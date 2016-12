Ovidiu debutează în barajul de promovare pentru Liga a II-a

Formaţia CSO Ovidiu susţine duminică, la Buzău, de la ora 18.00, împotriva echipei Tricolorul Breaza, prima partidă din turneul de promovare în Liga a II-a, turneu la care mai participă şi formaţia Oţelul Galaţi II. Antrenorul Cătălin Anghel se confruntă cu unele probleme de efectiv, Curumi, Agafiţei şi Pleşa, fiind accidentaţi, dar se speră în recuperarea acestora pînă la ora jocului. În prima partidă din cadrul acestui turneu, Tricolorul Breaza a învins, cu 3-0, pe Oţelul Galaţi II. Ultima partidă va avea loc pe 17 iunie, la Buzău, de la ora 18.00, între CSO Ovidiu şi Oţelul Galaţi II.

Cupa Confederaţiilor, primul test serios pentru Spania

Ediţia a opta a Cupei Confederaţiilor la fotbal va reprezenta primul test real pentru cea mai în formă echipă a momentului, campioana europeană en titre, Spania. Neînvinsă din 2006 (golul lui Marica a adus ultima înfrîngere campioanei europene), Spania ajunge la Cupa Confederaţiilor ca principală favorită la trofeu! De fapt pe aceeaşi poziţie cu ultima cîştigătoare a trofeului - Brazilia (4-1 cu Argentina, în finala din 2005), cea care este eternă favorită la orice competiţie care participă! Cele două echipe sînt repartizate în grupe diferite - Grupa A: Africa de Sud, Irak, Noua Zeelandă, Spania; Grupa B: SUA, Italia, Brazilia, Egipt; - şi s-ar putea întîlni în semifinale sau finale. Primele meciuri sînt programate duminică - ora 17.00: Africa de Sud - Irak (Johannesburg); ora 21.30: Noua Zeelandă - Spania (Rustenburg).

Sabău a plecat de la Gloria Bistriţa

Fostul internaţional Ioan Ovidiu Sabău nu mai este antrenorul Gloriei Bistriţa, formaţie pe care a antrenat-o în ultimele patru sezoane, informează site-ul oficial al grupării bistriţene. „Conform înţelegerii de acum patru ani, atunci cînd una dintre părţi vrea să renunte, acest lucru se va întîmpla. Ioan Ovidiu Sabău nu a mai dorit să continue la Gloria. Ne despărţim cu părere de rău şi vom căuta cele mai bune soluţii pentru a suplini plecarea lui Sabău”, a declarat preşedintele Consiliului Director al ACF Gloria Bistrita, Jean Pădureanu, în timp ce Sabău e de părere că, după patru ani, a sosit timpul pentru o nouă provocare. Fostul internaţional a condus Gloria şi în două ediţii ale Cupei UEFA Intertoto (2005-2006 şi 2007-2008), adunînd trei victorii, un egal şi patru înfrîngeri.

Emil Dică a semnat cu CFR Cluj

Emil Dică, a cărui înţelegere cu echipa FC Rapid a expirat în această vară, a semnat un contract pe trei sezoane cu formaţia CFR Cluj, informează site-ul oficial al grupării ardelene. Mijlocaşul, care va împlini 27 de ani pe 17 iulie, s-a aflat în discuţii şi cu AEL Larisa, club care a încheiat sezonul în Grecia pe poziţia a cincea. Emil Dică a fost achiziţionat de Rapid în 2005, de la FC Argeş. A cîştigat în cariera sa de două ori Cupa României (2006 şi 2007) şi o dată Supercupa României (2007), dar cea mai mare performanţă este atingerea sferturilor de finală ale Cupei UEFA cu Rapid (ediţia 2005-2006).

Lista echipelor participante în sezonul 2010 din Formula 1

Ferrari şi celelalte scuderii contestatare ale noului regulament al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) sînt pe lista oficială a echipelor participante în sezonul 2010 al Formulei 1, publicată vineri de site-ul oficial al FIA. Lista oficială a participantelor: Ferrari, Toro Rosso, Red Bull, Williams, Force India, Campos Cosworth, Manor Cosworth, US F1, McLaren, BMW Sauber, Renault, Toyota şi Brawn GP. Conform comunicatului FIA, ultimele cinci echipe din lista publicată s-au înscris în noul sezon cu anumite condiţii. FIA mai scrie că a invitat aceste echipe să discute condiţiile pînă pe 19 iunie. Echipele Campos Cosworth, Manor Cosworth şi US F1 sînt singurele care nu apar şi în lista participantelor din actualul sezon. FIA a anunţat la finalul lunii aprilie că a schimbat regulamentul pentru 2010 şi vrea ca bugetul fiecărei echipe să fie limitat la 45 de milioane de euro. După acest anunţ, Ferrari anunţase că există posibilitatea să nu se înscrie în noul sezon.

