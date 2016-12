Hagi susţine că viaţa lui familială decurge extraordinar

Fostul internaţional român Gheorghe Hagi susţine că viaţa lui familială decurge extraordinar, dezminţind astfel zvonurile apărute în unele ziare conform cărora s-ar afla în pragul unui divorţ, se arată într-un comunicat semnat de fostul antrenor al echipei naţionale a României. „Ţin să le transmit tuturor celor interesaţi de persoana Gheorghe Hagi că viaţa mea familială decurge extraordinar aşa cum, sînt sigur, toţi cei care au o familie, şi-ar dori-o”, se arată în comunicatul semnat de Gheorghe Hagi, care a precizat că a înţeles unele ştiri care nu erau adevărate legate de activitatea lui profesională, dar nu poate fi de acord cu acelaşi tip de ştiri cînd vine vorba de viaţa lui privată. Fostul internaţional îşi doreşte ca fanii lui să nu mai citească “bombe de presă” legate de viaţa lui familială. Hagi s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că presa a anunţat că ar putea divorţa de soţia sa: „S-a inventat un lucru mizerabil, nu este nimic adevărat. Pe timpul verii ar trebui să avem vacanţe, dar unii dintre colegii din presă au sărit calul agresiv, asta ca să nu folosesc cuvinte mai dure. Nu este corect. Vă rog frumos să nu vă mai luaţi de familia mea”. În presa din România au apărut articole conform cărora Gheorghe Hagi este foarte aproape de a divorţa de soţia lui, Marilena. Aceştia sînt împreună din 1995, Hagi fiind la al doilea mariaj după cel cu Leni Celnicu.

Hagi spune că a avut “o ofertă mare din Liga I”

Fostul mare internaţional Gheorghe Hagi a declarat, ieri, că a primit în această vară o ofertă de la o formaţie importantă din fotbalul românesc, dar a refuzat-o deoarece vrea să continue munca începută la academia care îi poartă numele. „Am avut mereu oferte, nu doar acum. În această vară am avut o ofertă mare din ţară, dar nu am vrut să ajung la vreun conflict ulterior cu oamenii de acolo. Academia e mai importantă decât orice ofertă în acest moment”, a spus Hagi, care a vorbit şi despre situaţia de la echipa naţională, fiind convins că noul selecţioner Răzvan Lucescu poate avea succes: „S-a văzut o schimbare, dar trebuie să avem răbdare. E prea devreme să vorbim despre o nouă echipă naţională, Răzvan are ambiţiile lui şi trebuie să avem încredere în el”. Hagi s-a arătat deranjat de faptul că fostul său coleg Gică Popescu este acuzat că a fost informator al Securităţii: „Nu e nimic de comentat, e o mizerie tot ce s-a întîmplat, noi sîntem oameni de sport, vorbim doar despre sport. În ultima vreme au apărut tot felul de diversiuni împotriva sportivilor care au făcut imagine bună ţării. Dar asta e România. Nu am scris noi, noi am jucat, alţii au scris. Verificaţi dosarul celor care fac insinuări, verificaţi-i dosarul patronului de la Steaua, să vedeţi ce-a făcut”.

România a urcat pe poziţia a 26-a în clasamentul FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a urcat două poziţii şi ocupă locul 26, cu 814 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna iunie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale din 2010 se află pe următoarele locuri: Franţa - 9 (1.082p), Serbia - 14 (925p), Lituania - 60 (545p), Austria - 68 (493p) şi Insulele Feroe - 165 (96p). Lider în ierarhia forului mondial a devenit reprezentativa Braziliei, care devansează naţionalele Spaniei şi Olandei. Primele zece de poziţii ale clasamentului FIFA sînt ocupate de următoarele formaţii: 1. Brazilia 1.672p; 2. Spania 1.590p; 3. Olanda 1.379p; 4. Italia 1.229p; 5. Germania 1.207p; 6. Rusia 1.161p; 7. Anglia 1.135p; 8. Argentina 1.091p; 9. Franţa 1.082p; 10. Croaţia 1.031p.

FC Vaslui, pe locul 89 în clasamentul IFFHS

Formaţia FC Vaslui ocupă locul 89, cu 118 puncte, în clasamentul pe luna iunie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind echipa română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România în acest clasament este CFR Cluj, aflată pe locul 90, cu 117,5p. Formaţia FC Timişoara se află pe locul 145, cu 94,5p. A patra echipă din România aflată în acest top este Steaua Bucureşti, locul 158, cu 91p. Unirea Urziceni ocupă locul 173, cu 86,5p. Pe locul 199, cu 83,5p, se află Dinamo Bucureşti. Ultima echipă din România în acest clasament este Rapid Bucureşti, aflată pe locul 318, cu 66,5p.

