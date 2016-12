IRB a decis gazdele CM din 2015 şi 2019

La sediul Federaţiei Internaţionale de Rugby (IRB), au fost desemnate, ieri, ţările care vor găzdui Campionatele Mondiale din 2015 şi 2019. Ediţia din 2015 va avea loc în Anglia, britanicii dorind ca partidele să se desfăşoare pe arene celebre ca Wembley, Twickenham, Millenium din Cardiff, Anfield Road sau Old Traford. C.M din 2019 se va desfăşura în Japonia şi va fi prima oară cînd o ţară din Asia va găzdui o astfel de competiţie. Pentru buna comercializare a eventului, japonezii doresc ca unele întîlniri să aibă loc la Hong Kong şi Singapore.

Juan Pablo Sorin şi-a anunţat retragerea din activitate

Fostul internaţional argentinian Juan Pablo Sorin, legitimat la formaţia braziliană Cruzeiro Belo Horizonte, a anunţat că va pune capăt carierei de fotbalist la 33 de ani datorită accidentărilor repetate. “După 15 ani de carieră este dificil să mai spun ceva. Totuşi, mă voi retrage din fotbal. Am avut o carieră prolifică şi am încercat mereu să dau tot ce am mai bun din mine“, a precizat Sorin. Fostul căpitan al naţionalei Argentinei (76 selecţii, 12 goluri) a fost transferat de Cruzeiro, în august 2008, de la Hamburger SV. În Europa, Juan Pablo Sorin a mai evoluat la Juventus Torino, Lazio Roma, Paris Saint-Germain, Villarreal şi FC Barcelona.

Ibrahimovici a fost operat cu succes la mîna stîngă

Cel mai scump atacant din istoria clubului FC Barcelona, suedezul Zlatan Ibrahimovici, a fost operat cu succes, marţi seară, după o fractură la mîna stângă şi va putea reveni pe gazon în maxim trei săptămîni. “Această operaţie nu îl va împiedica să meargă miercuri cu echipa pentru turneul de pe coasta de Vest a SUA. Este programat ca atacantul suedez să fie apt pentru a disputa trofeul Joan Gamper, la 19 august pe Camp Nou, cu Manchester City“, a notat gruparea catalană pe site-ul oficial. Ibrahimovici a suferit o leziune la mâna stângă la meciul pe care fostul său club, Internazionale Milano, l-a susţinut cu Chelsea, la 22 iulie.

Ribery poate pleca de la Bayern în schimbul a 94 de milioane de euro

Preşedintele lui Bayern Munchen, Franz Beckenbauer, a anunţat ieri că suma de transfer a mijlocaşului francez Franck Ribery este de aproximativ 94 de milioane de euro. „Tot acest zgomot nu este necesar, mai ales atunci cînd echipa are un antrenor nou, care vrea să pregătească liniştit noul sezon şi nu să se confrunte zi de zi cu problema legată de Ribery”, a spus fosta glorie a lui Bayern în Bild. „Dacă portughezul Cristiano Ronaldo valorează 94 de milioane de euro, atunci Ribery valorează aproximativ la fel. Dacă această sumă nu ne este oferită, atunci francezul trebuie să stea cu noi pînă la finalul contractului, în 2011”, a explicat Beckenbauer. Mijlocaşul francez este în prezent accidentat şi nu va participa la turneul amical în care vor juca Bayern, Boca Juniors, AC Milan şi Manchester United. El poate rata şi începutul sezonului în Bundesliga.

Liverpool a acceptat să-l vîndă pe Arbeloa la Real Madrid

Clubul englez Liverpool a anunţat ieri că a acceptat să-l vîndă pe fundaşul dreapta Alvaro Arbeloa la Real Madrid, informează site-ul oficial al echipei din Premier League. „Am fost de acord cu suma de transfer propusă de Real Madrid în schimbul jucătorului, iar el urmează să efectueze vizita medicală”, a declarat purtătorul de cuvînt al formaţiei antrenate de Rafael Benitez. Arbeloa, în vîrstă de 26 de ani, joacă la Liverpool din 2007, fiind transferat de la Deportivo La Coruna. Internaţionalul spaniol a mai evoluat în trecut la echipa de tineret a lui Real Madrid şi a jucat două partide pentru formaţia de seniori.

David Villa, mulţumit de faptul că a rămas la FC Valencia

Internaţionalul spaniol David Villa, care s-a aflat în această vară în atenţia formaţiilor Real Madrid şi FC Barcelona, s-a declarat mulţumit de faptul că în final a rămas la gruparea FC Valencia. “Mi-au spus că trebuie să părăsesc pe Valencia pentru binele clubului, după acea şi-au schimbat opinia, iar începînd din acel moment am ştiut că nu voi pleca. Situaţia mea depinde de hotărîrea clubului, iar ei au decis ca eu să rămîn şi sînt mulţumit de obiectivele pe care le am pentru acest debut de sezon. Nu am nimic de reproşat nimănui. Nu am lăsat să treacă pe lîngă mine niciun tren, deoarece tot ce am obţinut pînă acum se datorează echipei Valencia şi naţionalei Spaniei”, a declarat atacantul iberic în vîrstă de 27 de ani.

