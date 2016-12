Perechea Andrei Pavel / Horia Tecău, în turul 3 la Wimbledon

Perechea Andrei Pavel / Horia Tecău a învins, vineri, cu 6-4, 6-7 (9), 3-6, 6-4, 15-13, pe americanii Eric Butorac şi Scott Lipsky, în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului. Pentru accederea în turul trei, Pavel şi Tecău vor primi un cec în valoare de 16.000 de lire sterline. Adversarii din turul trei vor fi învingătorii din partida dintre perechea Wesley Moodie (Africa de Sud) / Dick Norman (Belgia), favorita nr. 9, şi cuplul Igor Andreev / Evgeny Korolev (ambii Rusia). În schimb, perechea formată din Victor Hănescu şi americanul James Cerretani a pierdut, scor 3-6, 3-6, 7-6 (12), 5-7, partida disputată cu Martin Damm (Cehia) şi Robert Lindstedt (Suedia). Pentru prezenţa în această fază a competiţiei, Hănescu şi Cerretani vor primi un cec în valoare totală de 9.000 de lire sterline.

Sorana Cîrstea, eliminată la Wimbledon

Singura româncă prezentă în cel de-al treilea tur la Wimbledon, Sorana Cîrstea, a părăsit, vineri, întrecerea la simplu, după ce a cedat, cu 6-7 (2-7), 3-6, în faţa Victoriei Azarenka (Belarus). A opta favorită a întrecerii, Azarenka a reuşit doar în cel de-al doilea set să-şi impună ritmul, Cîrstea reuşind să-i pună numeroase probleme în primul set, fiind chiar foarte aproape şi de un break, la 3-3. Bielorusa se află la a doua victorie consecutivă în faţa unei românce, după ce a eliminat-o de la Wimbledon şi pe Raluca Olaru, pe care a învins-o cu 6-0, 6-0. Pentru parcursul său de pînă acum, Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 29.250 de lire sterline. La dublu, Sorana Cîrstea şi Caroline Wozniacki (Danemarca) s-au calificat în turul secund, după ce au dispus, cu 6-4, 2-6, 6-2, de dublul Su-Wei Hsieh (Taipei) / Shuai Peng (China), fav. nr. 5. În runda următoare, Cîrstea şi Wozniacki vor înfrunta perechea Maria Koriţeva (Ucraina) / Tatiana Pucek (Belarus). Prin calificarea în turul secund, Cîrstea şi Wozniacki şi-au asigurat un cec în valoare de 9.000 de lire sterline. România mai are o reprezentantă în turul secund al probei de dublu, Monica Niculescu, care face pereche cu rusoaica Alla Kudriavţeva. Cele două vor juca împotriva favoritelor nr. 15, Chia-Jung Chuang (Taipei) / Sania Mirza (India). La dublu mixt, în primul tur, Monica Niculescu şi Andrei Pavel vor înfrunta cuplul Vania King (SUA) / Jordan Kerr (Australia).

În Cupa Confederaţiilor, Brazilia îşi apără trofeul contra SUA

Campioana en titre a ajuns în finala Cupei Confederaţiilor, după ce a cîştigat cu multă şansă semifinala de joi: Brazilia - Africa de Sud 1-0 (Dani Alves 88). Echipa ţării gazdă a fost foarte aproape de a intra în prelungiri în disputa cu campioana en titre. Africanilor le-a lipsit şansa într-un meci în care au avut cele mai mari ocazii de gol! Brazilia a jucat neaşteptat de slab, precum Spania miercuri, dar n-a făcut gafele spaniolilor! În plus a venit şi lovitura liberă de la marginea careului, din ultimele minute de joc, executată perfect de Dani Alves, care a adus o victorie chinuită pentru sud-americani. Brazilia obţine calificarea în finala mare unde-şi va apăra trofeul cucerit în urmă cu patru ani. În caz de reuşită, Brazilia se va alătura Franţei - singura echipă care a reuşit această performanţă pînă acum. În finală Brazilia va reîntîlni SUA pe care a învins-o în grupă cu 3-0. Şi în finala mică se va repeta un duel din grupa preliminară, Spania învingînd Africa de Sud cu 2-0 în urmă cu o săptămînă. Programul finalelor de duminică - ora 16.00, finala mică: Spania - Africa de Sud (Rustenburg); ora 21.30, finala mare: SUA - Brazilia (Johannesburg).

