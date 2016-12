UEFA Champions League

Grosul partidelor din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League este programat în această seară. Majoritatea meciurilor se anunţă echilibrate, doar Olympiakos şi FC Zurich părînd a fi mari favorite. Cel mai echilibrat meci este cel din Scoţia, unde Celtic întîlneşte un adversar foarte puternic – Dinamo Moscova. Programul din această seară: FK Ventspils – BATE Borisov; Levadia Tallinn - Debreceni VSC; APOEL Nicosia – FK Partizan Belgrad; Sheriff Tiraspol – Slavia Praga; Şahtior Doneţk – FC Timişoara; Slovan Bratislava – Olympiacos Pireu; FC København - Stabaek IF; FC Zurich – NK Maribor; FC Salzburg – NK Dinamo Zagreb; Celtic Glasgow – Dinamo Moscova; Sporting Lisabona – FC Twente Enschede. Aseară, în primele partide din UEFA Champions League: FK Aktobe – Maccabi Haifa 0-0; FK Baku – Levski Sofia 0-0.

Peter Crouch va juca la Tottenham

Atacantul englez al formaţiei Portsmouth, Peter Crouch, va juca din acest sezon la o altă echipă din Premier League, Tottenham Hotspur. Suma transferului nu a fost făcută publică, presa britanică estimînd că Tottenham a plătit 9 milioane de lire sterline pentru a-şi asigura serviciile jucătorului, în timp ce Portsmouth solicita 12 milioane de lire sterline. În vîrstă de 28 de ani, Crouch îl va reîntâlni la Tottenham pe fostul său coechipier, Jermain Defoe şi pe fostul antrenor al formaţiei Portsmouth, Harry Redknapp. Câştigătoare a Cupei Angliei în anul 2008, Portsmouth se confruntă cu dificultăţi financiare, omul de afaceri franco-israelian Alexandre Gaydamak fiind nevoit să vîndă clubul unor investitori arabi.

Ronaldo va lipsi cinci săptămîni de pe teren

Atacantul brazilian al echipei Corinthians Sao Paulo, Ronaldo, a suferit o dublă fractură la mîna stîngă, accidentare ce îl va ţine departe de teren cel puţin cinci săptămâni. “A suferit fracturi la al treilea şi al patrulea metacarp de la mîna stîngă. Se va putea antrena normal peste două săptămîni cel mult, însă va fi nevoit să evite orice contact. Nu va putea însă juca într-un meci oficial înainte de cinci săptămîni“, a declarat medicul echipei Corinthian, Paulo de Faria. Ronaldo s-a accidentat, duminică, după ce a căzut în timpul unui meci cu Palmeiras.

Totti, încă cinci ani la AS Roma

Atacantul Francesco Totti îşi va încheia cariera de jucător la clubul AS Roma după ce şi-a prelungit contractul cu gruparea din capitala Italiei pentru încă cinci sezoane, pînă în vara anului 2014. “Îi mulţumesc preşedintelui Rosella Sensi pentru că mi-a oferit şansa să-mi închei cariera la AS Roma“, a spus Totti cu ocazia ceremoniei organizate de Primăria capitalei Italiei pentru a celebra cele 178 de goluri înscrise de fotbalist pentru Roma. Francesco Totti, în vîrstă de 32 de ani, a debutat ca fotbalist profesionist în martie 1993 şi a jucat în cariera sa numai la AS Roma.

Ibrahimovici, cel mai scump transfer din istoria clubului FC Barcelona

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului FC Barcelona, după ce catalanii au plătit 66 de milioane de euro lui Internazionale Milano. Barcelona, care l-a dat la schimb pe camerunezul Samuel Eto\'o, a cărui valoare a fost estimată la 20 de milioane de euro, va plăti în plus Interului 46 de milioane de euro pentru transferul suedezului. Suma de 66 de milioane de euro este cu 30 de milioane mai mare decît precedentul record, deţinut de olandezul Marc Overmars. Catalanii au plătit pentru Overmars, în sezonul 2000-2001, 36,5 milioane de euro pentru a-l aduce de la Arsenal. Următorul transfer ca valoare îl reprezintă cel al lui Saviola, pentru care s-au plătit 35 milioane de euro, însă niciunul dintre Overmars şi Saviola nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor pe Camp Nou. În schimb, au dat randament următorii jucători aflaţi pe lista celor mai scumpe transferuri: Dani Alves (32,5 milioane de euro), Ronaldinho (27 milioane de euro), Henry (24 milioane de euro), Rivaldo (24 milioane de euro) şi Eto\'o (24 milioane de euro). În cadrul operaţiunii privind transferul lui Ibrahimovici, Barcelona l-a împrumutat italienilor pe mijlocaşul Alexander Hleb, pe care Inter îl va putea achiziţiona, la finalul sezonului, contra sumei de 10 milioane de euro, plus alte două milioane în funcţie de performanţele acestuia.