Judecarea cazului FC Argeş, amînată pentru 8 iulie

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a decis, ieri, să amîne, pentru a doua oară, judecarea cazului în care este implicată FC Argeş, din cauza faptelor de corupţie de care este acuzat patronul său, Cornel Penescu. Este a doua amînare pe care o suferă acest caz, după ce primul termen a fost stabilit pe 24 iunie, cînd, de asemenea, judecarea a fost amînată pentru 1 iulie. FC Argeş riscă retrogradarea în eşalonul secund. Tot pe 8 iulie urmează să se înceapă rejudecarea cazului Valiza, judecarea solicitării Stelei în privinţa suspendării lui Dayro Moreno, litigiul dintre Rapid şi Bozovic şi incidentele de la meciurile U. Craiova - FC Vaslui şi FC Argeş - Dinamo.

Petre Grigoraş va semna pe doi ani cu gruparea din Copou

Antrenorul Petre Grigoraş a declarat, ieri, că va semna un contract valabil două sezoane cu Politehnica Iaşi, iar azi va conduce primul antrenament al grupării din Copou. „Am primit acceptul domnului Marius Stan să semnez cu Poli Iaşi şi, practic, din acest moment sînt antrenorul Politehnicii. De semnat, nu ştiu cînd o voi face, dar nu asta este important. M-am înţeles cu oficialii echipei şi sînt antrenorul lui Poli”, a spus Grigoraş. Fostul antrenor al Oţelului Galaţi speră să repete cu Poli Iaşi performanţele pe care le-a reuşit cu Oţelul în anii trecuţi, cînd a reuşit să termine pe locurile 5 şi 8 în clasament şi să se califice în Cupa UEFA, după o participare în Cupa Intertoto. Şi preşedintele executiv al Politehnicii Iaşi, Sorin Boca, a confirmat că Grigoraş este noul antrenor al echipei. Grigoraş va veni la Iaşi cu doi antrenori secunzi, Marian Dinu şi Dan Moţei, dar şi cu un preparator fizic, Gheorghe Avram.

Bogdan Apostu va juca la Bnei Sakhnin

Fostul jucător al echipelor Corvinul Hunedoara, UTA şi FC Farul Constanţa, Bogdan Apostu, a semnat un contract pe trei ani cu gruparea israeliană Bnei Sakhnin, unde a mai jucat în urmă cu doi ani. Apostu, care va avea în Israel un contract de 150.000 de euro pe sezon, consideră că este mai bine cunoscut în Israel şi că nu mai are nevoie de acomodare. Bogdan Apostu mai avea doi ani de contract cu formaţia Nyiregyhaza, din Ungaria, pentru care a marcat 16 goluri în campionatul Ungariei şi cinci în Cupă.

50.000 de suporteri la prezentarea lui Kaka

Aproximativ 50.000 de suporteri au asistat, marţi seară, la prezentarea oficială a brazilianului Kaka pe Stadionul “Santiago Bernabeu”, atacantul urmînd să poarte la Real Madrid tricoul cu numărul 8. Ricardo Izecson Dos Santos Leite, cunoscut drept Kaka, a fost achiziţionat de Real Madrid de la AC Milan în schimbul sumei de 65 de milioane de euro. „Bine ai venit acasă”, a declarat preşedintele Florentino Perez, care a adăugat că brazilianul „a cucerit lumea fotbalului cu un comportament impecabil şi o imagine model în şi în afara terenului şi va simboliza valorile echipei Real Madrid”. „Este o zi specială pentru mine, sînt fericit că această nouă etapă din cariera mea va fi Real Madrid. Dorinţa mea este ca numele Kaka să rămînă în istoria acestui club, cu multe victorii şi trofee. Hai Madrid!”, a răspuns Kaka, în limba spaniolă. Sosit, marţi dimineaţă, la Madrid, împreună cu tatăl său, din Africa de Sud, unde a cîştigat cu naţionala Braziliei Cupa Confederaţiilor, Kaka a efectuat vizita medicală, după care a semnat acordul pe şase ani cu Real Madrid. Kaka va avea un salariu anual estimat la aproximativ nouă milioane de euro. Celălalt “galactic” achiziţionat de Real în schimbul sumei de 94 milioane de euro, portughezul Cristiano Ronaldo va fi prezentat, luni, tot pe Stadionul “Santiago Bernabeu”. „Va fi un privilegiu să joc alături de Ronaldo, nu va exista rivalitate între noi, sîntem extrem de compatibili”, a spus Kaka.

Primul meci în preliminariile Ligii Campionilor

Marţi seară s-a disputat primul joc din ediţia 2009-2010 a Ligii Campionilor. În primul tur preliminar, manşa tur: FC Hibernian (Malta) - FK Mogren Budva (Muntenegru) 0-2 (M. Cetkovic 32, P. Grbic 88). Returul este programat miercuri, 8 iulie. Al doilea meci, şi ultimul din primul tur preliminar, SP Tre Fiori (San Marino) - UE Sant Julia (Andorra), s-a disputat aseară, după închiderea ediţiei. Astăzi sînt programate partidele din primul tur preliminar al UEFA Europa League (23 de întîlniri), manşa tur. Returul va avea loc pe 9 iulie.

