Cupa “Academicus” şi-a desemnat cîştigătorii

Una dintre întrecerile sportive devenite deja tradiţionale la Constanţa, Cupa “Academicus”, şi-a desemnat, marţi şi miercuri, ultimii cîştigători ai întrecerii. Gazda finalelor celei de-a 13-a ediţii a fost sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” (finalele la handbal şi fotbal) şi Complexul Sportiv “Tomis” (finalele la volei şi baschet), ambele luate cu asalt de echipele finaliste, dar şi de susţinătorii acestora, care nici în acest an nu s-au lăsat mai prejos şi au făcut spectacol pe margine pentru favoriţii lor. Rezultate din finalele competiţiei organizate de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Asociaţiile Judeţene de Sport au fost - volei fete: Grup Şcolar “Dragomir Hurmuzescu” Medgidia - Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrîn” Constanţa 0-2; volei băieţi: Colegiul Agricol Poarta Albă - Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrîn” 1-2; baschet fete: Liceul Teoretic “Ion Cotovu” Hîrşova - Liceul Teoretic “Decebal” Constanţa 20-22; baschet băieţi: Liceul Teoretic “Carol I” Constanţa - Grup Şcolar Energetic Cernavodă 32-53; handbal fete: Grup Şcolar Industrie Alimentară Constanţa - Liceul Teoretic “Decebal” Constanţa 14-9; handbal băieţi: Liceul Teoretic “Carol I” - Liceul Teoretic “Decebal” 17-16 ; Grup Şcolar Electro şi Telecomunicaţii Constanţa - Grup Şcolar “Dragomir Hurmuzescu” 2-1. Festivitatea de premiere a cîştigătorilor va avea loc sîmbătă, 13 iunie, la Aqua Magic, unde participanţii vor avea parte şi de o zi de neuitat în parcul de distracţii.

Boxerii constănţeni, eliminaţi din lupta pentru medalii la CN pentru tineret

Campionatele Naţionale de box pentru tineret, care au început marţi, la Mangalia, nu sînt de bun augur pentru pugiliştii constănţeni, care au ieşit prematur din lupta pentru medalii. Doar CS Farul Constanţa a trimis sportivi la Naţionale şi toţi trei au pierdut încă din primul tur! Ciprian Curte (categoria 54 kg) a fost învins în prima zi, iar ceilalţi doi au pierdut la puncte meciurile susţinute ieri: Mihai Oprea (54 kg) a cedat în faţa lui Alexandru Marian (Unirea Iaşi), iar Ainur Ali (69 kg) în faţa lui Daniel Sabău (CS Zalău). La competiţia găzduită de sala de box a Clubului Sportiv “Alutus” participă circa 160 de sportivi cu vîrsta între 16 şi 18 ani, care se luptă pentru cele 11 titluri naţionale. Finalele vor avea loc sîmbătă, de la ora 11.00.

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea nu a produs surpriza la Roland Garros. Ajunsă în sferturi după o victorie neaşteptată cu Jelena Jankovic (Serbia), românca a fost învinsă, ieri, de Samantha Stosur (Australia), scor 1-6, 3-6. În primul set, Stosur şi-a cîştigat serviciul, în timp ce Cîrstea nu a reuşit să cîştige decît un singur game, la 3-0, iar australianca s-a impus cu 6-1. În setul al doilea, Cîrstea a luat primul game, după care a avut 40-0, dar Stosur a revenit şi a egalat, 1-1. Australianca a reuşit un nou game după ce Cîrstea a avut de mai multe ori avantaj, scor 2-1. La 4-1, Cîrstea şi-a mai adjudecat un game, scor 4-2, şi apoi şi-a cîştigat propriul serviciu, apropiindu-se la 4-3. Românca nu a profitat şi nu a reuşit să facă break-ul, cedînd şi în ultimul game pe propriul serviciu. Partida a durat o oră şi 25 de minute, iar pentru performanţa sa Sorana Cîrstea a încasat un cec în valoare de 132.500 de euro. Stosur o va întîlni în semifinale pe rusoaica Svetlana Kuzneţova, care s-a impus, tot ieri, cu 7-6, 5-7, 7-5, în faţa Serenei Williams.

