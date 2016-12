Portul şi Oil Terminal merg bine în amicale

În cadrul unui meci de pregătire disputat sîmbătă, pe terenul “Portul“, echipa pregătită de Gabriel Şimu s-a impus, cu scorul de 3-1 (1-1), în faţa echipei Farul II. Golurile echipei portuare au fost reuşite de Curumi, Măciucă şi Agafiţei, în timp ce pentru formaţia pregătită de Ion Constantinescu a marcat Ştefan Sandu. “Un joc bun, util, în care la noi au evoluat şi cîţiva jucători pe care ni-i dorim la echipă. Este vorba despre Curumi, Măciucă, Agafiţei şi Drăgoi, toţi de la fosta formaţie CSO Ovidiu. Sîntem în discuţii cu ei şi sperăm să ne înţelegem pentru că am avea nevoie de aceşti jucători experimentaţi“, a spus antrenorul celor de la Portul, Gabriel Şimu. Următorul joc de verificare al portuarilor va avea loc, mîine, de la ora 10.00, pe teren propriu cu CS Eforie. O altă reprezentantă a Constanţei în Liga a III-a, Oil Terminal, a cîştigat, tot sîmbătă, cu 2-1 (0-0), partida disputată pe teren propriu cu Dunărea Călăraşi. Pentru echipa pregătită de Dumitru Sărăcin au marcat Aneste şi Pavliuc. Următorul joc amical al celor de la Oil Terminal va avea loc, joi, la Eforie, cu echipa din localitate.

Incidente grave în Turul Franţei

Doi participanţi la Turul Franţei, spaniolul Oscar Freire (Rabobank) şi neo-zeelandezul Julian Dean (Garmin), au fost uşor răniţi, vineri, în timpul etapei a 13-a a competiţiei, după ce asupra lor s-a tras cu o puşcă cu aer comprimat. Cel mai afectat a fost spaniolul Oscar Freire, căruia medicul echipei i-a scos o alice din picior. Deşi a fost rănit, triplul campion mondial a încheiat etapa. La rîndul său, Julian Dean a fost atins uşor la un deget de la mîna stîngă. Incidentul s-a produs la kilometrul 165 al etapei. Jandarmeria a fost alertată asupra acestui incident de cele două echipe. Sîmbătă, o spectatoare a fost ucisă, într-un accident în care a fost implicat un motociclist al gărzii republicane, în timpul celei de-a 14-a etape a Turului Franţei, între Colmar şi Besancon. Victima, în vîrstă de 61 de ani, a fost lovită în timp ce traversa şi a decedat la spitalul din Besancon. Alte două persoane, o femeie de 37 de ani şi un bărbat de 60 de ani, au fost rănite în accidentul survenit la Wittelsheim, la 38 de km de la startul etapei. Aceştia au fost transportaţi cu elicopterul la spitalul Emile Muller din Mulhouse. Rutierul rus Serghei Ivanov a cîştigat, sîmbătă, etapa a 14-a, find urmat de irlandezul Nicolas Roche şi de Hayden Roulston (Noua Zeelandă). Ieri, în etapa a 15-a, desfăşurată între localităţile disputată între localităţile Pontarlier şi Verbier (207,5 km), s-a impus ciclistul spaniol Alberto Contador (Astana), care a preluat şi tricoul galben. Contador a fost urmat în etapa a 15-a de luxemburghezul Andy Schleck (Saxo Bank), la 43 de secunde, şi de italianul Vincenzo Nibali (Liquigas), la un minut şi trei seunde. Coechipierul lui Contador de la Astana, americanul Lance Armstrong, de şapte ori cîştigător al Turului Franţei, a sosit al nouălea, la un minut şi 35 de secunde în urma învingătorului. În clasamentul general conduce Alberto Contador, urmat de Lance Armstrong, la un minut şi 37 de secunde, şi de britanicul Bradley Wiggins (Garmin-Slipstream), la un minut şi 46 de secunde. Astăzi va fi zi de pauză, iar marţi va avea loc etapa a 16-a, între localităţile Martigny şi Bourg-Saint-Maurice (159 km).

CM de nataţie din 2013 va avea loc la Dubai

Campionatul Mondial de Nataţie din 2013 va avea loc la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, conform anunţului forului internaţional de profil (FINA), făcut sîmbătă, după ceremonia de deschidere a CM de la Roma. Pentru organizarea CM din 2013 şi-au depus candidatura oraşele Hamburg (Germania), Moscova (Rusia) şi Dubai, membrii Comitetului Executiv al FINA votînd pentru exotica locaţie din Emiratele Arabe Unite. Datele exacte de desfăşurare ale ediţiei CM din 2013 nu au fost anunţate, ci doar că toate competiţiile, inclusiv cele de polo, vor avea loc în piscine acoperite. Dubai va mai găzdui, în decembrie 2010, şi Campionatul Mondial în bazin scurt.

