FRF pune în vînzare online bilete pentru jocurile cu Ungaria, Franţa şi Austria

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, ieri, că va pune în vînzare online, începînd de azi, bilete pentru următoarele trei jocuri ale echipei naţionale a României, cu Ungaria, Franţa şi Austria. Jocul amical dintre Ungaria şi România se va disputa pe 12 august, de la ora 21.00, pe Stadionul “Ferenc Puskas” din Budapesta, iar FRF are la dispoziţie 1.000 de bilete care pot fi achiziţionate la preţul de 13 euro. Pentru jocul cu Franţa, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010, FRF deţine 2.000 de bilete, iar doritorii le pot cumpăra contra sumei de 44 de euro. Jocul se va disputa pe 5 septembrie, pe “Stade de France” din Paris, de la ora 22.00. Meciul România - Austria, tot din preliminariile CM din 2010, se va juca pe Stadionul “Steaua”, pe 9 septembrie, de la ora 20.45, iar biletele vor avea preţuri cuprinse între 25 şi 80 de lei. FRF va scoate însă la vînzare în sectorul online doar 100 de bilete la Tribuna 0 şi 1.900 de bilete la Tribunele I şi a II-a. FRF menţionează faptul că poate suplimenta numărul de bilete pentru jocurile disputate în deplasare, în cazul în care cererea va fi foarte mare din partea suporterilor. Astfel, pentru meciul cu Ungaria data limită este 22 iulie, în timp ce pentru partida cu Franţa este 8 august. În ceea ce priveşte jocul cu francezii, în cazul în care tichetele disponibile acum nu vor fi vîndute, ele vor fi rambursate forului omonin de la Paris.

Contra şi-a prelungit contractul cu Getafe

Internaţionalul român Cosmin Contra şi-a prelungit cu un an contractul cu gruparea spaniolă Getafe, noul său acord urmînd să fie valabil pînă pe 30 iunie 2010. Jurnalul spaniol AS menţionează că fotbalistul român a evoluat pînă în prezent în 85 de partide (5.953 de minute) pentru Getafe, echipă la care joacă din 2005. De asemenea, el a marcat trei goluri în campionatul Spaniei. „Contra este un jucător iubit de suporteri şi a fost protagonistul unor momente legendare la Getafe. În aprilie 2008, el a fost autorul golului egalizator din meciul tur cu Bayern Munchen, din sferturile de finală ale Cupei UEFA, şi a înscris şi în partida retur”, scrie AS. Fundaşul român se afla la final de contract cu Getafe.

Coreea de Nord s-a calificat la CM din 2010, pentru prima dată după 1966

Coreea de Nord s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2010, datorită remizei, scor 0-0, pe care a înregistrat-o, miercuri seară, în meciul cu naţionala Arabiei Saudite, din Grupa B a preliminariilor competiţiei, zona Asia. Naţionala nord-coreeană a mai evoluat la un Campionat Mondial în 1966, în Anglia, cînd a ajuns pînă în sferturile de finală. Din zona Asia, Bahrain şi Arabia Saudită vor disputa un baraj în sistem tur-retur (5-9 septembrie), iar cîştigătoarea acestei confruntări va juca apoi un baraj cu Noua Zeelandă (pe 10 octombrie şi 14 noiembrie) pentru a se califica la CM. Coreea de Nord este a şasea ţară care şi-a asigurat participarea la competiţia din Africa de Sud. Pe lîngă Africa de Sud, gazda turneului, s-au calificat la turneul final Coreea de Sud, Australia şi Japonia - din zona Asia, precum şi Olanda - din zona Europa. Rezultate înregistrate, miercuri, în preliminariile CM, zona Asia - Grupa A: Bahrain - Uzbekistan 1-0; Australia - Japonia 2-1. Clasament: 1. Australia 20p; 2. Japonia 15p; 3. Bahrain 10p; 4. Qatar 6p; 5. Uzbekistan 4p; Grupa B: Coreea de Sud - Iran 1-1; Arabia Saudită - Coreea de Nord 0-0. Clasament: 1. Coreea de Sud 16p; 2. Coreea de Nord 12p; 3. Arabia Saudită 12p; 4. Iran 11p; 5. Emiratele Arabe Unite 1p.

