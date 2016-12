Duminică, start în turneul de tenis “Challenger Mamaia 2009”

Cel mai mare turneu de tenis de cîmp de pe litoral, organizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Constanţa, va debuta, duminică, la Arena “Tenis Club Idu”, cu meciurile din calificările pentru tabloul principal. “Challenger Mamaia 2009”, turneu dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de euro, va aduce la start unii dintre cei mai buni jucători români, dar şi din străinătate, la întrecere confirmîndu-şi prezenţa sportivi chiar şi din Japonia. În total, vor veni sportivi din 12 ţări, care vor beneficia de cazare şi masă pe toată durata turneului. Pe tabloul principal vor fi admişi jucătorii din a doua şi a treia sută a clasamentului mondial, în timp ce în calificări se vor lupta cei clasaţi mai slab cotaţi. În paralel cu desfăşurarea acestui turneu, pentru prima oară va avea loc şi un stagiu de pregătire pentru arbitri, care vor fi instruiţi atît teoretic, cît şi practic. „Challengerul este un motiv bun de a le îmbina pe ambele. Arbitrii de tenis sînt din ce în ce mai puţini. Ei se formează greu, mai ales că nu este o meserie stabilă. Trebuie să ai dragoste pentru acest sport. La finalul acestui stagiu vor primi diplome cu recunoaştere internaţională”, a declarat Marian Sandu, unul dintre oficialii turneului, la conferinţa de presă desfăşurată, ieri, pe terasa Hotelului “Sport” din Constanţa.

Goluri multe în turneul de fotbal pe plajă de la Mangalia

Pe plaja “Laguna“ din Mangalia au continuat, ieri, partidele Turneului “Atifco“ la fotbal pe plajă, rezultatele înregistrate fiind următoarele: Unirea Urziceni - Artiştii 7-6, Sportul Studenţesc - Timişoara 6-4, Delfinii Mangalia - Bancherii 7-4, Rechinii Constanţa - Bancherii 5-3, Steaua - Sportul 3-6. “Este plăcut să-ţi reîntîlneşti vechii colegi, să întîlneşti fostele glorii ale Stelei. O experienţă care îmi place. Încercăm să facem meciuri cît mai frumoase şi pentru suporterii prezenţi în tribune şi vom încerca, bineînţeles, să ne calificăm în semifinale“, a declarat Marius Baciu, unul dintre jucătorii de bază de la Steaua. Partidele de astăzi au loc după următorul program - ora 11.00: Unirea - Delfinii, Argeş - Sportul, Artiştii - Rechinii; ora 17.00: Dinamo - Timişoara, Delfinii - Artiştii, Steaua - Argeş, Unirea - Rechinii.

Grupă accesibilă pentru Rulmentul Braşov în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Grupă accesibilă pentru Rulmentul Braşov, vicecampioana României la handbal feminin, care va evolua în Grupa I din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, alături de formaţiile Byassen (Norvegia) şi SPR Lublin (Polonia). În afara celor două formaţii, din Grupa I va mai face parte şi o echipă care va veni din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Această grupare este cea care va termina pe locul secund în grupa în care vor evolua Ormi Patras (Grecia), Vrnjacka Banja (Serbia), HC Sassari (Italia) şi Bruhn Handball (Elveţia). „Sînt foarte fericit că am evitat echipa de care ne temeam cel mai tare, şi anume Copenhaga, şi am picat cu Byassen şi Lublin, două echipe în compania cărora am mai jucat şi avem deja experienţă. Ştim la ce să ne aşteptăm şi eu sînt optimist”, a spus Herbert Muller, antrenorul Rulmentului. Braşovencele au mai jucat cu Byassen în sezonul trecut al Cupei EHF, în sferturile de finală, atunci când româncele au trecut mai departe. Meciurile se vor juca în sistem turneu, în perioada 2-4 octombrie, iar prima clasată se va califica în faza grupelor, acolo unde va juca o altă formaţie din România, campioana Oltchim Rm. Vîlcea. Echipa antrenată de Radu Voina îşi va afla adversarele din Liga Campionilor în urma tragerii la sorţi programate pe 24 iunie, zi în care şi campioana României la masculin, HCM Constanţa, va cunoaşte echipele pe care le va întîlni în faza grupelor.

România - Danemarca, primul meci la CE under 17 de handbal feminin

Echipa naţională de handbal feminin under 17 a României va debuta în compania reprezentativei Danemarcei, în cadrul Grupei A a turneului final al Campionatului European din Serbia. Tricolorele vor juca în Grupa A, la Vrnjacka Banja, avînd adversare, în ordine, echipele Danemarcei (25 iunie), Rusiei (27 iunie) şi Cehiei (28 iunie). Primele două clasate din fiecare din cele patru grupe a cîte patru formaţii vor juca în grupele principale, pe 30 iunie şi 1 iulie, urmînd ca finalele CE să aibă loc pe 5 iulie, la Nis.

Irina-Camelia Begu a ratat accederea în ultimul tur al calificărilor la Wimbledon

Jucătoarea de tenis Irina-Camelia Begu a ratat accesul în ultimul tur al calificărilor de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Begu a fost învinsă, în turul doi al calificărilor, cu 6-2, 2-6, 7-5, de Julia Schruff (Germania, cap de serie nr. 22). În turneul challenger de la Lenzerheide (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, Beatris Simion, venită din calificări, a acces în turul secund, după a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-2, pe Kim Stierli (Elveţia) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Karolina Nowak (Germania, cap de serie nr. 8), care a trecut, cu 6-2, 6-4, de Alin Ţeplukova (Rusia). Într-un alt turneu challenger, la Alkmaar (Olanda), dotat tot cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, Cristina-Andreea Mitu s-a calificat în turul secund. Mitu a învins-o, în primul tur, cu 5-7, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4), pe Bibiane Schoofs (Olanda, favorita nr.5), şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Volha Duko (Belarus), care a trecut, cu 7-5, 6-3, de Chichi Scholl (SUA), jucătoare venită din calificări.