Cantonament în Franţa pentru “stejari“

Naţionala de rugby a României a plecat ieri în Franţa, acolo unde va susţine două partide de pregătire împotriva echipelor Narbonne (2 august) şi Albi (5 august). Lotul deplasat de antrenorul Serge Lairle, cuprinde 31 de jucători, aceştia provenind din campionatul intern, dar şi de la echipe din Franţa şi Italia. Lotul deplasat în Franţa este următorul: Nicolae Nere (Steaua), Cezar Popescu (Franţa), Dragoş Dima (Franţa), Silviu Vasiliu (CFR Cluj), Mihăiţă Lazăr (Poli Iaşi) - pilieri; Andrei Rădoi (Baia Mare), Bogdan Zebega (Baia Mare) - taloneri; Valentin Ursache (Baia Mare), Cosmin Raţiu (Dinamo), Sorin Socol (Franţa), Augustin Petrichei (Franţa) - linia a 2-a; Daniel Carpo (Farul), Stelian Burcea (Dinamo), Daniel Ianuş (Steaua), Viorel Lucaci (Steaua), Vasile Rus (Steaua), Sergiu Ursache (Parma - Italia), Mihai Macovei (Baia Mare) - linia a 3-a; Valentin Calafeteanu (Dinamo), Lucian Sîrbu (Franţa) - mijlocaşi la grămadă; Iulian Dumitraş (Franţa), Ştefan Pătraşcu (Steaua) - mijlocaşi la deschidere; Ionuţ Dimofte (Baia Mare), Csaba Gal (Dinamo), Robert Dascălu (Steaua) - centri; Ştefan Ciuntu (Dinamo), Mădălin Lemnaru (Arad), Cătălin Nicolae (Farul) - aripi; Florin Vlaicu (Steaua), Dan Dumbravă (Steaua), Ionuţ Botezatu (Baia Mare) - fundaşi.

TAS va anunţa astăzi decizia în cazul Mutu - Chelsea

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne va anunţa astăzi decizia în cazul internaţionalului român Adrian Mutu, aflat în conflict cu gruparea Chelsea Londra. Conform unui comunicat al TAS, decizia va fi anunţată la ora locală 11.30 (12.30 - ora României). TAS a examinat pe 7 mai litigiul dintre atacantul Fiorentinei şi Chelsea, care solicită jucătorului român 17 milioane de euro pentru că a fost depistat pozitiv cu cocaină. Mutu a depus în octombrie 2008 un memoriu la TAS prin care contestă decizia FIFA de a-l obliga să plătească despăgubiri către Chelsea. Formaţia engleză l-a achiziţionat pe Mutu în 2003, de la AC Parma, contra sumei de 15,8 milioane de lire sterline şi a renunţat la serviciile acestuia în octombrie 2004, după ce jucătorul a fost depistat pozitiv cu cocaină la un control antidoping. Clubul englez susţine că, prin comportamentul său, Adrian Mutu a provocat grupării o pierdere de 13 milioane de lire sterline.

UEFA Champions League

Ultimele rezultate din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League: Slovan Bratislava – Olympiacos Pireu 0-2; FC København - Stabaek IF 3-1; FC Zurich – NK Maribor 2-3; FC Salzburg – NK Dinamo Zagreb 1-1; Celtic Glasgow – Dinamo Moscova 0-1; Sporting Lisabona – FC Twente Enschede 0-0.

UEFA Europa League

Rezultate înregistrate aseară (pînă la închiderea ediţiei) în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League: Bnei Yehuda – Paços de Ferreira 1-0; Dinamo Tbilisi - Crvena Zvezda 2-0; FK Petrovac – Sturm Graz 1-2; Rabotnicki – Odense BK 3-4; Honka – FK Karabakh 0-1; Maccabi Netanya – Galatasaray 1-4; Fredrikstad – Lech Poznan 1-6; Göteborg - Hapoel Tel-Aviv 1-3; Tromsø - Slaven Koprivnica 2-1; Brøndby – Legia Varşovia 1-1; CSKA Sofia – Derry City 1-0; Metalurg Donetsk - IB Ljubljana 2-0; Vålerenga – PAOK Salonic 1-2; Vėtra – Fulham 0-3; Rapid Viena – APOP 2-1; Vojvodina - Austria Viena 1-1; Vaduz – Liberec 0-1; Žilina – Hajduk Split 1-1; Steaua – Motherwell 3-0; FC Vaslui – Omonia Nicosia 2-0; Polonia Varşovia – NAC Breda 0-1.

Wolfsburg va plăti 9 milioane de lire sterline pentru Obafemi Martins

Atacantul nigerian al lui Newcastle United, Obafemi Martins, va fi achiziţionat de campioana Germaniei, VfL Wolfsburg, în schimbul a 9 milioane de lire sterline. Martins este în prezent în perioada de refacere după o operaţie la care a fost supus în această vară. Patronul grupării britanice, Mike Ashley, a blocat toate transferurile pînă cînd va găsi un cumpărător pentru club, dar a decis să înceapă vînzarea jucătorilor pentru că nicio ofertă de preluare a acţiunilor nu s-a concretizat. Atacantul în vârstă de 24 de ani a fost cumpărat de Newcastle acum trei ani, de la Inter Milano, pentru suma de 10 milioane de lire sterline, şi avea un contract valabil cinci ani. Jucătorul a efectuat o serie de teste medicale şi s-a înţeles în privinţa termenilor contractului cu echipa campioană a Germaniei.

