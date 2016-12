Aur şi bronz pentru echipele României de tenis de masă la Open-ul Poloniei

După ce vineri Cristina Hîrîci a cîştigat prima medalie pentru delegaţia noastră la Open-ul Poloniei rezervat juniorilor, în ultima zi a întrecerii sportivii noştri au obţinut alte două medalii. Proba pe echipe a reprezentat revanşa sportivilor români, după ce au fost eliminaţi în probele de simplu şi dublu. Fetele au avut un parcurs excelent, Cristina Hîrîci (LPS-CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), Camelia Postoacă (CS Pristavu Cîmpulung) şi Andrada Vincze (CSS - CSM Armătura Zalău) cîştigînd medalia de aur, după au trecut, cu 3-0, de Slovacia “A”, în semifinale, şi cu 3-2 de Franţa, în finală. Opriţi din drumul spre aur la limită, de Ungaria, în semifinale, scor 2-3, băieţii s-au mulţumit cu medalia de bronz. Poziţia a treia a fost asigurată după ce Lucian Munteanu (LPS-CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), Hunor Szocs (CSM-LPS Bistriţa) şi Mihai Sîrgu (CSM-LPS Bistriţa) au trecut, în sferturile de finală, cun 3-2, de Anglia. Pentru juniorii noştri, competiţia din Polonia a reprezentat ultimul test înaintea Campionatelor Europene programate la Praga, în perioada 10-19 iulie.

SCM Braşov şi CSM Satu Mare au promovat în LN de handbal masculin

Formaţiile de handbal masculin SCM Rom Cri Braşov şi CSM Satu Mare, au promovat în Liga Naţională, după ce s-au clasat pe primele două poziţii în turneul încheiat duminică, în Bucureşti, turneu la care au participat câştigătoarele seriilor din eşalonul secund. Rezultatele înregistrate: SCM Rom Cri Braşov - Universitatea Craiova 29-36; Uztel Ploieşti - CSM Satu Mare 27-28; Craiova - Satu Mare 32-40; Braşov - Ploieşti 29-19; Ploieşti - Craiova 36-38; Satu Mare - Braşov 22-29. În sezonul 2008-2009 al Ligii Naţionale au retrogradat formaţiile CS HV Piteşti (loc 13, 7p şi CSM Oradea (loc 14, 6p).

UCM Reşiţa a cîştigat Challenge Cup la handbal masculin, pentru a treia oară consecutiv

Vicecampioana României la handbal masculin, UCM Reşiţa, a cîştigat Challenge Cup, după ce a învins, duminică, în deplasare, formaţia CSU Bucovina Suceava, cu 25-20 (17-12), în returul finalei competiţiei. Scorul general al finalei Challenge Cup a fost 50-47 pentru UCM Reşiţa, după ce în tur, la Reşiţa, Bucovina Suceava s-a impus cu 27-25. UCM Reşiţa a cîştigat pentru a treia oară consecutiv Challenge Cup, trofeul urmînd să rămînă definitiv în vitrina clubului, conform regulamentului EHF.

Sorana Cîrstea, în optimi la Roland Garros

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, sîmbătă, în optimile de la Roland Garros după ce a trecut, în turul 3, de favorita nr. 10, daneza Caroline Wozniacki. Cîrstea s-a impus în două seturi, scor 7-6, 7-5, în faţa lui Woznicki, într-un meci care a durat două ore şi 10 minute şi în care românca a revenit în primul set de la 0-4. Cele două jucătoare au făcut pereche în proba de dublu a turneului, unde au fost eliminate în primul tur. Pentru performanţa realizată, Cîrstea va încasa un cec în valoare de 68.400 de euro, iar în următorul tur o va întîlni pe sîrboaica Jelena Jankovic, favorita nr. 5. Cîrstea, care se află la doar a doua participare la Roland Garros, a mai trecut pînă acum de Carly Gullickson (SUA) şi de Alize Cornet (Franţa, favorita nr. 21). Ieri, Elora Dabija a ratat calificarea în turul secund al turneului rezervat junioarelor la Roland Garros.Dabija a fost învinsă, în runda inaugurală, cu de 6-4, 6-2, de Fatma Al-Nabhani (Oman). În schimb, Elena Bogdan, cap de serie nr. 8, s-a calificat în turul secund al junioarelor, învingînd-o, în runda inaugurală, cu 6-1, 6-1, pe Grace Sari Ysidora (Indonezia). În turul secund, Elena Bogdan o va întîlni pe Anna Orlik (Belarus), care a trecut, cu 6-3, 6-2, de Polina Leikina (Rusia).

