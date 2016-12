Meciuri amicale pentru formaţiile constănţene din Liga a III-a

Echipele constănţene prezente în Liga a III-a la fotbal au disputat la finele săptămînii trecute mai multe partide de verificare. Iată rezultatele înregistrate: Portul Constanţa - CSO Ovidiu (Liga a IV-a) 1-3 (Dimcică 44 / Iancu 20, Dulan 40, M. Andrei 57); Gloria Albeşti (Liga a IV-a) - Callatis Mangalia 0-6; Oil Terminal - CS Eforie 4-2. CS Eforie va disputa marţi, de la ora 17.00, un amical cu echipa de juniori republicani (17-18 ani) ai Academiei “Gheorghe Hagi“. Astăzi, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, se vor definitiva componenţele seriilor din Liga a III-a la fotbal, existînd zvonuri că aproximativ 20 de formaţii nu se vor înscrie în competiţie din cauza problemelor financiare.

CS Eforie, campioana en titre, eliminată în sferturile CN de fotbal pe plajă

Scuba Constanţa, formaţie clasată pe poziţia a patra în Grupa B, a produs surpriza sferturilor de finală ale ediţiei a V-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă, eliminînd campioana en titre. Partida de sîmbătă, cu CS Eforie, cîştigătoarea Grupei A, a fost una spectaculoasă, victoria revenind echipei Scuba, cu 9-8. Incredibil, dar adevărat, Eforie a condus cu 8-4, dar Scuba a revenit miraculos şi a punctat de cinci ori consecutiv în finalul reprizei a treia. Rezultate - sîmbătă: Scuba Constanţa - CS Eforie 9-8, Melody & Sharks - Galacticii Costineşti 6-4; duminică: Boca Juniors - FC Izlaz 10-1, Rechinii & Oxford - Total Fitness 7-4. Învingătoarele s-au calificat în semifinale, care se vor disputa sîmbătă, 15 august, după următorul program: Scuba - Boca Juniors şi Rechinii & Oxford - Melody & Sharks. Finalele vor avea loc duminică, 16 august, pe arena de la Melody.

Lotul Ungariei pentru meciul cu România

Selecţionerul Ungariei, Erwin Koeman, a oprit 21 de jucători din lotul lărgit de 28 de fotbalişti pentru meciul amical cu România, programat miercuri, la Budapesta. Lotul cuprinde următorii jucători: Babos (Nijmegen), Fulop (Sunderland) şi Kiraly (TSV 1860 Munchen) - portari, Szelesi (fără echipă), Bodnar (fără echipă), Feher (NAC Breda), Vanczak (FC Sion), Juhasz (Anderlecht), Gyepes (Cardiff City) şi Bodor (Roda Kerkrade) - fundaşi, Huszti (Zenit Sankt Petersburg), Dzsudzsak (PSV Eindhoven), Halmosi (Hull City), Gera (Fulham), Hajnal (Borussia Dortmund), Vadocz (Osasuna), Toth (Genk) şi Dardai (Hertha Berlin) - mijlocaşi, Torghelle (Augsburg), Rudolf (Debrecen) şi Priskin (Ipswich Town) - atacanţi.

Constantin Cîrstea va fi operat

Directorul tehnic al Gloriei Bistriţa, Constantin Cîrstea, a fost internat, sîmbătă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bistriţa, după ce a suferit un atac cerebral, dar starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit, conform declaraţiilor date, ieri, de Jean Pădureanu. Directorul tehnic al Gloriei Bistriţa, Constantin Cîrstea, în vîrstă de 60 de ani, a fost internat în comă sîmbătă dimineaţă. Cîrstea a antrenat Gloria Bistriţa timp de unsprezece sezoane. Cîrstea lipsise cîteva zile de la club, deoarece îi murise mama şi plecase la înmormîntare. În noaptea de sîmbătă spre duminică s-a simţit foarte rău şi a fost dus la spital de către fiul său, Gabriel Cîrstea, antrenor al echipei Gloria II Bistriţa. Constantin Cîrstea are un hematom pe creier şi va fi operat la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca de un fost fotbalist, medicul primar neurochirurg Horaţiu Stan, care a fost căpitan de echipă la juniorii Universităţii Cluj la începutul anilor 80, formaţie în care a evoluat fostul antrenor al Gloriei Bistriţa, Ioan Ovidiu Sabău.

Florentin Petre a marcat pentru Terek Groznîi

Florentin Petre a înscris, ieri, golul care a adus victoria echipei Terek Groznîâi, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Dinamo Moscova, în etapa a 17-a a campionatului Rusiei. Florentin Petre, care a fost integralist în această partidă disputată în deplasare, a marcat în min. 60. De asemenea, românul a primit un cartonaş galben, în min. 90. Petre a mai înscris o dată, în min. 78, dar această reuşită a fost anulată de arbitru pe motiv de ofsaid. Tot la Terek Groznîi, Daniel Pancu a jucat pînă în min. 90, în timp ce Andrei Mărgăritescu nu a fost folosit. La Dinamo Moscova, Adrian Ropotan a fost rezervă.

