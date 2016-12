CS Tomis a cîştigat primele două partide din turneul de la Roman

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a debutat cu două victorii în turneul amical care se desfăşoară în aceste zile la Roman, al treilea turneu la care participă formaţia constănţeană în această vară. În prima partidă, handbalistele antrenate de Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu au întîlnit campioana Macedoniei, Kometal Skopje, în faţa căreia s-au impus cu 30-22 (17-9). Întîlnirea a fost controlată de la un capăt la altul de jucătoarele constănţene, care şi-au asigurat un avantaj consistent încă din primele nouă minute de joc, 8-1. Marcatoarele Tomisului au fost Tîlvîc 8g, Seifer 6g, Druţu, Avădănii şi Topa - cîte 3g, Pătru 2g, Mateescu, Szabo, Luca, Cârstea şi Iovănescu - cîte un gol. CS Tomis a cîştigat şi a doua partidă a turneului, obţinînd prima victorie din această vară în faţa formaţiei antrenate de Gheorghe Tadici, HC Zalău. Meciul s-a încheiat cu scorul de 28-26 (15-13) pentru constănţence, marcatoarele Tomisului fiind Mateescu 6g, Iovănescu 5g, Avădănii, Tîlvîc şi Pătru - cîte 4g, Pîrîianu şi Seifer - cîte 2g, Szabo - un gol. Astăzi, de la ora 11.30, Tomisul va înfrunta, în ultima partidă a turneului, formaţia gazdă, HCM Roman.

Handbalistele de la CSS 1 au primit echipamente sportive în valoare de 2.000 de euro

Grupa de junioare din cadrul Clubului Sportiv Şcolar Nr. 1 din Constanţa, antrenată de Ionuţ Pătraşcu, a beneficiat, ieri, de o sponsorizare de 2.000 de euro, constînd în echipament sportiv extrem de necesar pentru viitorul sezon. Sport Forum (Institut de Sănătate şi Recuperare - preşedinte Paul Neagu) şi On Clinic (director Aurora Manole) le-au oferit micuţelor handbaliste echipamente aduse special din Germania, cu ajutorul cărora vor putea participa la competiţiile din acest sezon. Echipamentul constă în tricouri şi şorturi din material sintetic, special creat să elimine transpiraţia. „Ideea a pornit de la o pacientă care are o fetiţă care joacă handbal. Eu sînt un om care tot timpul am făcut ceva pentru sport. Sportul e un fenomen în zilele noastre cu care trebuie să fim foarte atenţi pentru ca noua genereţie să crească în valoare. Dacă acum cît sînt mici investim în sănătatea şi în dezvoltarea lor, mai tîrziu vom avea rezultate şi satisfacţii din partea lor”, a declarat Paul Neagu, preşedinte Sport Forum. „Efortul celor care au avut această iniţiativă este laudabil. Ne bucurăm că am fost noi fericiţii beneficiari şi sperăm să răsplătim acest efort prin rezultate foarte bune. Sînt de şase ani profesor la CSS 1 şi niciodată nu am primit o asemenea sponsorizare”, a declarat şi antrenorul Ionuţ Pătraşcu.

Proiecte de activitate sportivă finanţate din fonduri publice nerambursabile

Direcţia pentru Sport a Judeţului (DSJ) Constanţa a evaluat proiectele de activitate sportivă depuse pentru finanţare din fonduri publice nerambursabile a cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, pentru anul 2009, conform criteriilor aprobate de conducerea DSJ. Suma aprobată este de 291.250 lei, structurată pe programe: P1 - programul “Promovarea sportului de performanţă” - 200.350 lei; P2 - programul “Sportul pentru toţi” - 90.900 lei. Finanţarea a fost acordată astfel - P1: CVM Tomis Constanţa - 56.600 lei; CSV 2004 Tomis Constanţa - 31.012 lei; CS Tomis Constanţa - 14.000 lei; CS Karate Dinamic Constanţa - 12.600 lei; Asociaţia Judeţeană de Rugby - 12.000 lei; CS Cleopatra Mamaia - 10.000 lei; CSM Medgidia - 9.200 lei; Asociaţia Judeţeană de Canotaj - 9.200 lei; Asociaţia Judeţeană de Box - 8.000 lei; Asociaţia Judeţeană de Lupte - 5.700 lei; CS FC Callatis Mangalia - 5.000 lei; Asociaţia Judeţeană de Şah - 4.040 lei; CS Mamaia IDU - 4.000 lei; CS Tae Keon Hîrşova - 3.699 lei; Asociaţia Judeţeană de Gimnastică - 3.794 lei; Asociaţia Judeţeană de Yachting - 3.150 lei; ACS Frontiera Tomis Constanţa - 2.900 lei; Asociaţia Judeţeană de Scrimă - 1.600 lei; CS Electrica Constanţa - 1.340 lei; ACS Win-Gym - 1.300 lei; Asociaţia Judeţeană de Atletism - 1.215 lei; - P2: Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi - 29.000 lei; CS Mamaia IDU - 27.018 lei; Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa - 13.362 lei; Asociaţia Judeţeană de Baschet - 4.110 lei; CS Bogdan Ciubotariu - 3.600 lei; CS Sissa Constanţa -2.400 lei; ACS Win-Gym - 1.150 lei. Comisia de evaluare a decis să nu acorde finanţare pentru următoarele structuri sportive: CS Karate Tradiţional Eforie, CS Baschet Club Delfinul Constanţa, CS Phoenix Constanţa şi CS Magic Star Constanţa.

