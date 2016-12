Sîmbătă se lansează la Constanţa al doilea DVD cu imagini din cariera lui Hagi

Hypermarketul Carrefour din Constanţa va fi sîmbătă, de la ora 12.00, gazda unui eveniment special. Cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, va lansa al doilea DVD cu imagini din cariera sa. După ce primul DVD a conţinut imagini cu meciurile lui Hagi la echipa naţională a României, iubitorii fotbalului vor putea viziona acum jocurile spectaculoase ale “Regelui” la echipele de club la care a evoluat în carieră. La lansare va fi prezent şi Gheorghe Hagi, care va acorda autografe fanilor.

Faristul Alexandru Măţel, convocat din nou la naţionala de tineret

Selecţionerul reprezentativei de tineret, Emil Săndoi, a convocat, vineri, 15 jucători pentru meciul cu Insulele Feroe, urmînd ca duminică, la finalul etapei a 33-a, să mai cheme alţi trei fotbalişti pentru a completa lotul. Printre aceştia se numără şi fundaşul Farului, Alexandru Măţel, aflat la a doua convocare la naţionala de tineret a României. Cei 15 jucători convocaţi sînt: Cezar Lungu (Steaua) şi Silviu Lung jr. (U. Craiova) - portari; Alexandru Măţel (FC Farul Constanţa), Ştefan Bărboianu, Valerică Găman, Radu Barbu, Constantin Gângioveanu, Mihai Costea (toţi de la U. Craiova), Andrei Cordoş (U. Cluj), Silviu Ilie (Oţelul Galaţi) - fundaşi; Erik Bicfalvi (Steaua), Paul Pîrvulescu (Gaz Metan Mediaş), Gabriel Torje (Dinamo) - mijlocaşi; Raul Rusescu (Unirea Urziceni) şi Liviu Ganea (CS Otopeni) - atacanţi. Cei trei jucători care vor completa lotul de 18 vor fi anunţaţi duminică, după încheierea ultimului meci din etapa cu numărul 33 din Liga I. România va întîlni sîmbătă, 6 iunie, la Torshavn, Insulele Feroe.

Mircea Lucescu, cetăţean de onoare al oraşului Doneţk

Antrenorul lui Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a primit din partea oraşului ucrainean titlul de cetăţean de onoare. Consiliul Muncipal din Doneţk i-a recunoscut lui Lucescu contribuţia semnificativă avută la cîştigarea ediţiei 2009 a Cupei UEFA de către Şahtior, la dezvoltarea şi popularizarea fotbalului în întreaga ţară, precum şi că a făcut cunoscut numele oraşului şi a regiunii în întreaga lume. De asemenea, întreg lotul echipei Şahtior a primit, la cererea primarului Aleksandr Lukiacenko, diplome de merit pentru performanţa obţinută. Mircea Lucescu este cea de-a doua persoană, după patronul Şahtiorului, Rinat Ahmetov, care primeşte titlul de cetăţean de onoare al oraşului Doneţk.

Selecţionerul Serbiei a convocat un lot de 23 de jucători pentru meciurile cu Austria şi Insulele Feroe

Selecţionerul echipei naţionale a Serbiei, Radomir Antic, a anunţat, vineri, lotul de 23 de fotbalişti pentru meciurile cu Austria şi Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010: portari - Vladimir Stojkovic (Sporting), Vladimir Disljenkovic (Metalurg Doneţk), Bojan Isailovic (Genclerbirligi); fundaşi: Branislav Ivanovic (Chelsea), Nemanja Vidic (Manchester United), Ivica Dragutinovic (FC Sevilla), Neven Subotic (Borussia Dortmund), Antonio Rukavina (Munchen 1860), Aleksandar Lukovic (Udinese), Ivan Obradovic (Partizan Belgrad), Aleksandar Kolarov (Lazio); milocaşi: Dejan Stankovic (Inter Milano), Zdravko Kuzmanovic (Fiorentina), Nenad Milijas (Steaua Roşie Belgrad), Gojko Kacar (Hertha Berlin), Milos Krasic (ŢSKA Moscova), Bosko Jankovic (Genoa), Milan Jovanovic (Standard Liege), Miralem Suljemani (Ajax Amsterdam); atacanţi: Nikola Zigic (Racing Santander), Marko Pantelic (Hertha Berlin), Danko Lazovic (PSV Eindhoven), Dragan Mrdja (Vojvodina Novi Sad). Partida cu Austria va avea loc pe 6 iunie, la Belgrad, iar cea cu Insulele Feroe este programată pe 10 iunie, la Torshavn.

Leonardo îl va înlocui pe Ancelotti la AC Milan

Fostul jucător brazilian Leonardo, actualmente director tehnic la AC Milan, va fi antrenorul echipei lombarde din sezonul viitor, în locul lui Carlo Ancelotti, care va părăsi după opt ani formaţia italiană, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. Leonardo, fost internaţional brazilian, în vîrstă de 39 de ani, nu a mai pregătit nicio formaţie pînă acum în carieră. Potrivit cotidianului italian, Ancelotti, de două ori cîştigător al Ligii Campionilor cu formaţia milaneză (2003, 2007), va renunţa la un an de contract pe care îl mai are cu gruparea de pe San Siro pentru a prelua conducerea tehnică a formaţiei Chelsea. Cu cîteva zile în urmă, Ancelotti a negat că ar fi în discuţii cu clubul din Londra pentru funcţia de antrenor, recunoscînd însă că este interesat de acest post.

