Etapa a doua în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică va continua Campionatul Judeţean de fotbal, cu partidele etapei a doua. Iată programul jocurilor, care vor începe la ora 11.00, cu excepţia celor de la Carvăn, Techirghiol şi Eforie - SERIA NORD: Voinţa Valu lui Traian - Sportul Tortomanu; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Viitorul Tîrguşor (se joacă la Mihai Viteazu); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Fîntînele; Viitorul Vulturu - Gloria Seimeni; SC Val Poarta Albă - Recolta Nicolae Bălcescu; Ştef Serv Seimeni - Sport Club Horia; Pescăruşul Ghindăreşti - Dunaris Topalu; Ulmetum Pantelimon - Voinţa Siminoc. SERIA SUD: CSS Medgidia - Sacidava Aliman (Stadion Cimentul); Progresul Dobromir - AS Ciocîrlia (se joacă la Băneasa); AS Carvăn - ELIF Fîntîna Mare (ora 17.00); Danubius Rasova - Viitorul Cobadin (se joacă la Cochirleni); AS Independenţa - Marmura Deleni; Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi; CSM II Medgidia Valea Dacilor - CS II Peştera (se joacă pe Stadionul Municipal din Medgidia). SERIA EST: CFR Constanţa - Unirea Topraisar (teren CFR); Viitorul Mereni - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă la Osmancea); Viitorul Cerchezu - Sparta II Techirghiol; Gloria II Albeşti Cotul Văii - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Albeşti); CS Agigea - Recolta Negru Vodă (se joacă la Techirghiol, de la ora 15.00); Avîntul Comana - AS Bărăganu; CS II Eforie - Luceafărul Amzacea (ora 17.00).

Etapa a 3-a în Seria a II-a, Liga a II-a

Sîmbătă şi duminică, de la ora 11.00, vor avea loc partidele celei de-a treia etape din Seria a II-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - sîmbătă: CFR Timişoara - UT Arad, Fortuna Covaci - Jiul Petroşani, FC Silvania - CSM Rm. Vîlcea, Minerul Lupeni - FCM Tg. Mureş, Gaz Metan CFR Craiova - Mureşul Deva, FC Baia Mare - Arieşu Turda, FC Bihor Oradea - U Cluj, Dacia Mioveni - Drobeta Tr. Severin; duminică: CS Otopeni - FC Argeş. Clasament: 1. CSM Rm. Vîlcea 6p; 2. Jiul Petroşani 4p (golaveraj: 5-2); 3. UTA 4p (3-1); 4. FCM Tg. Mureş 4p (3-2); 5. U. Cluj 4p (2-1); 6. Mureşul Deva 3p (1-0); 7. Gaz Metan CFR Craiova 3p (3-3); 8. FC Argeş 3p (2-2); 9. Minerul Lupeni 3p (1-1); 10. FC Bihor 2p (2-2); 11. Dacia Mioveni 2p (2-2); 12. FC Silvania 2p (1-1); 13. Drobeta Tr. Severin 1p (0-1); 14. FC Baia Mare 1p (2-4); 15. Fortuna Covaci 1p (2-7); 16. Arieşul Turda 0p (2-4); 17. CFR Timişoara 0p (0-8); 18. CS Otopeni - 2p (1-1)*. * - echipă penalizată cu 3 puncte pentru neîndeplinirea baremului în Liga I.

Toată lumea iubeşte circuitul belgian!