Chivu a ratat Supercupa Italiei

Echipa Internazionale Milano, cu internaţionalul român Cristian Chivu pe teren tot meciul, nu a reuşit să păstreze trofeul Supercupa Italiei, fiind învinsă, sîmbătă, la Beijing, cu scorul de 2-1 (Matuzalem 63, Rocchi 66 / Eto’o 78), de formaţia Lazio Roma, la care Ştefan Radu a fost rezervă. Fundaşul român Cristian Chivu a primit un cartonaş galben, în min. 89. Meciul contînd pentru Supercupa Italiei s-a disputat pe Stadionul Olimpic din Beijing. Inter Milano era deţinătoarea trofeului, după victoria din sezonul trecut.

UEFA a modificat programul duelului Şahtior - Sivasspor

UEFA a modificat programul meciurilor dintre Şahtior Doneţk şi Sivasspor, din play-off-ul UEFA Europa League, echipa antrenată de Mircea Lucescu urmînd astfel să joace prima manşă în deplasare, nu pe teren propriu, cum se stabilise la tragerea la sorţi de vineri, informează cotidianul Milliyet. Potrivit sursei citate, această schimbare de program s-a făcut ca urmare a faptului că Şahtior va disputa, pe 28 august, la Monaco, Supercupa Europei, cu FC Barcelona. Astfel, echipa ucraineană la care evoluează Răzvan Raţ va juca prima manşă cu Sivasspor, pe 20 august, la Sivas, returul fiind programat pe 25 august, la Doneţk. Purtătorul de cuvînt al clubului Sivasspor, Fikret Unsal, a confirmat modificarea de program, spunînd că gruparea turcă a primit o înştiinţare în acest sens.

Chelsea a cîştigat Supercupa Angliei

Chelsea Londra a cîştigat Community Shield, după ce a învins, ieri, pe Stadionul “Wembley”, formaţia Manchester United, cu 6-3 (2-2) - după prelungiri şi loviturile de departajare. În timpul regulanetar de joc au marcat Carvalho (min. 52) şi Lampard (min. 70) - pentru Chelsea, respectiv Nani (min. 10) şi Rooney (min. 90+2) - pentru Manchester United. La loviturile de departajare, pentru Chelsea au marcat Lampard, Ballack, Drogba şi Kalou. Pentru Manchester United a înscris Carrick şi au ratat Giggs şi Evra. Community Shield, echivalentul Supercupei în România, este meciul în care se întîlnesc cîştigătoarea Premier League şi deţinătoarea Cupei Angliei.

Dani Jarque, căpitanul echipei Espanyol Barcelona, a decedat la 26 de ani

Căpitanul echipei Espanol Barcelona, Dani Jarque, a încetat din viaţă, sîmbătă, la vîrsta de 26 de ani, după ce a suferit o criză cardiacă în timp ce se afla într-un stagiu de pregătire cu formaţia sa, în Italia, informează presa spaniolă. Jucătorul de 26 de ani a fost găsit mort de coechipierii săi în camera de hotel, de la Coviciana. Potrivit Marca, Dani vorbea la telefon cu logodnica sa în momentul în care a încetat să mai vorbească. Aceasta i-a anunţat pe oficialii de la Espanyol, care au urcat în camera fotbalistului şi l-au găsit mort. Deşi a fost dus la spital, jucătorul nu a mai fost salvat. Jarque evolua la Espanyol din 2002-2003. El a cîştigat Cupa Spaniei, în 2006, şi a jucat finala Cupei UEFA cu Espanyol, în 2007. Sute de suporteri ai echipei spaniole i-au adus un ultim omagiu jucătorului la poarta numărul 21 a noului stadion, “Cornella-El Prat”, acelaşi număr purtat şi de căpitanul echipei. Oficialii unor cluburi de fotbal precum Liverpool sau Real Madrid s-au declarat foarte trişti la aflarea veştii că Daniel Jarque a încetat din viaţă.

Interes maxim pentru revenirea lui Michael Schumacher în F1

Revenirea lui Michael Schumacher în Formula 1 a condus la creşterea cu 50 la sută a numărului de bilete vîndute pentru Marele Premiu al Europei, prima cursă la care va participa germanul în locul brazilianului Felipe Massa, accidentat, informează cotidianul As. Potrivit Europa Press, un reprezentant al organizatorilor, Angelica Such, a confirmat că, după anunţul revenirii lui Schumacher în F1, s-a dublat numărul biletelor vîndute pentru MP al Europei, care se va desfăşura pe 23 august, pe circuitul de la Valencia. Astfel, săptămîna trecută au fost vîndute 10.000 de bilete de intrare, faţă de 6.500 de bilete în săptămîna anterioară. Cu două săptămîni înainte de startul cursei, numărul biletelor vîndute se ridică la 40.000, capacitatea totală a circuitului fiind de 75.000 de locuri. Michael Schumacher, în vîrstă de 40 de ani, retras din activitate la sfîrşitul anului 2006, a fost desemnat să-l înlocuiască pe Felipe Massa, accidentat la Marele Premiu al Ungariei. Schumacher a început deja un program intensiv de pregătire fizică şi de teste pentru a se recomoda cu condiţiile din Formula 1 după aproape trei ani de la retragerea sa. Michael Schumacher şi-a pregătit casca de protecţie cu care va concura la Marele Premiu al Europei, elementele reprezentate pe aceasta fiind doi dragoni, numele soţiei şi copiilor săi, şi şapte stele, respectiv numărul campionatelor mondiale cîştigate de german, informează As, care citează Bild. Potrivit publicaţiei Bild, de decorarea căştii s-a ocupat germanul Jens Munser, colaboratorul lui Schumacher şi în trecut. În plus, viziera căştii a fost întărită cu titan, pentru a se evita accidentele precum cel căruia i-a căzut victimă brazilianul Felipe Massa. Bild notează că Schumacher va avea trei astfel de căşti de protecţie, preţul unei căşti fiind de 12.000 de euro.

