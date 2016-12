FC Farul pleacă luni la Ploieşti

Formaţia antrenată de Cristian Cămui se pregăteşte pentru ultimul meci din actualul sezon, urmînd să dea piept miercuri, în deplasare, de la ora 20.00, cu CS Otopeni, în etapa a 34-a. De la ora 20.00, deoarece Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că meciurile din ultima etapă a Ligii I, care vor avea loc pe 10 iunie, nu vor mai începe la ora 20.45, aşa cum se anunţase iniţial. Partida va avea loc pe Stadionul “Astra” din Ploieşti, unde CS Otopeni îşi dispută meciurile de pe teren propriu, întrucît arena din Otopeni nu corespunde standardelor Ligii I. Pentru a pregăti cît mai bine jocul, care le-ar putea aduce constănţenilor locul 15 în caz de victorie, coroborată cu un eşec al celor de la Gaz Metan Mediaş, consilierul tehnic al Farului, Cristian Cămui, a decis să-şi cheme elevii în cantonament încă de duminică seara, urmînd ca deplasarea spre Ploieşti să se facă în dimineaţa de luni. “Este un joc extrem de important, pentru că de acest rezultat se leagă speranţele noastre de a rămîne în Liga I”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. Oficialii Farului nu au primit încă un răspuns de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), data limită pentru comunicarea deciziei în litigiul cu Poli Iaşi, din cazul “Nocturna”, fiind 8 iunie. Tot de la TAS era aşteptată astăzi o decizie în cazul celor de la FC Timişoara, care încearcă să-şi anuleze penalizarea de şase puncte. Surpriză însă. Ieri, TAS a anunţat că va da verdictul în cazul FC Timişoara abia pe 11 iunie. Iar despre cazul “Nocturna”, linişte...

Alvaro Pereira s-a transferat la FC Porto

Fundaşul stînga uruguayan al echipei CFR Cluj, Alvaro Pereira, s-a transferat la FC Porto, grupare cu care a semnat un contract valabil pe cinci sezoane, informează publicaţia portugheză Maisfutebol. Alvaro Pereira, care poate juca şi mijlocaş stînga, devine, astfel, coechipier cu Cristian Săpunaru, FC Porto anunţînd că plăteşte 4,5 milioane de euro pentru 80 la sută din drepturile federative ale internaţionalului uruguayan. Contractul dintre jucător şi campioana Portugaliei este valabil pînă pe 30 iunie 2014, clauza de reziliere fiind stabilită la 20 de milioane de euro. Sud-americanul în vîrstă de 24 de ani fusese dorit şi de Benfica Lisabona, însă negocierile dintre gruparea portugheză şi CFR Cluj au eşuat.

Japonia a fost invitată la Copa America, ediţia 2011

Reprezentativa Japoniei a fost invitată să participe la ediţia din 2011 a Copei America, programată în Argentina, a anunţat, ieri, Federaţia de Fotbal de la Tokyo. Japonia a participat la ediţia din 2009 a competiţiei respective, disputată în Paraguay, sub conducerea antrenorului francez Philippe Troussier. Preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal, Julio Grondona, anunţase încă din anul 2008 intenţia de a invita reprezentativa japoneză la turneul care va avea loc în 2011 în ţara sa.

Costa Rica a învins SUA, în preliminariile CM 2010

Echipa naţională a SUA a fost învinsă în deplasare, cu 3-1 (Saborio 1, Borges 12, Herrera 68 / Donovan 90-pen.), de reprezentativa statului Costa Rica, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2010, Zona CONCACAF. În clasament conduce Costa Rica, cu 9 puncte din 4 jocuri, urmată de SUA 7p (4j), Honduras 4p (3j), Mexic 3p (3j), Salvador 2p (3j) şi Trinidad & Tobago 2p (3j). Primele trei clasate se califică la turneul final, iar formaţia de pe locul patru va disputa un meci de baraj cu ocupanta poziţiei a cincea din Zona America de Sud. Următoarele meciuri vor avea loc sîmbătă, după următorul program: Salvador - Mexic, Trinidad Tobago - Costa Rica şi SUA - Honduras.

Bayern a plătit 10 milioane de euro pe croatul Pranjici

Vicecampioana Germaniei, Bayern Munchen, l-a achiziţionat pe internaţionalul croat al lui Heerenveen, Danijel Pranjici, care va semna un contract valabil pe trei sezoane. În schimbul serviciilor mijlocaşului în vîrstă de 27 de ani, echipa olandeză va încasa în jur de 10 milioane de euro. Pranjici, autor a 20 de goluri în această stagiune pentru Heerenveen, a fost transferat de Bayern la cererea noului antrenor, olandezul Louis van Gaal. Croatul este a cincea achiziţie făcută de bavarezi pentru sezonul viitor, după Anatoli Timoşciuk (Zenit Sankt Petersburg), Alexander Baumjohann (Borussia Monchengladbach), Ivica Olici (Hamburg) şi Mario Gomez (VfB Stuttgart).

Turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal masculin din 2010, la Koln

Sezonul 2009-2010 al Ligii Campionilor la handbal masculin se va încheia cu Turneul Final Four, a cărui primă ediţie a fost atribuită oraşului german Koln, semifinalele şi finala fiind programate pe 29 şi 30 mai 2010, conform noilor reglementări ale Federaţiei Europene de Handbal (EHF). “Meciurile internaţionale organizate de EHF au dovedit că oraşul Koln este o gazdă perfectă pentru orice eveniment handbalistic de înaltă clasă”, a declarat preşedintele EHF, Tor Lian, după anunţarea oficialităţilor locale în privinţa deciziei atribuirii turneului final. Noul format al Ligii Campionilor la handbal masculin a fost aprobat în şedinţa Comitetului Executiv al EHF din 29 martie 2009. Acesta prevede scăderea numărului de echipe participante, de la 32 la 24, cu tur de optimi de finală, sferturi de finală şi Final Four. Turneul va avea loc la “Lanxess Arena” din Koln, pe 29 şi 30 mai 2010, capacitatea sălii fiind de 20.000 de locuri. Conform organizatorilor Final Four, biletele se vor pune în vînzare la începutul lunii septembrie.

Premii totale de peste şapte milioane de dolari la CM de atletism din Germania

Premiile totale ce vor fi acordate la Campionatele Mondiale de atletism din Germania vor însuma şapte milioane de euro, exceptînd baremul de cîte 100.000 de euro pentru doborîrea oricărui record mondial. Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF) a anunţat că la CM de la Berlin (15-23 august) vor participa sportivi reprezentînd 202 federaţii naţionale, din cele 213 membre ale forului. “Campionatele Mondiale de atletism reprezintă cel de-al treilea mare eveniment sportiv, după Jocurile Olimpice şi Cupa Mondială la fotbal, şi cu siguranţă vor fi cel mai mare eveniment al planetei în 2009”, se arată în comunicatul IAAF, care mai precizează că totalul premiilor acordate va fi de 7.336.000 de dolari. Astfel, în probele individuale, premiile se vor acorda pentru clasările pe locurile 1-8 după cum urmează: 60.000 de dolari (locul 1), 30.000 (2), 20.000 (3), 15.000 (4), 10.000 (5), 6.000 (6), 5.000 (7) şi 4.000 de dolari (8). În probele pe echipe sumele vor fi împărţite astfel: 80.000 de dolari (locul 1), 40.000 (2), 20.000 (3), 16.000 (4), 12.000 (5), 8.000 (6), 6.000 (7) şi 4.000 de dolari (locul 8). De asemenea, Cupa Mondială la maraton pe echipe, care va fi încorporată în cadrul CM din Germania, va avea premii totale de 142.000 de dolari, sumele urmînd a fi acordate astfel: 20.000 de dolari (locul 1), 15.000 (2), 12.000 (3), 10.000 (4), 8.000 (5) şi 6.000 de dolari (locul 6). IAAF a mai anunţat că orice record mondial doborît la Berlin va fi recompensat cu 100.000 de dolari.

Nadal deschide o academie de tenis în India

Liderul mondial al clasamentului ATP, spaniolul Rafael Nadal, va deschide o academie de tenis la Andhra Pradesh (India), care va deveni funcţională în iunie 2010. Academia se va numi Nadal Tennis School (NTS) şi în 2010 vor fi inaugurate patru terenuri cu zgură de nivel internaţional. Pe adresa şcolii au venit deja 135 de solicitări pentru admitere. Fostul lider mondial, Roger Federer, are la rîndul său o fundaţie care se axează pe dezvoltarea tenisului în Africa, avînd în vedere că mama elveţianului este originară din Africa de Sud.

Kuzneţova - Safina, a doua finală feminină rusă din istoria turneului de la Roland Garros

Svetlana Kuzneţova (Rusia, a şaptea favorită) a învins-o, ieri, în a doua semifinală, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, pe Samantha Stosur (Australia, cap de serie nr. 30) şi s-a calificat în finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Stosur se calificase în semifinale, după ce a eliminat-o, în turul precedent, pe Sorana Cîrstea. Kuzneţova o va întîlni în finala programată sîmbătă pe conaţionala sa Dinara Safina, nr. 1 WTA şi principala favorită a turneului. Safina a dispus, tot ieri, în prima semifinală, cu 6-3, 6-3, de Dominika Cibulkova (Slovacia, cap de serie nr. 20), într-un meci care a durat 101 minute. Aceasta este a doua finală din istoria turneului care se va disputa între două jucătoare ruse. Prima finală rusă la Roland Garros a avut loc în 2004, cînd Anastasia Mîşkina a învins-o, cu 6-1, 6-2, pe Elena Dementieva.