Bourceanu va semna cu FC Timişoara

Directorul general al clubului Oţelul Galaţi, Marius Stan, a anunţat că mijlocaşul Alexandru Bourceanu s-a înţeles cu oficialii echipei FC Timişoara şi va semna un contract valabil pe cinci sezoane cu formaţia bănăţeană. Timişorenii au oferit 700.000 de euro, plus TVA, pentru transferul mijlocaşului Alexandru Bourceanu, 24 de ani, deţinut în coproprietate de cluburile gălăţene Oţelul şi Dunărea.

Hirschfeld s-a transferat la Energie Cottbus

Portarul canadian Lars Hirschfeld a plecat de la CFR Cluj la formaţia germană din liga secundă Energie Cottbus, semnînd un contract valabil pînă în 2011. „Sîntem foarte mulţumiţi că Lars a acceptat oferta noastră. Sînt sigur că va deveni portarul cu numărul 1 la Energie”, a spus managerul Steffen Heidrich. Hirschfeld a fost achiziţionat de CFR în iarna anului trecut de la Rosenborg Trondheim, pentru un milion de euro, însă în perioada petrecută în Gruia nu a reuşit să se impună în faţa lui Stăncioiu şi Nuno Claro, avînd evoluţii sporadice. În vîrstă de 30 de ani, Hirschfeld a mai fost legitimat la Cottbus între 1998 şi 2000, însă nu a evoluat în niciun meci, iar în cariera sa a mai trecut pe la Tottenham Hotspur, Luton Town, Gillingham, Dundee şi Tromso. Energie Cottbus, echipă la care joacă românii Ovidiu Burcă şi Emil Jula, a retrogradat la finalul sezonului în liga a doua germană.

Gîlcă, numit oficial antrenor al formaţiei Almeria B

Fostul internaţional român Constantin Gîlcă a fost numit antrenor principal al formaţiei secunde a clubului Almeria (Liga a IV-a), după ce a ajuns la un acord în acest sens cu directorul grupării iberice Alfonso Garcia Pinero, informează udalmeriasad.com. „Accept cu mari speranţe conducerea echipei Almeria B şi sînt conştient că obiectivul este promovarea, deoarece Almeria are nevoie ca echipa a doua să fie în Segunda Division B (n.r. - Liga A III-a spaniolă) pentu a continua să crească. Vreau ca echipa să fie disciplinată şi să se bazeze pe un fotbal ofensiv”, a declarat Gîlcă. Fostul mijlocaş român a avut o întîlnire, joi seară, cu Pinero în care a pus la punct toate detaliile contractului şi a planificat lucrurile ce trebuiesc făcute la echipă pentru noul sezon, se precizează pe site-ul clubului. Astfel, Gîlcă îşi va începe cariera sa de tehnician la Almeria B : „Îmi asum această funcţie cu multă dorinţă şi speranţă, şi sper să răsplătesc încrederea pe care clubul a avut-o în mine atunci cînd m-a ales. Este un lucru frumos pe care îl voi realiza cu toată responsabilitatea”. Gîlcă va avea acelaşi staff tehnic care a fost la echipa secundă a Almeriei şi în ultimul sezon, compus din preparatorul fizic Sergio Pardo şi antrenorul cu portarii, Joseba Ituarte. Gîlcă a evoluat la Almeria în perioada 2003-2006. De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, Gîlcă, în vârstă de 37 de ani, a mai jucat la echipele Progresul Bucureşti, FC Argeş, Steaua Bucureşti, RCD Mallorca, Espanyol Barcelona, Villareal, Real Zaragoza şi Gimnastic Tarragona.

Maradona a semnat contractul la şapte luni după ce a fost numit selecţioner

Selecţionerul reprezentativei Argentinei, Diego Armando Maradona, care a preluat echipa naţională în noiembrie 2008, a semnat un angajament valabil pînă la finalul campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2010. Pentru cele 12 luni în care va sta la cîrma primei reprezentative, fostul mare jucător al lui Napoli şi FC Barcelona va încasa 860.000 de euro. Contractul lui Maradona va expira în luna octombrie, cînd se încheie şi campania de calificare la Campionatul Mondial din Africa de Sud, şi va fi automat prelungit în cazul în care Argentina va obţine calificarea la turneul final de anul viitor. După 14 partide disputate în grupa de zece echipe din zona Americii de Sud, campioana mondială din 1986 ocupă locul 4 în clasament, la cinci puncte distanţă de liderul Brazilia. La finalul campaniei de calificare, primele patru clasate se vor califica direct la CM din 2010.