Kim Clijsters va evolua la Cincinnati

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, fostă ocupantă a primului loc în clasamentul mondial, va reveni, azi, în competiţii, la turneul WTA de la Cincinnati. Clijsters, în vîrstă de 26 de ani, şi-a întrerupt activitatea sportivă în mai 2007, pentru a da naştere, în februarie 2008, unei fetiţe. Sportiva belgiană, care are în palmares 34 de titluri în circuitul WTA, va beneficia la Cincinnati de o invitaţie (wild-card), în calitate de fostă cîştigătoare a unui turneu de Grand Slam. Clijsters o va întîlni în primul tur pe jucătoarea franceză Marion Bartoli, cap de serie nr. 12. “Consider această revenire a doua mea carieră. Însă s-au întîmplat atît de multe, s-au schimbat atît de multe lucruri...”, a declarat Clijsters pentru cotidianul New York Times.

Anglia s-a retras de la CM de badminton

Reprezentativa de badminton a Angliei s-a retras de la Campionatul Mondial, competiţie care se desfăşoară în India, deoarece echipa era o potenţială ţintă a unui atac terorist, a anunţat, ieri, Federaţia Engleză de Badminton. Această decizie a venit în urma informaţiilor conform cărora gruparea teroristă Lashkar-e-Taiba a ameninţat această competiţie. Preşedintele forului englez, Adrian Christy, a explicat cum a fost luată decizia: “A fost o hotărîre greu de luat şi care nu ne-a plăcut. După Jocurile Olimpice, această competiţie este cea mai importantă, dar nu sîntem pregătiţi să riscăm siguranţa jucătorilor noştri, a antrenorilor sau a oricărei persoane din staff. Am ascultat şi sfatul venit de la Ministerul de Externe. Am fost tot timpul în legătură cu cei de acolo în ultimele zile. Concluzia este că siguranţa echipei este mai importantă şi toţi vor reveni acasă imediat“. CM de badminton de la Hyderabad (India) este programat în perioada 10-16 august.

Rezultat pozitiv al contraexpertizei în cazul rutierului Danilo Di Luca

Contraexpertiza în cazul rutierului italian Danilo Di Luca a confirmat faptul că sportivul a folosit substanţa interzisă EPO Cera la ediţia din acest an a Turului Italiei, la care s-a clasat pe locul secund. Prezenţa EPO Cera, detectată prima dată de laboratorul francez din Chatenay-Malabry în eşantioanele prelevate de la Di Luca, a fost confirmată de un laborator din Viena. Danilo Di Luca, în vîrstă de 33 de ani, a cîştigat două etape în Turul Italiei şi a purtat tricoul de lider timp de opt zile. El a terminat competiţia pe locul al doilea, fiind devansat de sportivul rus Denis Menchov. Italianul, care susţine că nu s-a dopat, a fost testat antidoping de două ori în timpul Turului Italiei, la 20 şi 28 mai. Ambele controale au avut rezultat pozitiv, iar rutierul a fost suspendat provizoriu de Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI), pe 22 iulie. Di Luca a asigurat, în luna iulie, că se va retrage din activitate în cazul în care contraexpertiza va avea rezultat pozitiv.

Panamezul Jose Arboleda a murit după ce autobuzul în care se afla s-a prăbuşit într-o rîpă

Boxerul panamez Jose “Maco” Arboleda a murit, sîmbătă, la 22 de ore după ce autobuzul în care se afla s-a prăbuşit într-o prăpastie, accident care a avut loc în capitala statului Panama. Arboleda, în vîrstă de 27 de ani, se afla în autobuz ca pasager, iar la un moment dat şoferul a pierdut controlul autovehiculului, care a ieşit de pe carosabil şi s-a prăbuşit într-o rîpă. Boxerul a fost transportat de urgenţă la Spitalul “Sfîntul Tomas”, dar a murit din cauza rănilor pe care le-a suferit la stomac şi la gît. Panamezul boxa la categoria cocoş, iar pînă acum avea un palmares impresionant, el reuşind să cîştige 23 de meciuri din 29. A mai înregistrat în carieră şi patru remize, dar şi două înfrîngeri. El urmă se treacă la categorie super-uşoară şi ar fi boxat cu Feideri Viloria, pe 5 septembrie, în Panama. Arboleda era cotat la categoria sa al 9-lea boxer din America de Sud.