Roddick a renunţat să joace în turneul de la Indianapolis

Tenismenul american Andy Roddick, finalistul ultimei ediţii de la Wimbledon, a declarat forfait turneului de la Indianapolis, din cauza unui accidentări la şold. Cîştigător aici în 2003 şi 2004, Roddick s-a accidentat la şold în urma unei căzături în finala de la Wimbledon, pe care a pierdut-o în faţa elveţianului Roger Federer. Ca urmare a acestei probleme, americanul nu a jucat nici în sferturile de finală ale Cupei Davis, unde SUA a pierdut cu 2-3 în faţa Croaţiei. Andy Roddick va fi înlocuit pe tabloul principal de la Indianapolis de compatriotul său Robby Ginepri, cîştigător al acestui turneu în 2005.

Maradona va fi judecat

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, va fi judecat pentru producerea unui accident de circulaţie, la Buenos Aires, în februarie 2006, cînd doi tineri au fost răniţi uşor, au anunţat surse judiciare. Maradona este acuzat pentru rănirea uşoară a doi tineri şi pentru distrugerea cabinei telefonice în care se aflau persoanele respective. Pentru aceste capete de acuzare, Maradona riscă să primească maximum trei ani de închisoare. Data procesului nu a fost încă fixată.

Adebayor s-a transferat la Manchester City

Atacantul togolez al echipei Arsenal Londra, Emmanuel Adebayor, a parafat o înţelegere pe cinci sezoane cu gruparea Manchester City, a anunţat, sîmbătă seara, gruparea din Manchester pe site-ul oficial de internet. Suma acestui transfer se ridică la 25 de milioane de lire sterline (35 de milioane de euro). Adebayor, în vîrstă de 25 de ani, a trecut cu bine vizita medicală şi se va alătura celorlalţi doi atacanţi transferaţi de Manchester City în această vară, Carlos Tevez şi Roque Santa Cruz. “Simt că sînt foarte bine venit aici şi mă simt ca un jucător special. Aştept cu nerăbdare să pot juca pentru fanii echipei Manchester City şi să le arăt ce pot face. Am venit aici pentru a face istorie la acest club”, a declarat internaţionalul togolez. Emmanuel Adebayor se află în campionatul Angliei din 2006, atunci cînd Arsenal Londra a plătit cinci milioane de euro clubului AS Monoco pentru a-şi asigura serviciile jucătorului african. “Emmanuel este unul dintre cei mai buni atacanţi din Premier League de la venirea sa din Franţa şi am visat că el va accepta să vină la noi. Posedă tot ceea ce are nevoie un mare atacant. Este polivalent, puternic, rapid şi agil. Cu siguranţă el va aduce o nouă dimensiune jocului nostru”, a precizat tehnicianul formaţiei Manchester City, Mark Hughes.

Pivotul Yao Ming va rata sezonul viitor din NBA

Pivotul chinez al echipei Houston Rockets, Yao Ming, va fi operat la piciorul stîng în această săptămînă şi va rata întreg sezonul viitor din NBA. Revenirea lui Yao Ming în NBA ar putea avea loc în luna octombrie a anului 2010, au anunţat oficialii echipei din Houston.”Această operaţie îmi va permite să-mi continui cariera şi sper să revin cît mai repede pe teren”, a declarat Yao Ming. În vîrstă de 28 de ani, YSoa Ming a suferit o fractură la piciorul stîng la începutul lunii mai, în timpul meciului al treilea al sfertului de finală din play-off-ului NBA pe care formaţia Houston Rockets l-a pierdut în acest sezon în faţa campionilor de la Los Angeles Lakers. Jucătorul chinez lipsise deja de la play-off-ul NBA din 2006 şi cel din 2008, tot din cauza unor accidentări la picior.

Owen a înscris la debutul său pentru Manchester United

Noua achiziţie a lui Manchester United, Michael Owen, a marcat golul victoriei echipei sale în primul amical pe care campioana Angliei l-a susţinut în stagiul de pregătire din Asia. Fostul atacant al lui Newcastle a intrat pe teren în repriza secundă şi a înscris în minutul 85 golul prin care United şi-a asigurat victoria în faţa unei selecţionate din Malaezia, scor 3-2. Celelalte reuşite ale grupării pregătite de Sir Alex Ferguson au fost marcate de Rooney (8) şi Nani (28). Amicalul de sîmbătă, de la Kuala Lumpur, a consemnat debutul lui Owen la Manchester, dar a fost şi primul test pe care echipa britanică l-a susţinut în cadrul turneului asiatic.

Ricardo Oliveira, cel mai scump fotbalist din EAU

Atacantul brazilian al echipei Betis Sevilla, Ricardo Oliveira, va evolua în sezonul următor la formaţia Al Jazira Abu Dhabi, din Emiratele Arabe Unite. Oliveira, în vîrstă de 29 de ani, va fi transferat la Al Jazira pentru 14 milioane de euro, cea mai mare sumă plătită de un club din Emirate pentru un fotbalist. Durata contractului pe care îl va avea jucătorul cariocas la noua sa echipă nu a fost precizat, dar presa iberică anunţă că ea va fi de trei sau patru ani. Ricardo Oliveria era deţinut de Betis în coproprietate cu Real Zaragoza, formaţia la care a evoluat în perioada iulie 2007-ianuarie 2009. În sezonul precedent a marcat 15 goluri în Primera Division (nouă pentru Zaragoza şi şase pentru Betis). Al-Jazira este clubul patronat de şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyane, un membru al familiei de guvernămînt al emiratului din Abu Dhabi, care de asemenea deţine şi gruparea Manchester City.