FC Barcelona va face o ofertă pentru Pepe Reina

Campioana Europei, FC Barcelona, va face o ofertă de 17 milioane de lire sterline (20 de milioane de euro) pentru portarul echipei FC Liverpool, Jose Manuel Reina Paez, informează cotidianul The Sun. Reina a fost recomandat conducerii clubului din Barcelona de către antrenorul Josep Guardiola. Pepe Reina şi-a început cariera la FC Barcelona, în 1999, la formaţia a doua a clubului. În perioada 2000-2002, el a evoluat la prima echipă a grupării catalane, de unde s-a transferat la Villarreal. Reina evoluează la Liverpool din 2005.

Aguero vrea un salariu de 10 milioane de lire sterline pe an

Internaţionalul argentinian al echipei Atletico Madrid, Sergio “Kun” Aguero, vrea de la Chelsea Londra un contract ce prevede un salariu anual de 10 milioane de lire sterline, pentru a accepta un transfer în Premier League. Potrivit cotidianului The Sun, în cazul în care Chelsea ar face o astfel de ofertă şi Aguero ar accepta, argentinianul ar deveni cel mai bine plătit fotbalist din Anglia, cu un salariu săptămînal de 200.000 de lire sterline. În prezent, jucătorii de la Chelsea cu cele mai mari salarii sînt John Terry şi Frank Lampard, ambii fiind plătiţi săptămînal cu cîte 150.000 de lire sterline. Chelsea ar vrea să îl achiziţioneze pe Aguero, dar pretenţiile salariale ale acestuia şi valoarea mare de transfer ar putea împiedica tranzacţia, astfel că oficialii londonezi au deja în vedere o alternativă, pe Carlos Tevez, care pleacă de la Manchester United. Aguero a înscris 17 goluri în cele 34 de meciuri disputate în ediţia trecută a campionatului Spaniei.

AC Milan a renunţat la transferul lui Cissokho

Gruparea AC Milan a renunţat la transferul fotbalistului francez al echipei FC Porto, Aly Cissokho, a anunţat, ieri, administratorul delegat Adriano Galliani. “Din nefericire, pretenţiile FC Porto pentru un împrumut sînt prea mari. Transferul lui Aly Cissokho a picat”, a explicat oficialul clubului milanez. În mod normal, transferul lui Cissokho la AC Milan ar fi trebuit să fie oficializat miercuri. La vizita medicală, s-a constatat însă că fotbalistul în vîrstă de 21 de ani are o problemă dentară, care ar putea avea repercusiuni asupra sistemului muscular şi osos. Potrivit presei italiene, clubul lombard, care pînă în această săptămînă era dispus să plătească 15 milioane de euro pentru Cissokho, şi-a schimbat planurile şi a cerut ca FC Porto să accepte un împrumut al fotbalistului, cu opţiune de cumpărare. Miercuri seară, Cissokho afirmase că problema sa dentară nu îi va afecta transferul la AC Milan. “Este adevărat că la o primă examinare s-a constatat că am o problemă la dinţi, dar am fost supus apoi altei evaluări, care a trecut cu bine. Nu este nimic ce nu poate fi rezolvat în scurt timp. Am semnat precontractul şi acum plec în vacanţă în Senegal”, a spus Cissokho, citat de publicaţia Mais Futebol.

Arsenal transferă un internaţional belgian

Internaţionalul belgian al echipei Ajax Amsterdam, Thomas Vermaelen, se va deplasa astăzi la Londra pentru a efectua vizita medicală şi a semna un contract pe patru ani cu Arsenal. „Arsenal este un club fantastic, cu un antrenor care este adeptul fotbalului frumos. Îi voi înfrunta pe cei mai buni atacanţi din lume, dar nu mi-e teamă. Dacă totul se va desfăşura cum am prevăzut, vineri voi semna contractul”, a declarat fundaşul belgian. Potrivit jurnalelor din Belgia şi din Olanda, Ajax Amsterdam şi Arsenal Londra s-au înţeles în urmă cu zece zile în privinţa sumei de transfer, care ar fi de aproximativ 13 milioane de euro. Vermaelen, în vîrstă de 23 de ani, joacă la Ajax din 2003.

