Minimum necesar pentru Spania la Cupa Confederaţiilor

Campioana Europei a cîştigat şi cea de-a doua partidă de la Cupa Confederaţiilor, asigurîndu-şi calificarea în semifinalele competiţiei. Victoria n-a mai fost realizată într-o manieră entuziasmantă, precum în primul meci, ci printr-o vitorie la limită: Spania - Irak 1-0 (David Villa 54). Irak-ul lui Bora Milutinovic a avut un singur obiectiv - să nu primească gol(uri)! Asiaticii s-au apărat cu succes în prima repriză, intrînd la cabine cu un scor alb. Dar, după pauză, spaniolii au forţat şi au înscris rapid prin Villa. După gol, meciul a revenit la aspectul din prima repriză, cu o dominare totală a europenilor şi rare incursiuni irakiene în jumătatea adversă fără nici un pericol pentru poarta lui Casillas. Victorie clară pentru Spania, care îşi asigură prezenţa în semifinale şi se apropie la un singur meci de recordul Braziliei de 35 partide fără înfrîngere! De asemenea, cu această victorie - a 14-a consecutivă - Spania a egalat Franţa şi Italia la acest capitol şi le-ar putea depăşi în meciul cu Africa de Sud. Partidele programate astăzi în Grupa B - ora 17.00: SUA - Brazilia (la Pretoria); ora 21.30: Egipt - Italia (la Johannesburg).

FC Timişoara, sancţionată după încidentele din finala Cupei României

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, ieri, ca urmare a incidentelor de la finala Cupei României, dintre CFR Cluj şi FC Timişoara, scor 3-0, ca grupării bănăţene să i se interzică dreptul de organizare pe teren propriu a primelor patru meciuri din sezonul 2009-2010. De asemenea, FC Timişoara a primit şi o amendă de 50.000 de lei. Conform regulamentului disciplinar, FC Timişoara va fi nevoită să dispute primele patru meciuri din sezonul viitor de pe teren propriu la o distanţă de minimum 100 km depărtare de Timişoara. Cu patru minute de final, mai mulţi fani au intrat pe gazon pe un atac al formaţiei FC Timişoara, care a reuşit chiar să înscrie, însă golul nu a fost validat după ce în interiorul careului de 16 m ajunseseră deja doi dintre fani. Forţele de ordine au intervenit în momentul în care suporterii din peluză încercau să intre pe teren. Fanii au ripostat şi au început să-i lovească pe jandarmi cu cozile de la steaguri şi au aruncat în aceştia cu zeci de scaune rupte. După aproximativ cinci minute, suporterii recalcitranţi au fost izolaţi în peluză, iar forţele de ordine au evacuat zona. eciul s-a reluat după aproximativ şapte minute. FC Timişoara nu a participat la festivitatea de premiere, în semn de protest faţă de arbitrajul prestat de Cristian Balaj, care, în opinia lor, i-a dezavantajat.

Paolo Di Canio, antrenor la Poli Iaşi?

Fostul internaţional italian Paolo Di Canio ar putea deveni antrenorul echipei Politehnica Iaşi, după plecarea compatriotului său Cristiano Bergodi la Steaua Bucureşti, a anunţat site-ul tuttomercatoweb.com. „Di Canio se pare că este preferatul conducătorilor echipei ieşene, în dauna a doi tehnicieni români. Oficializarea numirii lui Di Canio se va face în zilele următoare”, a scris sursa citată. Di Canio, care va împlini 41 de ani pe 9 iulie, nu a mai antrenat nicio formaţie pînă în acest moment. Ca jucător a evoluat la Lazio Roma, Ternana, Juventus Torino, SSC Napoli, AC Milan, Celtic Glasgow, Sheffield Wednesday, West Ham United, Charlton Athletic şi Cisco Roma.

Ilie Iordache, trei ani la AEK Atena

Mijlocaşul român Ilie Iordache a semnat, ieri, un contract pe trei sezoane cu formaţia AEK Atena, a anunţat clubul elen pe site-ul său oficial, iar pe lista de achiziţii se mai află şi fostul stelist George Ogăraru. Ilie Iordache, fostul jucător al echipei Pandurii Tg. Jiu, va cîştiga 170.000 de euro din contract în primul an, 220.000 de euro în al doilea şi 250.000 de euro în al treilea. De asemenea, fotbalistul în vîrstă de 24 de ani va avea o clauză de reziliere în valoare de 2,5 milioane de euro şi va primi mai multe bonusuri în funcţie de golurile marcate, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

Boloni, încă un an la Standard Liege

Antrenorul român Ladislau Boloni a semnat, ieri, prelungirea cu un an a contractului cu Standard Liege, echipă alături de care a cîştigat campionatul Belgiei în sezonul trecut. Boloni a spus că echipa va efectua cîteva transferuri în pauza de vară. “Avem nevoie de trei sau patru jucători pentru întărirea echipei şi sînt sigur că oficialii clubului mă vor ajuta. Nu-mi fixez un obiectiv pentru Ligă, dar vreau să avem o evoluţie cît mai bună, să adunăm puncte. Le urez succes tuturor echipelor belgiene din cupele europene”, a afirmat antrenorul în vîrstă de 56 de ani, care a preluat pe Standard în 2008. Boloni a mai pregătit pe Nancy, Sporting Lisabona, Rennes şi naţionala României.