Brazilianul Ronaldo, operat cu succes la mîna stîngă

Atacantul brazilian al echipei Corinthians Sao Paulo, Ronaldo, care a suferit o dublă fractură la mîna stîngă, a fost operat cu succes, a anunţat gruparea braziliană. Ronaldo, care va putea părăsi spitalul astăzi, îşi va relua antrenamentele peste două săptămîni, însă nu va putea reveni pe teren înainte de cinci săptămîni. Jucătorul brazilian s-a accident, după ce a căzut, duminică, într-un meci cu Palmeiras, el suferind fracturi la al treilea şi al patrulea metacarp de la mîna stîngă.

Echipa Manchester United a fost ţinta atentatelor de la Jakarta

Echipa Manchester United a fost ţinta exploziei produse, la 17 iulie, la Hotelul Ritz Carlton din Jakarta, potrivit unui mesaj postat pe Internet de Noordin Mohammed Top, unul dintre presupuşii lideri ai reţelei teroriste Jemaah Islamiyah, care are legături cu Al Qaeda. Cotidianul “Daily Mail” menţionează că, în comunicatul postat pe Internet, Noordin Mohammed Top susţine că atentatul de la Hotelul Ritz Carlton a reprezentat un mesaj “împotriva sosirii echipei de fotbal Manchester United”. “Aceşti jucători sînt creştini, deci musulmanii nu trebuie să-i onoreze şi să-i respecte pe aceşti duşmani ai lui Allah”, se arată în mesajul citat. Jucătorii echipei engleze Manchester United trebuiau să se cazeze la data de 18 iulie în Hotelul Ritz Carlton, în vederea unui meci amical cu o selecţionata indoneziană, în cadrul turneului de pregătire din Asia. Cu o zi înainte, explozii provocate de “bombe foarte puternice” au devastat două hoteluri de lux din capitala indoneziană Jakarta, J.W. Marriot şi Ritz Carlton. Cel puţin nouă persoane au murit şi alte 41 au fost rănite grav în urma unor explozii. Echipa Manchester United şi-a anulat etapa indoneziană a turneului său în Asia, după atentatele de la Jakarta.

Hleb nu va mai juca la Inter, ci la Stuttgart

FC Barcelona a anunţat ieri că l-a cedat pentru un an pe mijlocaşul Aleksandr Hleb clubului VfB Stuttgart, la care internaţionalul bielorus a mai fost legitimat timp de patru sezoane, în perioada 2000-2005. Potrivit campioanei Spaniei, care nu a precizat valoarea tranzacţiei, gruparea germană va plăti integral salariul jucătorului, cifrat la patru milioane de euro pe an. Hleb a fost achiziţionat de FC Barcelona în vara anului 2008, de la Arsenal. Iniţial, bielorusul a făcut parte din tranzacţia prin care FC Barcelona l-a achiziţionat pe Zlatan Ibrahimovici de la Internazionale Milano, în schimbul a 45 de milioane de euro plus transferul lui Eto\'o şi împrumutul bielorusului. Hleb a refuzat însă să joace în Italia, astfel că Barcelona trebuie să plătească Interului o compensaţie de 3 milioane de euro.

Galatasaray l-a transferat pe Elano

Mijlocaşul brazilian Elano a plecat de la Manchester City la Galatasaray Istanbul, a anunţat ieri clubul englez. Suma de transfer pentru jucătorul de 28 de ani nu a fost dezvăluită. Mijlocaş ofensiv, Elano nu mai intra în planurile antrenorului Mark Hughes, care şi-a consolidat atacul după transferurile lui Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor şi Roque Santa Cruz. Elano a fost adus de Sven-Goran Eriksson înainte de sezonul 2007-08, de la Şahtior Doneţk, şi a marcat 18 goluri în 80 de meciuri pentru Manchester City.

Michael Schumacher revine în Formula 1!

Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, va fi înlocuitorul lui Felipe Massa la Ferrari şi va primi din partea scuderiei italiene cîte 3,2 milioane de euro pentru fiecare Mare Premiu în care va concura pentru echipă, informează publicaţia spaniolă AS. Următoarea cursă a sezonului este programată în data de 23 august, pe circuitul din Valencia. Schumacher nu a mai condus un monopost al Ferrari de aproximativ un an şi va efectua mai multe teste în zilele următoare. Germanul trebuie să obţină din partea FIA şi licenţa necesară pentru a putea concura într-o cursă de Formula 1, după ce în 2006 şi-a anunţat retragerea. Brazilianul Felipe Massa a suferit un accident grav în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Ungariei, disputat duminica trecută, iar în prezent este încă internat în spitalul militar din Budapesta, avînd şanse minime să mai dispute curse în acest sezon.

Curtea de Argeş şi Oţelul Galaţ iar putea juca fără spectatori

Şeful de stat major al Jandarmeriei Române, general maior Olimpiodor Antonescu, a declarat, ieri, că jandarmeria ar putea cere forurilor fotbalistice superioare să interzică cluburilor Oţelul Galaţi şi Internaţional Curtea de Argeş să organizeze meciuri cu spectatori, pentru că stadioanele acestora nu îndeplinesc condiţiile minime de securitate.

Potrivit generalului maior, jandarmii le-au cerut celor două cluburi să-şi remedieze deficienţele pe linie de securitate. Potrivit lui Antonescu, atitudinea oficialilor din fotbal, suspiciunile asupra corectitudinii unor partide şi deciziile dispuse de magistraţi în dosarele penale întocmite în urma unor manifestări sportive sînt cîteva dintre cauzele care generează violenţe pe stadioane.