Ronaldo a marcat un gol în finala Cupei Braziliei

Atacantul Ronaldo a marcat un gol în partida pe care echipa sa, Corinthians, a cîştigat-o, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Internacional Porto Alegre, în prima manşă a finalei Cupei Braziliei. Ronaldo se află la al 11-lea gol marcat de la revenirea în Brazilia. Cealaltă reuşită a echipei Corinthians i-a aparţinut lui Jorge Henrique. Manşa retur a finalei Cupei Braziliei va avea loc pe 1 iulie.

Zeci de mii de oameni au sărbătorit titlul de campioană NBA obţinut de Lakers

Zeci de mii de locuitori din Los Angeles au sărbătorit cîştigarea titlului în Liga Profesionistă Nord-Americană de baschet (NBA) de către fornaţia Los Angeles Lakers, pe străzile oraşului avînd loc o paradă încheiată la arena Coliseum. Baschetbaliştii, încadraţi de poliţişti, au parcurs cîţiva kilometri într-un autocar, salutînd mulţimea strînsă pe traseu. Campionii au ajuns apoi la Coliseum, stadionul care a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 1984, şi au fost ovaţionaţi în interiorul arenei de aproximativ 80.000 de persoane. Zeci de fani au dormit în faţa stadionului pentru a fi primii care să intre în arenă înainte de eveniment şi pentru a ocupa locuri cît mai aproape de teren. “Sîntem emoţionaţi să vedem atîta susţinere şi apreciere”, le-a spus fanilor antrenorul Phil Jackson, care a obţinut în acest an al zecelea său titlu NBA. Baschetbaliştii au fost prezentaţi rînd pe rînd publicului, pe suprafaţa de joc pe care au evoluat, demontată din “Staples Center” şi remontată pe terenul din arena Coliseum. În timpul ceremoniei, cîteva zeci de persoane care nu au reuşit să intre pe stadion au încercat să forţeze barierele de la poarta de acces din sud a arenei. Confruntările acestora cu forţele de ordine s-au încheiat cu mai multe arestări. Echipa Los Angeles Lakers a cîştigat, duminică, titlul de campioană a NBA, după ce s-a impus, în finală, cu scorul general de 4-1, în faţa formaţiei Orlando Magic.

Ciclişti acuzaţi de dopaj în baza informaţiilor din paşaportul biologic

Cinci rutieri, între care şi fostul campion mondial Igor Astarloa, sînt primii sportivi acuzaţi de dopaj în baza neregulilor constatate în paşaportul lor biologic, a anunţat Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI). Forul internaţional a precizat că a cerut să se deschidă proceduri disciplinare împotriva a trei rutieri spanioli - Igor Astarloa, Ruben Lobato Elvira, Ricardo Serrano - şi doi sportivi italieni - Pietro Caucchioli, Francesco De Bonis, “pentru încălcarea aparentă a regulamentului antidoping, în baza informaţiilor din profilul sangvin inclus în paşaportul lor biologic”. Cei cinci sportivi ar urma să fie sancţionaţi de federaţiile lor naţionale. UCI este prima federaţie care a acuzat sportivi de dopaj în baza unor variaţii anormale în profilul lor hematologic, pînă acum lupta antidoping fiind bazată pe detectarea produselor interzise în sîngele sau în urina sportivilor. Noua armă a arsenalului antidoping constă în descoperirea sportivilor dopaţi, plecînd de la efectele constatate asupra organismului lor. De fiecare dată cînd unui ciclist îi sînt prelevate probe de sînge şi de urină, valorile parametrilor sînt adunate într-o bază de date, permiţîndu-se, astfel, stabilirea unor profiluri. În cazul unor variaţii anormale ale acestor parametri, profilul este supus unui examen special, în faţa unor experţi independenţi, care vor estima dacă variaţiile respective sînt sau nu consecinţe ale dopingului. Ciclismul este primul sport care pune în practică, în mod oficial, acest paşaport biologic, începînd de la 1 ianuarie 2008.