FC Farul va afla decizia TAS în cazul “Nocturna” pe 11 iunie

Suspansul în litigiul dintre FC Farul şi Poli Iaşi în cazul “Nocturna” se prelungeşte, verdictul final urmînd să fie anunţat pe 11 iunie. Deşi era de aşteptat ca decizia din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne să fie anunţată vineri, oficialii grupării de pe litoral au făcut o mutare surprinzătoare. Astfel, FC Farul a solicitat la TAS ca hotărîrea să fie anunţată abia pe 11 iunie, după exemplul dat de FC Timişoara. “În spiritul de fair-play pe care-l dorim cu toţii, am decis să solicităm amînarea verdictului pentru data de 11 iunie. Vrem să se termine campionatul şi apoi să se comunice decizia luată de TAS, pentru că aşa ni s-a părut că este corect. Noi oricum am fi mers la Otopeni ca să cîştigăm, indiferent de ce decizia s-ar fi luat”, a explicat directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. Altfel, mijlocaşul Florin Pătraşcu va fi profita în aceste zile de faptul că este suspendat pentru meciul de miercuri, cu CS Otopeni, din etapa a 34-a a Ligii I, urmînd să suporte joi o intervenţie chirurgicală la nas, pentru o deviaţie de sept.

Etapa a 29-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Campionatul Judeţean de fotbal programează sîmbătă şi duminică partidele etapei cu nr. 29 în Seriile Est şi Nord, penultima, respectiv 28 în Sud, unde campionatul se încheie deja. Iată programul jocurilor, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia celor de la Topraisar, Horia şi Carvăn - SERIA EST: Unirea Topraisar - Fulgerul Chirnogeni (se joacă sîmbătă, de la ora 17.00); Sparta II Techirghiol - Viitorul Mereni; Recolta Negru Vodă - AS Independenţa (se joacă la Chirnogeni); Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu; AS Ciocîrlia - AS Bărăganu; Viitorul II Cobadin - Avîntul Comana; Aurora II 23 August - CSM II Medgidia Valea Dacilor. Meciul Voinţa Valu lui Traian - CFR Constanţa 3-0 s-a disputat miercuri. SERIA NORD: Dacia Mircea Vodă - Steaua Dorobanţu; Voinţa Siminoc - Pescarul Ghindăreşti; Ştef Serv Seimeni - Viitorul Tîrguşor; Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu; Sportul Tortomanu - Gloria Seimeni; Sport Club Horia - CSS Medgidia (ora 14.00); Ulmetum Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu; Dunărea Ciobanu - Viitorul Vulturu. SERIA SUD: Sacidava Aliman - Sport Prim Oltina (se joacă la Dunăreni); Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin (se joacă la Băneasa); Marmura Deleni - Peştera Dobrogei Peştera (se joacă la Pietreni); Dunărea II Ostrov - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Carvăn, de la ora 17.00). Asociaţia Judeţeană de Fotbal a omologat cu 3-0 în favoarea echipelor oaspete două meciuri, ambele pentru substituire de jucător. Este vorba despre Viitorul Cerchezu - Viitorul Mereni (pe teren 2-0), etapa a 26-a din Seria Est, şi de Dunărea II Ostrov - Sport Prim Oltina (pe teren 2-2), etapa a 25-a din Seria Sud.

Naţionala de fotbal pe plajă a României luptă pentru calificarea la Mondiale

Duminică, la Castellon (Spania), va începe turneul european de calificare la Campionatul Mondial de fotbal pe plajă, ediţia 2009. Cele 28 de echipe au fost împărţite în şapte grupe, primele două clasate şi două dintre echipele clasate pe locul 3 urmînd să obţină calificarea în faza eliminatorie, respectiv optimile de finală. În joc sînt cinci bilete pentru turneul final din Dubai, acolo unde vor ajunge semifinalistele, plus învingătoarea din play-off-ul la care vor participa învinsele din sferturi. România va evolua în Grupa A, urmînd să înfrunte Cehia (duminică, ora 10.00), Spania (luni, ora 20.00) şi Letonia (marţi, ora 13.45). Din lotul pregătit de Stelică Dămăşaru fac parte 12 jucători: Iulian Verbina şi Cătălin Rizan - portari; Ionel şi Marian Posteucă, Gabriel Dobre, Ionuţ Florea, Iulian Răvoiu, Marian Măciucă, Raj Cărăuleanu, Liviu Croitoru, Robert Dulan şi Alin Bugălă - jucători de cîmp.

