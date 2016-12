Viitorul, egal în ultimul amical

În ultima partidă de verificare din cadrul cantonamentului de la Braşov, Viitorul Constanţa a remizat, 1-1 (0-0), meciul disputat la Cîmpina, cu Tricolorul Breaza (Liga a II-a). Golul celor de la Viitorul a fost marcat de A. Grigoraş în min. 90. Antrenorii Iancu Guda şi Marius Codescu au trimis în teren următoarea echipă: C. Popa - Nicolescu (46 Mihociu), Militaru, I. Posteucă (46 Şuta), Rusu (50 Olteanu) - Banoti (60 Muscă), Olteanu (46 Dimcea), I. Florea (46 Chirilă) - Stanciu, Guda (65 Nicolescu), Chiţu (55 Grigoraş).

Rutierul spaniol Mikel Astarloza, depistat pozitiv, a fost suspendat provizoriu

Rutierul spaniol Mikel Astarloza, care a cîştigat o etapă în ultima ediţie a Turului Franţei, a fost suspendat provizoriu de UCI, deoarece a fost depistat pozitiv cu EPO, în urma unui control efectuat înainte de startul competiţiei franceze. UCI a luat această decizie, după ce a fost informată, joi, de rezultatul pozitiv, de către laboratorul din Madrid care a efectuat un control antidoping inopinat, pe data de 26 iunie. În cazul în care prima analiză va fi confirmată de eşantionul B, sportivul riscă doi ani de suspendare. Mikel Astarloza (Euskaltel) a cîştigat etapa a 16-a a Turului Franţei, la Bourg-Saint-Maurice. La finalul competiţiei, el a ocupat locul 11 în clasamentul general. La ediţia din 2007 a competiţiei franceze, Mikel Astarloza a ocupat locul 9 în clasamentul general.

Daniel Niculae a înscris după o jumătate de an pentru Auxerre

Atacantul lui Auxerre, Daniel Niculae, a marcat un gol, sîmbătă, în amicalul pe care formaţia sa l-a cîştigat în faţa lui Nancy, scor 2-1. Reuşita din minutul 79 este prima a internaţionalului român după o pauză de o jumătate de an de ineficacitate, ultimul gol fiind marcat tot într-un meci amical, în luna ianuarie împotriva celor de la Orleans. În meciurile oficiale, Niculae nu a mai înscris din luna martie a anului trecut. Celelalte goluri ale partidei disputate la Saint-Dizier (Franţa) au fost înscrise de Coulibaly, pentru Auxerre, respectiv Gavanon, pentru Nancy.

Răzvan Raţ a marcat golul lui Şahtior în meciul cu Vorskla Poltava

Şahtior Doneţk a terminat sîmbătă la egalitate partida cu Vorskla Poltava, scor 1-1, din etapa a 3-a a campionatului Ucrainei, în care românul Răzvan Raţ a reuşit să deschidă scorul pentru formaţia pregătită de Mircea Lucescu. Răzvan Raţ a început meciul ca titular, iar în minutul 45 al partidei a deschis scorul cu un şut puternic de la aproximativ 22 de metri. Pentru gazde a reuşit să egaleze Yesin, în minutul 74. Într-un alt meci disputat sâmbătă, Dinamo Kiev a dispus de Krivbad Krivi, scor 3-1, iar mijlocaşul român Tiberiu Ghioane a fost rezervă şi a intrat pe teren abia în minutul 84, atunci cînd l-a înlocuit pe Correa. De asemenea, tot sîmbătă s-a mai jucat partida şi Arsenal Kiev - Obolon Kiev 4-1, iar la gazde Ionuţ Mazilu a fost titular şi a marcat un gol.

Emil Jula şi Sergiu Radu au înscris pentru Energie Cottbus în Cupa Germaniei

Atacanţii Emil Jula şi Sergiu Radu şi-au trecut numele pe lista marcatorilor în victoria lui Energie Cottbus cu Magdeburg, 3-1, din primul tur al Cupei Germaniei. Jula a deschis scorul în minutul 4 al jocului din deplasare cu Magdeburg, din pasa lui Sergiu Radu. Acesta a înscris al treilea gol al lui Cottbus, în minutul 82, dar a oferit şi o altă pasă de gol, în minutul 37, cînd Shao a punctat pentru 2-0. Ovidiu Burca şi Emil Jula au fost integralişti la Cottbus, Sergiu Radu fiind înlocuit în minutul 86, cu Petersen. Cătălin Răcănel a jucat din primul minut la Magdeburg şi a fost schimbat în minutul 85. Cu Florin Lovin pe teren tot meciul, TSV 1860 Munchen a trecut de SC Paderborn, scor 1-0.VFB Stuttgart a învins clar pe Sonnenhof, scor 4-1. Ciprian Marica a fost titular la Stuttgart, atacantul român fiind schimbat în minutul 71.

Laszlo Sepsi a fost împrumutat din nou la Racing Santander

Fotbalistul roman Laszlo Sepsi a fost împrumutat pentru încă un sezon în Spania, la Racing Santander, după ce nu a intrat în planurile celor de la Benfica. “Racing şi Benfica au ajuns la un acord pentru cedarea, pînă pe 30 iunie 2010, a fotbalistului român Laszlo Sepsi. Clubului spaniol îi rămîne dreptul de cumpărare a fundaşului”, se arată într-un comunicat al formaţiei spaniole. Fostul fundaş al Gloriei Bistriţa s-a transferat la Benfica Lisabona în urmă cu un an şi jumătate, în schimbul a 2 milioane de euro, dar nu s-a acomodat în Portugalia. Sepsi a fost împrumutat şi sezonul trecut la Racing Santander, pentru care a bifat 19 meciuri. “Am revenit deoarece m-au tratat excelent la această echipă şi în acest oraş. Este adevărat că la Benfica am evoluat în unele partide în acest presezon, dar am considerat că Racing Santander este locul ideal pentru a avansa în cariera mea”, a declarat fundaşul român. Sepsi a fost prezentat, sîmbătă, la echipa iberică, alături de o altă achiziţie a echipei din Santander, atacantul spaniol de origine elveţiană Alexandre Geijo Pazos.

