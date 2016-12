Naţionala de fotbal a României se întoarce în Ghencea

După o pauză de trei ani, reprezentativa de fotbal a României va disputa din nou un meci oficial pe Stadionul “Steaua”. Astfel, noul selecţioner al “tricolorilor”, Răzvan Lucescu, va debuta în faţa propriilor suporteri în Ghencea, cu ocazia partidei dintre România şi Austria, din preliminariile pentru Campionatului Mondial din 2010. Disputa va avea loc pe 9 septembrie, de la ora 20.45. Ultimul meci oficial pe care România l-a susţinut pe Stadionul “Steaua” a fost contra reprezentativei Belarusului, scor 3-1, pe 7 octombrie 2006, în preliminariile pentru EURO 2008. Totodată, meciul Franţa - România, tot din preliminariile CM din 2010, se va disputa pe “Stade de France”, pe 5 septembrie, de la ora 22.00.

Boloni, votat cel mai popular antrenor de către jucătorii din prima ligă belgiană

Tehnicianul lui Standard Liege, Ladislau Boloni, a fost votat cel mai popular antrenor din campionatul belgian într-un sondaj realizat de publicaţia Sport Voetbal Magazine printre 303 fotbalişti din prima ligă. Cîştigător al titlului cu Standard în acest an, Boloni a primit nu mai puţin de 36,3% dintre voturile participanţilor, care şi-au exprimat dorinţa de a lucra sub comanda antrenorului român. Acesta a fost urmat la mare distanţă de Michel Preud’homme (La Gantoise), cu 16%, şi Jan Ceulemans (Westerlo), cu 13%. În vîrstă de 56 de ani, Boloni a preluat Standard Liege în vara trecută şi a reuşit să cîştige titlul în urma unui baraj disputat cu Anderlecht Bruxelles, după ce pe 9 august 2008 a cucerit Supercupa Belgiei. 25% dintre participanţi şi-ar dori să evolueze pentru Anderlecht Bruxelles în cariera lor, în timp ce 21% ar vrea să joace la Standard Liege, iar la Genk doar 12%. De asemenea, 54,2% dintre jucători consideră că echipa lui Boloni, Standard Liege, are cei mai înfocaţi suporteri. În cazul arbitrajelor, peste 200 de jucători consideră că arbitrii ar trebui să fie ajutaţi şi de tehnologie în luarea deciziilor.

Kaka va aduce cîştiguri anuale de 100 milioane de dolari clubului Real Madrid

Brazilianul Kaka va aduce cîştiguri anuale de 100 milioane de dolari (aproximativ 75 milioane de euro) clubului Real Madrid, se arată într-un studiu publicat de agenţia internaţională de marketing sportiv Weber Shandwick Sport. În aceste condiţii, investiţia clubului spaniol în transferul jucătorului brazilian, evaluat la 65 de milioane de euro, va putea fi recuperată în mai puţin de un sezon. Se estimează că transferul lui Kaka va conduce la o creştere a vînzărilor de tricouri, de bilete, a cîştigurilor din turneele în străinătate, precum şi o sporire a numărului de sponsori. Agenţia de marketing estimează că venirea lui Kaka va provoca o mişcare comercială asemănătoare celei suscitate de sosirea lui David Beckham la Real Madrid, în 2003. Trecerea lui Kaka de la AC Milan la Real Madrid a fost confirmată luni seara, însă cele două cluburi nu au specificat sumă exactă a acestui transfer. Potrivit Gazzeta dello Sport, clubul madrilen a plătit pentru atacantul cariocas suma de 65 de milioane de euro, iar Kaka va avea un salariu anual de nouă milioane de euro în cele şase sezoane de contract. „Real Madrid va fi o experienţă nouă pentru mine, una extrem de motivantă”, a declarat Kaka, într-o conferinţă de presă susţinută la Recife. El va fi prezentat oficial pe 30 iunie, după ce nu a primit acordul Federaţiei Braziliene de Fotbal de a veni în Spania, în contextul în care naţionala cariocas se află în cantonament pentru Cupa Confederaţiilor.

AC Milan vrea să ofere 30 de milioane de euro pe Dzeko

Formaţia italiană AC Milan s-a înţeles cu atacantul Edin Dzeko privind un eventual transfer, dar gruparea germană VfL Wolfsburg nu s-a decis dacă acceptă oferta, informează ediţia online a Gazzetta dello Sport. Atacantul bosniac a marcat sezonul trecut 26 de goluri în campionat, iar presa italiană scrie că Milan vrea să realizeze transferul folosind o parte din banii care vor veni în urma transferului lui Kaka la Real Madrid. Dzeko, în vîrstă de 23 de ani, a acceptat oferta de la AC Milan, iar formaţia din Serie A trebuie să negocieze cu Wolfsburg, suma de transfer propusă fiind de 30 de milioane de euro. Vicepreşedintele lui AC Milan, Adriano Galliani, a discutat sîmbătă, la Sarajevo, cu jucătorul. Dzeko mai este dorit şi la echipe precum Arsenal sau Olympique Marseille. Edin Dzeko evoluează la VfL Wolfsburg din 2007, după ce a mai jucat la FC Zeljeznicar şi FC Teplice.