Bryant îşi duce echipa spre titlul NBA

Învingînd în deplasare, joi noaptea, Los Angeles Lakers a făcut un pas uriaş spre titlul NBA: Orlando Magic - LA Lakers 91-99 (OT), scorul general fiind acum 3-1 pentru californieni. Cel mai bun jucător de pe teren, Kobe Bryant, a înscris 32 de puncte, la care a adăugat opt pase decisive şi şase recuperări. Dar eroul meciului a fost Derek Fischer, veteranul de 34 ani avînd un meci dezastruos pînă în ultimele secunde de joc! Cu 4,8 secunde rămase din joc, Fisher a înscris un coş de trei puncte (87-87) şi a trimis meciul în prelungiri, acolo unde a înscris, tot de la trei puncte, într-un alt moment decisiv, ducînd scorul la 94-91 şi asigurînd desprinderea finală pentru oaspeţi! Cele două reuşite au decis soarta partidei şi, mai mult ca sigur, a titlului. Pentru că - dacă în istoria NBA - opt echipe au revenit în play-off de la 1-3, acest lucru nu s-a întîmplat niciodată în finala NBA! De la gazde cei mai buni au fost Turkoglu - 25p şi Howard - 16p. Meciul cinci al finalei NBA este programat duminică noaptea, tot în Florida.

Laurent Fignon, dublu cîştigător al Turului Franţei, a dezvăluit că suferă de un “cancer avansat”

Fostul rutier Laurent Fignon, cîştigător de două ori al Turului Franţei (1983, 1984), a dezvăluit, pentru postul Europa 1, că suferă de un “cancer avansat”, fără a face o legătură între această maladie şi uzul de substanţe dopante. “Am descoperit un cancer la tractul gastro-intestinal. Nu este clar unde exact. Aceasta este o veste proastă. Acest cancer se află într-o stare avansată. Este cu siguranţă la pancreas, aşa că nu ştiu cît mai am de trăit. Nu ştim ce se va întîmpla, dar sînt optimist. Vom lupta pentru a reuşi să cîştigăm această bătălie. Am început chimioterapia de mai mult de 15 zile (...). Şedintele decurg destul de bine, am cinci întîlniri programate, şi voi face o analiză completă după Turul Franţei. În acest moment, nu ştiu mai mult decît voi”, a spus Fignon, în vîrstă de 48 de ani, care vorbeşte despre cariera sa şi dopajului în ciclism într-o carte intitulată “Am fost tineri şi neatenţi”. Întrebat de o eventuală legătură între această maladie şi dopajul, consumul de amfetamine şi cortizon din timpul carierei sale ca ciclist, aşa cum a dezvăluit în cartea sa, Laurent Fignon a răspuns: “Nu ştiu nimic, este imposibil să spun da sau nu. Potrivit medicilor, se pare că nu. În timpul meu, toată lumea făcea acelaşi lucruri, aşa cum şi în prezent toţi fac la fel. Dacă toţi rutierii care sînt dopaţi trebuie să aibă cancer, atunci aveau toţi”. Laurent Fignon a mai cîştigat, în cariera sa de ciclist profesionist (1982-1993), Turul Italiei, în 1989.

Un tricou cu autograful lui Michael Jordan, furat din casa lui Tony Parker

Un tricou de baschet cu autograful lui Michael Jordan a fost furat din locuinţa componentului echipei San Antonio Spurs, Tony Parker, în luna mai, a anunţat poliţia locală. Furtul a avut loc în sala de sport pe care Parker şi-o construieşte în casă. Poliţia a dat detalii presei despre acest incident abia după ce l-a arestat pe un bărbat suspectat că ar fi autorul furtului, însă nu a precizat dacă tricoul a fost recuperat. Suspectul, un agent de pază în vîrstă de 22 de ani, care avea ca sarcină supravegherea locuinţei sportivului, le-a atras atenţia poliţiştilor prin faptul că a postat pe un site specializat un anunţ pentru a vinde tricoul.

Fotbalistul Omer Toprak, rănit grav într-un accident de carting

Fundaşul echipei Freiburg, Omer Toprak, în vîrstă de 19 ani, a fost rănit grav într-un accident de carting care a avut loc într-un centru de vacanţă, a anunţat clubul german. Toprak a fost transportat cu elicopterul la o clinică specializată în tratarea arsurilor. Potrivit presei germane, cartul în care se afla Omer Toprak s-a ciocnit cu un alt cart, iar fotbalistul s-a rănit la picioare după ce rezervorul vehiculului său a explodat. Toprak, jucător de origine turcă, ar putea fi indisponibil şase luni. El a făcut parte din naţionala Germaniei under 19, campioană europeană în 2008.

Bayern îl păstrează pe Ribery

Bayern Munchen şi-a încheiat campania de transferuri pentru sezonul 2009-2010, iar mijlocaşul francez Franck Ribery rămîne la gruparea germană, cu excepţia situaţiei în care „un alt club este pregătit să facă o mare nebunie”, după cum s-a exprimat managerul Uli Hoeness. Potrivit presei germane, Bayern ar dori în schimbul francezului cel puţin 60 de milioane de euro! „Activitatea noastră pe piaţa transferurilor s-a încheiat în cea mai mare parte. Mai urmărim doar dacă există vreo posibilitate pentru postul de fundaş dreapta”, a precizat Hoeness, care a confirmat interesul pentru portughezul Jose Bosingwa, jucător aflat sub contract cu Chelsea. Bayern a achiziţionat şapte noi jucători, cu aprobarea noului antrenor, olandezul Louis van Gaal. Printre ei se numără internaţionalul german Mario Gomez, sosit de la Stuttgart pentru 30 milioane de euro, olandezul Edson Braafheid, croatul Ivica Olici şi ucraineanul Anatoli Timoşciuk.