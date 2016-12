Municipal Constanţa, în finala Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

Marţi a avut loc prima semifinală din cadrul Cupei României la fotbal, ediţia 2009-2010, faza pe judeţ. Municipal Constanţa a dispus cu 2-0 (ambele goluri au fost marcate de Grigorie Tudor) de Sparta II Techirghiol şi este prima finalistă a competiţiei. Adversara sa va fi decisă miercurea viitoare, cînd este programată a doua semifinală, cea dintre AS Independenţa şi Peştera Dobrogei Peştera.

Cristian Balaj va arbitra finala Cupei României la fotbal

Centralul Cristian Balaj va arbitra finala Cupei României, programată pe 13 iunie, la Tg. Jiu, între echipele CFR Cluj şi FC Timişoara, iar asistenţi vor fi Cristian Nica şi Aurel Oniţă, a anunţat, ieri, preşedintele interimar al CCA, Ioan Igna. Arbtru de rezervă va fi Marius Avram. Această brigadă va oficia şi la meciul Pandurii Tg. Jiu - Oţelul Galaţi, programat pe 10 iunie, de la ora 20.45, în ultima etapă a Ligii I. După această partidă, cei patru arbitri vor rămîne la Tg. Jiu pentru finala Cupei României.

FC Vaslui, locul 94 în clasamentul IFFHS

Formaţia FC Vaslui ocupă locul 94, cu 115 puncte, în clasamentul pe luna mai stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind echipa română cel mai bine clasată. Celelalte echipe din România în acest clasament ocupă următoarele poziţii: 110. CFR Cluj 109,5p; 142. FC Timişoara 94,5p; 162. Steaua Bucureşti 89,5p; 172. Unirea Urziceni 86p; 189. Dinamo Bucureşti 83,5p; 332. Rapid Bucureşti 65p. Echipa antrenată de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, ocupă locul 6, cu 245,5p. Iată cum se prezintă ierarhia primelor zece locuri: 1-2. FC Barcelona şi Manchester United 315p; 3. Chelsea Londra 276p; 4. FC Liverpool 248p; 5. Arsenal Londra 247p; 6. Şahtior Doneţk 245,5p; 7. Dinamo Kiev 234,5p; 8. Estudiantes La Plata 232p; 9. Hamburger SV 228p; 10. Gremio Porto Alegre 222p. Echipa lunii aprilie a fost desemnată Internacional Porto Alegre (Brazilia).

Franţa, învinsă de Nigeria

Echipa naţională a Franţei, adversara României în preliminariile CM din 2010, a fost învinsă, marţi seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Akpala 32), de reprezentativa Nigeriei, într-un meci amical disputat la Saint-Etienne. Tot marţi seară, în alte două partide amicale, s-au înregistrat următoarele rezultate: Emiratele Arabe Unite - Germania 2-7 (Salem 53, Mubarak 73 / Westermann 29, Gomez 35, 45, 48, 90+2, Trochowski 39, Juma 52-autogol); Turcia - Azerbaidjan 2-0 (Halil Altintop 69, Ibrahim Uzulmez 75).

Kaka la Real Madrid, pentru 65 de milioane de euro!

Cluburile AC Milan şi Real Madrid au ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului formaţiei italiene, brazilianul Kaka, în schimbul a 65 de milioane de euro, au anunţat ieri publicaţiile AS şi Marca, precum şi postul de radio Cadena Ser. Anunţul survine la 24 de ore după ce Florentino Perez a preluat postul de preşedinte al clubului madrilen, promiţînd că va aduce mari jucători, şi după ce a fost anunţată preluarea băncii tehnice de către chilianul Manuel Pellegrini. Marţi seară, Silvio Berlusconi a recunoscut că este greu să-l păstreze pe Kaka: „Nu ştiu dacă îl mai putem păstra, pentru că ni se oferă bani foarte mulţi pe el”, a declarat patronul clubului milanez. Tranzacţia se anunţă una dintre cele mai scumpe din istoria fotbalului, fiind cu zece milioane sub recordul deţinut de francezul Zinedine Zidane, transferat în 2001 de la Juventus Torino la Real Madrid, tot sub preşedinţia lui Florentino Perez. Internaţionalul brazilian ar urma să semneze un contract valabil cinci ani, cu un salariu anual net de nouă milioane de euro. Ziarul AS adaugă însă că transferul lui Kaka la Real Madrid ar putea fi oprit de Chelsea, care propune 80 de milioane de euro pentru Milan (cel mai scump transfer din istorie!), un salariu anual de 12 milioane de euro pentru jucător şi un comision de 12 milioane de euro pentru tatăl lui Kaka (acesta îi este şi impresar). Presa spaniolă subliniază faptul că noul antrenor al formaţiei Chelsea, italianul Carlo Ancelotti, care tocmai s-a despărţit de AC Milan, l-ar putea influenţa pe Kaka să aleagă gruparea londoneză.

