Primul succes românesc la US Open

După înfrîngerile suferite de Alexandra Dulgheru, Edina Gallovits, Raluca Olaru şi Victor Hănescu în primul tur la US Open, ieri a venit şi prima victorie românească la ultimul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de peste 24 de milioane de dolari. Sorana Cîrstea (favorită nr. 24) a cîştigat, cu 6-1, 6-3, meciul cu Ayumi Morita (Japonia), iar în turul secund o va întîlni pe Stephanie Dubois (Canada). Cîrstea va primi 31.000 de dolari pentru accederea în turul al doilea. În noaptea de luni spre marţi, Raluca Olaru a fost învinsă, cu 7-6, 6-3, de Na Li (China, cap de serie nr. 18), în primul tur. Pentru participarea la US Open, Olaru va primi 19.000 de dolari.

Dacian Varga şi Tibi Bălan vor juca în Liga Campionilor

Jucătorii Dacian Varga şi Tiberiu Bălan au fost împrumutaţi de gruparea din Liga a II-a Sportul Studenţesc la Unirea Urziceni pînă la pauza competiţională din iarnă, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al grupării ialomiţene, Paul Andone. „Varga şi Bălan vor evolua pînă în iarnă la Unirea. Ei au fost trecuţi şi pe lista clubului pentru faza grupelor Ligii Campionilor. Cei doi jucători se vor prezenta la antrenamentele conduse de Dan Petrescu”, a spus Andone. Dacian Varga şi Tiberiu Bălan au mai evoluat pentru Unirea Urziceni, tot sub formă de împrumut, în returul ediţiei 2008-2009 a Ligii I. Cei doi jucători sînt pe lista trimisă la UEFA pentru partidele din grupele Ligii Campionilor.

Claudio Ranieri, noul antrenor al echipei AS Roma

Tehnicianul Claudio Ranieri a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei AS Roma, după demisia lui Luciano Spalletti, informează site-ul laroma24.it. „Roma şi Claudio Ranieri au ajuns la o înţelegere, iar contractul tehnicianul va fi pe două sezoane. Miercuri dimineaţă va fi prezentarea oficială”, scrie sursa citată. Spalletti a demisionat în urma unei întîlniri avute cu preşedintele clubului roman, Rosella Sensi, Spalletti se afla pe banca tehnică a echipei AS Roma din 2005, iar de-a lungul carierei a mai pregătit formaţiile Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese şi Ancona. Ranieri, în vîrstă de 58 de ani, a mai antrenat echipele Cagliari, SSC Napoli, AC Fiorentina, FC Valencia, Atletico Madrid, Chelsea Londra, Parma şi Juventus Torino. Luni, portarul dinamovist Bogdan Lobonţ a fost transferat la AS Roma, club la care mai evoluează jucătorii români Adrian Piţ, Adrian Stoian, Sebastian Mladen, Alexandru Pena şi Bogdan Gavrilă, ultimii trei la echipa a doua.

Gudjohnsen va juca la AS Monaco

Atacantul islandez Eidur Gudjohnsen, de la FC Barcelona, a ajuns la un acord cu AS Monaco şi va semna un contract valabil două sezoane, iar catalanii ar putea încasa aproximativ două milioane de euro în funcţie de performanţele jucătorului. Atacantul în vîrstă de 31 de ani a fost la Monaco, unde a parafat contractul cu echipa franceză, apoi a plecat în Islanda pentru a se alătura naţionalei, pentru partidele din preliminariile CM 2010. Gudjohnsen a venit la FC Barcelona în anul 2006, de la Chelsea, iar în cele trei sezoane pe care le-a petrecut la formaţia catalană a disputat 72 de meciuri în Primera Division şi a marcat 10 goluri. El şi-a trecut în palmares cu Barcelona, printre altele, un titlu de campion, o Cupă a Spaniei, dar şi o Ligă a Campionilor.

Grosso a semnat cu Juventus

Clubul Olympique Lyon a anunţat ieri că s-a înţeles cu Juventus Torino pentru transferul fundaşului Fabio Grosso, iar francezii vor încasa două milioane de euro plus încă un milion în funcţie de prestaţia jucătorului. Grosso are 31 de ani şi a jucat în Franţa din anul 2007, dar în noul sezon nu a mai fost titular pentru Lyon, după venirea francezului Aly Cissokho. La Juventus, Grosso va juca alături de trei dintre coechipierii săi din echipa naţională cu care a cîştigat titlul mondial în 2006, poratrul Gianluigi Buffon şi fundaşii centrali Fabio Cannavaro şi Giorgio Chiellini.

Doi jucători de la Standard Liege, ameninţaţi cu moartea

Belgianul Axel Witsel, cel care i-a fracturat piciorul polonezului Marcin Wasilewski de la Anderlecht, dar şi coechipierul său Steven Defour au primit ameninţări cu moartea şi vor fi supravegheaţi de poliţie. Suporteri ai echipei Anderlecht dar şi mai mulţi polonezi au trimis mesaje de ameninţare prin e-mail clubului Standard Liege, iar acestea au fost luate foarte în serios de poliţia belgiană. Cei doi fotbalişti sînt ameninţaţi în urma incidentului petrecut la meciul dintre Anderlecht şi Standard Liege disputat duminică, cînd Witsel a avut o intervenţie violentă asupra polonezului Marcin Wasilevski, care a suferit o triplă fractură deschisă de tibie şi peroneu. Wasilevski a fost operat duminică seară şi i-a fost curăţată rana, pentru că în situaţia sa există un risc foarte mare de infecţie. Jucătorul va urma un tratament cu antibiotice pentru mai multe zile, iar în perioada următoare va trece printr-o nouă intervenţie chirurgicală definitivă. Cei de la Anderlecht au anunţat că jucătorul va fi indisponibil între 10 şi 12 luni! Ieri, Comitetul Sportiv al Federaţiei Belgiene l-a suspendat pe Witsel pînă la 23 noiembrie.

Massa va putea reveni în competiţie din sezonul viitor

Pilotul echipei Ferrari, Felipe Massa, care a fost supus mai multor investigaţii medicale la o clinică din Miami, va putea să revină în cursele din Formula 1 din sezonul viitor, informează ediţia online a cotidianului Marca. Massa a fost consultat la Miami de doctorul Stephen Olvey, care a anunţat că pilotul se simte bine şi va putea să revină în curse. Peste cîteva zile, brazilianul urmează să fie supus unei operaţii estetice, după ce a suferit o fractură craniană în urma impactului suferit pe circuitul de la Hungaroring. “Sînt mulţumit de rezultatul testelor. Operaţia o să fie una uşoară, vreau să-mi revin cât mai repede şi să pot să conduc un kart. O să fac recuperarea pas cu pas, acum trebuie să-mi revin şi din punct de vedere fizic”, a spus Felipe Massa, pentru site-ul oficial al scuderiei italiene. Pilotul a fost înlocuit temporar la Ferrari de Luca Badoer, dar echipa urmează să decidă dacă el va concura şi în următorul Mare Premiu, care va avea loc în Italia.