Penescu rămîne în arest

Finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, rămîne în arest, după ce Curtea de Apel Piteşti a respins, ieri, recursul acestuia la decizia Tribunalului Argeş, care nu îi admisese ultima cerere de eliberare sub control judiciar. Potrivit purtătorului de cuvînt al Curţii de Apel Piteşti, judecător Paula Andrada Coţovanu, judecătorii au respins ca nefondat recursul lui Penescu şi l-au obligat la plata a 200 de lei cheltuieli judiciare. Decizia este definitivă şi irevocabilă. Penescu, a declarat la intrarea la Curtea de Apel Piteşti, că este nevinovat şi că nu înţelege de ce trebuie să retrogradeze echipa sa.

Cristiano Ronaldo va primi un salariu anual de 13 milioane de euro

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care urmează să fie transferat la Real Madrid, va deveni cel mai bine plătit fotbalist din lume, cu un salariu anual brut de 13 milioane de euro. Formaţia spaniolă poartă negocieri cu agentul lui Ronaldo, după ce Manchester United a fost de acord să-l vîndă în schimbul a aproape 94 de milioane de euro. Cel mai bine plătit fotbalist din lume este în prezent atacantul suedez al lui Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, cu 12 milioane de euro pe sezon. Ronaldo, în vîrstă de 24 de ani, încasa la Manchester United 7,5 milioane de euro pe an. Căpitanul lui Real Madrid, Raul, primeşte 6 milioane de euro pe sezon.

Drogba, suspendat patru meciuri

Atacantul lui Chelsea Londra, Didier Drogba, a fost sancţionat cu patru etape de suspendare în competiţiile europene din cauza comportamentului pe care l-a avut faţă de centralul Tom Henning Ovrebo, la finalul jocului cu FC Barcelona, din semifinalele Ligii Campionilor. De asemenea, un alt jucător al grupării britanice, Jose Bosingwa, a primit din partea Comisiei de Disciplină a UEFA trei etape de suspendare din motive similare, iar clubul londonez a fost amendat cu 10.0000 de euro. După confruntarea cu FC Barcelona din returul penultimului act al Ligii Campionilor, care a consemnat eliminarea lui Chelsea din competiţie, Drogba şi Bosingwa l-au insultat pe arbitrul norvegian, pe care l-au acuzat că a refuzat patru penalty-uri pentru echipa lor. De asemenea, UEFA a mai precizat că cei doi fotbalişti şi clubul vor avea la dispoziţie trei zile pentru a face apel împotriva deciziei.

Albinele au invadat un teren de fotbal

Un meci de fotbal din Zimbabwe a fost anulat, după ce, în minutul 23 al jocului, pe teren au apărut foarte multe albine, care făceau imposibilă continuarea partidei. Meciul s-a disputat în oraşul Hippo Valley, iar albinele au intrat pe teren, obligîndu-l pe arbitru să fluiere întreruperea partidei. Jucătorii nu mai puteau face nimic pe teren, pentru că erau în pericol să fie înţepaţi, şi s-au retras astfel la vestiare. Albinele nu au mai părăsit suprafaţa de joc, iar după 45 de minute de aşteptare centralul a decis să anuleze partida. Meciul avea loc pe Stadionul “Chishamiso”, care în limba locală înseamnă miracol.

Ucraina, fără fonduri pentru EURO 2012

Ministrul ucrainean al transporturilor, Iosip Vinski, a demisionat, ieri, spunînd că premierul Iulia Timoşenko blochează fondurile necesare pregătirii turneului final al Campionatului European de Fotbal din 2012. Vinski, ai cărui rivali spun că ar putea candida împotriva lui Timoşenko la alegerile prezidenţiale de la începutul anului viitor, a spus că guvernul nu ia suficiente măsuri pentru a pregăti EURO 2012, pe care Ucraina îl va găzdui împreună cu Polonia. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a avertizat luna trecută că acest campionat va fi mutat la Varşovia, dacă nu sînt rezolvate problemele legate de principalul stadion, aeroport şi de infrastructura de transport din Ucraina. Vinski este al patrulea ministru care se retrage din guvern anul acesta.

