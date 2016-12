Turneu de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor

Începînd din luna septembrie, la Constanţa, se va desfăşura primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, Cupa “Friends”, competiţie care va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. Organizatorii mizează pe prezenţa a 16 sau 20 de echipe, urmînd să se joace în sistem campionat, fiecare cu fiecare. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a, Liga a III-a, Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean de fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la nr. de telefon 0722.887981.

Biletele pentru suporterii tricolorilor la partida cu Franţa au fost vîndute

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, ieri, că toate cele 550 de bilete alocate fanilor români pentru meciul cu Franţa s-au epuizat, nemaiexistînd posibilitatea de a se comanda alte tichete pentru această partidă. Procesul vânzării biletelor pentru meciul Franţa - România a început pe 19 iunie şi s-a întins pe durata a două luni. Partida Franţa-România, din cadrul preliminariilor CM din 2010, se va disputa pe 5 septembrie, de la ora 22.00, pe “Stade de France”.

Ionuţ Lupescu, delegat la Supercupa Europei

Directorul general al Federaţiei Române de Fotbal, Ionuţ Lupescu, a declarat, ieri, că activitatea pe care o depune este apreciată de către UEFA, forul european delegîndu-l ca observator la Supercupa Europei, dintre echipele FC Barcelona şi Şahtior Doneţk. “UEFA m-a delegat să fiu observator la Supercupa Europei. E un meci foarte important, desigur, şi mă simt onorat. E o mare responsabilitate pentru mine, dar cu toate astea mă simt onorat. Probabil că UEFA m-a apreciat pentru munca pe care am depus-o şi m-a delegat la acest meci”, a spus Lupescu. Supercupa Europei, dintre cîştigătoarea Ligii Campionilor, FC Barcelona, şi deţinătoarea Cupei UEFA, Şahtior Doneţk, echipă pregătită de Mircea Lucescu, va avea loc vineri, pe Stadionul “Louis II” din Monaco, de la 21.45.

Real Madrid a cîştigat a 31-a ediţe a Trofeului “Santiago Bernabeu”

Formaţia Real Madrid a cîştigat, luni seară, cu scorul de 4-0 (Benzema 12, 27, L. Diarra 26, Raul 55), meciul amical, disputat pe teren porpriu, cu Rosenborg Trondheim, în cea de-a 31-a ediţie a Trofeului “Santiago Bernabeu”. Cu această ocazie a avut loc prezentarea echipei spaniole pentru noul sezon. La partida de pe arena “Santiago Bernabeu” au asistat 79.500 de spectatori, iar înaintea jocului fanii şi-au luat rămas bun de la Michel Salgado, care a părăsit formaţia madrilenă, în această vară, după zece ani petrecuţi la acest club. Fostul fundaş al Realului a intrat pe teren, împreună cu cei doi băieţi ai săi şi nu şi-a putut stăpîni lacrimile în timp ce i-a salutat pe foştii săi colegi şi pe fanii care aproape au umplut arena madrilenă. De asemenea, fanii au omagiat-o şi pe atleta Marta Dominguez, campioană mondială la Berlin în proba de 3.000 m obstacole. Real i-a prezentat înaintea meciului şi pe cei patru fotbalişti transferaţi, dar care nu au avut prezentarea oficială: Ezequiel Garay (cumpărat în 2008, dar care a fost împrumutat un sezon la Racing Santander), Esteban Granero, Alvaro Arbeloa şi Xabi Alonso. Întîlnirea de luni seară a reprezentat prima partidă pe teren propriu disputată de brazilianul Kaka în tricoul Realului. Tehnicianul Realului, chilianul Manuel Pellegrini, i-a folosit în amicalul cu Rosenborg pe următorii jucători: Casillas - Arbeloa (46 Pepe), Garay, Albiol, Marcelo (71 Drenthe) - L. Diarra (76 M. Diarra), Xabi Alonso (46 Granero) - Kaka (76 Van Nistelrooy), C. Ronaldo (68 Guti - Raul (58 Robben), Benzema (58 Higuain). Real Madrid va debuta în noua ediţie din Primera Division, sîmbătă, pe teren porpiu, cu Deportivo La Coruna.

Sol Campbell va juca în Liga a IV-a din Anglia

Fostul fundaş al echipei Arsenal Londra, Sol Campbell, a anunţat, ieri, că a semnat un acord pe cinci sezoane cu gruparea Notts County, din a patra ligă engleză. Campbell, în vîrstă de 35 de ani, are 73 de selecţii în naţionala Angliei şi a participat la trei ediţii ale Cupei Mondiale. Liber de contract după plecarea de la Portsmouth, el a refuzat mai multe oferte de la cluburi din Premier League. El a preferat să i se alăture lui Sven Goran Eriksson, fostul selecţioner al Angliei, în prezent director sportiv la Notts County. “Este simplu. Este o alegere pentru viitor. Clubul are ambiţii mari şi vreau să le împărtăşesc. Este o provocare extraordinară pentru mine. Notts County are o moştenire fantastică. Vreau să duc această echipă în Premier League, să urcăm toate ierarhiile pînă acolo”, a explicat Campbell. Clubul Notts County, cel mai vechi club de fotbal din lume, înfiinţat în 1862, a fost cumpărat în această vară de un consorţiu din Orientul Mijlociu şi este în prezent pe primul loc în a patra ligă. Planul noilor proprietari este promovarea în Premier League în următorii opt ani. “Sol va deveni ambasadorul nostru. Ne va ajuta să ne atingem obiectivul de a duce acest club cît mai sus”, a declarat Peter Trembling, directorul executiv al clubului. Sol Campbell, căpitan la Portsmouth anul trecut, a jucat 481 meciuri în Premier League cu Tottenham (1992-2001), Arsenal (2001-2006) şi Portsmouth (2006-2009). El a cîâştigat două titluri de campion al Angliei, de patru ori Cupa Angliei şi o dată Cupa Ligii. El a marcat şi în finala Ligii Campionilor din 2006, pierdută de Arsenal, scor 1-2, cu FC Barcelona.

