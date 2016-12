Debut cu dreptul pentru echipele constănţene la beach-handball

Complexul Turistic Mamaia Nord a găzduit, ieri, primele partide din cadrul turneului “Să învăţăm beach-handball” - ediţia I, competiţie ce reuneşte la start 16 echipe de juniori, feminin şi masculin (copii născuţi în intervalul 1991-1994) din cadrul judeţului. Conform programului stabilit de organizatori, competiţia a început de dimineaţă cu meciurile din faza grupelor de la masculin şi a continuat cu cele de la feminin. Primele cîştigătoare ale întrecerii au fost Constanţa 3, care a învins, cu 2-0, pe Constanţa 4, Medgidia 2, care a trecut, tot cu 2-0, de , şi Constanţa 5, care s-a impus cu 2-0 în faţa celor de la Medgidia 3. Constanţa a debutat cu dreptul şi la feminin, unde cea de-a doua echipă a trecut, cu 2-0, de Cernavodă 2, acelaşi scor fiind înregistrat şi în partida dintre Constanţa 1 şi Cernavodă 1. Întrecerea se desfăşoară conform regulamentului EHF, partida avînd două reprize a cîte zece minute, ce sînt notate diferit. Dacă scorul este egal la sfîrşitul unei reprize, se aplică regula “Golului de Aur”. Cîştigătorului fiecărei reprize i se acorda un punct. Dacă ambele reprize sînt cîştigate de aceeaşi echipă, aceasta este cîştigătoarea, per total, cu scorul de 2-0. Dacă fiecare echipă cîştigă cîte o repriză şi rezultatul este unul egal se aplică regula “Shoot-Out” (“Un jucător împotriva portarului”). Programul întrecerii are prevăzută astăzi o zi de pauză, concurenţi urmînd a beneficia de o zi de relaxare în parcul de distracţii „Aqua Magic”.

Constănţenii şi-au asigurat trei medalii la Campionatele Naţionale de box

La Arad au continuat Campionatele Naţionale de box pentru seniori, miercuri şi joi fiind desemnaţi semifinaliştii. Delegaţia constănţeană, alcătuită din opt sportivi, a reuşit să califice trei pugilişti în semifinalele programate astăzi. Conform aşteptărilor, lui Ionuţ Gheorghe (Farul Constanţa, 64 kg) nu i-a rezistat nici adversarul din sferturi, Răducu Fănică (CSM Buzău) fiind declarat învins prin inferioritate în repriza a treia. În semifinale s-a calificat şi Elvis Suliman (Callatis Mangalia, 69 kg), învingător la puncte în faţa lui Călin Boteanu (Cluj). Ceilalţi trei constănţeni care au boxat miercuri au fost învinşi: Cristian Creţu (Farul, 48 kg) a cedat la puncte în faţa dinamovistului Răzvan Andreiana, membru al lotului naţional, la fel ca Petre Şchiopu (Callatis, 60 kg) în meciul cu Sergiu Bobaru (Petrolul Ploieşti) şi Claudiu Penteleciuc (BC Adan Constanţa, +91 kg) în faţa lui Răzvan Cojanu (Dinamo, membru în lotul naţional). Aseară, Ionuţ Neacşu (Callatis, 75 kg) a cîştigat prin abandon în prima repriză în faţa lui Andrei Anastasescu (CS Virgil Bucureşti), în timp ce meciul dintre Ionuţ Bodilcu (Farul, 81 kg) şi Cezar Juratoni (Dinamo) s-a încheiat cu victoria la puncte a bucureşteanului. Finalele competiţiei vor avea loc sîmbătă.

Naţionala de polo a pierdut în faţa Ungariei

Echipa naţională de polo a României a fost învinsă ieri de campioana olimpică en-titre, Ungaria, într-un meci contînd pentru turneul locurilor 5-8 de la CM din Italia. Scorul partidei a fost 13-8 (3-1, 3-3, 4-2, 3-2), golurile echipei noastre fiind marcate de C. Radu, Negrean, Kadar, Iosep, Dina, Ghiban, R. Georgescu şi Diaconu. Ungaria a rămas astfel invincibilă în istoria întîlnirilor directe oficiale cu tricolorii. Tot ieri, Italia a învins China cu 14-7 în disputa pentru locul 11, iar campioana europeană Muntenegru a trecut de Australia cu 8-7, ocupînd locul 9 la ediţia din acest an a CM de la Roma. În cealaltă semifinală din turneul 5-8, Germania a dispus de Canada cu 9-5. În ultimul său meci de la CM 2009, naţionala României va întîlni Canada, pentru locurile 7-8, meciul fiind programat sîmbătă, de la ora 10.00.

Medalii pentru halterofilii români la Europenele de juniori

Sportivii români au obţinut trei medalii în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru juniori, care au început miercuri la Landskrona (Suedia). Răzvan Martin a devenit campion european al categoriei 69 kg, cu un total de 426,9 puncte, aduse de ridicarea a 319 kg, în cele două probe de concurs. La aceeaşi categorie, Paul Stoichiţă a cucerit argintul, cu un total de 406,8p (303 kg ridicate). La feminin, Dana Berchi a obţinut medalia de argint la categoria 53 kg, cu 223,4p (157 kg). Proba a fost cîştigată de turcoaica Aysegul Coban, cu 246,4p (173 kg).