A 12-a cursă a sezonului din Formula 1 este programată în acest week-end pe circuitul belgian de ls Spa-Francorchamps. Un circuit agreat de toată lumea, care a oferit curse spectaculoase de-a lungul timpului. Aşa pare să fie şi cursa de mîine, antrenamentele de vineri aducînd timpi foarte apropiaţi, primii nouă clasaţi situîndu-se de-a lungul a trei zecimi de secundă! Cel mai rapid a fost Hamilton, pilotul de la McLaren reuşind 1.47:201 pe turul de circuit. L-au urmat Glock, la 16 miimi şi Raikkonen, la 84 miimi, astfel că se anunţă o dispută aprigă la antrenamentele oficiale de sîmbătă, care vor stabili grila de start pentru GP-ul Belgiei, cursă programată duminică de la ora 15.00, ora României. Clasament piloţi: 1. J. Button (Anglia) 72p; 2. R. Barrichello (Brazilia) 54p; 3. M. Webber (Australia) 51,5p; 4. S. Vettel (Germania) 47p; 5. N. Rosberg (Germania) 29,5p; 6. L. Hamilton (Anglia) 27p; 7. K. Raikkonen (Finlanda) 24p; 8. J. Trulli (Italia) 22,5p; 9. F. Massa (Brazilia) 22p; 10-11. T. Glock (Germania) şi F. Alonso (Spania) 16p; 12. H. Kovalainen (Finlanda) 14p; 13. N. Heidfeld (Germania) 6p; 14-15. R. Kubica (Polonia) şi S.Buemi (Elveţia) 3p; 16. S. Bourdais (Franţa) 2p. Clasament firme: 1. Brawn GP 126p; 2. Red Bull 98,5p; 3. Ferrari 46p; 4. McLaren-Mercedes 41p; 5. Toyota 38,5p; 6. Williams 29.5p; 7. Renault 16p; 8. BMW-Sauber 9p; 9. Toro Rosso 5p.

Marseille, sacrificată de dragul audienţei TV

Tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, desfăşurată joi la Monte Carlo, o oferit un moment care i-a surprins pe cei prezenţi: aflată în urna a treia şi cu două grupe la dispoziţie, Olympique Marseille a fost automat repartizată în Grupa C, alături de AC Milan şi Real Madrid, în loc de Grupa H, unde se aflau Arsenal şi Alkmaar. Nu a fost vorba despre o favorizare a grecilor de la Olympiakos Pireu, ultima formaţie din urnă, ci de... o cerere a televiziunilor din Franţa, care nu doreau ca în aceeaşi seară să joace Lyon şi Marseille! Aşa se face că Olympique va avea o misiune imposibilă în tentativa de a continua parcursul din Liga Campionilor, urmînd, teoretic, să se bată cu elveţienii de la FC Zurich pentru locul 3 în grupă, care permite accesul în 16-imile Cupei UEFA.

Messi, cel mai bun jucător al Ligii Campionilor în sezonul trecut

Jucătorul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al ediţiei 2008-2009 a Ligii Campionilor, el primind şi premiul de cel mai bun atacant în cadrul ceremoniei desfăşurate joi, la Monte Carlo. Cel mai bun portar al ediţiei trecute a Ligii Campionilor a fost desemnat Edwin van der Sar (Manchester United), care i-a devansat pe Petr Cech (Chelsea) şi Victor Valdes (FC Barcelona). John Terry (Chelsea) a primit titlul de cel mai bun fundaş (au mai fost nominalizaţi Gerard Pique, de la FC Barcelona, şi Nemanja Vidici, de la Manchester United), iar cel mai bun mijlocaş a fost desemnat Xavi Hernandez (FC Barcelona), preferat lui Steven Gerrard (FC Liverpool) şi Andres Iniesta (FC Barcelona). Contracandidaţii argentinianului Messi la titlul de atacantul sezonului au fost Samuel Eto’o (FC Barcelona, acum la Internazionale Milano) şi Cristiano Ronaldo (Manchester United, prezent la Real Madrid). Cei 12 jucători nominalizaţi au fost aleşi în baza voturilor celor 16 antrenori ai echipelor ce au acces în optimile de finală, aceştia votînd şi cel mai bun fotbalist.

Un comentator sportiv analfabet a devenit... senator în Canada!

Premierul canadian Stephen Harper a numit nouă senatori conservatori, printre care un celebru comentator sportiv, fost antrenor al echipei de hochei din Montreal, care este analfabet! În Canada, premierul are prerogativul de a numi senatorii, dar alegerile trebuie aprobate de guvernatorul general, reprezentant al Coroanei britanice. Cîştigător în 1993 al Cupei Stanley cu echipa din Montreal, Jacques Demers a şocat cînd a mărturisit în urmă cu patru ani că este... analfabet. În afară de acest comentator, Harper a mai ales un jurnalist de la cotidianul de dreapta National Post, precum şi pe fosta sa directoare de comunicaţii. Şi Harper se opune acestei metode de nominalizare şi militează de mult pentru o reformă a Camerei Superioare care să facă obligatorie alegerea senatorilor.