprezentantă la US Open, la simplu, după ce Monica Niculescu, Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru şi Edina Gallovits au fost eliminate încă din runda inaugurală. În schimb, la dublu, perechea Monica Niculescu/Vania King (SUA) a învins, sîmbătă seara, dublul Liga Dekmeijere (Letonia)/Julie Ditty (SUA) şi s-a calificat în optimile de finală. Niculescu şi King, favorite numărul 12, s-au impus cu scorul de 6-2, 6-2 şi vor juca în runda următoare împotriva perechii spaniole Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Martinez, cap de serie numărul 6. În optimile de finală ale probei de dublu mai este calificată o jucătoare din România, Sorana Cârstea, care, împreună cu daneza Caroline Wozniacki, va întîlni perechea învingătoare din meciul Yung-Jan Chan (Taipei)/Katarina Srebotnik (Slovenia) - Serena Williams (SUA)/Venus Williams (SUA).

Răzvan Andreiana rămîne în cursa pentru medalie la CM de box

Pugilistul român Răzvan Andreiana (categoria 54 kg) s-a calificat în turul al treilea la Campionatele Mondiale de box de la Milano, după ce l-a învins la puncte, scor 7-3, pe kenyanul Thomas Kasina. În meciul următor, programat astăzi, Andreiana va lupta împotriva cubanezului Yankiel Leon Alarcon. Tot astăzi boxează şi Răzvan Cojanu (91 kg), împotriva lui Roman Kapitonenko (Ucraina). După Stan şi Podaşcă, alţi doi români au părăsit competiţia în turul secund: la 75 kg, Ronald Gavril a fost învins de brazilianul Yamaguchi Florentino, scor 10-18, iar Traian Lupu (64 kg) a cedat la puncte, scor 9-14, în faţa mongolezului Munkh Uranchimeg. Aseară, Constantin Bejenaru (81 kg) a boxat cu turcul Onder Ozgul.

Steaua va juca în Liga Balcanică de baschet masculin

Echipa de baschet masculin Steaua Turabo Bucureşti va reprezenta România în Liga Balcanică, organizatorii anunţînd că la startul competiţiei se vor afla 12 formaţii, printre care cea din Capitală şi CSU Braşov. În ediţia 2009-2010 a fost invitată şi vicecampioana BCM Elba Timişoara, care a declinat participarea din cauza problemelor financiare. Astfel, locul acesteia a fost luat de Steaua, care a reuşit să facă pasul spre Divizia A, prin fuziunea cu BC Tîrgovişte, club aflat la un pas de desfiinţare în urmă cu două luni. Steaua va debuta pe 14 octombrie, în deplasare, cu Mornar (Serbia), meci contînd pentru grupa B, în timp ce Braşovul va avea prima confruntare din grupa A, în aceeaşi zi, dar pe teren propriu, cu Lovcen (Serbia). În sezonul trecut al Ligii Balcanice, România a fost reprezentată de echipele Dinamo Bucureşti şi CSU Braşov, dar niciuna nu a trecut de faza grupelor.