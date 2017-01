Etapa a patra în Liga a II-a la fotbal

Cum Farul şi-a amînat meciul cu Petrolul Ploieşti, iubitorii fotbalului din Dobrogea îşi vor concentra atenţia asupra echipelor tulcene din Liga a II-a la fotbal. Delta Tulcea şi Săgeata Stejaru evoluează pe teren propriu şi pornesc cu prima şansă în etapa a patra, care programează sîmbătă, de la ora 11.00, următoarele partide: SERIA ÎNTÎI: Delta Tulcea - Tricolorul Breaza; Sportul Studenţesc - FC Snagov; Săgeata Stejaru - CSM Rîmnicu Sărat; FCM Bacău - Gloria Buzău; Cetate Suceava - Concirdia Chiajna; FC Botoşani - Victoria Brăneşti; Dinamo II Bucureşti - Dunărea Giurgiu (duminică, ora 11.00); Dunărea Galaţi - Steaua II Bucureşti (duminică, ora 13.00). Partida Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti a fost amînată. SERIA A II-A: FC Argeş - Minerul Lupeni; Drobeta Turnu Severin - CS Otopeni; Arieşul Turda - FC Bihor; Mureşul Deva - FC Baia Mare; Universitatea Cluj - CFR Timişoara; Jiul Petroşani - Silvana Şimleul Silvaniei; FCM Tîrgu Mureş - Gaz Metan CFR Craiova (sîmbătă, ora 16.30); UTA - Fortuna Covaci (sîmbătă, ora 20.00); CSM Rîmnicu Vîlcea - Dacia Mioveni (duminică, ora 16.30).

Etapa a treia în Campionatul Judeţean de fotbal

Campionatul Judeţean de fotbal programează duminică meciurile din cadrul etapei a treia. Iată programul jocurilor, care vor începe la ora 11.00, cu excepţia celor de la Horia, Cobadin şi Chirnogeni (meciul al doilea) - SERIA NORD: Voinţa Siminoc - Sportul Tortomanu (se joacă la Mihai Viteazu); Viitorul Tîrguşor - Voinţa Valu lui Traian; Viitorul Fîntînele - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu; Gloria Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu (se joacă la Mihai Viteazu); Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Vulturu (se joacă la Mihai Viteazu); Sport Club Horia - SC Val Poarta Albă (ora 17.00); Dunaris Topalu - Ştef Serv Seimeni; Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindăreşti. SERIA SUD: CS II Peştera - Sacidava Aliman; AS Ciocîrlia - CSS Medgidia; ELIF Fîntîna Mare - Progresul Dobromir; Viitorul Cobadin - AS Carvăn (ora 17.00); Marmura Deleni - Danubius Rasova (se joacă la Pietreni); Trophaeum Adamclisi - AS Independenţa; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Inter Ion Corvin (se joacă pe Stadionul Municipal din Medgidia). SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Unirea Topraisar (teren CFR); Vulturii Cazino Constanţa - CFR Constanţa (se joacă pe Stadionul Portul); Sparta II Techirghiol - Viitorul Mereni; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Cerchezu; Recolta Negru Vodă - Gloria II Albeşti Cotul Văii (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.00); AS Bărăganu - CS Agigea (se joacă la Lanurile); CS II Eforie - Avîntul Comana.

Bulgaria, Polonia şi Olanda au depăşit deja faza grupelor

Cu două victorii după primele două zile din faza grupelor, echipa Bulgariei şi-a asigurat calificarea în faza următoare a Campionatului European de volei masculin din Turcia. După 3-2 cu Serbia, bulgarii au surclasat vineri Italia, scor 3-0 (26-24, 25-22, 25-22). Alte rezultate de vineri: Grecia - Spania 3-0 (25-23, 25-20, 25-21); Polonia - Germania 3-1 (25-17, 25-23, 27-29, 25-14); Olanda - Estonia 3-1 (27-29, 25-19, 25-18, 30-28). În ultimele meciuri de joi: Olanda - Finlanda 3-2 (25-21, 22-25, 28-30, 25-15, 18-16) şi Germania - Turcia 3-2 (26-24, 23-25, 25-22, 30-32, 15-13). În urma rezultatelor de vineri seară, Polonia şi Olanda s-au alăturat Bulgariei în grupele semifinale. Programul din week-end: sîmbătă, la Istanbul, ora 15.00: Rusia - Olanda (Grupa B); ora 17.30: Italia - Cehia (Grupa D); ora 20.00: Finlanda - Estonia (Grupa B); la Izmir, ora 15.00: Franţa - Germania (Grupa A); ora 17.30: Slovacia - Grecia (Grupa C); ora 20.00: Polonia - Turcia (Grupa A); duminică, la Istanbul, ora 15.00: Italia - Serbia (Grupa D); ora 17.30: Rusia - Finlanda (Grupa B); ora 20.00: Bulgaria - Cehia (Grupa D); la Izmir, ora 15.00: Slovenia - Grecia (Grupa C); ora 17.30: Franţa - Turcia (Grupa A); ora 20.00: Spania - Slovacia (Grupa C).

