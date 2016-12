Voiculeţ şi Băcilă vor semna cu contracte cu Internaţional Curtea de Argeş

Claudiu Voiculeţ şi Cosmin Băcilă, foştii jucători ai Farului, vor semna în zilele următoare contracte cu nou-promovata Internaţional Curtea de Argeş, după ce formaţia patronată de Benone Lazăr a ajuns la un acord cu Maritima SA pentru transferul lor. Cei doi se află de luni în cantonamentul argeşenilor de la Poiana Braşov, iar cluburile s-au înţeles în ceea ce priveşte transferul, rămînînd doar ca cei doi să semneze actele. “În mare ne-am înţeles, mai sînt însă detalii de clarificat. Am căzut de acord asupra primului an de contract, trebuie să discutăm şi despre următorii doi, pentru că înţelegerea se vrea a fi pe trei ani. Am avut şi alte oferte, de la Pandurii şi FC Vaslui, dar probabil aceste cluburi nu au dat pe mine suma cerută de Farul. În ceea ce priveşte Farul, îmi pare rău de situaţia în care a ajuns. Nu merita acest lucru, însă este rezultatul a ceea ce s-a întîmplat în ultimele şase luni”, a declarat Băcilă.

Cristocea susţine probe de joc la Oberhausen

Vasilică Cristocea, fostul mijlocaş al Farului şi Stelei, se pregăteşte în aceste zile cu formaţia Oberhausen, din 2.Bundesliga, şi ar putea semna în perioada următoarea un contract de joc dacă va ajunge la un acord cu oficialii germani. Cristocea, liber de contract după ce şi-a reziliat înţelegerea cu Steaua, se află în Germania de la începutul săptămînii şi chiar a evoluat într-o partidă amicală în faţa unei formaţii de amatori, cîştigată cu 14-0. Oficialii germani s-au declarat mulţumit de evoluţia mijlocaşului, care a fost integralist. “Se mişcă destul de bine, vom vedea ce trebuie făcut pentru a continua împreună”, a spus directorul sportiv Hans-Gunter Bruns. În vîrstă de 29 de ani, Cristocea are 190 de meciuri jucate în Liga I şi 16 în cupele europene, dintre care zece în Liga Campionilor.

A început şi UEFA Europa League

Miercuri seară s-a disputat a doua partidă din ediţia 2009-2010 a Ligii Campionilor. În primul tur preliminar, manşa tur: SP Tre Fiori (San Marino) - UE Sant Julia (Andorra) 1-1 (M. Andreini 74 / C. Xinos 42-pen.). Returul este programat marţi, 7 iulie. Aseară s-au desfăşurat şi cele 23 de partide din primul tur preliminar al UEFA Europa League, manşa tur. Iată rezultatele întîlnirilor jucate pînă la închiderea ediţiei: Olimpi Rustavi (Georgia) - B36 Torshavn (Insulele Feroe) 2-0 (Megreladze 10, 88); FC Banants Erevan (Armenia) - Siroki Brijeg (Bosnia) 0-2 (Silic 41, Rodrigues 66); FC Dinaburg (Letonia) - Nomme JK Kalju (Estonia) 2-1 (Afanasjevs 63, Guchashvili 90+4 / Haavistu 90+2); Simurq PFC (Azerbaidjan) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel) 0-1 (Mori 84); FC Lahti (Finlanda) - Dinamo Tirana (Albania) 4-1 (Pires Vieira 12, 86, Moilanen 43, Haara 51 / Kuli 29); FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) - MTZ-RIPO Minsk (Belarus) 1-1 (Medjedovic 48 / Bubnov 77); FC Valletta (Malta) - Keflavik (Islanda) 3-0 (Falzon 25, Priso 49, Ouden 72). Returul va avea loc joi, 9 iulie.

Fotbalul, instrument perfect pentru spălare de bani şi corupţie

Fotbalul, datorită miliardelor de euro pe care le generează, a devenit un adevărat instrument pentru spălarea de bani şi corupţie, se arată într-un raport al Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), un organism internaţional de luptă împotriva spălării de bani. „Spălarea de bani prin intermediul sectorului fotbalului este mult mai profundă şi complexă decît se anticipa pînă în prezent”, se arată în raportul FATF, care invită organismele guvernamentale şi sectorul privat la o înţelegere mai bună a riscurilor legate de fotbal şi la o standardizare a reglementărilor în toată lumea. Autorii raportului au interogat responsabili de guverne şi federaţii de fotbal din 25 de ţări, care au semnalat în total peste 20 de cazuri de spălare de bani legate de fotbal. „Cluburile de fotbal sînt considerate de infractori drept instrumente perfecte pentru spălarea de bani”, se arată în raportul citat. Doar pentru piaţa europeană, cabinetul Deloitte a evaluat sectorul fotbalului la 13,8 miliarde de euro, respectiv 0,1 la sută din PIB-ul Uniunii Europene în 2007.

