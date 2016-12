Mutu poate face recurs la decizia TAS pînă pe 15 septembrie

Atacantul Adrian Mutu poate face recurs pînă pe 15 septembrie la decizia TAS, prin care este obligat să plătească daune de 17 milioane de euro către clubul Chelsea. Cei cinci avocaţi care se ocupă de cazul Mutu analizează cele 38 de pagini din decizia TAS, ei avînd timp pînă pe 15 septembrie pentru a pregăti recursul la Tribunalul Federal Elveţian, singurul care poate pune în discuţie decizia TAS. „Apelul va fi în două părţi: imediata suspendare a sumei de 17 milioane de euro şi reexaminarea deciziei, dacă se găsesc aspecte ce pot pune în discuţie validitatea ei”, notează site-ul fiorentina.it, care susţine că Mutu nu riscă nimic la acest apel.

Croatul Ivan Bebek va arbitra meciul Franţa - România

Partida Franţa - România, care va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 22.00, pe stadionul Stade de France, în grupa 7 preliminară a CM 2010, va fi condusă de o brigadă din Croaţia, avîndu-l la centru pe Ivan Bebek, 32 de ani, arbitru FIFA din 2003. El va fi ajutat la cele două linii de Tomislav Petrovici (36 de ani, purtător al ecusonului FIFA din 2001) şi Tomislav Setka (42 de ani, arbitru FIFA din 2005). Rezervă va fi Marijo Strahonja (34 de ani, purtător al ecusonului FIFA din 2004).

Nicolae Mitea şi-a reziliat contractul cu FC Dinamo

Mijlocaşul Nicolae Mitea şi-a reziliat ieri, cu acordul părţilor, contractul cu gruparea Dinamo, a anunţat managerul sportiv al grupării bucureştene, Petre Buduru. “Marţi am reziliat de comun acord contractul dintre FC Dinamo şi Nicolae Mitea. Mitea este jucător liber”, a precizat Buduru. Mijlocaşul dinamovist depusese la FRF o cerere în care solicita să devină jucător liber de contract, pe motiv că Dinamo nu îi achitase restanţele financiare. Mitea, în vîrstă de 24 de ani, fusese transferat la Dinamo de la Ajax Amsterdam, în vara anului 2008.

CFR Cluj l-a transferat pe atacantul brazilian Nei

Echipa CFR Cluj şi-a asigurat serviciile unui atacant brazilian, Claudinei Alexandre Aparecido „Nei”, care va fi împrumutat un sezon cu opţiune de cumpărare. Nei are 29 de ani şi ultima echipă la care a evoluat este Al-Shabab (Arabia Saudită). Preşedintele clubului, Iuliu Mureşan, a anunţat că Nei nu va fi ultimul jucător pe care îl va transfera gruparea din Gruia. „La noi pot fi mereu surprize, avînd în vedere că pe 31 august se încheie perioada de transfer. Cînd am discutat strategia de transferuri cu Toni Conceicao, mi-a cerut să întărim concurenţa pe trei posturi, iar pentru atac am avut două variante, oprindu-ne la Nei. Este un jucător foarte bun, îl monitorizăm şi îl dorim de doi ani şi jumătate, iar acum l-am adus împrumutat pe un an, cu opţiune de cumpărare vara viitoare. În ultima vreme mi-au cam ieşit pronosticurile, aşa că sper ca la returul din play-off-ul Ligii Europa, din 27 august, Nei să debuteze cu gol”, a declarat Mureşan. Mureşan a mai spus că, din informaţiile pe care le deţine, CFR Cluj va fi cap de serie la tragerea de sorţi de vineri pentru play-off-ul Ligii Europa.

Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor a amînat luarea unei decizii în cazul Bornescu

Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul LPF a amînat, ieri, luarea unei decizii în privinţa memoriului înaintat de portarul Mircea Bornescu pentru a deveni liber de contract, în urma unui litigiu cu conducerea clubului Universitatea Craiova. Jucătorul, prezent la sediul LPF, a declarat că o hotărîre va fi anunţată săptămîna viitoare. “Comisia a amînat din nou luarea unei decizii. S-a stabilit să se anunţe o hotărîre săptămîna viitoare. S-a amînat pentru că probabil vor să judece cît mai bine. Probabil voi veni şi săptămîna viitoare, pentru că sper să se termine. Din toată această poveste, singurul care are de pierdut sînt eu. Sper din tot sufletul să devin liber, pentru că vreau să joc, nu să stau pe la comisii. Îmi doresc să fiu pe teren pentru că acolo este locul meu”, a declarat Bornescu.

Victor Crivoi a fost eliminat în primul tur al turneului challenger de la San Marino

Tenismanul român Victor Crivoi a fost eliminat din primul tur al turneului challenger de la San Marino, dotat cu premii totale de 85.000 de euro. Jucătorul român a fost învins în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 0-6, 6-3, de sportivul de origine poloneză care evoluează pentru Australia, Peter Luczak. Pentru participarea la acest turneu, Crivoi va primi un cec în valoare de 885 de euro.