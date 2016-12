Echipa de volei masculin Dinamo Bucureşti îşi întăreşte lotul

Conform Agenţiei Volleyball-forever, formaţia masculină de volei Dinamo Bucureşti a transferat doi jucători străini, Lobato şi Skoric, cei doi semnînd un contract pe un an cu echipa bucureşteană. Jose Luis Lobato Arellano, în vîrstă de 32 de ani, este libero-ul naţionalei masculine a Spaniei, campioană europeană en-titre. Lobato a jucat în sezonul trecut la Almeria, alături de internaţionalul român Bogdan Olteanu, ocupînd locul 4 în Final Four-ul Cupei CEV. Edin Skoric este o mai veche cunoştinţă a campioanei României, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, împotriva căreia a evoluat în optimile de finală ale Cupei CEV, ediţia 2007-2008, atunci cînd îmbrăca tricoul formaţiei austriece Hypo Tirol Innsbruck. Skoric, în vîrstă de 33 de ani, evoluează pe postul de extremă şi este campion european în 2001 cu reprezentativa Iugoslaviei. Sezonul trecut, Skoric a jucat în sezonul trecut în Cipru, la echipa Pafiakos Pafos. Alături de CVM Tomis Constanţa, Dinamo Bucureşti va reprezenta România în sezonul 2009-2010 al Cupei CEV.

Antrenorul Aihan Omer va face apel la decizia EHF

Antrenorul Aihan Omer va face apel în nume personal la decizia Federaţiei Europene de Handbal (EHF) de a-l suspenda din funcţie în urma scandalului “Mită pentru arbitri”, urmînd a achita taxa de 5.000 de euro impusă în asemenea cazuri de forul continental. Conform unei decizii a Comitetului Director al Federaţiei Române de Handbal (FRH), în şedinţa de iero, forul naţional român va înainta EHF un document explicativ, în care se punctează, printre altele, următoarele aspecte: 1. FRH va achita amenda dictată de EHF, în valoare de 27.500 de euro, termenul de plată fiind 6 octombrie; 2. FRH a informat şi atenţionat cluburile româneşti angrenate în cupele europene, dar şi arbitrii şi observatorii internaţionali, asupra situaţiei create şi a făcut recomandări în privinţa organizării meciurilor din respectivele competiţii; 3. FRH va susţine apelul pe care îl va înainta antrenorul Aihan Omer, în nume personal, tehnicianul urmînd a achita taxa de apel, de 5.000 de euro; 4. FRH îşi cere scuze pentru cele întîmplate, situaţia creată fiind una fără precedent în istoria handbalului românesc, care a adus serioase deservicii de imagine. Oficiali ai FRH au declara că sînt şanse ca pedeapsa dictată de EHF în cazul antrenorului Aihan Omer să fie redusă în urma apelului, dar că este puţin probabil ca aceasta să fie anulată. Termenul de achitare a amenzii impuse FRH, de 27.500 de euro, este 6 octombrie 2009, o neachitare a acesteia urmînd a atrage după sine suspendarea naţionalei României din competiţiile internaţionale. De asemenea, apelul pe care îl va înainta antrenorul Aihan Omer are termen limită data de 27 august. EHF a anunţat, pe 6 august, că antrenorul naţionalei masculine a României, Aihan Omer, şi fostul vicepreşedinte al FRH, Petru Paleu, au fost suspendaţi cinci ani din toate competiţiile internaţionale, pentru tentativă de mituire a arbitrilor meciului România - Muntenegru, din 14 iunie 2008. În comunicatul oficial remis ulterior FRH, de către forul european, s-a stipulat că probele care au dus la dictarea amenzii, dar şi la suspendarea pe următorii cinci ani a lui Petru Paleu şi a lui Aihan Omer, s-au bazat pe declaraţiile arbitrilor danezi Martin Gjeding şi Mads Hansen, care au fost făcute la opt luni de la disputarea partidei.

Perechea Gallovits / Cornet, în sferturi la New Haven

Perechea Edina Gallovits / Alize Cornet (România / Franţa) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), turneu dotat cu premii în valoare totală de 600.000 de dolari. Gallovits şi Cornet au învins, în primul tur, cu 6-3, 6-2, cuplul Maria Kondratieva / Sophie Lefevre (Rusia / Franţa) şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea ucraineană Alona Bondarenko / Katerina Bondarenko, cap de serie nr. 4, care a trecut, cu 6-2, 3-6, 10-7, de cuplul Tathiana Garbin / Anabel Medina Garigues (Italia / Spania). Tot la New Haven, perechea Monica Niculescu / Raluca-Ioana Olaru a fost învinsă, în primul tur, cu 6-2, 3-6, 10-8, de cuplul Sarah Borwell / Raquel Kops-Jones (Marea Britanie / SUA). Pentru participarea în primul tur de la New Haven, Niculescu şi Olaru au primit un punct WTA şi 2.550 de dolari. La simplu, Raluca Olaru, nr. 54 WTA, a pierdut, aseară, cu 1-6, 2-6, partida cu italianca Flavia Penetta, a treia favorită şi nr. 10 WTA, din primul tur al turneului de la New Haven. Olaru, jucătoare venită din calificări, a obţinut pentru prezenţa în primul tur un punct WTA şi 4.300 de dolari.

Hănescu, în turul 3 la New Haven

Victor Hănescu, favoritul nr. 8, l-a învins, aseară, cu 6-4, 6-7 (8), 6-3, pe sîrbul Janko Tipsarevic, nr. 63 ATP, în turul al doilea al turneului de la New Haven, dotat cu premii în valoare de 750.000 de dolari. Partida a durat două ore şi 25 de minute, iar românul a revenit în setul decisiv de la scorul de 0-3, după ce a ratat o minge de meci în setul al doilea. Pentru calificarea în turul 3, Hănescu, numărul 29 ATP, va primi 20 de puncte ATP şi 10.100 de dolari. El va juca în această fază a competiţiei din SUA cu austriacul Jurgen Melzer, nr. 38 ATP şi favoritul nr. 11 al turneului.

Petru-Alexandru Luncanu, eliminat în primul tur la Alma-Ata

Petru-Alexandru Luncanu a ratat calificarea în turul al doilea al turneului challenger de la Alma-Ata (Kazahstan), turneu dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Luncanu a fost învins, în runda inaugurală, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-4, de irlandezul James McGee, jucător venit din calificări.

Marius Vizer va muta sediul Federaţiei Internaţionale de Judo la Lausanne

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo (IJF), Marius Vizer, a declarat, după congresul acestui organism ce a avut loc la Rotterdam, că va muta sediul forului pe care îl conduce de la Budapesta la Lausanne. „Am luat deja toate măsurile legale necesare pentru a pune în aplicare această schimbare foarte importantă”, a precizat Vizer, justificînd această măsură prin necesitatea ca federaţia pe care o conduce să fie aproape de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), al cărui sediu central este la Lausanne. Oraşul elveţian mai găzduieşte, în afară de CIO, alte 25 de federaţii sportive. Astăzi, la Rotterdam, vor începe Campionatele Mondiale de judo, competiţie la care România este reprezentată de opt sportivi. În prima zi vor concura Dan Fâşie (categoria 66 kg) şi campioana olimpică Alina Dumitru (cat. 48 kg), joi vor urca pe tatami Costel Dănculea (cat. 73 kg), Carmen Bogdan (cat. 52 kg) şi Corina Căprioriu (cat. 57 kg), sîmbătă va evolua Bogdan Bărbulescu (cat. 90 kg), iar duminică Daniel Brata (cat. 100 kg).