Hănescu, eliminat în optimile turneului de la Roland Garros

Tenismenul român Victor Hănescu a fost eliminat, duminică, în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, după ce a pierdut, cu 2-6, 4-6, 2-6, în faţa chilianului Fernando Gonzales (cap de serie nr. 12). Pentru acestă performanţă, Hănescu, cap de serie nr. 30 la competiţia franceză, şi-a asigurat un cec în valoare de 68.400 de euro şi 180 de puncte ATP. Hănescu s-a calificat în turul secund la Roland Garros după ce a trecut în manşa inaugurală, cu 7-6, 7-6, 7-6, de belgianul Steve Darcis, pentru ca apoi să-l depăşească pe rusul Mihail Iujnîi, cu 7-5, 7-5, 7-5. În turul 3, românul l-a învins pe favoritul nr. 7, francezul Gilles Simon, 6-4, 6-4, 6-2. Hănescu a înregistrat cea mai bună performanţă la Roland Garros în 2005, cînd a jucat în sferturile de finală, de unde a fost eliminat de Roger Federer.

Dublul constănţean Pavel / Tecău a ratat calificarea în turul 3 la Roland Garros

Perechea formată din constănţenii Andrei Pavel şi Horia Tecău a fost eliminată, sîmbătă, la Roland Garros, după ce a fost învinsă, cu 6-1, 6-4, în turul secund, de dublul american Bob Bryan / Mike Bryan (cap de serie nr. 2). Pavel şi Tecău s-au calificat în turul secund după ce au eliminat în runda inaugurală, cu 6-2, 7-5, dublul format din americanii Ram Rajeev şi Bobby Reynolds. Pentru parcursul de la Paris, Pavel şi Tecău au primit un cec în valoare de 7.100 de euro.

Handbalistele tricolore au cîştigat amicalele cu Polonia

Reprezentativa de handbal feminin a României a învins, sîmbătă, la Drobeta Tr. Severin, naţionala Poloniei, scor 37-22, în cel de-al doilea meci de pregătire disputat de elevele lui Radu Voina înaintea play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din China. România a mai jucat cu Polonia şi vineri seară, tot la Drobeta Tr. Severin, cînd a învins cu scorul de 39-28. Echipa noastră va disputa o dublă manşă de calificare la CM 2009 din China cu reprezentativa Belarusului. Pe 6 iunie va avea loc jocul tur, în Belarus, iar o săptămînă mai tîrziu se va desfăşura returul, la Bucureşti.

Rulmentul Braşov va participa la “Ladies Sparkassen Cup”

Vicecampioana României la handbal feminin, Rulmentul Braşov, va participa la cea de-a 17-a ediţie a Cupei “Ladies Sparkassen”, care va avea loc la Saarbrucken (Germania), în perioada 21-23 august. Alături de formaţia braşoveană, la turneul amical din luna august vor mai participa echipele Handball Metz (campioana Franţei), Bayer Leverkusen (vicecampioana Germaniei), Buducnost T-Mobile (Muntenegru), Bloomberg ProVital-Lippe şi Thuringer HC (ambele din Bundesliga germană). Ediţia trecută a competiţiei a fost cîştigată de 1. FC Nurnberg, fosta echipă a antrenorului de la Rulmentul, Herbert Muller, dar în 2009 team-ul german nu va mai participa, fiind declarat falimentul clubului, potrivit organizatorilor “Ladies Sparkassen Cup”.

Octavian Bellu, inclus în “International Gymnastics Hall of Fame”

Fostul antrenor al lotului feminin de gimnastică al României, Octavian Bellu, în prezent secretar de stat în cadrul MTS, a fost inclus, sîmbătă, la Oklahoma, în “International Gymnastics Hall of Fame”. Potrivit International Gymnast online, la ceremonia de sîmbătă au mai fost incluşi în Hall of Fame şi Viktor Chukarin (Ucraina), Elvira Saadi (Uzbekistan), Vitaly Scerbo (Belarus) şi Dominique Dawes (SUA). De asemenea, Margaret Sikkens Ahlquist (Suedia) a primit Ordinul Internaţional de Merit. Odată cu ceremonia din Oklahoma, numărul membrilor “International Gymnastics Hall of Fame” s-a ridicat la 69. “Dacă au hotărît să mă includă în Hall of Fame, este o certitudine că am făcut o treabă bună. Gimnastica a fost viaţa mea şi am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă. Nu noi sîntem vedetele, vedete sînt sportivii. Noi acceptăm să rămînem în culise\", a declarat Bellu. Din Hall of Fame mai fac parte Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Teodora Ungureanu, Daniela Silivaş şi Simona Amânar. “Acum fac parte din aceeaşi familie cu fostele mele gimnaste. Ce poate fi mai bine de atît?”, a precizat Bellu.