Atacantul Farului, Denis Alibec, vedetă în presa italiană

Deşi a retrogradat cu FC Farul în liga secundă, Denis Alibec se numără în continuare printre jucătorii constănţeni cu o bună cotă de piaţă. Atacantul formaţiei de pe litoral este considerat de cotidianul italian “Il Giornale” unul dintre marii absenţi de la turneul final al Campionatului European under-21, care a început ieri în Suedia. “Denis Alibec şi Marko Arnautovici vor lipsi de la Euro, deoarece România şi Austria au ratat calificarea. Alibec, în vîrstă de 18 ani, jucător la Farul Constanţa, este sub contract cu celebrii fraţi Becali şi are în faţă o carieră frumoasă. Unii spun că este sosia lui Marco van Basten”, a notat “Il Giornale”. Cotidianul italian a greşit însă anunţînd că jucătorul constănţean este impresariat de fraţii Becali, Alibec semnînd un contract de reprezentare cu un impresar sloven. Echipa naţională de tineret a României a ratat calificarea la turneul final al CE under-21, terminînd pe locul 3 în grupa a 10-a preliminară, după Ţara Galilor şi Franţa.

Baraj de promovare în Liga a III-a la fotbal, la Medgidia

Miercuri, pe Stadionul “Municipal” din Medgidia, va avea loc meciul dintre Viitorul Ianca (jud. Brăila) şi Stăruinţa Baia (jud. Tulcea), contînd ca baraj de promovare în în Liga a III-a la fotbal. Partida este organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi va începe la de la ora 17.30. Tot miercuri, de la aceeaşi oră, şi prima clasată în Liga IV-a constănţeană, Oil Terminal, va încerca să promoveze în eşalonul al treilea, după meciul cu Abatorul Slobozia, campioana judeţului Ialomiţa.

Turneu zonal al juniorilor C, la Techirghiol

Stadionul din Techirghiol va găzdui la sfîrşitul acestei săptămîni turneul zonal cu nr. 3 din cadrul Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor C. La competiţie urmau să participe echipe din judeţele Constanţa, Călăraşi, Brăila şi Tulcea, însă ultima a renunţat, astfel că va fi un turneu în trei. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 18.00 - duminică, 21 iunie: FC Farul Constanţa - CS Pressing Brăila; luni, 22 iunie: FC Farul - Dinamic Olteniţa; marţi, 23 iunie: Brăila - Olteniţa. Prima clasată va obţine calificarea pentru turneul semifinal, programat în perioada 2-6 iulie. Finalele vor avea loc la Mogoşoaia, pe 10 iulie.

Contra îşi va prelungi contractul cu Getafe pentru încă un sezon

Fostul internaţional român Cosmin Contra (33 de ani) a declarat, ieri, că va semna în curînd prelungirea contractului cu Getafe pe încă un an, deşi dorinţa sa era să parafeze o înţelegere pe două sezoane, propunere cu care clubul spaniol nu a fost de acord. “Trebuia să dau pînă pe 15 iunie un răspuns celor de la Getafe cu privire la prelungirea înţelegerii mele. M-am hotărît, voi rămîne pentru încă un an la Getafe. M-am obişnuit aici, Spania e ca o a doua casă pentru mine. În plus, nu a fost nicio altă ofertă pentru mine”, a spus Contra. Fotbalistul a afirmat în urmă cu zece zile că nu a ajuns încă la un acord de prelungire a contractului cu Getafe, scadent în acestă vară, el dorind un contract pe doi ani, în timp ce clubul spaniol vroia o înţelegere doar pe un singur sezon.

Lakers cîştigă al 15-lea titlu NBA

Finala NBA de anul acesta nu a avut istoric! Campioana Conferinţei Vestice - Los Aangeles Lakers s-a dovedit mult prea puternică pentru campioana Conferinţei Estice - Orlando Magic. Lakers a lichidat rapid conturile, impunîndu-se cu 4-1, obţinînd astfel al 15-lea titlu din istorie, apropiindu-se - din nou - la două trofee de eterna rivală - Boston Celtics. După ce a cîştigat partida a patra în prelungiri, LA Lakers s-a impus mut mai clar în meciul al cincilea al finalei: Orlando Magic - LA Lakers 86-99. Kobe Bryant a fost - din nou - cel mai bun de pe teren, el înscriind 30 de puncte, la care a adăugat şase recuperări, cinci pase decisive şi patru “capace”, Astfel, Bryant a cucerit al patrulea inel de campion al NBA, dar şi primul titlu de MVP al finalei NBA! Totodată, Phil Jackson a devenit cel mai titrat antrenor din istoria NBA, cucerind al zecelea titlu! Duminică noaptea, Bryant a fost secondat cu success de Pau Gasol - 14p şi 15 recuperări, spaniolul fiind - în acelaşi timp - campion mondial şi campion al NBA, lucru destul de greu de realizat pentru un european!