Monica Niculescu a ratat calificarea în sferturile turneului de la Stanford

Tenismena Monica Niculescu a fost eliminată miercuri seară în turul 2 al turneului de la Stanford (SUA) de australianca Samantha Stosur. Niculescu a cedat în faţa lui Stosur, la capătul a două seturi, scor 1-6, 5-7, care au durat o oră şi 23 de minute. Pentru performanţa sa, românca va primi un cec în valoare de 8.590 de dolari şi 60 de puncte WTA. Niculescu era ultima reprezentantă a României la proba de simplu a turneului de la Stanford, după ce Sorana Cârstea fusese eliminată încă din manşa inaugurală de poloneza Agnieszka Radwanska (cap de serie numărul 7). În cadrul probei de dublu, Monica Niculescu şi Yung Jan Chan (Taiwan) au reuşit să se califice în sferturile de finală ale competiţiei, după ce au trecut în runda inaugurală de Stephanie Foretz (Franţa) şi Abigail Spears (SUA), scor 6-4, 2-6, 10-6. În turul următor, Niculescu şi Yung Chan vor întîlni dublul format din Cara Black (Zimbabwe) şi Liezel Huber (SUA), principalele favorite ale competiţiei. În proba de dublu mai este prezentă şi Sorana Cârstea, care face pereche cu Maria Kirilenko (Rusia), cele două urmînd să joace în sferturile de finală cu dublul Julie Coin (Franţa)/Marie Eve Pelletier (Canada).

Victor Hănescu a abandonat în turul 2 al turneului de la Gstaad

Tenismenul român Victor Hănescu a fost nevoit să abandoneze ieri, în meciul cu Florent Serra din cadrul turului secund al turneului de la Gstaad, competiţie dotată cu premii în valoare de 450.000 de euro, astfel încît nu îşi va putea apăra titlul cîştigat anul trecut. Hănescu a abandonat la începutul setului secund, după ce Serra reuşise să cîştige primul set, scor 6-4, după 32 de minute. Pentru participarea sa la turneul elveţian, Hănescu va primi un cec în valoare de 6.400 de euro şi 20 de puncte în clasamentul ATP. La acest turneu, pe tabloul principal se mai află şi Victor Crivoi, care îl va întîlni astăzi în sferturi pe germanul Andreas Beck. Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi elveţianul Yves Allegro , cap de serie numărul 3, s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Gstaad. Tecău şi Allegro au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-2, 5-7, 10-6, cuplul elevţian Stephane Bohli/Jean-Claude Scherrer, iar în sferturile de finală au beneficiat de neprezentarea perechii argentiniene Jose Acasuso/Martin Vassalo Arguello.În semifinale, Tecău şi Allegro vor întîlni perechea elveţiană Marco Chiudinelli/Michael Lammer, care a trecut, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul Michael Kohlmann/Sebastian Prieto (Germania/Argentina), cap de serie numărul 2.

Arbitrul Georgian Ionescu nu va mai fi delegat în Liga I pentru o perioadă nedeterminată

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Aron Huzu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că arbitrul care a condus Supercupa României, Georgian Ionescu, nu va mai fi delegat la meciuri din Liga I pentru o perioadă nedeterminată. “Georgian Ionescu va fi reţinut de la delegări, dar nu vă putem spune pentru ce perioadă. Probabil că după un anumit timp va primi meciuri la Liga a II-a şi a III-a. Am încercat la Supercupă să punem un arbitru tînăr în care am avut încredere, dar care a avut o prestaţie destul de slabă. Ne surprinde faptul că, timp de o săptămînă, ne-am axat, la pregătire, numai pe atacurile violente, pe depistarea greşelilor cu coatele şi cu braţele, iar arbitrul pe care l-am delegat nu a putut să se concentreze asupra acestor abateri”, a spus Huzu.

Un austriac în vîrstă de 100 de ani a participat la un concurs de aruncarea greutăţii

Austriacul Alfred Proksch, în vîrstă de 100 ani, a cîştigat joi medalia de aur la proba de aruncarea greutăţii, în cadrul Reuniunii de Atletism pentru veterani, care se desfăşoară la Lahti (Finlanda). Alfred Proksch a reuşit la aruncarea greutăţii o performanţă de 2,84 metri şi a obţinut primul loc pe podium. Distincţia pe care a primit-o însă are un caracter mai mult simbolic, pentru că austriacul a fost singurul concurent de la această probă. El va mai participa şi la aruncarea discului, acolo unde, la fel ca la prima probă, va fi singurul combatant. Proksch este cel mai în vîrstă participant la reuniunea din Finlanda, dar în acelaşi timp este şi cel mai bătrîn atlet încă în activitate. Austriacul are la activ numeroase medalii obţinute de-a lungul carierei, atît la competiţiile normale, cît mai ales la cele pentru veterani, unde este foarte cunoscut. Atletul austriac s-a născut la 11 decembrie 1908, iar prima competiţie majoră la care a participat a fost Olimpiada de vară din 1936, de la Berlin (Germania), acolo unde reuşea o clasare pe locul 6 la săritura cu prăjina, după o performanţă de 4 metri. Proksch îşi aduce aminte că sărea cu o prăjină de bambus, făcută din mai multe bucăţi, iar la aterizare nu îl aştepta o saltea moale, ci o groapă cu nisip, astfel încît trebuia să cadă „în patru labe ca pisica”, pentru a nu se accidenta grav. Reuniunea de Atletism de la Lahti are loc în perioada 28 iulie - 8 august, iar România este reprezentată de 18 sportivi (9 bărbaţi şi 9 femei), cu vîrste cuprinse între 45 şi 85 de ani, iar aceştia concurează la 25 de probe din competiţie. Pînă acum, cea mai bună performanţă a fost obţinută de Elena Pagu, în vîrsta de 83 de ani, care a cucerit medalia de aur la proba de 5 kilometri marş.