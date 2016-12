Echipele de handbal de la CSS 1 se pregătesc în Germania pentru viitorul campionat

Chiar dacă ne aflăm în plină criză financiară, sportul fiind şi el unul dintre domeniile care resimte acest lucru, CSS 1 se străduieşte să ofere condiţii cît mai bune de pregătire celor două echipe de handbal de juniori I şi junioare I. De cinci ani de zile, aceste echipe se pregătesc în luna august la unul dintre cele mai puternice turnee de handbal din Germania, rezervat acestei categorii de vîrste. „Este un turneu foarte bun. Fosta handbalistă, Simona Iovănescu, ne-a făcut legătura. Echipele noastre au făcut impresie bună, atît fetele, cît şi băieţi, iar ei ne invită an de an”, spune Mariana Tudora, cea care pregăteşte echipa de băieţi de la CSS 1, alături de Lăcrămioara Ilie. Deşi banii necesari deplasării nu au fost găsiţi încă, antrenorii celor două echipe speră ca acest lucru să se soluţioneze pînă la jumătatea lunii, turneul fiind programat în perioada 24-28 august, al Emsdetten (Germania). „Avem probleme financiare. Sînt copii care au părinţi şomeri acum cu criza aceasta financiară. Avem nevoie doar de banii de deplasare pentru că sportivii vor fi cazaţi la părinţii copiilor de acolo. Vor veni numeroase echipe din Germania, Olanda, Ungaria. Fetele au cîştigat de fiecare dată. Pentru noi este un test util pentru că este şi înaintea începerii campionatului de junioare. În plus, ne-am simţit extraordinar de fiecare dată”, a declarat antrenorul echipei feminine de la CSS 1, Ion Puşcaşu. Ambele echipe sînt semifinaliste în campionatul trecut, actuala ediţie urmînd a debuta în luna septembrie.

Fără băieţi la Campionatele Mondiale de la Berlin

România va fi reprezentată de 17 sportive la Campionatele Mondiale de la Berlin, pentru prima dată neavînd în componenţă niciun atlet. Ieri, Consiliul Federal al Federaţiei Române de Atletism a aprobat lotul tricolor, care se va deplasa în perioada 15-23 august în Germania. Cinci dintre sportivele care vor reprezenta ţara noastră la Berlin sînt sportive legitimate la CS Farul: Ana Maria Greceanu – 20 km marş, Cristina Bujin (CS Farul – Dinamo Bucureşti) - triplusalt, Anca Heltne (CS Farul – CSM Bucureşti) – aruncarea greutăţii, Nicoleta Grasu (Dinamo Bucureşti – CS Farul) – aruncarea discului şi Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria – CS Farul) – 200 m. Restul delegaţiei va fi alcătuită din: Cristina Casandra şi Ancuţa Bobocel - 3.000 m obstacole; Lidia Şimon, Luminiţa Talpoş, Nuţa Olaru - maraton; Claudia Ştef, Ana Maria Groza - 20 de kilometri marş; Monica Stoian şi Maria Negoiţă - suliţă; Bianca Perie - ciocan; Angela Moroşanu - 400 mg; Mirela Lavric - 800 m. Obiectivul delegaţiei este cucerirea a una-două medalii şi trei sau patru prezenţe în finale. La ediţia din 2007 a Campionatelor Mondiale, care a avut loc la Osaka, România a cucerit o medalie de bronz prin Nicoleta Grasu.

Victorie pentru România în primul amical din Franţa

În cadrul turneului pe care îl efectuează în Franţa, naţionala de rugby a României, a învins cu 18-3, echipa Narbonne. Punctele formaţiei noastre au fost reuşite de Dascălu şi Botezatu (cîte un eseu), restul punctelor fiind aduce de transformerul Florin Vlaicu. Ultimul meci al “stejarilor“ în Franţa, va avea loc, miercuri, împotriva echipei Albi. Din lotul României fac parte şi doi rugbyşti de la RCJ Farul, Daniel Carpo şi Cătălin Nicolae.

Monica Niculescu a pierdut finala de dublu a turneului de la Stanford

Perechea Monica Niculescu (România)/Chan Yung-Jan (Taiwan) a fost învinsă de cuplul american Venus Williams/Serena Williams, cap de serie numărul 2, scor 6-4, 6-1, în finala de dublu a turneului de la Stanford. În penultimul act al turneului, Monica Niculescu şi Chan Yung-Jan au trecut de cuplul Sorana Cârstea (România)/Maria Kirilenko (Rusia). Pentru prezenţa în finala Niculescu şi Yung-Jan au primit un cec în valoare de 17.800 de dolari şi 320 de puncte WTA. În altă ordine de idei, în finala de simplu a aceleaşi competiţii, franţuzoaica Marion Bartoli a învins-o pe Venus Williams, scor 6-2, 5-7, 6-4, încasînd pentru victorie 107.000 de dolari şi 470 de puncte WTA.

