Galeriile organizate vor suporta daunele pe care le vor provoca pe stadioane

Galeriile organizate ale echipelor oaspete vor suporta daunele pe care le vor provoca în sectoarele rezervate lor pe stadioanele din Liga I, se arată în hotărîrea Ligii profesioniste de Fotbal (LPF), validată de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF). FRF a validat propunerea LPF de a interzice cluburilor din Liga I să acorde bilete pe bază de reciprocitate în noua ediţie de campionat pentru a stopa participarea galeriilor echipelor oaspete la toate partidele desfăşurate în deplasare. Conform site-ului oficial al LPF, de acum înainte, cluburile vor fi exonerate de orice răspundere în ceea ce priveşte daunele provocate de proprii suporteri în partidele din deplasare. Conform strategiei LPF de gestionare a activităţilor cu suporterii la meciurile din deplasare, pentru a putea primi bilete de la clubul gazdă fanii vor fi obligaţi să se constituie într-o asociaţie sau ligă. Asociaţia Suporterilor, care va fi avizată de Jandarmeria Română, va putea solicita clubului gazdă bilete pentru maximum cinci la sută din capacitatea stadionului.

Ciprian Danşa va arbitra restanţa FC Vaslui - Gaz Metan Mediaş

Arbitrul Ciprian Danşa a fost delegat, ieri, de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), să oficieze la partida restantă din prima etapă a Ligii I, dintre FC Vaslui şi Gaz Metan Mediaş. Danşa va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Sebastian Stoianof (din Constanţa) şi Szabo Gero, în timp ce observatori din partea LPF şi CCA au fost numiţi Cornel Sorescu şi Pavel Peniu. Partida dintre FC Vaslui şi Gaz Metan Mediaş, din prima etapă a Ligii I, se va disputa miercuri, 12 august, de la ora 19.00. Meciul a fost amînat pentru că moldovenii au jucat în turul 3 preliminar al UEFA Europa League împotriva ciprioţilor de la Omonia Nicosia, în dauna cărora s-au calificat în play-off-ul competiţiei.

Thierry Henry nu va juca în meciul cu Insulele Feroe

Atacantul francez al echipei FC Barcelona, Thierry Henry, acuză dureri la tendonul lui Ahile şi nu va evolua în meciul echipei Franţei cu Insulele Feroe, programta miercuri, în Grupa a 7-a de calificare la Cupa Mondială din 2010, din care face parte şi România. “Atacantul francez nu se va deplasa la echipa Franţei, deoarece are probleme la tendonul lui Ahile. Henry nu va juca în meciul cu Insulele Feroe. Revenirea lui la antrenamentele Barcelonei depinde de evoluţia durerii”, a anunţat clubul catalan. Conform FC Barcelona, Henry suferea de mai multe zile de dureri, acestea agravîndu-se sîmbătă, la San Francisco, la ultimul meci din turneul catalanilor în SUA, 1-1 cu cu mexicanii de la Chivas de Guadalajara.

Rosenborg în locul echipei AC Milan la Trofeul “Santiago Bernabeu”

Real Madrid a anunţat, ieri, că va disputa meciul contînd pentru Trofeul “Santiago Bernabeu” contra norvegienilor de la Rosenborg, la 24 august, şi nu cu formaţia AC Milan, aşa cum se anunţase iniţial. “Cea de-a 31-a ediţie a Trofeului Santiago Bernabeu va avea loc, luni, 24 august, la ora 22.00, cu Rosenborg BK”, a anunţat gruparea madrilenă pe site-ul oficial. Iniţial, Real Madrid trebuia să joace la 25 august cu AC Milan. Însă spaniolii au schimbat data la solicitarea UEFA, din cauza meciului dintre Atletico Madrid şi Panathinaïkos Atena, care se dispută în aceeaşi zi, în play-off-ul Ligii Campionilor. Potrivit site-ul madrilenilor, AC Milan a refuzat celelalte date propuse de Real.

FC Barcelona a cîştigat aproximativ 6 milioane de euro în turneul din SUA

Formaţia spaniolă FC Barcelona a cîştigat între 5 şi 6 milioane de euro în urma turneului de 12 zile efectuat în SUA, a anunţat gruparea din Primera Division. Echipa pregătită de Josep Guardiola a cîştigat meciurile amicale disputate împotriva lui Los Angeles Galaxy şi Seattle Sounders şi a remizat cu mexicanii de la Guadalajara. Aproximativ 221.000 de fani au asistat la meciurile echipei în SUA. “Am deschis o piaţă foarte importantă, am semnat un contract cu sponsori pentru următorii trei ani şi ne vom întoarce acolo. Am avut cîştiguri între 5 şi 6 milioane de euro. Suma este mai mare decît cea pe care am estimat-o”, a spus directorul clubului, Joan Boix. Barcelona a revenit de la San Francisco şi duminică va evolua în prima manşă a Supercupei Spaniei, contra lui Athletic Bilbao.

