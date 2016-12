Astăzi, meci amical între Viitorul Constanţa şi Delta Tulcea

Stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan” găzduieşte astăzi, de la ora 11.00, un interesant meci amical între formaţiile Viitorul Constanţa (Liga a III-a) şi Delta Tulcea (Liga a II-a). Dacă Viitorul nu va juca în această săptămînă, în prima etapă a Ligii a III-a, programată vineri, echipa tulceană, antrenată de Constantin Gache, pregăteşte derby-ul dobrogean de duminică, din Seria I, de la Stejaru, cu formaţia locală Săgeata. Vineri, în Seria a 2-a a Ligii a III-a, partida dintre FC Farul II Constanţa şi CSM Medgidia se va disputa de la ora 11.00, deoarece prima echipă a Farului va evolua, de la ora 19.00, pe teren propriu, împotriva Concordiei Chiajna, în etapa a doua a Ligii a II-a.

Chelsea vrea să-l “distrugă” pe Mutu

Atacantul român Adrian Mutu poate apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în litigiul său cu Chelsea, club care vrea să-l “distrugă”, iar această acţiune ar putea afecta legimitatea tribunalelor sportive, a scris ediţia online de ieri a cotidianului american New York Times. “Adrian Mutu are toate calităţile pentru a fi un jucător remarcabil în lume, dar prea puţină experienţă de viaţă pentru a avea succes. Greşelile pe care le-a comis în viaţă, printre care consumul de cocaină şi cearta cu Jose Mourinho, au făcut să fie aproape de excluderea din sport într-o manieră fără precedent”, scrie cotidianul american. New York Times notează că formaţia engleză Chelsea, care i-a reziliat contractul în 2004, a început să-l “hărţuiască” din acel moment, iar situaţia dintre cele două părţi poate dura mult timp, Chelsea fiind sprijinită de FIFA. Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis că Mutu trebuie să plătească 17 milioane de euro clubului englez, drept compensaţie pentru suma plătită în schimbul lui la transferul de la Parma, în 2003. Federaţia Engleză de Fotbal l-a suspendat atunci pentru şapte luni pe Mutu şi l-a amendat cu 20.000 de lire sterline, în timp ce FIFA a decis ca suspendarea să se aplice pe plan mondial, nu doar în Anglia. “Mutu a recunoscut că era un suflet pierdut. Divorţase de soţia sa, a avut un flirt sălbatic cu o actriţă porno, apoi i-a fost suspendat permisul de conducere după ce poliţia l-a urmărit prin Bucureşti. În acest timp, Chelsea era în fruntea Premier League, cu moralul ridicat după ce a scăpat de un neadaptat care a rămas fără contract din cauza drogurilor”, notează sursa citată. Clubul italian Juventus Torino a fost interesat de Adrian Mutu şi l-a transferat gratis, iar antrenorul Fabio Capello l-a folosit ca mijlocaş de creaţie. Gruparea a fost nevoită să-l vîndă la Fiorentina pentru opt milioane de euro, unde Mutu, sub conducerea lui Cesare Prandelli, a fost ales unul dintre cei mai buni jucători din Italia. “ Imaginile despre Mutu sînt contrastante. Acum este recăsătorit, are încă doi copii şi a refuzat oferte mari pentru a rămîne la Florenţa. Oricine crede că este încheiat cazul Chelsea versus Adrian Mutu se înşală. Între timp, cazul poate redefini puterile tribunalelor sportive, care au ajuns să fie propriii judecători şi juraţi”, mai notează New York Times.

Fanii români au comandat 500 de bilete pentru partida Franţa - România, din preliminariile CM

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, ieri, că a comandat 500 de bilete pentru jocul Franţa - România din preliminariile CM 2010, număr ce corespunde cu cel al biletelor vîndute online către suporterii români, informează site-ul oficial al forului condus de Mircea Sandu. Conform unui acord între FRF şi forul omolog din Franţa, oficialii români mai au termen pînă luni, 24 august, să suplimenteze numărul de bilete. În aceste condiţii, suporterii români mai pot comanda bilete on-line, iar FRF va cere tichete francezilor, dacă va mai fi cazul. Partida dintre Franţa şi Românie, din preliminariile CM din Africa de Sud din 2010, se va disputa pe 5 septembrie, de la ora 22.00, pe “Stade de France”.

Semedo a semnat un contract pe patru sezoane cu Unirea Urziceni

Atacantul portughez Antonio Sanches Semedo a devenit, de ieri, în mod oficial, jucătorul clubului Unirea Urziceni, semnînd un contract valabil patru sezoane cu gruparea ialomiţeană, a anunţat ofiţerul de presă Paul Andone. Semedo a devenit liber de contract la 29 iulie, cînd şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu FC Steaua. Atacantul fusese transferat la Steaua, în septembrie 2008, de la CFR Cluj. În vîrstă de 30 de ani, Semedo a evoluat în 24 de partide din Liga I la Steaua, pentru care a marcat două goluri. Semedo a evoluat şi în şase meciuri în grupele Ligii Campionilor pentru Steaua. De-a lungul carierei, Semedo a mai evoluat la formaţiile Casa Pia, Estrela Amadora şi CFR Cluj.