Tribunalul Argeş nu a prelungit mandatele în cazul arestaţilor din “lotul Penescu”

Tribunalul Argeş a respins, vineri, cererea procurorilor DNA, de prelungire a mandatelor de arestare preventivă pentru persoanele arestate în scandalul de corupţie din fotbal, declanşat la jumătatea lunii aprilie. Procurorii anticorupţie au depus recurs, care se va judeca la Curtea de Apel Piteşti, cel mai probabil marţi, 9 iunie. Mandatele de arestare ale finanţatorului FC Argeş, Cornel Penescu, fostului preşedinte al CCA, Gheorghe Constantin, directorului hypermarketului PIC, Liviu Făcăleaţă, şi fostului şef al OPC Argeş, Cristian Libertatu expiră pe data de 11 iunie. Este a doua decizie de neprelungire a mandatelor dată de magistraţii Tribunalului Argeş, prima fiind dată pe 11 mai. Curtea de Apel Piteşti a admis pe 12 mai recursul procurorilor DNA la decizia Tribunalului Argeş de a nu prelungi mandatele de arestare pentru cei patru, astfel că aceştia au rămas în arest.

Beckham pleacă de la AC Milan

Mijlocaşul englez David Beckham, al cărui împrumut la AC Milan de la Los Angeles Galaxy a expirat, a declarat că a petrecut la gruparea milaneză şase luni fantastice, informează Gazzetta dello Sport. “Când mi-am pus în plan să revin în naţională şi să rămîn pentru mult timp ştiam că trebuie să joc la alt nivel, pentru a face acest lucru aveam nevoie de o echipă mare şi nu există una mai bună ca AC Milan. Au fost şase luni fantastice. Iniţial mă gîndisem să nu stau atît de mult, însă apoi a mers atît de bine că am preferat să rămîn pînă la finalul sezonului”, a declarat Beckham. Totuşi, internaţionalul englez a menţionat că viitorul său este la LA Galaxy: “Sînt legat de Galaxy şi cred că fotbalul poate creşte mult aici, există un mare potenţial”. David Beckham, în vîrstă de 33 de ani, a avut evoluţii apreciate la AC Milan, de pe 11 ianuarie 2009, data de la care a fost împrumutat la echipa milaneză.

Iniesta ratează Cupa Confederaţiilor

Jucătorul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, nu va evolua la Cupa Confederaţiilor, competiţie ce se va desfăşura în perioada 14-28 iunie, în Africa de Sud. Mijlocaşul formaţiei catalane a fost supus unor teste medicale care au confirmat că are o ruptură musculară la piciorul drept. În locul lui Iniesta, selecţionerul Vicente del Bosque l-a convocat pe Pablo Hernandez, de la Valencia.

Rijkaard va antrena pe Galatasaray

Conducerea clubului Galatasaray Istanbul a anunţat că noul antrenor al echipei este olandezul Frank Rijkaard! Acesta îl va înlocui pe Bulent Korkmaz, care a demisionat miercuri, după ce a terminat pe locul cinci în campionat. Fostul antrenor al echipei FC Barcelona a fost aşteptat vineri, la Istanbul, de sute de suporteri. Rijkaard a semnat cu Galata un contract pe două sezoane.

Zenga a plecat de la Catania la Palermo

Antrenorul italian Walter Zenga, care a părăsit la finalul acestui sezon formaţia Catania, a fost numit la conducerea tehnică a echipei US Palermo, schimbînd o echipă din Sicilia cu alta! Conform Gazzetta dello Sport, Zenga va avea la Palermo un contract mult mai avantajos din punct de vedere financiar faţă de înţelegerea pe care a avut-o cu Catania. În sezonul trecut, Catania a ocupat locul 15 în clasamentul Serie A, cu 43 de puncte. De-a lungul carierei sale de antrenor, fostul internaţional italian a mai pregătit echipele FC Naţional (2002-2004), Steaua Bucureşti (2004-2005), Steaua Roşie Belgrad (2005-2006), Gaziantepspor, Al Ain şi Dinamo Bucureşti (2007).

Poate fi oprit Button în Turcia?

A şaptea cursă a sezonului din Formula 1 este programată în acest week-end în Turcia. Antrenamentele neoficiale de vineri au adus cîteva rezultate surpriză. Dacă faptul că Rosberg a fost cel mai rapid în antrenamentele de dimineaţă nu mai este o surpriză, mai puţin aşteptat este performanţa lui Kovalainen şi Alonso, singurii care au coborît sub 1,29 pe turul de circuit. În ambele sesiuni piloţii de la Brawn GP au alergat modest, fiind departe de lideri. Sîmbătă, de la ora 15.00 este programată sesiunea oficială de antrenamente, care va stabili grila de start pentru cursa de duminică, ce va avea startul tot la ora 15.00. Anul trecut, la Istanbul s-a impus Massa.