Ballack şi-a prelungit contractul cu Chelsea

Internaţionalul german Michael Ballack a anunţat că şi-a extins cu încă un an înţelegerea cu Chelsea Londra, scadentă la finalul acestui sezon. „Sînt fericit că voi rămîne la Chelsea încă un sezon! Am terminat în forţă această campanie, cîştigînd Cupa Angliei, şi aştept cu nerăbdare să începem munca alături de noul manager, Carlo Ancelotti”, a spus mijlocaşul în vîrstă de 32 de ani. Ballack este legitimat la Chelsea din vara lui 2006, cînd a fost transferat de la Bayern Munchen, din postura de jucător liber de contract.

Un miliardar arab cumpără clubul englez Portsmouth

Miliardarul arab Sulaiman Al-Fahim, alături de un grup de investitori, a ajuns la un acord pentru achiziţionarea grupării engleze de primă ligă Portsmouth. Tranzacţia va avea loc în două faze şi omul de afaceri speră ca aceasta să fie finalizată pînă la finalul verii. Al-Fahim este membru în conducerea companiei care a cumpărat anul trecut pe Manchester City, Abu Dhabi United Group, şi a precizat că vrea să încheie cît mai repede ultima fază a negocierilor. Portsmouth, cîştigătoarea Cupei Angliei în 2008, a terminat campionatul pe locul 14. Omul de afaceri arab a refuzat să spună ce sumă este prevăzută pentru achiziţionarea echipei, dar a explicat că formaţia nu are datorii mari, spre deosebire de alte echipe din Premier League.

Lacombe va antrena pe AS Monaco

Fostul internaţional francez Guy Lacombe a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei franceze AS Monaco, contractul fiind valabil pentru următorii doi ani. „Acesta este un club mitic, care a făcut istorie în fotbalul francez. Sînt mulţi jucători tineri în lot şi îmi place foarte mult acest lucru. Eu sînt un cîştigător, mereu am fost aşa. Vin la echipă cu mult entuziasm şi determinare, cu dorinţa de a obţine rezultate cît mai bune”, a afirmat noul tehnician al echipei monegasce. Guy Lacombe a antrenat din decembrie 2007 pînă în acest an pe Rennes, iar în trecut a pregătit pe Toulouse şi PSG. Lacombe l-a înlocuit pe brazilianul Ricardo, care nu şi-a mai prelungit contractul după ce a terminat campionatul pe locul 11.

Penguins revine în finala Cupei Stanley

Tot gazdele au cîştigat şi cea de-a treia partidă a finalei Cupei Stanley, dar meciul s-a desfăşurat în “Steel City”: Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 4-2, scorul general fiind acum 2-1 pentru Red Wings. După două reprize echilibrate, gazdele s-au impus în cea de-a treia repriză înscriind golurile victoriei în ultimele zece minute. Pentru gazde au punctat Talbot 2, Letang şi Gonchar, iar pentru oaspeţi au înscris Zetterberg şi Franzen, ambii în prima repriză. Partida a patra a finalei NHL este programată în această seară, tot în Pittsburgh.

Lui Le Bron James i-a fost extirpată o tumoare benignă

Baschetbalistul american al formaţiei Cleveland Cavaliers, Le Bron James, declarat cel mai bun jucător al sezonului din NBA, a suferit o intervenţie chiurgicală în care i-a fost extirpată o tumoare benignă a unei glande parotide (n.r - una dintre glandele salivare situată în spatele urechii). Intervenţia a durat cinci ore, iar sportivul este internat la Clinica din Cleveland. LeBron James ştia despre tumoare, dar cu acordul medicilor a aşteptat finalul sezonului ca să facă intervenţia chirurgicală. LeBron James are 24 de ani şi este numit de suporteri “King James“. La doar 18 ani a semnat un contract cu Cavaliers şi în acelaşi timp o înţelegere de 90 de milioane de dolari cu Nike. Din 2005 el a făcut parte în fiecare sezon din echipa ideală a NBA.