VfB Stuttgart a jucat în ţara lui Tarzan

Cotidianul german Bild a scris, ieri, că “VfB Stuttgart joacă în ţara lui Tarzan pentru 22 de milioane de euro”, înaintea partidei cu formaţia FC Timişoara, din prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor. “Dacă se califică în grupe, VfB are garantate 22 de milioane de euro. Cel mai celebru fiu al Timişoarei este Johnny Weissmuller, care a trăit în SUA, multiplu campion olimpic şi cel mai faimos interpret al personajului Tarzan”, a scris Bild. “Marica superstar”, este un alt material din Bild: “Atacantul român a fost primit ca un megastar la Timişoara”. TV SAT 1 vorbeşte despre “aventura în necunoscut”. “Adversarul lui VfB este necunoscut pe plan internaţional”, a precizat sursa citată.

AC Milan a cîştigat Trofeul “Berlusconi”

Echipa AC Milan a cîştigat Trofeul “Berlusconi”, după ce a învins, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-4, după executarea loviturilor de departajare, formaţia Juventus Torino. La finalul celor 90 de minute de joc scorul a fost egal, 1-1. Juventus a deschis scorul prin Diego, în min. 28, Milan reuşind egalarea prin Pato, în min. 68. La penalty-uri au înscris Pirlo, Ronaldinho, Borriello, Inzaghi şi Thiago Silva - pentru AC Milan, respectiv Trezeguet, Felipe Melo, Marchisio şi Amauri - pentru Juventus. Singurul jucător care a ratat a fost torinezul Yago.

Arsene Wenger crede în apariţia unei superligi europene în următorii zece ani

Antrenorul francez al echipei Arsenal, Arsene Wenger, a declarat, ieri, că în opinia sa în următorii zece ani va fi creată o superligă europeană, deoarece marile cluburi sînt interesate să cîştige cît mai mulţi bani. „Campionatele naţionale vor supravieţui, dar în mai puţin de zece ani va exista o Ligă Europeană. Nu ştiu cum va funcţiona, dar sînt tot mai multe voci care cer să se face ceva în acest sens, mai ales dacă regulile Ligii Campionilor devin prea restrictive pentru marile cluburi”, a declarat Wenger. Tehnicianul francez crede că o superligă europeană, independentă de UEFA şi condusă de marile cluburi, precum Arsenal, ar permite acestor grupări să cîştige mai mulţi bani, mai ales datorită drepturilor de televizare. „În prezent, veniturile sînt reţinute şi distribuite de UEFA, dar problema este, ţinînd cont de cum merg lucrurile, că banii din Liga Campionilor nu vor mai fi suficienţi, pentru că anumite cluburi cheltuiesc prea mulţi bani”, a mai spus Wenger. Fostul tehnician al formaţiei AS Monaco a adăugat că apariţia acestei Ligi Europene nu ar însemna dispariţia campionatelor interne: „Dacă nu doriţi să schimbaţi campionatele naţionale, poate că echipele vor juca meciurile din Superligă la mijlocul săptămînii, iar în week-end pe cele din campionat, iar toate cluburile vor avea două echipe”.

Marocanul Jamal Chatbi, primul atlet depistat pozitiv la CM de la Berlin

Marocanul Jamal Chatbi, care urma să participe în finala probei de 3.000 m obstacole, a fost depistat pozitiv, devenind astfel primul atlet de la Campionatul Mondial de la Berlin găsit dopat cu o substanţă interzisă. Federaţia Marocană de Atletism a anunţat că sportivul a fost depistat pozitiv la un control efectuat pe 15 august, chiar în prima zi a CM. Chatbi, care a reuşit duminică să acceadă în finala probei de 3.000 m obstacole cu al doilea timp din seria a treia, va aştepta analizarea eşantionului B din probele care i s-au recoltat. În acest sezon, marocanul a cîştigat medalia de aur în proba de 3.000 m obstacole în cadrul Jocurilor Mediteraneene, el reuşind să îşi îmbunătăţească şi propriul record cu nu mai puţin de 12 secunde, înregistrînd o performanţă de 8min.8sec.86sutimi.

O femeie care a învăţat stilul crawl acum 18 luni va reprezenta Marea Britanie la CM

O profesoară în vîrstă de 37 de ani din Anglia, care a învăţat în urmă cu 18 luni stilul crawl, a participat la selecţia pentru echipa Marii Britanii şi va participa în luna septembrie la Campionatul Mondial de triatlon din Australia, a anunţat ediţia de ieri a cotidianului The Telegraph. Melanie Ryding a început să facă mai mult sport după ce a început să aibă probleme cu kilogramele în plus. La început ea a făcut sport la şcoală, dar după un timp profesoara a căutat ceva mai interesant. Astfel, ea s-a înscris într-un club de triatlon şi a început lecţiile pentru stilul crawl. Acest stil de înot este cel mai tehnic şi într-o jumătate de oră se pot arde 700 de calorii. Antrenorul i-a sugerat profesoarei să încerce să concureze pentru echipa de triatlon care va merge la Campionatul Mondial, iar ea a acceptat. Melanie Ryding a explicat cum a ajuns să participe la o întrecerea pentru profesionişti: „Cînd m-am calificat, m-am simţit senzaţional. Dintr-o persoană care nu ducea o viaţă tocmai sănătoasă am ajuns unde sînt acum. Eram o persoană sedentară, iar dacă cineva îmi spunea în urmă cu ceva timp că voi face asta aş fi spus că e ridicol”. Profesoara spune că a inspirat-o atleta amatoare Jane Tomlinson, care a participat la mai multe curse de maraton şi ciclism în ciuda faptului că suferea de o forma de cancer în fază terminală.