Preşedinte Ceahlăului, Gheorghe Ştefan a solicitat FRF să organizeze meciul cu Insulele Feroe la Piatra Neamţ

Preşedintele de onoare al clubului Ceahlăul, Gheorghe Ştefan, a declarat, vineri, că a solicitat FRF să organizeze meciul României cu Insulele Feroe la Piatra Neamţ, mai ales că gruparea pe care o conduce va sărbători în acest an 90 de ani de la înfiinţare. “Vrem să sărbătorim 90 de ani de la înfiinţarea clubului prin programarea unui meci internaţional oficial al României. La Bucureşti nu ştiu cîtă lume ar veni la un meci cu Feroe, dar în provincie tricolorii au mulţi fani. Cred că avem şanse, în condiţiile în care tineretul va juca la Botoşani. În plus, la Piatra Neamţ gazonul şi drenajul sînt excelente, în comparaţie cu Ghencea, care arată deplorabil, ca în campionatul judeţean”, a spus Ştefan. Echipa naţională a României va evolua cu Insulele Feroe pe 14 octombrie, în ultimul meci al Grupei a 7-a de calificare pentru CM din 2010. Oficialul Ceahlăului a trimis o invitaţie şi dinamoviştilor de a juca partidele din Liga Europa tot pe stadionul Ceahlăul. “Dinamo are şanse mici să poată găzdui pe propriul teren aceste meciuri, la care se cer condiţii de Liga Campionilor. Eu îi aştept la Piatra Neamţ. Am aşteptat şi Vasluiul, în cazul în care s-ar fi calificat, dar n-a fost să fie”, a mai afirmat preşedintele grupării nemţene.

Mutu a fost inclus pe lista celor mai neinspirate transferuri din Premier League

Transferul lui Adrian Mutu la Chelsea Londra a fost inclus într-un nou clasament al celor mai neinspirate achiziţii din istoria Premier League. “Adrian Mutu nu a fost o achiziţie rea şi pînă la urmă se va dovedi profitabil în cazul în care Chelsea va reuşi să facă rost de la el de cele 14 milioane de lire sterline drept compensaţie, dar a rezilia contractul unui jucător pentru consum de cocaină nu a fost chiar cea mai bună decizie pentru imaginea lui Chelsea”, comentează cotidianul The Guardian. Fotbalistul român a evoluat la formaţia londoneză în sezonul 2003-2004, dar clubul i-a reziliat contractul, apoi l-a dat în judecată şi i-a cerut compensaţii materiale. În clasamentul celor 20 de transferuri au mai fost incluşi jucători precum Andrei Şevcenko, Robbie Keane, Jean-Alain Boumsong, Andrea Silenzi sau Juan Sebastian Veron.

Afonso Alves a semnat un acord pe trei sezoane cu Al Sadd, formaţie antrenată de Cosmin Olăroiu

Atacantul brazilian al echipei Middlesbrough, Afonso Alves, s-a transferat la Al Sadd (Qatar), grupare pregătită de Cosmin Olăroiu, jucătorul cariocas semnînd un acord pe trei sezoane cu noua sa formaţie. Jucătorul brazilian în vîrstă de 28 de ani a fost prezentat, joi seara, la noua sa echipă, unde va purta tricoul cu numărul 7. Alves fusese transferat de clubul englez pe 31 ianuarie 2008, de la gruparea olandeză SC Heerenveen, pentru suma record 12,7 milioane de lire sterline. Gruparea din Doha nu a dezvăluit suma transferului lui Alves, dar potrivit presei britanice ea se situează între 6 şi 7 milioane de lire sterline. De-a lungul carierei, Afonso Alves a mai evoluat la formaţiile Atlético Mineiro (2001 - 2002), Orgryte (2002 - 2003) şi Malmo FF (2004 - 2006).