Cristina-Mădălina Stancu, în turul secund la Vinkovici

Jucătoarea de tenis constănţeană Cristina-Mădălina Stancu, cap de serie nr. 6, s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger de la Vinkovici (Croaţia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Stancu a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-3, 7-5, pe Jasmina Kajtazovici (Slovenia) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu învingătoarea partidei dintre Maria Abramovici (Croaţia) şi Marina Kachar (Serbia), ambele beneficiare a cîte unui wild-card. Tot la Vinkovici, Raluca-Elena Platon, venită din calificări, a cedat, în primul tur, cu 4-6, 2-6, în duelul cu Gracia Radovanovici (Franţa). Perechea Mihaela Buzărnescu / Melanie Klaffner (România / Austria), cap de serie nr. 3, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Westende (Belgia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Buzărnescu şi Klaffner au învins, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-4, cuplul belgian Sofie Oyen / Nicky van Dyck şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea braziliană Ana-Clara Duarte / Paula Cristina Goncalves. Tenismanul Petru-Alexandru Luncanu a ratat calificarea în turul secund al turneului challenger de la Trani (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Luncanu a fost învins, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-2, de austriacul Daniel Kollerer, cap de serie nr. 3.

Perechea Niculescu / King a ratat calificarea în turul al doilea la Toronto

Perechea Monica Niculescu / Vania King (România / SUA) a ratat calificarea în turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de la Toronto (Canada), dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Niculescu şi King au fost învinse, în runda inaugurală, cu 6-1, 7-5, de cuplul spaniol Nuria Llagostera / Maria Sanchez Martinez, cap de serie nr. 6.

România va juca pentru locurile 13-16 la CE de handbal feminin tineret din Ungaria

Naţionala de handbal feminin tineret a României a fost învinsă, ieri, de reprezentativa Poloniei, scor 29-27 (15-11), în meciul decisiv pentru calificarea în grupa 9-12, la Campionatul European din Ungaria. În urma acestui rezultat, România va juca în turneul locurilor 13-16. Semifinalele CE de tineret din Ungaria sînt programate pe 21 august, iar finalele pe 23 august. La ultima ediţie a CE Under 19, din 2007, România a cîştigat medalia de bronz, după Danemarca şi Spania.

Înfrîngere pentru baschetbaliştii tricolori în preliminariile CE din 2009

Naţionala de baschet masculin a României a fost învinsă, ieri, la Ploieşti, de reprezentativa Belarus, cu scorul de 78-70 (46-37), în cel de-al şaselea meci din preliminariile CE din 2009 (Divizia B). Marcatorii României au fost Nicoară 19 puncte, Moldoveanu 17p, Blidaru 10p, Drăguşin 6p, Silvăşan 6p, Szijarto 6p, Mandache 2p, Căpuşan 2p, Jucan 2p. Din tabăra belarusă s-a remarcat Korshuk, cu 20 puncte. În primul meci din acest an, România a fost învinsă, în prelungiri, de reprezentativa Ciprului, în deplasare, scor 78-69 (32-38, 62-62). În tur, Belarus s-a impus pe teren propriu, cu 70-59, fiind liderul Grupei B, neînvinsă, cu 10 puncte. România ocupă locul secund, cu 8 puncte. Cursa echipei României pentru barajul de calificare în Divizia A valorică va continua cu partidele cu Elveţia (26 august, deplasare) şi cu Albania (29 august, la Bucureşti).