Atacantul Erwin Hoffer a semnat o înţelegere pe cinci sezoane cu SSC Napoli

Internaţionalul austriac al echipei Rapid Viena, Erwin Hoffer, s-a transferat la formaţia SSC Napoli, cu care a parafat un acord pe cinci sezoane, se arată într-un comunicat al clubului vienez. Chiar dacă oficial nu a fost anunţată suma de transfer al lui Hoffer la clubul din Serie A, presa din Austria notează că gruparea italiană va achita aproximativ cinci milioane de euro pentru a-l achiziţiona pe atacantul echipei din Viena. Erwin Hoffer, în vîrstă de 22 de ani, are la activ 11 selecţii la naţionala Austriei pentru care a marcat două goluri. Formaţia SSC Napoli, care este pregătită de fostul selecţioner italian Roberto Donadoni, a terminat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă din Italia.

Zenit St. Petersburg l-a transferat pe internaţionalul italian Alessandro Rosina

Fosta cîştigătoare a cupei UEFA, Zenit St. Petersburg, l-a transferat pe internaţionalul italian Alessandro Rosina, contra sumei de 7,5 milioane de euro, valoare ce poate creşte pînă la 9 milioane, în funcţie de evoluţiile mijlocaşului ofensiv. Fostul căpitan al lui Toro a semnat o înţelegere pe patru ani cu clubul rus. Rosina, în vîrstă de 25 de ani, a fost căpitanul celor de la FC Torino, echipă ce a retrogradat la finalul sezonului din Serie A, în ultimii patru ani. Italianul a debutat în Squadra Azzura în 2007, într-un meci amical contra Africii de Sud. Mijlocaşul s-a declarat încîntat că va evolua în cupele europene: “Mă bucur că am şansa să evoluez într-un asemenea oraş, la o echipă mare care va juca în Europa. Sînt fericit!”.

BMW se va retrage din Formula 1 la finalul sezonului

Echipa BMW a anunţat că se va retrage din campionatul de Formula 1 la finalul sezonului, din cauza problemelor financiare. Vestea a fost anunţată în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la sediul central din Munchen, la care au participat şeful echipei, Mario Theissen, preşedintele BMW, Norbert Reithofer, şi directorul de dezvoltare, Klaus Draeger. BMW a debutat oficial în Formula 1 în anul 1982, iar prima victorie a înregistrat-o un an mai tîrziu, prin brazilianul Nelson Piquet. Echipa a reuşit în acest sezon doar 8 puncte, după 10 curse, şi ocupă locul 8 în clasamentul celor 10 echipe. BMW devine al doilea constructor care părăseşte Marele Circ în ultimele opt luni, după Honda. Presa internaţională a speculat că şi alţi trei producători de automobile, Toyota, Mercedes şi Renault, ar intenţiona să părăsească Formula 1, dar primele două companii au dezminţit oficial aceste informaţii.

UEFA Europa League

Iată programul complet al turului al treilea preliminar al UEFA Champions League: Bnei Yehuda - Paços de Ferreira 1-0 (jucat marţi); FC Vaslui – Omonia Nicosia; Dinamo Tbilisi - Crvena Zvezda; FK Petrovac – Sturm Graz; Rabotnicki – Odense BK; Honka - Qarabağ; Maccabi Netanya - Galatasaray; Fredrikstad – Lech Poznan; Göteborg - Hapoel Tel-Aviv; Tromsø - Slaven Koprivnica; Brøndby – Legia Varşovia; CSKA Sofia - Derry; Metalurg Donetsk - IB Ljubljana; Vålerenga - PAOK; Vėtra - Fulham; Rapid Viena - APOP; Vojvodina - Austria Viena; Vaduz - Liberec; Žilina – Hajduk Split; Steaua - Motherwell; Polonia Varşovia – NAC Breda; Slavija Sarajevo - Košice; FC Bruges - Lahti; Randers – Hamburger SV; St.Patrick\'s - Krylya Sovetov; PSV - Cherno More; Sevojno - Lille; Fenerbahçe - Honvéd; Aberdeen – Sigma Olomouc; Helsingborg - Sarajevo; AS Roma - AA Gent; Rijeka – Metalist Harkov; KR Reykjavík – FC Basel; Athletic Bilbao - Young Boys; Braga - Elfsborg.