Manchester United riscă sancţiuni din cauza unui transfer neregulamentar

Campioana Angliei, Manchester United, riscă să nu mai poată efectua transferuri, la fel ca şi Chelsea, după ce Le Havre a anunţat că va face plîngere împotriva grupării pentru că l-a “furat” pe Paul Pogba. “Decizia în cazul lui Chelsea este foarte importantă şi încurajantă pentru noi”, a spus directorul administrativ al clubului francez Le Havre, Alain Belsoeur. Acesta a confirmat că formaţia sa vrea ca FIFA să sancţioneze echipa britanică. Le Havre susţine că tînărul jucător era sub contract cu echipa sa cînd a plecat la United, în această vară, iar părinţii săi au primit o sumă de bani. United a negat acuzaţiile şi susţine că a procedat regulamentar cînd l-a transferat pe jucător. “Totul a fost realizat potrivit regulamentelor UEFA”, a spus purtătorul de cuvînt al echipei din Premier League. FIFA nu i-a permis lui Pogba să evolueze încă pentru United, iar Federaţia Franceză de Fotbal va susţine clubul Le Havre.

Şahistul Vladislav Tkachiev, numărul 58 mondial, s-a prezentat beat la un turneu internaţional

Maestrul francez Vladislav Tkachiev, numărul 58 mondial, s-a prezentat beat la un turneu internaţional la Calcutta şi a adormit în timpul partidei pierdute cu Praveen Kumar. Tkachiev aproape că a căzut de pe scaun în timpul meciului, dar comitetul de organizare al competiţiei a decis să nu îl dea afară din concurs şi să îl ierte pentru cele întîmplate. Francezul a adormit după 11 mutări şi nu a putut fi trezit de nimeni. Acesta a primit un avertisment din partea organizatorilor şi i s-a permis să continue să concureze.

Fostul înotător Scott Miller, condamnat la o sută de oră de muncă în folosul comunităţii

Campion mondial la 100 metri fluture şi vicecampion olimpic pe aceeaşi distanţă în 1996, la Atlanta, Scott Miller, a fost condamnat, vineri, la o sută de ore de muncă în folosul comunităţii, după ce a fost acuzat de trafic de droguri. Înotătorul australian a pledat vinovat la cele şapte capete de acuzare împotriva lui, între care şi faptul că a aprovizionat un prieten cu ecstasy. „În 2004, cariera mea s-a terminat şi nu ştiam ce să fac cu viaţa mea. Pentru a-mi calma durerile finalului, am început să fumez marijuana, să fac petreceri şi asta a devenit viaţa mea”, a afirmat Miller în timpul procesului. Judecătorul Greg Woods a luat în considerare faptul că înotătorul nu consuma alcool sau droguri înainte de 2004 şi a decis să nu-l condamne la închisoare. „El a fost umilit de ceea ce s-a petrecut şi şi-a revenit”, a declarat judecătorul. Miller s-a declarat extrem de „uşurat”. „A fost foarte greu şi sunt mulţumit de cum s-a terminat”, a adăugat înotătorul australian. Scott Miller a fost arestat în aprilie 2008, după ce poliţia a făcut o descindere într-o zonă de depozitare din Sydney, unde a fost descoperită o presă furată, conform documentelor prezentate la proces. La domiciliu sportivului au fost, de asemenea, găsite somnifere şi steroizi fără prescripţie medicală.

Sita a început să cearnă nume grele la US Open: Elena Dementieva şi Jelena Jankovic!

