Sportiva constănţeană Cristina-Mădălina Stancu, eliminată la Velenje

După ce s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Velenje (Slovenia), turneu dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, producînd surpriza turneului, 2-6, 6-3, 6-4, cu Natalia Orlova (Rusia, cap de serie nr. 1), jucătoarea constănţeană de tenis Cristina-Mădălina Stancu Stancu a ratat calificarea în semifinale. În sferturi, Stancu a cedat în confruntarea cu Vivienne Vierin (Italia), a şaptea favorită a competiţiei, scor 3-6, 6-2, 1-6. Din păcate, şi la dublu, perechea formată din Cristina-Mădălin Stancu şi Simona-Iulia Matei, cap de serie nr. 2, a pierdut în semifinale, scor 5-7, 4-6, în duelul cu Nastja Kolar / Polona Rebersak (Slovenia). În finală, Kolar şi Rebersak vor înfrunta dublul românesc alcătuit din Camelia-Elena Hristea şi Diana Marcu, cap de serie nr. 4, care a învins, în semifinale, cu 7-6 (7/4), 7-5, cuplul Alexandra Damaschin / Diana Enache.

Echipajul României de dublu rame, în finala CM de canotaj de la Poznan

Echipajul român format din Camelia Lupaşcu şi Nicoleta Albu s-a calificat, ieri, în finala probei de dublu rame din cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj de la Poznan, fiind cronometrat cu timpul de 7 minute 23 de secunde şi 38 de sutimi. În finală s-au calificat echipajele de pe primele trei locuri din fiecare serie. Echipajul tricolor s-a clasat pe locul 3 în cea de-a doua semifinală. Finala este programată duminică, 29 august, de la ora 12.33. Tot duminică, dar de la ora 13.48, România va fi reprezentată şi în finala de la 8+1, acolo unde alături de constănţeanca Maria Diana Bursuc din echipaj mai fac parte Roxana Cogianu, Ionelia Neacşu, Ioana Crăciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupaşcu, Eniko Barabas şi Teodora Stoica.

Irina Begu, învinsă în primul tur al calificărilor la US Open

Irina Begu a fost învinsă de rusoaica Anastasia Rodionova (a 30-a favorită a calificărilor), scor 6-2, 7-5, în primul tur al calificărilor pentru tabloul principal al turneului US Open. Pentru prezenţa în această fază, Begu va primi 3.000 de dolari. Irina Begu a fost singura românca prezentă în calificări. La US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, Sorana Cîrstea este favorită 24, în timp ce Victor Hănescu este cap de serie nr. 28. În afară de cei doi, România va mai avea şi alţi reprezentanţi pe tabloul principal. La feminin vor fi Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru, Edina Gallovits şi Monica Niculescu, în timp ce la masculin sînt prezenţi Victor Crivoi şi Horia Tecău.

Fără sportivi români în turneul de la New Haven

Perechea Edina Gallovits / Alize Cornet (România / Franţa) a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Gallovits şi Cornet au fost învinse, în sferturile de finală, de perechea Alona şi Katerina Bondarenko (Ucraina, cap de serie nr. 4), cu scorul de 6-3, 7-5. Pentru parcursul pînă în sferturi, Gallovits şi Cornet vor primi un cec în valoare de 4.750 de dolari şi 120 de puncte WTA. La dublu masculin, perechea Horia Tecău / Wesley Moodie (România / Africa de Sud) a fost eliminată în primul tur al turneului de la New Haven, dotat cu premii totale în valoare de 750.000 de dolari. Tecău şi Moodie au fost învinşi, în runda inaugurală, de cuplul Frantisek Cermak / Michal Mertinak (Cehia / Slovacia), cap de serie nr. 3, cu scorul de 7-6 (7/4), 4-6, 10-7. Pentru participarea la competiţia americană, Tecău şi Moodie vor împărţi un premiu în valoare de 3.260 de dolari. România nu mai are niciun reprezentant în turneul de la New Haven, atît la feminin, cît şi la masculin.