Morientes pleacă de la Valencia la Marseille

Atacantul spaniol al echipei FC Valencia, Fernando Morientes, va juca în sezonul viitor la Olympique Marseille. Morientes, în vîrstă de 33 de ani, îl va reîntîlni la OM pe fostul său antrenor de la AS Monaco, Didier Deschamps. „Ştiu că în Franţa există dubii atunci cînd este vorba de un jucător de peste 30 de ani, dar Morientes nu este depăşit. Uitaţi-vă ce impact au Inzaghi sau Del Piero, care au 36, respectiv 35 de ani. Dacă l-am fi luat acum trei ani, ar fi fost un transfer inaccesibil pentru noi, şi ca sumă de transfer, şi ca salariu. El a făcut eforturi pentru a veni”, a mai spus Didier Deschamps. Morientes a fost transferat gratis de gruparea franceză şi a semnat un contract valabil pentru un an, cu opţiune de prelungire. Fotbalistul spaniol a cîştigat de trei ori Liga Campionilor în cei şapte ani în care a evoluat la Real Madrid.

Arbeloa şi Xavi Alonso, transferuri la Real Madrid?

Fundaşul lui FC Liverpool, Alvaro Arbeloa, a spus că este aproape de transferul la Real Madrid, deşi formaţia spaniolă a anunţat că vrea să vîndă mai mulţi jucători din lot. „În prezent mă concentrez asupra lui Liverpool, dar este adevărat că tranzacţia este aproape finalizată. Din cîte am înţeles, totul decurge bine şi mai sînt puţine lucruri de rezolvat. Totul se poate finaliza în această săptămînă”, a spus Arbeloa. Preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a afirmat în presa spaniolă de marţi că obiectivul său în acest moment este să vîndă jucători, pentru a acoperi sumele plătite pentru transferurile lui Cristiano Ronaldo, Kaka şi Benzema. „Singura modalitate ca noi jucători să vină la echipă este ca alţii să plece. Nu este o problemă numai de bani. Avem 29 de fotbalişti acum, iar noi avem nevoie de un lot de 25”, a spus oficialul clubului. Un alt jucător al lui Liverpool care este aproape de transferul la Real Madrid este Xabi Alonso, iar tranzacţia se poate finaliza în aproximativ două zile. Formaţia din Primera Division este dispusă să achite 27 de milioane de euro în schimbul lui.

Eto\'o a fost prezentat oficial la Internazionale Milano, unde va purta tricoul cu numărul 9

Atacantul camerunez Samuel Eto\'o al lui Internazionale Milano a efectuat ieri primul său antrenament şi a fost prezentat oficial la gruparea italiană, unde va purta tricoul cu numărul 9. “În primul rând vreau să mulţumesc clubului Barcelona şi foştilor mei colegi pentru perioada pe care am petrecut-o acolo. Le mulţumesc că am ajuns la un asemenea nivel. Am jucat 13 ani în Spania şi a fost grozav. Barcelona a fost o familie pentru mine şi am plecat cu capul sus. Acum vreau să scriu istorie cu Inter. Balonul meu de Aur ar fi cîştigarea titlului şi a altor trofee cu echipa”, a spus Eto\'o. Camerunezul a adăugat că nu îşi doreşte să fie comparat cu Ibrahimovici, care a fost transferat de la Inter de Barcelona. “Eu sînt Eto\'o şi nu-mi place să fiu comparat cu alţii. Îi doresc numai bine lui Ibrahimovici la Barcelona, care a fost casa mea timp de cinci ani. Niciodată nu am spus că nu vreau să joc sub conducerea lui Mourinho, ci chiar sînt mîndru şi vreau să-l răsplătesc prin prestaţiile mele”, a mai spus jucătorul.