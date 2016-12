Hagi şi Jenei au făcut selecţie la Constanţa

Stadionul “Voinţa” a găzduit, sîmbătă, una din etapele celei de-a şasea ediţii a selecţiilor naţionale de tinere talente, desfăşurată sub titlul “Descoperă învingătorii de mîine!” Cîteva zeci de mici fotbalişti constănţeni, cu vîrste cuprinse între 12 şi 16 ani, au încercat să-i impresioneze pe cei trei tehnicieni responsabili cu selecţia, Emerich Jenei, Cornel Drăguşin şi Adrian Boingiu, dar şi pe cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, prezent în calitate de partener al acestui proiect. În urma acestor selecţii, cinci copii vor participa, timp de o săptămînă, la selecţia finală de la Centrul de Performanţă “Gillette” de la Şcoala de Fotbal “Gică Popescu” din Craiova, în perioada 24-31 august. La finalul trialului de la Craiova, cei mai buni 11 jucători vor rămîne să se pregătească timp de un an la Centrul de Performanţă şi vor participa la stagii de pregătire la un renumit club european. “Prin această selecţie dăm o şansă în plus copiilor să arate ce pot, iar faptul că au ales să vină la fotbal, într-o dimineaţă de sîmbătă, în loc să meargă la plajă, este foarte important. Constanţa a dat întotdeauna mari talente, a alimentat fotbalul românesc şi sper ca următorul număr unu să vină tot din acest oraş”, a spus Hagi. “Sper ca, peste cinci-şase ani, aceşti copii să fie baza de sprijin pentru Farul, o echipă de tradiţie în fotbalul românesc. Copiii sînt dotaţi şi talentaţi, dar trebuie să ajungă pe mîine bune după astfel de selecţii”, a adăugat Emerich Jenei, antrenorul care a cîştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986.

Eliza Samara, medalie de bronz la Open-ul Chinei la tenis de masă

Duminică, la Tianjin, s-a încheiat cel mai puternic turneu din cadrul circuitului profesionist Pro Tour la tenis de masă, Open-ul Chinei. Delegaţia României, formată din constănţencele Cristina Hîrîci şi Elizabeta Samara şi arădeanca Daniela Dodean, a încheiat întrecerea cu două medalii, ambele obţinute în proba de Under 21. După ce au ratat la limită medalia de bronz în proba de dublu, unde au fost învinse de perechea Tianwei Feng / Yue Gu Wang (Singapore), Eliza Samara şi Daniela Dodean s-au revanşat în proba de simplu de la Under 21. Samara a obţinut medalia de bronz, după ce a cedat, cu 2-4, în semifinalele probei, chiar în faţa Danielei Dodean, cea care a obţinut în cele din urmă medalia de argint. Eliza s-a calificat în sferturile de la U21 după ce a trecut, cu 4-0, de Wing Nam Ng (Hong Komg) şi a pătruns în semifinale după victoria cu 4-1 obţinută în disputa cu Ha La Chi (Coreea de Sud). Pe prima treaptă a podiumului de la Under 21 a urcat I-Ching Cheng, care a învins-o, cu 4-0, pe Daniela Dodean, în finală.

Constănţenii se menţin în lupta pentru finalele de la Cupa “Mamaia IDU” la tenis

Sîmbătă, la Baza sportivă Tenis Club IDU din Mamaia a debutat tradiţionalul turneu de tenis Cupa “Mamaia IDU”. Primele şase probe care au deschis competiţia au fost cele de simplu (feminin şi masculin) de la categoriile 13-14 ani şi 15-16 ani, şi întrecerile de dublu de la 15-16 ani (masculin şi feminin). După două zile de întreceri, sportivii constănţeni se menţin în lupta pentru poziţiile fruntaşe. Situaţia pe tablourile principale - la dublu masculin, 15-16 ani, în sferturile de finală au ajuns: Alexandru Buzelan / Bogdan Marin (LPS CSS “Nicolae Rotaru”) şi Robert Pavel / Victor Petrescu (LPS CSS “Nicolae Rotaru”); simplu masculin, 13-14 ani - turul 3: George Gache (CS Mamaia IDU), Ion Efrim (CS Mamaia IDU) şi Sergiu Bucur (LPS CSS “Nicolae Rotaru”); la dublu feminin, 15-16 ani, în semifinale: Jasmine Coteanu / Raluca Şerban (LPS CSS “Nicolae Rotaru”) şi Blanca Butnaru / Raluca Ciufrilă (LPS CSS “Nicolae Rotaru” / CSA Steaua); simplu feminin, 13-14 ani, sferturi de finală: Jasmine Coteanu şi Raluca Şerban; simplu masculin, 15-16 ani, sferturi de finală: Robert Pavel şi Ioan Buzelan (LPS CSS “Nicolae Rotaru”); simplu feminin, 15-16 ani, sferturi de finală: Iulia Drăniceanu (CS Mamaia IDU), care a ratat însă semifinalele, după ce a cedat, cu 0-6, 0-6, în faţa Ştefaniei Hristov (CS TC Coreco Iaşi). Întrecerea va continua astăzi cu partidele din fazele superioare ale întrecerii, prima finală a turneului fiind cea de la simplu fete 15-16 ani. Partidele se desfăşoară pe arenele de la Tenis Club IDU Mamaia, începînd cu ora 9.00.