Rusoaica Elena Dementieva, cap de serie numărul 4, şi Jelena Jankovic (Serbia), cotată cu şansa a cincea la cîştigarea competiţiei, au pierdut meciurile din turul 2 la US Open. Învingătoarea Elenei Dementieva a fost americanca Melanie Oudin (va împlini 18 ani pe 23 septembrie), care s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-3, în timp ce Jelena Jankovic a pierdut calificarea în faţa Iaroslavei Şvedova din Kazahstan, scor 3-6, 7-6, 6-7. Elena Dementieva a vorbit după meci despre eşecul său: „Melanie a cîştigat acest meci mai mult decît l-am pierdut eu. Are o atitudine foarte bună pe teren, e talentată şi are un viitor”. De partea cealaltă Oudin a adus aminte de o tenismenă care a inspirat-o: „Justine Henin este un exemplu pentru mine. Este dovedit faptul că nu trebuie să ai peste 1,80 metri ca să fii lider mondial. Îmi place stilul ei şi faptul că tot timpul a găsit soluţia să învingă cele mai puternice jucătoare”. Melanie Oudin ocupă locul 70 în clasamentul WTA şi anul acesta a ajuns până în turul 4 la Wimbledon. În cariera sa, Oudin a cucerit 3 titluri ITF.

Florentino Perez are în plan să construiască un „Disneyland Real Madrid”

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, are în plan să construiască în curînd, într-o suburbie a capitalei Spaniei, un „Disneyland Real Madrid”, un parc de distracţii dedicat grupării madrilene. Perez a planificat să instaleze acest parc tematic, care ar putea atrage între două şi trei milioane de vizitatori pe an, aproape de centrul de pregătire al Realului de la Valdebebas, în nord-estul Madridului. Proiectul presupune o investiţie de aproape 150 de millioane de euro, care vine după ce clubul Real a cheltuit deja mai mult de 100 de milioane euro pentru noul centru de antrenament de la Valdebebas şi are în plan construirea unei noi incinte pentru baschet. Perez se află, de asemenea, în contact cu oficiali din oraşele Beijing şi Miami pentru a le propunea construirea unei versiuni locale a acestui parc de distracţii dedicat Realului, club ce are mulţi fani în China şi SUA. Gruparea din Madrid are prevăzut pentru acest sezon un buget record de 415 milioane de euro şi a investit 250 de milioane de euro pentru transferuri.

Noul stadion din Liverpool aşteaptă... vremuri mai bune

Construirea noului stadion al echipei FC Liverpool, care ar fi trebuit să demareze în 2010, va începe după încheierea crizei financiare, a declarat directorul executiv al clubului englez, Christian Purslow. „Construcţia va începe cînd va reveni echilibrul pe pieţele financiare”, a explicat responsabilul englez. Costul proiectului este estimat deja la peste 500 de milioane de euro.

Fininvest neagă vînzarea clubului AC Milan

Compania premierului italian Silvio Berlusconi, Fininvest, care este acţionar majoritar la clubul AC Milan, a anunţat că nu sînt adevărate informaţiile potrivit cărora echipa va fi vîndută unor investitori libanezi. „Fininvest neagă ştirea apărută în cotidianul Repubblica, în care se spunea că Adriano Galliani a negociat vînzarea unor acţiuni către liderul libian Muhammar Gaddafi”, se arată într-un comunicat al companiei. Potrivit presei italiene, clubul italian este cotat între 600 şi 800 de milioane de euro. „Ceea ce a apărut ca fiind o declaraţie a mea este total fals. Nu este adevărat nici că AC Milan vrea să evolueze pe alt stadion”, a spus vicepreşedintele clubului, Adriano Galliani.

Ofertat de Real Madrid, Pique nu a putut „trăda” Barcelona

Fundaşul campioanei Spaniei, Gerard Pique, a declarat că în această vară a fost ofertat de marea rivală Real Madrid, însă a declinat oferta deoarece nu a putut trăda pe FC Barcelona. „Am refuzat, pentru că nu puteam niciodată să trădez Barcelona. Aici mă simt cel mai bine şi vreau să rămîn mult timp aici”, a spus Pique, care mai poartă şi numele de Bernabeu. Fotbalistul şi-a făcut junioratul la FC Barcelona, în perioada 1997-2004, pentru ca apoi să fie cedat la Manchester United. În trei ani cît a stat pe Old Trafford el a evoluat doar în 12 partide, fiind împrumutat în sezonul 2006-2007 la Real Zaragoza. În vara anului trecut, Barcelona a reuşit să-l transfere definitiv de la Manchester United. Titular de drept în apărare, alături de Puyol, tînărul internaţional spaniol a cîştigat în sezonul trecut cu Barcelona toate trofeele puse în joc, campionatul şi Cupa Spaniei, Liga Campionilor, şi Supercupa Europei în debutul acestui sezon.