Sorana Cârstea a urcat un loc în clasamentul WTA, pînă pe poziţia 28

Românca Sorana Cârstea a avansat o poziţie în clasamentul WTA pînă pe locul 28, în timp ce Edina Gallovits a urcat două locuri, pînă pe 90, conform ierarhiei publicate luni. Celelalte trei tenismene românce din top 100 au staţionat pe aceleaşi locuri, Raluca Olaru pe 53, Monica Niculescu pe 72 şi Alexandra Dulgheru pe 73. Liderul ierahiei WTA continuă să fie rusoiaca Dinara Safina. Singura schimbare din top 10 mondial a fost trecerea Jelenei Jankovic (Serbia) pe locul 5 şi coborîrea rusoaicei Svetlana Kuzneţova pe 6. În ierarhia de dublu, Monica Niculescu a urcat patru locuri, pînă pe 28, în timp ce Sorana Cârstea a rămas pe 36, iar Olaru a staţionat pe 88. În această săptămînă are loc turneul de la Los Angeles, dotat cu premii în valoare de 700.000 de dolari. Pe tabloul principal de simplu sînt prezente Monica Niculescu, ea urmînd să o întîlnescă în primul tur pe australianca Samantha Stosur, şi Sorana Cârstea, care va debuta împotriva portughezei Michelle Larcherde Brito. La dublu, Monica Niculescu va face cuplu cu americanca Vania King şi va juca în primul tur cu perechea Flavia Pennetta (Italia)/Lisa Raymond (Statele Unite), în timp ce Sorana Cârstea va evolua alături de daneza Caroline Wozniacki şi va întîlni în manşa inaugurală cuplul Chia-Jung Chuang (Taipei)/Zi Yan (China).

Crivoi şi-a egalat cea mai bună clasare din carieră şi ocupă locul 79 în ierarhia ATP

Tenismenul român Victor Crivoi a urcat două poziţii în clasamentul ATP şi ocupă locul 79, egalîndu-şi astfel cea mai bună clasare din carieră, în timp ce lider continuă să fie elveţianul Roger Federer, conform ierarhiei dată publicităţii ieri de site-ul oficial al forului internaţional. Crivoi are 762 de puncte în ierarhie mondială şi a reuşit să revină pe locul 79, cel pe care s-a mai aflat la data de 20 iulie. Celălalt român din top 100, Victor Hănescu, a rămas pe locul 31, cu 1.341 de puncte. Singurul român prezent în top 100 la dublu, constănţeanul Horia Tecău, a urcat 2 locuri pînă pe 61. Singura schimbare din top 10 este urcarea rusului Nikolai Davidenko pe locul 8 şi coborîrea francezului Gilles Simon pe locul 9. Lider mondial al tenisului masculin a rămas Roger Federer (11.060 de puncte), în timp ce locul 2 este ocupat de spaniolil Rafael Nadal (9.285 puncte). Pe poziţia a treia se află britanicul Andy Murray (8.260 de puncte). În această săptămînă are loc turneul Legg Mason de la Washington, dotat cu premii totale în valoare de 1.402.000 de dolari.

Meciul FC Vaslui - Gaz Metan Mediaş a fost reprogramat pentru 12 august

Meciul FC Vaslui - Gaz Metan Mediaş, contînd pentru prima etapă a Ligii I, se va disputa miercuri 12 august, de la ora 19.00, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal. Partida a fost amînată pentru că FC Vaslui a jucat joia trecută turul disputei cu Omonia Nicosia din turul trei preliminar al Ligii Europei, iar returul are loc astăzi. Meciul FC Vaslui şi Gaz Metan Mediaş va fi transmis în direct de Digi TV.

Deciziile meciurilor de box ar putea fi modificate dacă învinsul depune contestaţie

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea, a anunţat că Biroul Federal a decis să modifice regulamentul, iar un juriu de apel ar putea schimba decizia dictată iniţial de arbitrii judecători dacă învinsul depune contestaţie. „Statutul AIBA are interpretări neclare la unele puncte, de aceea am decis în Biroul Federal să modificăm regulamentul federaţiei şi să stipulăm posibilitatea modificării unor decizii dictate iniţial. În cazul în care primim o contestaţie de la un pugilist învins, juriul de apel o va analiza pînă la finalul galei respective, se va viziona înregistrarea meciului, iar dacă se va constata că arbitrii au dat o decizie neconformă cu ceea ce s-a întîmplat în ring, se va putea schimba decizia. Astfel, în cazul în care un pugilist se consideră nedreptăţit, el mai are o şansă în acest juriu de apel”, a spus Cîtea. Aceasta este a doua decizie importantă luată în ultima perioadă de către oficialii boxului românesc, după ce la finalele CN pentru seniori din 2008, desfăşurate la Iaşi, pugiliştii au boxat fără cască de protecţie şi maiou. Campionatele Naţionale pentru seniori încheiate sîmbătă, la Arad, au fost prima competiţie internă în care s-a revenit la durata meciurilor de trei reprize a trei minute.