Cinci milioane de euro pentru o... accidentare

Un englez care şi-a ratat cariera de fotbalist din cauza unei accidentări suferite pe teren, în 2003, cînd avea 18 ani, a obţinut în instanţă o despăgubire de 4,5 milioane de lire sterline (5,3 milioane de euro). Ben Collett, care era o speranţă a fotbalului englez, a suferit o dublă fractură la piciorul drept, în timpul unui meci al echipei a doua a clubului Manchester United. El a fost faultat atunci de Gary Smith, care evolua la Middlesbrough. Un tribunal din Manchester a decis, în august 2008, ca Smith şi Middlesbrough să-i plătească lui Collett o despăgubire în valoare de 4,5 milioane de lire sterline, reprezentînd valoarea salariilor pe care fotbalistul le-ar fi avut pînă la vîrsta de 35 de ani (13.000 de lire sterline pe lună). Gary Smith şi Middlesbrough au contestat această decizie, însă sancţiunea a fost confirmată în apel. La tribunal s-au prezentat şi tehnicianul Alex Ferguson şi căpitanul echipei Manchester United, Gary Neville, care au depus mărturie în favoarea lui Collett. După plecarea de la Manchester United, în 2006, fără să fi jucat, Collett a evoluat pentru scurt timp la echipele New Zealans Knights şi la AgoVV Apeldoorn, iar la 22 de ani s-a retras din activitate.

West Ham United vrea să-l împrumute pe Mancini

Clubul englez West Ham United negociază cu Internazionale Milano pentru împrumutul atacantului brazilian Mancini, a anunţat cotidianul The Times. În vîrstă de 28 de ani, Mancini nu s-a făcut remarcat în acest sezon la Inter, echipă la care evoluează şi Cristian Chivu, astfel că nu ar fi exclus ca antrenorul Jose Mourinho să se dispenseze de serviciile sale.

Pedro Emanuel se retrage la 34 de ani

Căpitanul lui FC Porto, Pedro Emanuel, a anunţat că va abandona cariera sportivă pentru a ocupa funcţia de antrenor la una dintre echipele de juniori ale campioanei Portugaliei. „La finalul sezonului, am vorbit cu oficialii clubului, care mi-au făcut două propuneri ce m-au pus într-o dilemă. Mi s-a oferit posibilitatea să-mi prelungesc contractul, dar şi oportunitatea de a deveni tehnician la una dintre echipele de juniori ale clubului. Am optat pentru cea de-a doua. Este finalul unui ciclu şi, aşa cum este normal, va începe un altul. Am avut o carieră extraordinară şi ce poate fi mai plăcut pentru un jucător decât să se retragă din postura de campion al Portugaliei”, a spus căpitanul grupării antrenate de Jesualdo Ferreira. Pedro Emanuel, în vîrstă de 34 de ani, a fost transferat de FC Porto în 2002 de la concitadina Boavista. În cele şapte sezoane petrecute la echipa de pe “Dragao”, el a cucerit şase titluri şi trei Cupe naţionale, Liga Campionilor, Cupa UEFA, o Supercupă a Portugaliei, dar şi Cupa Intercontinentală. Jucătorul născut în Angola, care a mai cîştigat un titlu (2001) şi o Cupă a Portugaliei (1997) şi cu Boavista, va prelua echipa Under 17 a lui FC Porto, campioana Portugaliei la această categorie de vîrstă.

Jaf armat la Stadionul “Nelson Mandela Bay”

Doi bărbaţi au comis un jaf armat, după primul meci internaţional de rugby disputat pe Stadionul “Nelson Mandela Bay” din Port Elizabeth, arenă ce va găzdui partide din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2010. Potrivit purtătorului de cuvînt al poliţiei locale, Marinda Mills, cei doi bărbaţi au jefuit un bar din incinta stadionului, după terminarea partidei Southern Kings - Lions, scor 8-20. “Cei doi au luat banii şi au fugit”, a explicat Mills, care nu a precizat valoarea jafului, dar a spus că nicio persoană nu a fost rănită. Poliţia a închis imediat incinta pentru a-i căuta pe autorii jafului şi a arestat iniţial patru bărbaţi, care au fost eliberaţi ulterior. “Poliţia sud-africană nu era responsabilă cu controlul de la intrarea în stadion, de care se ocupă o firmă privată, Nationwide Security. Oamenii nu au fost controlaţi bine”, a afirmat Mills.

Americanul Tyler Hamilton, suspendat opt ani pentru dopaj

Rutierul american Tyler Hamilton, depistat pozitiv cu steroizi în luna aprilie, a fost suspendat pe o perioadă de opt ani de Agenţia Americană Anti Doping (USADA), ciclistul fiind la al doilea test pozitiv. “Domnul Hamilton a acceptat rezultatele testului şi a recunoscut această a doua infracţiune. Într-un sport cum e ciclismul, o suspendare de opt ani la vîrsta de 38 de ani este egală cu suspendarea pe viaţă”, a afirmat directorul general al USADA, Travis Tygart. Tyler Hamilton a recunoscut folosirea substanţelor interzise şi a unui supliment de vitamine. Americanul şi-a anunţat la finele lunii aprilie retragerea din activitate, după ce a mai fost suspendat pentru dopaj, pe o perioadă de doi ani, în urma folosirii transfuziilor sangvine în 2004. Tyler Hamilton a cucerit în 2004, la Atena, titlul de campion olimpic în proba de contratimp.