Au început Europenele de volei masculin

Ieri, la Istanbul şi Izmir, au avut loc primele meciuri din cadrul Campionatului European de volei masculin. La competiţie participă 16 echipe, împărţite în patru grupe: Grupa A: Polonia, Franţa, Turcia, Germania; Grupa B: Rusia, Estonia, Olanda, Finlanda; Grupa C: Spania, Slovenia, Grecia, Slovacia; Grupa D: Bulgaria, Serbia, Italia, Cehia. În grupe se joacă „fiecare cu fiecare”, ultima clasată fiind eliminată din competiţie. Primele trei clasate vor forma alte două grupe, E şi F, de cîte şase echipe, în care rezultatele anterioare se păstrează. Formaţiile clasate pe primele două locuri în grupele E şi F se califică în semifinale. Iată primele rezultate înregistrate la Europenele din Turcia: Rusia - Estonia 3-1 (20-25, 25-17, 25-18, 25-22); Spania - Slovenia 3-0 (25-20, 25-19, 25-20), Polonia – Franţa 3-1 (18-25, 25-17, 25-22, 25-18), Bulgaria – Serbia 3-2 (21-25, 25-17, 19-25, 25-22, 15-11). Partidele Olanda - Finlanda şi Germania - Turcia s-au disputat aseară. Programul de astăzi: la Istanbul, ora 15.00: Italia - Bulgaria (Grupa D); ora 17.30: Olanda - Estonia (Grupa B); ora 20.00: Serbia - Cehia (Grupa D); la Izmir, ora 15.00: Spania - Grecia (Grupa C); ora 17.30: Polonia - Germania (Grupa A); ora 20.00: Slovenia - Slovacia (Grupa C).

Turneu de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor

Începînd din luna septembrie, la Constanţa, se va desfăşura primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, Cupa “Friends”, competiţie care va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. Organizatorii mizează pe prezenţa a 16 sau 20 de echipe, urmînd să se joace în sistem campionat, fiecare cu fiecare. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a, Liga a III-a, Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean de fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la nr. de telefon 0722.887981.

Încep turneele de calificare din preliminariile Ligii Campionilor la handbal masculin

În perioada 4-6 septembrie au loc cele cinci turnee de calificare din preliminariile Ligii Campionilor la handbal masculin. Cîştigătoarele acestor turnee vor accede în grupele Ligii Campionilor. HCM Constanţa va privi cu interes sporit turneul de la Salonic, acolo unde alături de formaţia gazdă PAOK, se vor lupta pentru un loc în grupele LC, echipele ZTR Zaparozhze (Ucraina) şi SPE Strovolos (Cipru). Cîştigătoarea turneului se va alătura în Grupa A din LC, echipelor Cehovski Medvedi (Rusia), Montpellier (Franţa), Pevafersa Valladolid (Spania) şi HCM Constanţa.

Madonna le-a „stricat” gazonul bulgarilor!

Federaţia Bulgară de Fotbal s-a declarat nemulţumită de starea gazonului de pe stadionul Vasil Levski din Sofia, după concertul Madonnei de sîmbătă, mai ales că echipa naţională va evolua pe acest teren împotriva Muntenegrului, în preliminariile CM 2010. „E o ruşine ceea ce s-a întîmplat. Gazonul a fost foarte afectat, iar în unele locuri practic nu mai este deloc iarbă. Data meciului cu Muntenegru din preliminarii era stabilită de peste un an şi jumătate. Polonia a organizat un astfel de concert pe un aerodrom, dar noi l-am pus repede pe stadionul naţional”, a declarat directorul sportiv al federaţiei, Nasko Sirakov. Gazonul nu va putea fi refăcut pînă la jocul cu Muntenegru, iar Federaţia Bulgară de Fotbal nici nu poate schimba locul de disputare al acestui meci. Bulgaria se află pe locul 3 în grupă şi trebuie neapărat să cîştige acest joc pentru a mai spera la calificare. Madonna a concertat sîmbătă la Sofia, în faţa a peste 55.000 de persoane.

Trezeguet spune că va părăsi Juventus la finalul sezonului

Atacantul francez al echipei Juventus Torino, David Trezeguet, a declarat că la finalul actualului sezon va părăsi echipa pregătită de Ciro Ferrara, considerînd că 10 ani petrecuţi în Italia sînt de ajuns. „Antrenorul ştie de decizia mea, la fel şi conducerea clubului. Unde mă văd peste un an? În Franţa sau Argentina, încă nu m-am decis”, a spus Trezeguet, care mai are contract cu Juventus pînă în vara anului 2011. La începutul lunii august, Trezeguet a fost foarte aproape de un transfer la AC Milan, însă jucătorul a declarat că rămîne în continuare la Juventus, pentru că ar fi fost considerat trădător de suporteri, dacă ar fi plecat la o mare rivală. Trezeguet (33 de ani) evoluează din anul 2000 la Juventus, formaţie pentru care a jucat 220 de partide şi a marcat 138 de goluri.

Chelsea are timp de un an interdicţie la transferuri

Clubul Chelsea nu mai are voie să facă transferuri timp de un an, pînă în luna ianuarie a anului 2011, în urma unei decizii a FIFA, care a considerat că formaţia londoneză l-a forţat pe juniorul Gael Kakuta de la Lens să îşi rupă contractul cu francezii. În urma plîngerii depuse de clubul Lens, care l-a pierdut pe Kakuta în anul 2007, jucătorul a fost obligat să le plătească francezilor daune în valoare de 780.000 de euro, în timp ce londonezii trebuie să achite formaţiei din Ligue 1 penalităţi sportive în valoare de 130.000 de euro. De asemenea, Kakuta a fost suspendat timp de 4 luni din toate competiţiile.

Ana Ivanovic se retrage temporar din activitatea sportivă

Tenismena Ana Ivanovic, fost lider al clasamentului WTA, a afirmat joi că se retrage temporar din activitate, pentru a-şi recăpăta forţele, avînd în vedere că a fost eliminată în primul tur la US Open. „Mă voi separa de lumea tenisului pentru un timp şi voi reveni pentru a triumfa. Sunt decepţionată pentru că am făcut greşeli imense pe tot timpul meciului din primul tur la US Open. Totul a pornit de la faptul că mi-am pierdut încrederea. De mulţi ani nu am avut nişte vacanţe adevărate, aşa că mă voi deconecta puţin de la tenis. Cred că mă va ajuta să revin în forţă”, a afirmat Ana Ivanovic. Ana Ivanovic are 21 de ani şi ocupă locul 11 în clasamentul WTA. Marţi, ea a fost eliminată în primul tur la US Open de ucraineanca Katerina Bondarenko, scor 6-2, 3-6, 6-7. Ivanovic a reuşit pînă acum să cîştige un singur turneu de Mare şlem, Roland Garros, în 2008, şi 8 turnee WTA.

Sorana Cârstea, în turul 3 la Wimbledon

Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, numărul 26 WTA, a cîştigat, ieri, partida cu canadianca Stephanie Dubois (numărul 113 WTA), 6-4, 5-7, 6-4, calificîndu-se în turul trei al US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Pentru această performanţă, Sorana Cârstea va primi 48.000 de dolari. În turul trei al competiţiei, Cârstea o va întîlni pe învingătoarei dintre daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numărul 9, şi croata Petra Martici. Ceilalţi şapte români care au fost prezenţi pe tablourile principale de simplu seniori, Andrei Pavel, Victor Hănescu, Victor Crivoi, Edina Galovits, Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru şi Monica Niculescu, au fost eliminaţi în primul tur.