Prima finală de Grand Slam din carieră pentru Soderling

Tenismanul suedez Robin Soderling s-a calificat pentru prima oară în finală la Roland Garros, reuşind astfel să ajungă pentru prima oară într-o finală de Grand Slam, după ce l-a învins, vineri, cu 6-3, 7-5, 5-7, 4-6, 6-4, pe chilianul Fernando Gonzalez. Suedezul, nr. 25 mondial, află pentru prima oră într-o finală pe zgură, la Roland Garros reuşind performanţa de a-l elimina pe “regele” acestei suprafeţe, Rafael Nadal, în optimi. La 24 de ani, Soderling, care nu a depăşit turul 3 la un turneu major, devine primul suedez ce ajunge în finală la Roland Garros după 2000, atunci cînd Magnus Norman, antrenorul său, a pierdut în faţa brazilianului Gustavo Kuerten. Soderling a cîştigat în carieră trei turnee, însă toate în sală. În finală, Soderling îl va întîlni, duminică, pe elveţianul Roger Federer, al doilea favorit al competiţiei, care l-a învins, cu 3-6, 7-6, 2-6, 6-1, 6-4, pe argentinianul Juan Marin del Potro, cap de serie nr. 5.

Kobe Bryant face spectacol în finala NBA

40 de puncte, opt recuperări şi opt pase decisive reuşite de Kobe Braynt au adus o victorie lejeră pentru Lakers în primul meci al finalei NBA: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 100-75. După un prim sfert echilibrat, pe care oaspeţii l-au terminat în avantaj - 24-22, Bryant a luat meciul pe cont propriu, înscriind 12 puncte în sfertul al doilea şi 18 puncte în sfertul al treilea! Cum Howard a avut o zi neagră - doar 12 puncte, zece puncte venind de la linia de fault! - Magic n-a putut să facă faţă unei echipe ce luptă pentru al 15-lea titlu din istorie. Meciul al doilea al finalei NBA este programat duminică noaptea, tot în Los Angeles.

Egalitate perfectă în finala Cupei Stanley

Meciul al patrulea al finalei Cupei Stanley a adus o nouă victorie pentru gazde, aşa cum s-a întîmplat şi în precedentele trei dispute: Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 4-2, scorul general fiind acum 2-2. Gazdele au deschis scorul prin Malkin, apoi oaspeţii au înscris de două ori prin Helm şi Stuart la finalul primei reprize şi începutul celei de-a doua. Gazdele au revenit rapid şi au înscris de încă trei ori în aceeaşi repriză secundă prin Staal, Crosby şi Kennedy. Penguins şi-a valorificat avantajul terenului, dar în această seară urmează meciul cel mai greu, tot în Pittsburgh, contra unei echipe care a cîştigat cel puţin cîte o partidă în deplasare în fiecare rundă din acest play-off.

LeBron James, amendat cu 25.000 dolari

Baschetbalistul formaţiei Cleveland Cavaliers, LeBron James, a fost amendat cu suma de 25.000 de dolari pentru comportamentul avut la finalul meciului şase din finala Conferinţei de Est din playoff-ul NBA, cu Orlando Magic, în urma căreia Cleveland a fost eliminată din competiţie. James a plecat direct la vestiare după acest joc fără să-i felicite pe adversari, aşa cum se obişnuieşte la finalul unei astfel de dispute. Vedeta “cavalerilor” a părăsit rapid sala fără să acorde declaraţii presei. “Am vorbit cu LeBron şi a recunoscut că a făcut o greşeală comportîndu-se într-un asemenea mod. Şi-a cerut scuze public, mai ales tinerilor, pentru care el este un model, şi a înţeles motivul pentru care i-am dat o amendă de 25.000 de dolari”, a declarat conducătorul NBA, David Stern, înainte de primul meci al finalei dintre Los Angeles şi Orlando Magic.

Lance Armstrong, tată pentru a patra oară

Rutierul american Lance Armstrong, septuplu cîştigător al Turului Franţei (1999-2005), a anunţat că a devenit tată pentru a patra oară, partenera sa Anna Hansen dînd naştere unui băieţel care se va numi Max. “Numele meu este Max Armstrong şi abia m-am născut. Mămica mea se simte bine şi eu la fel”, este mesajul postat de Armstrong, joi seară, alături de o fotografie a noului născut. Lance Armstrong, care a revenit în competiţii în acest sezon, după trei ani şi jumătate de absenţă, s-a clasat, la sfîrşitul săptămînii trecute, pe locul 12 în Turul Italiei, şi va reveni în curînd în Europa pentru Marea Buclă. Sportivul în vîrstă de 37 de ani mai are trei copii din căsnicia cu Kristin Richards: Luke, născut în octombrie 1999, Isabelle şi Grace, născute în noiembrie 2001. Armstrong a suferit de cancer testicular, el fiind diagnosticat în octombrie 1996. Sarcinile fostei sale soţii, de care a divorţat în 2003, au fost posibile datorită spermei conservate de Armstrong înainte de a începe chimioterapia şi de a se opera. Postul american CNN precizase, în luna decembrie, cînd a anunţat că Armstrong va deveni din nou tată, că de această dată nu a fost nevoie să se recurgă la inseminarea artificială.