Ilie Năstase, eliminat din turul I al probei de dublu veterani de la Roland Garros

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, Ilie Năstase, a fost eliminat, ieri, din primul tur al probei de dublu de la Roland Garros, rezervată veteranilor de peste 45 de ani. Năstase, care a făcut cuplu cu australianul Peter McNamara, a fost învins de perechea Mansour Bahrami / Henri Leconte (Iran / Franţa), cu scorul de 6-7 (7/9), 7-5, 11-9.

Carmen Amariei a depus memoriu la FRH

Handbalista echipei Rulmentul Braşov, Carmen Amariei, a declarat, ieri, că a depus memoriu la Federaţia Română de Handbal (FRH), pentru a deveni liberă de contract. „Îmi pare rău că am fost nevoită să fac acest pas. Am tot aşteptat şi sperat că se va rezolva situaţia financiară, dar, din păcate, am fost nevoită să ajung la această soluţie. Îmi pare rău pentru cum se termină totul, am avut o echipă frumoasă”, a declarat Amariei, care mai avea doi ani de contract cu Rulmentul, unde evolua din vara anului trecut. În ultima perioadă şi-au mai depus memorii pentru a devenit libere de contract următoarele jucătoare de la Rulmentul: Anca Amariei, Simona Vintilă, Ionela Gîlcă-Stanca, Lidja Horvath, Woo Sun Hee şi Gabriela Juhasz.

RCM Timişoara, fără antrenor

Calificată în play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby, formaţia RCM Timişoara va rămîne fără antrenorul Gică Văcaru, acesta fiind hotărît să plece de la echipă. “M-am decis să plec. Unii oameni de lîngă club confundă rugbyul cu fotbalul. Cînd a fost greu şi nu erau bani nu a fost nimeni lîngă noi, acum cînd este bine toţi se bat cu pumnul în piept. Băieţii au încercat să mă întoarcă dar eu sînt de felul meu căpos şi dacă îmi trasez ceva nu mă răzgîndesc. Am construit aici o echipă, am cîştigat Cupa Europei Centrale şi am dus echipa în play-off pentru al doilea an la rînd. În plus am dat mulţi jucători la diferite echipe naţionale de tineret, juniori sau rugby în 7. Singurul meu regret este acela că nu am dat un jucător şi la naţionala mare. Eu zic că este un bilanţ bun pentru mine. Sigur că se putea mai mult, dar nici condiţiile nu au fost strălucite“, a declarat Văcaru. La finele săptămînii trecute, RCM Timişoara a cîştigat prima ediţie a Cupei Europei Centrale, după ce a învins, cu 14-10, în ultima etapă, formaţia maghiară Battai Buldogok.

Penescu rămîne în arest

Curtea de Apel Piteşti a admis, ieri, recursul procurorilor DNA Piteşti la hotărîrea Tribunalului Argeş care decisese eliberarea provizorie sub control judiciar a finanţatorului echipei FC Argeş, Cornel Penescu, astfel încît acesta va rămîne în arest. Şedinţa de judecată a avut loc în prezenţa lui Penescu şi a avocaţilor săi, iar procurorul DNA Piteşti a cerut preşedintelui completului de judecată menţinerea în arest a finanţatorului FC Argeş, invocnd faptul că cercetările sînt, în general, îngreunate de către conducerea firmei PIC, care refuză să pună la dispoziţie anchetatorilor anumite acte şi documente. Procurorul a spus că, în libertate, Penescu ar zădărnici aflarea adevărului şi ar avea influenţă asupra unor persoane faţă de care nu s-a început încă urmărirea penală.