Arşavin a renunţat la impresar

Internaţionalul rus al echipei Arsenal Londra, Andrei Arşavin, a renunţat la serviciile impresarului Dennis Lachter şi a afirmat că de acum încolo se va reprezenta singur, informează cotidianul Daily Mail. „I-am trimis recent o înştiinţare lui Dennis Lachter, în care l-am anunţat că nu mai vreau să mă reprezinte şi că voi acţiona singur pentru a-mi apăra interesele”, a spus Arşavin. Lachter era impresarul lui Arşavin de aproximativ un an şi a negociat transferul jucătorului rus de la Zenit Sankt-Petersburg la Arsenal, tranzacţie realizată la începutul lunii februarie. Imediat după transfer, Arşavin a avut probleme de adaptare în Anglia şi au trecut cîteva săptămîni pînă şi-a găsit o casă la Londra. „Decizia de a renunţa la Lachter nu are legătură cu înţelegerea mea cu Arsenal. Dimpotrivă, îi sînt recunoscător lui Lachter pentru că m-a ajutat cu transferul în Anglia. Dar am probleme operaţionale. Dennis are un bebeluş, trăieşte în Israel şi nu poate fi mereu alături de mine, astfel că este mai bine să îmi rezolv singur problemele”, a explicat Arşavin.

Manchester United se lansează pe “pista” David Villa

Clubul Manchester United va face o ofertă de 40 de milioane de lire sterline (47 de milioane de euro) pentru a-l achiziţiona pe fotbalistul echipei FC Valencia, David Villa, deşi acesta a fost declarat netransferabil de către conducerea grupării spaniole. Potrivit Daily Mirror, managerul Alex Ferguson a monitorizat situaţia ofertelor pentru Villa de cînd Cristiano Ronaldo a plecat de la Manchester United la Real Madrid şi îl vrea pe spaniol în echipă cu orice preţ. Villa a mai fost dorit şi de Real Madrid, care a renunţat după ce oficialii Valenciei au anunţat că atacantul este netransferabil. Internaţionalul spaniol mai este dorit de FC Barcelona, care a făcut o ofertă de 43 de milioane de euro. De asemenea, News of the World a scris despre interesul clubului Chelsea pentru jucătorul spaniol. Publicaţia citată a precizat că londonezii sînt dispuşi să ofere 100 de milioane de euro pentru atacanţii Fernando Torres (Liverpool) şi David Villa (Valencia).

Bernd Schneider se retrage din cauza unei accidentări

Internaţionalul german al echipei Bayer Leverkusen, Bernd Schneider, a anunţat că se retrage din activitate, datorită unei acidentări la spate survenită în aprilie 2008 şi de care nu a reuşit să se vindece. „Am probleme de sănătate din cauza acestei accidentări. Decizia mea este urmare a sfaturilor date de medici”, a declarat mijlocaşul în vîrstă de 35 de ani, cu 81 de selecţii în naţionala Germaniei. „A fost foarte greu să iau această decizie, însă am responsabilităţi faţă de familie şi de aceea voi urma sfaturile medicilor mei”, a adăugat Schneider. Bayer a acceptat să pună capăt contractului jucătorului, care era valabil încă un an. Venit la Leverkusen în 1999, Schneider va rămîne în cadrul clubului să se ocupe de juniori. După ce a disputat 263 de meciuri în Bundesliga şi a marcat 35 de goluri pentru Leverkusen, Schneider se va retrage într-un ultim meci, la o dată care încă nu a fost fixată.

China a cîştigat premiul “Laureus” pentru cea mai bună echipă a anului

Lotul de 639 de sportivi care a reprezentat China la Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing, a cîştigat premiul “Laureus” pentru cea mai bună echipă a anului, informează site-ul laureus.com. Sportivii chinezi au cîştigat, la Beijing, 51 de medalii de aur, 21 de argint şi 28 de bronz, terminînd competiţia pe primul loc în clasamentul pe naţiuni. Pentru premiul “Laureus World Team of the Year” mai fuseseră nominalizate formaţia de baschet Bolton Celtics, echipa olimpică de ciclism a Marii Britanii, echipa olimpică jamaicană de sprint, formaţia de fotbal Manchester United şi naţionala de fotbal a Spaniei. Pînă în prezent, în acest an au fost acordate şase premii “Laureus”: cea mai bună sportivă (Elena Isinbaieva), cel mai bun sportiv (Usain Bolt), revelaţia anului (Rebecca Adlington), cel mai bun sportiv cu dizabilităţi (Daniel Dias), revenirea anului (Vitali Klitschko) şi echipa anului (China). Printre membrii “Laureus World Sports Academy” care au decis cîştigătorii premiilor se numără şi Nadia Comăneci şi Ilie Năstase.