Un CM fără Argentina ar fi unul “fără culoare”

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, a declarat că un turneu final de Cupă Mondială fără participarea reprezentativei ţării sale ar fi foarte fad. “Un turneu final de Cupă Mondială fără Argentina nu este un turneu final. Ar fi o competiţie fadă. Meciul împotriva Braziliei, de la 5 septembrie, ne-ar putea aduce calificarea. Dacă nu vom reuşi să învingem, vom avea şanse destule să o facem în Paraguay. Trebuie să profităm de faptul că jucătorii noştri au o măiestrie superioară altora. Doar Brazilia poate concura cu noi la acest capitol, nu şi Italia sau Germania, de exemplu. În ultimul timp, Spania a mai arătat calităţi asemănătoare cu ale noastre. Cînd noi facem presing, echipa adversă se sufocă”, a declarat Maradona, care a mai spus că vede noua sa meserie ca pe un “vis”, după ce a trecut printr-o perioadă în care uneori nu putea dormi cîte trei zile, iar alteori stătea cîte trei zile numai în pat. Meciul Argentina - Brazilia, programat la 5 septembrie, contează pentru etapa a 15-a a preliminariilor CM 2010 - zona America de Sud. Cu cinci etape înaintea finalului preliminariilor, Argentina ocupă locul 4 în clasament, cu 22 de puncte, în timp ce Brazilia este lider, cu 27 de puncte. Primele patru formaţii se califică la turneul final, iar a cincea va disputa meciuri de baraj.

Stadionul echipei Aston Villa nu va mai găzdui meciuri la JO din 2012

Stadionul “Villa Park” din Birmingham, unde îşi desfăşoară partidele de fotbal formaţia Aston Villa, nu va mai găzdui meciuri din cadrul Jocurilor Olimpice din 2012, a anunţat, ieri, Comitetul de organizare a Jocurilor Londrei (LOCOG). Această decizie a fost luată după ce conducătorii clubului Aston Villa au anunţat că se vor efectua lucrări de renovare a stadionului. Stadionul “Villa Park” era unul dintre cele cinci nominalizate de către LOCOG pentru a găzdui meciurile de fotbal de la JO 2012, alături de “Hampden Park” (Glasgow), “Millenium Stadium” (Cardiff), “Old Trafford” (Manchester) şi “St. James’s Park” (Newcastle).

Dick Advocaat, demis de la Zenit Sankt Petersburg

Antrenorul olandez Dick Advocaat a fost demis, duminică seară, de pe banca tehnică a echipei Zenit Sankt Petersburg, după ce oficialii clubului i-au imputat rezultatele slabe din ultimul timp. În momentul de faţă, Zenit ocupă locul 7, după 17 etape disputate în campionatul Rusiei, cu 24 de puncte, la zece puncte distanţă de liderul Rubin Kazan. Antrenorului olandez îi expira contractul cu gruparea rusă în decembrie 2009, urmînd ca începînd de anul viitor să preia reprezentativa Belgiei. Advocaat a antrenat din 2006 pe Zenit, cu care a cîştigat campionatul Rusiei în 2007, dar şi Cupa UEFA în 2008.

FC Porto s-a impus în Supercupa Portugaliei

Formaţia FC Porto, fără românul Cristian Săpunaru pe teren, a cîştigat, duminică seară, a 16-a ediţie a Supercupei Portugaliei, după ce a învins la Aveiro, cu scorul de 2-0 (Faria 59, Bruno Alves 89), echipa Pacos Ferreira. FC Porto, campioana en titre a Portugaliei şi cîştigătoarea Cupei Portugaliei, a obţinut acest trofeu în faţa finalistei din acest an din Cupă.

Del Potro s-a impus, pentru a doua oară consecutiv, la Washington

Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro, cap de serie nr. 2, a cîştigat, duminică noapte, pentru a doua oară consecutiv, turneul de la Washington, dotat cu premii în valoare totală de 1,4 milioane de dolari. Del Potro l-a învins în finală, cu 3-6, 7-5, 7-6 (8/6), pe principalul favorit al competiţiei, americanul Andy Roddick. Aceasta este a şasea victorie a argentinianului într-o finală a unui turneu ATP. Del Potro a mai cîştigat în acest an turneul de la Auckland, în luna ianuarie.

Hocheist arestat după ce a bătut un taximetrist pentru 20 de cenţi

Hocheistul american Patrick Kane, de la formaţia Chicago Blackhawks, a fost arestat, duminică seară, după ce a bătut un taximetrist deoarece acesta nu a avut să îi dea rest 20 de cenţi, informează presa din SUA. Poliţia a relatat că taximetristul, care a fost şi jefuit, a fost tăiat în zona feţei, iar ochelarii de vedere i-au fost sparţi. Împreună cu sportivul de la Chicago Blackhawks a mai fost şi vărul acestuia, James Kane, amîndoi fiind reţinuţi de poliţie. Un comunicat oficial al echipei Chicago Blackhawks spune despre situaţia sportivului: “El face parte din echipa noastră şi sîntem alături de el. Cum încă se face o anchetă, ar fi prematur să comentăm ceea ce s-a întîmplat”. Sportivul în vîrstă de 20 de ani s-a declarat nevinovat.

Recorduri mondiale în bazin scurt

Înotătoarea Libby Trickett a stabilit, ieri, un record mondial în proba de 100 m liber, în bazin scurt, cu timpul de 51 de secunde şi o sutime, la Campionatele Australiei de la Hobart. Vechiul record, care îi aparţinea tot ei, 51 sec. 70 de sutimi, fusese stabilit la 9 august 2005, la Melbourne. Tot la Hobart, Emily Seebohm a stabilit un record mondial la 100 m mixt, cu 58 sec. 54 de sutimi. Vechiul record, 58 sec. 80 de sutimi, fusese stabilit de americanca Natalie Coughlin, la 23 noiembrie 2002, la East Meadow.