Înfrîngeri pentru sportivii români la CM de judo

Sportivii români Carmen Bogdan, Corina Căprioriu şi Costel Dănculea au ratat drumul spre semifinale, în cea de-a doua zi a Campionatelor Mondiale de judo de la Rotterdam. La masculin, în primul tur al categoriei 73 kg, Costel Dănculea a trecut de nigerianul Abbas Salihu, după care l-a depăşit şi pe estonianul Kunter Rothberg. Dănculea a cedat însă în penultimul tur al Grupei A, în faţa belgianului Dirk Van Tichelt, urmînd să intre în recalificări. La feminin, cat. 57 kg, Corina Căprioriu nu avut adversară în primul tur, iar apoi a fost învinsă de mongola Battugs Tumen-Od. La cat. 52 kg, în Grupa C, Carmen Bogdan a stat în primul tur, iar în cel de-al doilea a trecut de Meerim Momunova (Kîrgîzstan). Judoka antrenată de Florin Bercean a fost depăşită apoi în penultimul tur al grupei de chinezoaica Hongmei He, astfel că Bogdan va intra în recalificări.

Baschetbaliştii tricolori au pierdut în Elveţia

Naţionala de baschet masculin a României a fost învinsă, la Zurich, de reprezentativa Elveţiei, cu scorul de 81-69 (45-23), în penultimul meci al Grupei B din preliminariile CE din 2009 (Divizia B). Marcatorii României au fost Nicoară 19 puncte şi 7 recuperări, Moldoveanu 18p şi 6 recuperări, Jucan 10p, Mandache 7p, Silvăşan 6p, Drăguşin 5p, Blidaru 2p şi Szijarto 2. Echipa antrenată de Dan Calancea se află pe locul patru în Grupa B, cu 9 puncte, nemaivând nicio şansă de calificare în barajul pentru Divizia A, astfel încît în preliminariile CE din 2011 va evolua tot în eşalonul secund. Pe primul loc se află Belarus, cu 13 puncte, care a învins în Albania, scor 76-75, urmată de Elveţia (13p) şi Cipru (10p). Albania, cu care România va juca ultimul meci pe 29 august (la Bucureşti), ocupă ultimul loc, cu 9p. Echipele clasate pe primul loc în fiecare din cele trei grupe ale Diviziei B, plus cea mai bună formaţie de pe locul secund, vor juca turneul de baraj, cîştigătoarea acestuia urmînd a evolua în Divizia A la Campionatul European din 2011. Din Grupa B, a României, Belarus a obţinut deja calificarea la turneul de baraj.

Cătălin Moroşanu ar putea fi rezervă la Marea Finală de la Yokohama

Luptătorul român Cătălin Moroşanu va lupta într-un super-fight în cadrul galei Final Elimination 16 de la Seul, iar în cazul în care va învinge, va lupta într-un meci de rezervă din cadrul Marii Finale de la Yokohama, a declarat, ieri, promotorul Eduard Irimia. Site-urile specializate în K1 anunţă deja că adversarul lui Moroşanu din super-fight-ul galei de la Seul va fi coreeano-japonezul Taiei Kin, finalist la gala World Grand Prix Seul, de la începutul acestei luni. Singurul sportiv român calificat în gala Final Elimination 16 de la Seul este Daniel Ghiţă, cîştigător al Grand Prix-ului de la Tokyo. Acesta va partipa la o singură luptă, cu olandezul Semmy Schilt, triplul campion mondial. Dacă îl va învinge pe Schilt, Ghiţă va ajunge în Marea Finală de la Yokohama. Gala de la Seul este programată pe 26 septembrie. În altă ordine de idei, promotorul Eduard Irimia a anunţat că va organiza în toamnă cea mai puternică Gală K1 din România, unde sînt şanse mari să participe 16 luptători, printre care Mighty Mo, Alexey Ignaşov, Paul Slowinsky sau Dzevad Poturak. Din România sînt deja calificaţi Raul Cătinaş şi Cătălin Moroşanu. “Vreau ca România să devină polul opus al Japoniei în ceea ce priveşte K1. România a devenit deja un punct de reper în K1 datorită galelor Local Kombat”, a afirmat Irimia.