David Villa este aproape de un transfer la Real Madrid

Atacantul echipei FC Valencia, David Villa, este foarte aproape să ajungă la Real Madrid şi să devină al doilea transfer al clubului madrilen din această vară, după brazilianul Kaka. Cotidianul spaniol Marca menţionează că afacerea este ca şi făcută, suma acestui transfer fiind de aproximativ 38 de milioane de euro, fără eventualele prime de obiectiv. Villa, în vîrstă de 27 de ani, este unul din jucătorii de bază ai naţionalei Spaniei şi ai formaţiei Valencia, pentru care a marcat 28 de goluri în acest sezon. Clubul din Valencia se află într-o situaţie financiară dificilă şi ar putea să se despartă, în această vară, de mai mulţi fotbalişti importanţi.

Supercupa Italiei se va disputa la Beijing, pe 8 august

Supercupa Italiei va avea loc în data de 8 august, pe Stadionul Olimpic “Cuibul de Pasăre” din Beijing, la ora locală 20.00, a anunţat Liga Italiană de Fotbal. Meciul dintre campioana Internazionale Milano şi cîştigătoarea Cupei Italiei, Lazio Roma, se va disputa exact la un an după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2008. „Ziua şi ora au o semnificaţie importantă, recunoscută de către Ligă şi fotbalul italian”, se arată într-un comunicat oficial. Partida se va disputa în altă ţară pentru a creşte popularitatea Serie A, care a scăzut în comparaţie cu Premier League sau Primera Division.

Scolari va antrena o echipă din Uzbekistan!

Antrenorul brazilian Luiz Felipe Scolari a ajuns la un acord cu gruparea Bunyodkor din Uzbekistan, la care evoluează şi compatriotul său Rivaldo. Potrivit publicaţiei portugheze Record, tehnicianul brazilian a semnat un contract pe 18 luni, începînd de la 1 iulie. Ultima echipă antrenată de Scolari a fost Chelsea Londra, de unde a fost demis în luna februarie. Bunyodkor a mai fost antrenată în trecut de un alt brazilian, Zico, care a preluat apoi pe ŢSKA Moscova.

Tragerea la sorţi a Ligii Campionilor la handbal va avea loc în 24 iunie

Tragerea la sorţi a meciurilor din grupele Ligii Campionilor, la masculin şi feminin, dar şi a grupelor turneului final al CE masculin din 2010, din Austria) va avea loc pe 24 iunie, la Muzeul Lichtenstein din Viena. Evenimentul va începe la ora 19.00, potrivit anunţului al forului european de profil (EHF), prima poziţie fiind ocupată de tragerea la sorţi a grupelor turneului final al CE masculin din 2010. În cursa pentru calificare se află şi echipa naţională a României. Liga Campionilor la masculin va avea un nou format, cu 24 de echipe faţă de 32 până acum, care vor fi împărţite în patru grupe a cîte şase formaţii. Campioana României, HCM Constanţa, va susţine un turneu de calificare pentru accederea în faza grupelor. Ultima fază a galei de la Viena va aparţine tragerii la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la feminin, în care va fi angrenată direct şi Oltchim Rm. Vîlcea. Vicecampioana Rulmentul Braşov va evolua în turul preliminar al Ligii Campionilor, lista oficială a echipelor participante urmînd a fi publicată de EHF pe 15 iunie. De asemenea, în cadrul galei de la Viena vor fi premiaţi şi golgeterii Ligii Campionilor din sezonul 2008-2009, Filip Jicha (THW Kiel) şi Grit Jurack (Viborg HK).

Bernhard Kohl a povestit amănute legate de felul în care s-a dopat în Turul Franţei 2008

Fostul ciclist Bernhard Kohl a povestit în detaliu amănunte legate de dopajul pe care l-a practicat în Turul Franţei 2008, competiţie unde a ocupat locul 3 şi tricoul celui mai bun căţărător, înainte de a i se retrage aceste titluri după ce a fost controlat pozitiv cu EPO Cera. Kohl, care s-a destăinuit revistei franceze L’Equipe, a acuzat, fără să aducă însă probe, faptul că şi alţi ciclişti de prim plan care au participat în Marea Buclă erau dopaţi. Bernhard Kohl, în vîrstă de 27 de ani, care recunoscuse anterior că se dopează de la 19 ani, dezvăluie, în acest interviu, că a utilizat de trei ori transfuzii sagvine în timpul Turului Franţei 2008. Sîngele, ce fusese prelevat în luna august 2007, i-a fost adus de managerul său, Stefan Matschiner, care realizase propriul său sistem de colectare şi conservare a sîngelui după ce a fost pus în legătură cu laboratorul austriac Humanplasma, pe care Kohl l-a utilizat în trecut. Managerul în cauză, căruia Kohl îi dădea zece la sută din cîştigurile sale, a făcut de trei ori drumul în Austria, cu avionul, pentru a aduce sîngele. Referitor la EPO Cera, produsul pentru care Kohl a fost suspendat pentru dopaj, fostul ciclist a declarat că şi l-a injectat personal cu trei zile înainte de Turul Franţei. Kohl cooperează din octombrie 2008 cu poliţia austriacă pentru a demasca afacerile de dopaj din sportul profesionist şi, de asemenea, face obiectul unei anchete penale pentru trafic de substanţe dopante. Kohl a pus capăt carierei sale de ciclist pe 25 mai.