Doi fotbalişti de la Benfica au gripă A H1N1

Clubul Benfica Lisabona a anunţat, sîmbătă, pe site-ul oficial, că doi fotbalişti de la echipa de juniori au contractat virusul gripei A H1N1, însă a precizat că starea jucătorilor este bună. “Evoluţia clinică a ambilor fotbalişti este favorabilă, nu au apărut complicaţii, ceea ce înseamnă că în cîteva zile jucătorii vor putea reveni la programul obişnuit”, se arată într-un comunicat al clubului portughez, în care nu sînt precizate numele fotbaliştilor în cauză. Potrivit cotidianului “Correio da Manha”, unul dintre jucători este Bruno Barros, coleg de cameră cu celălalt fotbalist bolnav. Antrenamentele echipei de juniori a clubului Benfica au fost suspendate pînă miercuri.

Manchester City va plăti 117 milioane de euro anual numai pentru salarii

Conducerea clubului Manchester City va plăti, în decurs de un an, salarii în valoare totală de peste 100 de milioane de lire sterline (117 milioane de euro), ceea ce înseamnă că sumele cîştigate de jucătorii echipei engleze s-au dublat în ultimii doi ani. Potrivit News of the World, printre jucătorii cu cele mai mari salarii de la Manchester City se numără şi noua achiziţie Kolo Toure, fundaş venit de la Arsenal. Toure va cîştiga săptămînal 120.000 de lire sterline, la fel ca Gareth Barry. Pe primul loc în topul salariilor se află Robinho (160.000 de lire sterline pe săptămînă), urmat de Emmanuel Adebayor şi Carlos Tevez, cu cîte 150.000 fiecare. La aceste sume se adaugă şi primele de obiectiv.

Grafite a fost ales fotbalistul anului în Germania

Atacantul brazilian al echipei VfL Wolfsburg, Grafite, a fost ales fotbalistul anului în Germania de către un juriu format din jurnalişti specializaţi. Grafite, golgeterul campionatului trecut, cu 28 de reuşite, a primit 331 de voturi, în timp ce internaţionalul german Mario Gomez, transferat în această vară de la VfB Stuttgart la Bayern Munchen, a obţinut 171 de voturi. Ocupantul locului trei, bosniacul Edin Dzeko (Wolfsburg), a primit 169 de voturi. Anul trecut, cel mai bun fotbalist din Bundesliga a fost ales Franck Ribery, în prezent ocupantul poziţiei a 5-a. Titlul de cel mai bun antrenor al anului i-a revenit lui Felix Magath, care a cîştigat campionatul cu Wolfsburg. Magath, cu 778 de voturi, i-a devansat pe Markus Babbel (Stuttgart, 65 de voturi) şi Lucien Favre (Hertha Berlin, 23 de voturi).

Joao Paulo Andrade va semna cu Le Mans

Fundaşul portughez Joao Paulo Andrade, care în sezonul trecut a fost împrumutat de FC Porto la Rapid Bucureşti, va semna un contract pe trei sezoane cu gruparea franceză Le Mans. Fundaşul de 28 de ani va ajunge la clubul francez pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Pogrebniak va juca la Stuttgart

Formaţia la care activează şi atacantul român Ciprian Marica, VfB Stuttgart, s-a înţeles cu Zenit Sankt Petersburg pentru transferul internaţionalului rus Pavel Pogrebniak, care ar urma să semneze cu formaţia din Bundesliga un contract valabil patru sezoane. Potrivit publicaţiilor sportive germane, tranzacţia va fi oficializată în cursul zilei de luni, iar fostul vîrf al lui Spartak Moscova va semna un angajament pînă în vara lui 2013. Pogrebniak, cîştigător al Cupei UEFA şi al Supercupei Europei cu Zenit, va trebui să suplinească plecarea la Bayern Munchen a golgeterului Mario Gomez. Altfel, Zenit Sankt Petersburg i-a găsit deja un înlocuitor lui Pogrebniak, după ce şi-a asigurat serviciile atacantului şi, totodată, căpitanului lui Torino, Alessandro Rossina.

Mikko Hirvonen s-a impus în Raliul Finlandei

Finlandezul Mikko Hirvonen (Ford Focus) a cîştigat Raliul Finlandei, devansîndu-i pe francezul Sebastien Loeb (Citroen C4) şi pe conaţionalul său Jari-Matti Latvala (Ford Focus). Hirvonen a obţinut a zecea victorie din carieră în CM de raliuri, însă prima în Finlanda, şi a treia consecutivă în acest sezon, după cele din Grecia şi Polonia. În clasamentul general, Hirvonen ocupă locul doi, cu 65 de puncte, la doar trei puncte de liderul Loeb. La cursă a participat şi pilotul de Formula 1 Kimi Raikkonen, pe o maşină Fiat Grande Punto. Aflat la debutul său oficial la raliuri, Raikkonen a fost nevoit să abandoneze sîmbătă seară, în proba specială cu nr. 19, în urma unei ieşiri în decor. Finlandezul ocupa locul 15 la general în acel moment, la peste 15 minute de liderul Hirvonen.