Cehul Jiri Jech arbitrează meciul Saint Patrick’s - Steaua

Meciul Saint-Patrick’s Athletic - Steaua, care va avea loc joi, 27 august, în manşa secundă a play-off-ului Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Cehia, cu Jiri Jech la centru. Jiri Jech va fi ajutat la cele două linii de compatrioţii săi Patrik Filipek şi Antonin Kordula. Rezervă va fi Roman Hrubes. Delegatul UEFA la acest meci a fost desemnat slovenul Rudolf Zavrl. Zavrl este delegat UEFA şi la meciul FC Timişoara - VfB Stuttgart, de marţi, 18 august, din prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.

Teren Groznîi, cu Mărgăritescu şi Petre pe teren, învinsă de Rubin Kazan

Terek Groznîi, la care evoluează Andrei Mărgăritescu, Florentin Petre şi Daniel Pancu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-0 (Bukharov 16, 18, 89, Dominguez 21), de echipa Rubin Kazan, într-un meci din etapa a 18-a a campionatului Rusiei. Mărgăritescu şi Petre au fost titulari la Terek, în timp ce Pancu a fost rezervă. Mărgăritescu a primit un cartonaş galben, în min 33.

Beckham, nemulţumit că a fost eliminat într-un meci de campionat

Mijlocaşul formaţiei americane Los Angeles Galaxy, David Beckham, a primit pentru prima dată un cartonaş roşu direct de cînd evoluează în prima ligă din SUA şi consideră că arbitrul partidei a greşit, informează ediţia online a The Telegraph. Jucătorul englez l-a accidentat pe Peter Vagenas, de la Seattle, într-un meci disputat sîmbătă noapte, în MLS. Arbitrul întîlnirii, Ricardo Salazar, i-a acordat direct cartonaş roşu lui Beckham, iar componentul naţionalei Angliei consideră că a fost eliminat incorect. “Pete este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Nu am făcut aceea intrare cu gândul să accidentez pe cineva. A fost un fault, dar asta nu însemna că trebuia să primesc cartonaş roşu”, a spus Beckham, care va fi suspendat pentru meciul din campionat de miercuri. Tehnicianul lui LA Galaxy, Bruce Arena, a declarat că jucătorul său a riscat cînd a avut o astfel de intrare la un adversar. Arbitrul a mai eliminat doi jucători de pe teren, Tyrone Marshall, de la Seattle, pentru cumul de cartonaşe, în timp ce Eddie Lewis, de la Galaxy, a primit direct roşu. Landon Donovan, care joi a fost diagnosticat cu gripă porcină, a fost introdus pe teren în repriza secundă a partidei pe care LA Galaxy a pierdut-o cu scorul de 0-2.

Incidente soldate cu zece răniţi, la un meci din Algeria

Zece persoane au primit îngrijiri medicale la spitalul din Bordj Bou Arreridj, sîmbătă, după ce au fost rănite în incidentele care au avut loc la un meci între echipele CABBA şi MC Alger, informează agenţia algeriană APS. Partida, contînd pentru etapa a doua a campionatului Algeriei, a fost întreruptă, în min. 72, după ce terenul a fost invadat de suporteri de două ori. În momentul opririi jocului, scorul era de 1-0 pentru CABBA. Incidente au avut loc şi în tribune, iar zece persoane au ajuns la spital, fiind rănite uşor de arme albe sau de pietrele aruncate în timpul altercaţiilor.