Baseggio suferă de cancer tiroidian

Fostul internaţional belgian al echipei Excelsior Mouscron, Walter Baseggio, în vîrstă de 31 de ani, suferă de cancer tiroidian, au anunţat, ieri, mai multe ziare din Belgia. Potrivit jurnalului Le Soir şi publicaţiilor grupului SudPresse, tumoarea, care a fost descoperită în timpul unui examen medical din presezon, a fost scoasă la 10 iulie. Mijlocaşul echipei din Mouscron, care în trecut a evoluat şi la Anderlecht Bruxelles şi are 31 de selecţii în naţionala Belgiei, trebuie să efectueze teste suplimentare la începutul lunii septembrie. Potrivit agenţiei Belga, medicii consideră că Baseggio se poate recupera în totalitate, deoarece glanda tiroidă nu este un organ vital. Totuşi, un prognostic definitiv privind recuperarea sa şi şansele sale de a reveni pe terenul de fotbal nu ar trebui să fie cunoscute înainte de patru pînă la şase luni.

Grosso, aproape de Juventus

Fundaşul stînga al lui Olympique Lyon, Fabio Grosso, urmează să semneze un contract cu Juventus Torino, a anunţat ieri Gazzetta dello Sport. Grosso nu a fost convocat pentru meciul cu Anderlecht Bruxelles, din manşa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor, conducerea francezilor anunţînd că jucătorul italian este bolnav. Această absenţă alimentează zvonurile privind plecarea lui Grosso, mai ales că dacă ar fi jucat cu Anderlecht el nu ar mai fi avut dreptul să evolueze în Liga Campionilor cu altă echipă decît Lyon. Grosso nu mai este titular la Olympique de la sosirea lui Aly Cissokho (FC Porto), la începutul sezonului.

Manchester City l-a transferat şi pe Lescott

Internaţionalul englez al echipei Everton, Joleon Lescott, s-a transferat la Manchester City, grupare cu care a parafat un acord pe patru sezoane. După ce în această vară au avut loc mai multe runde de discuţii între oficialii celor două grupări şi după ce clubul din Liverpool a refuzat primele două oferte pentru Lescott, luni s-a ajuns la un acord între toate părţile implicate. Lescott, în vîrstă de 27 de ani, a trecut cu bine vizita medicală şi a fost transferat de clubul din Manchester pentru 25,2 milioane de euro, plus 2,3 milioane de euro din eventualele bonusuri. Cu acest transfer se ajunge la 150 de milioane de euro cheltuite în această vară de Manchester City, pentru Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Roque Santa Cruz, Kolo Toure, Gareth Barry şi Sylvinho. Lescott, care a mai evoluat la Wolverhampton Wanderers (2001-2006), este internaţional englez din 2007, avînd în palmares şapte selecţii.

Directorul artistic al JO de iarnă din 2010 a decedat

Directorul artistic al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver (Canada), din 2010, Leo Obstbaum, a decedat, a anunţat comitetul de organizare al competiţiei. Obstbaum se ocupa, în special, de crearea mascotei şi a medaliilor olimpice. “Leo a condus şi a influenţat conceperea unora dintre simbolurile Jocurilor Olimpice din 2010”, a declarat preşedintele comitetului organizator, John Furlong, fără a preciza cauza morţii lui Ostbaum. Leo Obstbaum s-a născut în 1969 la Buenos Aires şi a crescut la Barcelona, unde a înfiinţat primul său studio de creaţie vestimentară pentru teatru şi cinema. În 2002, firma sa a furnizat echipamentul pentru celebrarea a zece ani de la Jocurile Olimpice de vară de la Barcelona.

Vinokurov a semnat un nou acord cu Astana

Ciclistul kazah Aleksandr Vinokourov, revenit în activitate după o suspendare de doi ani pentru dopaj, a semnat o nouă înţelegere cu Astana, echipă la formarea căreia a contribuit în 2006, şi va participa în tricoul acestei formaţii la Turul Spaniei, competiţie ce debutează sîmbătă. „Vinokurov a parafat un contract cu echipa Astana ce va fi valabil pînă la finalul anului 2010”, a anunţat gruparea kazahă într-un comunicat. Sportivul în vîrstă de 35 de ani, cîştigător al Turului Spaniei în 2006, fusese suspendat în urma unui test pozitiv cu transfuzii sangvine în Turul Franţei 2007, dar suspendarea s-a încheiat oficial pe 23 iulie.