Arbitrii pot opri meciurile din cauza manifestărilor rasiste din tribune

Comitetul Executiv al UEFA, întrunit la Vilnius, a decis ca arbitrii să poată opri partidele de fotbal dacă vor constata că în tribune au loc manifestări rasiste la adresa unor jucători. “Era necesar ca arbitrii să aibă această forţă şi ei vor opri meciurile în cazul în care există incidente rasiste. Ei se pot consulta cu delegatul UEFA şi cu responsabilii cu securitatea“, a spus preşedintele UEFA, Michel Platini. UEFA a precizat că arbitrul de centru sau cel de rezervă pot semnala cazurile, meciul se va întrerupe, iar la staţia de amplificare se va face apel către suporteri să înceteze imediat. Al doilea pas prevede ca meciul să se reia, dar acesta să fie oprit cinci sau zece minute în cazul în care situaţia din tribune se menţine, iar echipele vor fi trimise la vestiare. Va urma un nou anunţ, iar al treilea pas prevede că arbitrul poate opri definitiv meciul. Noua regulă va fi pusă imediat în aplicare la toate evenimentele organizate de UEFA.

Următoarea ţintă pentru Real Madrid: David Silva

Apetitul pentru transferuri al conducerii clubului Real Madrid pare fără sfîrşit! După ce i-a înregimentat pe Kaka, Cristiano Ronaldo, Albiol şi Benzema, vicecampioana Spaniei şi-a îndreptat atenţia spre mijlocaşul Valenciei şi al naţionalei, David Silva. Realul este pregătit să ofere între 20 şi 25 de milioane de euro pentru Silva, al cărui transfer ar însemna că Ribery nu va mai ajunge la Madrid în această vară. Conform cotidianului Marca, Florentino Perez vrea să-i mai aducă la Real pe Xabi Alonso şi Alvaro Arbeloa, ambii de la FC Liverpool.

Materazzi şi-a prelungit contractul cu Inter

Fundaşul central al formaţiei Internazionale Milano, Marco Materazzi, şi-a prelungit contractul pe încă trei ani, iar jucătorul a spus că va fi “interist pe viaţă”, a anunţat clubul italian. Fundaşul în vîrstă de 35 de ani nu a avut decît un rol secundar în echipa lui Jose Mourinho, în sezonul trecut, dar în cei opt ani pe care i-a petrecut la Inter, jucătorul a strîns 245 de meciuri şi a marcat 20 de goluri. Are în palmares patru titluri de campion al Italiei şi două Cupe ale Italiei. El şi-a început cariera de jucător profesionist în ligile inferioare din Italia, apoi a ieşit din anonimat odată cu transferul în Anglia, la Everton. A revenit apoi în Italia, la Perugia, iar în 2001 a fost transferat de Inter, pentru 10 milioane de euro.

Montella şi-a anunţat retragerea

Fostul internaţional italian Vincenzo Montella, în vîrstă de 35 de ani, a anunţat că îşi va încheia cariera de fotbalist, chiar dacă mai avea un an de contract cu AS Roma. Montella are 20 de selecţii în echipa naţională a Italiei şi 3 goluri marcate. În 2001, el a cîştigat titlul alături de gruparea din capitala Italiei, antrenată atunci de Fabio Capello. A debutat la Empoli, în divizia a treia, după care a fost transferat la Genoa, formaţie aflată în liga secundă, iar debutul în Serie A a avut loc în tricoul Sampdoriei. Din 1999, a evoluat la AS Roma, fiind împrumutat la Fulham şi Sampdoria.

La 99 de ani, se antrenează pentru World Masters Games!

O australiancă în vîrstă de 99 de ani, Ruth Frith, se antrenează pentru participarea la World Masters Games, competiţie pentru persoanele de toate vîrstele programată în luna octombrie la Sydney (Australia). Ruth Frith va împlini 100 de ani pînă la World Masters Games şi va fi astfel cea mai în vîrstă sportivă de la această competiţie, care are ca obiectiv participarea a cît mai multor persoane, indiferent de vîrstă. Alături de Ruth, în competiţie va intra şi fiica sa, Helen Searle, în vîrstă de 69 de ani. „Pot să spun că îmi place atletismul de cînd eram în şcoala primară şi acesta este motivul pentru care particip. Nu ştiu de ce toată lumea vede ceva special în faptul că voi avea 100 de ani, nu am făcut nimic special, doar am îmbătrînit”, a declarat Frith, deţinătoare a cinci recorduri mondiale pentru categoria ei de vîrstă, 95-99 de ani. Ea a început să concureze la vîrsta de 74 de ani şi se antrenează de trei ori pe săptămînă. Competiţia World Masters Games este programată în perioada 10-18 octombrie la Sydney.

Kobe Bryant rămîne la LA Lakers

Baschetbalistul Kobe Bryant, care a obţinut titlul în NBA cu Los Angeles Lakers la jumătatea lunii iunie, a decis să nu anuleze cei doi ani rămaşi din contractul său şi va rămîne astfel la gruparea californiană. Potrivit LA Lakers, Bryant, MVP al finalei NBA din acest an, avea termen pînă marţi pentru a-şi anula contractul şi a deveni liber ca să semneze cu altă grupare. Kobe Bryant, care va cîştiga în sezonul viitor 23 de milioane de dolari, urmează să negocieze o prelungire a contractului său.