EHF a acordat patru wild-card-uri pentru Liga Campionilor

Federaţia Europeană de handball (EHF) a decis să acorde wild-card-uri pentru patru formaţii ce nu reuşiseră în campionat să ocupe un loc care să le asigure din oficiu prezenţa pe tabloul Ligii Campionilor în competiţia masculină. Real Ademar Leon (Spania), TBV Lemgo (Germania), RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia) şi Kadetten Handball (Elveţia) sînt cele patru echipe beneficiare ale unui wild-card din partea EHF. Acestea vor participa la un turneu de calificare, în perioada 4-6 septembrie, în urma căruia prima clasată se va califica în grupele Ligii Campionilor.

Grigor Dimitrov şi Juan Carlos Ferrero au primit invitaţii la turneul de la Wimbledon

Bulgarul Grigor Dimitrov şi spaniolul Juan Carlos Ferrero figurează printre beneficiarii unui wild card (invitaţie) la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Dimitrov a cîştigat turneul de la Wimbledon la juniori anul trecut. Fost laureat la Roland Garros, Juan Carlos Ferrero, a ajuns săptămîna trecută în semifinale la Queen’s, la puţin timp după ce a vorbit de retragere. La feminin, organizatorii au invitat cinci britanice, între care şi marea speranţă de origine australiană Laura Robson, precum şi pe japoneza Kimiko Date Krumm, americanca Alexa Glatch şi portugheza Michelle Larcher de Brito.

Căpitanul campioanei Nigeriei a fost asasinat

Abel Tador, căpitanul echipei Bayelsa United, campioana Nigeriei, a fost împuşcat mortal, duminică, la cîteva ore după ce a condus formaţia sa la primul titlu din istorie. După remiza, scor 2-2, cu Warri Wolves, care a adus titlul formaţiei Bayelsa United, Tador, mijlocaş defensiv în vîrstă de 24 de ani, a fost împuşcat în cap, în timp ce se afla în maşina sa şi se îndrepta spre casă. “Este foarte dureros că am pierdut un astfel de jucător în ziua în care trebuia să sărbătorim un titlu istoric, primul de campion”, a declarat preşedintele clubului Bayelsa United, Victor Baribote.

David Villa, dorit de Manchester şi Barcelona

În condiţiile în care clubul Real Madrid nu pare dispus să ofere pentru David Villa preţul cerut de preşedintele Valenciei, 50 de milioane de euro, au intrat pe fir alte grupări dornice să-l transfere pe atacantul spaniol. Conform publicaţiei Daily Mirror, Manchester United ar fi propus 53 de milioane de euro pentru Villa! Sir Alex Ferguson, managerul campioanei Angliei, are de unde să pluseze, după ce MU a obţinut 93 de milioane de euro pentru portughezul Cristiano Ronaldo. Conform unei ştiri de ultima oră, FC Barcelona a intrat şi ea în cursa pentru Villa, Joan Laporta fiind şi el dispus să ofere 50 de milioane: 40 de milioane bani gheaţă plus împrumuturile lui Bojan şi Caceres.

Liverpool se interesează de Negredo, de la Real Madrid

După cum a scris Daily Mirror, FC Liverpool este gata să achite 7 milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile atacantului spaniol Alvaro Negredo. În vîrstă de 23 de ani, Negredo a fost transferat acum două sezoane la Almeria, unde în ultimul campionat a reuşit să înscrie 19 goluri. Realul însă a inclus în contract o clauză conform căreia putea să recupereze jucătorul dacă plăteşte 5 milioane de euro, lucru care s-a şi întîmplat.

Mourinho îi vrea pe Carvalho şi Deco la Inter

Antrenorul formaţiei italiene Internazionale Milano, Jose Mourinho, vrea să-i transfere pe fundaşul central Ricardo Carvalho şi pe mijlocaşul Deco, ambii de la Chelsea, a anunţat preşedintele Massimo Moratti. „Antrenorul i-a cerut pe Deco şi Carvalho, iar noi am început negocierile. Vrem să-i achiziţionăm şi am constatat cu plăcere faptul că şi ei vor să vină la noi. Mai avem nevoie de acordul cu Chelsea, dar cred că îl vom obţine rapid”, a declarat Moratti. Carvalho şi Deco, fiecare în vîrstă de 31 de ani, au mai fost antrenaţi de Mourinho la FC Porto, unde au cîştigat Liga Campionilor în 2004. Carvalho a evoluat sub conducerea tehnicianului portughez şi pe vremea cînd Mourinho antrena echipa londoneză.