Lucho Gonzalez va semna un contract pe patru ani cu Olympique Marseille

Mijlocaşul argentinian al formaţiei FC Porto, Lucho Gonzalez, va semna un contract pe patru ani cu Olympique Marseille. „Există un acord de principiu pentru transferul la gruparea franceză a mijlocaşului Lucho Gonzalez. Acest acord se va încheia după vizita medicală a jucătorului”, a anunţat Olympique Marseille. Lucho Gonzalez, în vîrstă de 28 de ani, va semna contractul după vizita medicală şi se va alătura echipei direct în cantonamentul de la Evian la sfîrşitul acestei săptămîni. Potrivit unor surse din cadrul clubului francez, suma transferului se ridică la 17,5 milioane de euro, la care se vor adăuga bonusuri, acesta fiind cel mai scump transfer din istoria Olympique Marseille. „Suma globală pe care ar putea să o primească FC Porto pentru acest transfer ar putea atinge 24 milioane de euro, în funcţie de performanţele sportive ale lui Gonzalez”, se arată într-un comunicat al clubului portughez.

Echipele din CONCACAF nu vor mai participa la Copa Sudamericana

Confederaţia de fotbal a Americii de Nord, Centrale şi Caraibelor (CONCACAF) a anunţat că echipele din această asociaţie nu vor mai participa la Copa Sudamericana, a doua competiţie de club ca valoare din America de Sud. Grupările americane, mexicane şi cele din America Centrală participau la această competiţie din 2005 după parafarea unui acord de patru ani cu Confederaţia sud-americană de fotbal (CONMEBOL), organizatoarea competiţiei. Echipele mexicane din Monterrey şi Puebla, care ar fi trebuit să ia parte în acest sezon al Copa Sudamerica, vor trebuie să se retragă din turneu. Altfel, după ce participarea grupărilor din CONCACAF pentru viitoarea ediţie a Cupei Libertadores, cel mai important turneu intercluburi din America de Sud, este asigurată, forul în cauză a anunţat că în luna noiembrie va decide dacă echipele sale vor continua în această competiţie după acest an competiţional.

Real Madrid îl ia şi pe Benzema!

Olympique Lyon şi Real Madrid au ajuns, ieri, la un acord în urma căruia internaţionalul francez Karim Benzema se va transfera la formaţia spaniolă în schimbul sumei de 35 de milioane de euro, informează site-ul oficial al clubului francez. Atacantul în vîrstă de 21 de ani se află deja în capitala Spaniei, pentru a negocia contractul său cu vicecampioana din Primera Division. Potrivit publicaţiilor sportive din Hexagon, suma tranzacţiei ar putea ajunge la 41 de milioane de euro, în funcţie de performanţele viitoare ale echipei de pe “Santiago Bernabeu”. Internaţionalul francez, golgeterul lui Lyon în ultimul sezon, va fi al patrulea transfer sonor realizat de noul preşedinte al lui Real Madrid, Florentino Perez, după Ricardo Kaka, Cristiano Ronaldo şi Raul Albiol, care au costat aproximativ 175 de milioane de euro. Benzema a mai fost curtat în această vară de campioana Angliei, Manchester United, dar şi de Inter Milano, deţinătoarea titlului în Serie A.

Inter l-a transferat pe brazilianul Thiago Motta

Campioana Italiei, Internazionale Milano, l-a achiziţionat pe mijlocaşul brazilian Thiago Motta, care a semnat cu formaţia antrenată de Jose Mourinho un contract valabil patru sezoane. Fostul jucător al lui FC Barcelona şi Atletico Madrid s-a remarcat în stagiunea trecută la Genoa, echipă cu care a terminat pe locul 5 în Serie A. În urma tranzacţiei prin care Motta a ajuns la gruparea milaneză, clubul genovez a obţinut şi transferurile definitive ale tinerilor Francesco Bolzoni, Leonardo Bonucci şi Riccardo Meggiorini. Tot de la Genoa, Inter l-a mai acontat şi pe atacantul argentinian Diego Milito, la schimb cu Hernan Crespo plus o sumă de bani. De asemenea, formaţia de pe Luigi Ferraris l-a transferat şi pe internaţionalul italian de tineret, Roberto Acquafresca, care era deţinut în coproprietate de Inter şi Cagliari, şi pe care l-a împrumutat ulterior la Atalanta.

Dick Advocaat este noul antrenor al echipei naţionale a Belgiei

Federaţia Belgiană de Fotbal (BFF) a anunţat că tehnicianul olandez al lui Zenit Sankt Petersburg, Dick Advocaat, a semnat un contract valabil doi ani şi va prelua prima reprezentativă din luna ianuarie a anului viitor. Fostul selecţioner al Olandei, al cărui angajament cu Zenit expiră la sfîrşitul acestui an, a semnat cu Federaţia Belgiană o înţelegere valabilă doi ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă 18 luni, în cazul obţinerii calificării la EURO 2012. Advocaat antrenează formaţia rusă din vara lui 2006 şi a cîştigat pînă în prezent campionatul Rusiei, Cupa UEFA şi Supercupa Europei. Tehnicianul batav, în vîrstă de 61 de ani, a mai pregătit în cariera sa cluburi precum PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Borussia Monchengladbach, dar şi naţionala Olandei, în două rînduri.