Torres a semnat un nou contract cu Liverpool

Internaţionalul spaniol Fernando Torres şi-a prelungit contractul cu Liverpool pînă în 2013, iar noul său acord prevede un salariu săptămînal de 110.000 de lire sterline, cu 40.000 de lire sterline mai mare decît cel precedent. Potrivit cotidianului The Guardian, Torres mai avea patru ani de contract cu Liverpool, dar, conform acordului semnat în 2007, el avea dreptul, în acest an, să îşi renegocieze salariul. Noul contract include o opţiune de prelungire a înţelegerii cu încă un an, pînă în 2014. Cu salariul îmbunătăţit, Fernando Torres a devenit al doilea jucător de la Liverpool în topul celor mai bine plătiţi, după căpitanul Steven Gerrard. În altă ordine de idei, internaţionalul spaniol s-a căsătorit în secret, miercuri, în El Escorial, cu iubita sa Olalla Dominguez, la ceremonie fiind prezenţi doar doi martori în afara mirilor, informează site-ul 20minutos.es. Fernando şi Olalla s-au cunoscut în urmă cu zece ani, părinţii lor fiind prieteni. Cei doi sînt un cuplu din 2001 şi în prezent locuiesc în Mersey, în Marea Britanie.

Jirkov a semnat cu Chelsea

Internaţionalul rus al echipei ŢSKA Moscova, Iuri Jirkov, a semnat un contract pe patru ani cu gruparea Chelsea Londra, a anunţat cotidianul Tvoi Den. Potrivit jurnalului rus, patronul Roman Abramovici a fost încîntat de evoluţiile din acest sezon ale jucătorului în vîrstă de 25 de ani şi a acceptat să plătească grupării ŢSKA Moscova 30 de milioane de lire sterline pentru mijlocaş. „Iuri a semnat contractul cu Chelsea în urmă cu o zi sau două. El se va alătura noii sale echipe în această vară”, menţionează Tvoi Den, citîndu-l pe agentul jucătorului.

Nico Kovac, fostul căpitan al Croaţiei, se retrage din activitate

Fostul căpitan al echipei naţionale a Croaţiei, Niko Kovac, mijlocaşul campioanei Austriei, FC Salzburg, se va retrage din activitate sportivă la finalul sezonului, a anunţat, vineri, clubul său. “A venit ziua în care îmi iau la revedere. Au fost 18 ani magnifici”, a spus fotbalistul în vîrstă de 37 de ani, care în luna ianurie a acestui an şi-a anunţat retragerea din echipa naţională. Niko Kovac a cîştigat un titlu şi Cupa Germaniei alături de Bayern Munchen, două campionate ale Austriei alături de Salzburg, la care evoluează din 2006. El a mai evoluat la Hertha Berlin, Bayer Leverkusen şi Hamburg. Mijlocaşul a debutat la echipa naţională a Croaţiei în 1996, avînd 83 de selecţii şi 15 goluri marcate. Jucătorul va evolua într-un meci de retragere la 10 iulie, contra lui Bayern Munchen, întîlnire care va avea loc la Salzburg.

Returul finalelor Cupelor Europene la handbal

În manşa retur a finalei Cupei Cupelor la handbal masculin, Pevafersa Valladolid (Spania), va întîlni, sîmbătă, pe teren propriu, formaţia HSG Nordhorn (Germania). În meciul tur desfăşurat în Germania, HSG Nordhorn s-a impus la limită, cu 31-30. Manşa retur a finalei Ligii Campionilor, dintre Ciudad Real (Spania) şi THW Kiel (Germania), va avea loc duminică, în Spania. În jocul tur, THW Kiel a cîştigat, pe teren propriu, cu 39-34. În Cupa EHF la handbal masculin, echipa germană VfL Gummersbach va întîlni, luni, pe teren propriu, pe RK Gorenje (Slovenia). În tur, în Slovenia, VfL Gummersbach s-a impus cu 29-28.

Cavaliers mai supravieţuieşte un meci

LeBron and Co au rămas în luptă pentru finala NBA după ce s-au impus în meciul al cincilea al finalei Conferinţei Estice a NBA: Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 112-102, scorul general fiind acum 3-2 pentru Magic. Partida a fost echilibrată pînă cu patru minute înaintea finalului, cînd gazdele au forţat şi şi-au asigurat victoria. Acum urmează partida cea mai grea, sîmbătă noaptea, în Florida.

Juan Carlos Ferrero se gîndeşte la retragere

Spaniolul Juan Carlos Ferrero a anunţat, vineri, după ce a fost eliminat în turul 2 al turneului de la Roland-Garros, că intenţionează să-şi încheie cariera la sfârşitul acestui sezon. “Va depinde de poziţia mea în clasament, de starea mea fizică şi de motivaţie. În ceea ce priveşte tenisul mă descurc, dar motivaţia variază. Va conta foarte mult dacă, la finalul sezonului, voi fi între primii 100 sau nu”, a declarat tenismanul în vîrstă de 29 de ani. Ferrero, nr. 104 mondial, a fost eliminat în turul 2 al turneului de Grand Slam de la Roland-Garros, fiind învins, vineri, cu 4-6, 6-2, 4-6, 7-6 (7/3), 6-3, de germanul Philipp Kohlschreiber. În cariera sa, Ferrero a jucat finala de la Roland Garros în 2002 şi a cîştigat turneul în 2003, în acea perioadă ocupînd pentru scurt timp şi primul loc în clasamentul mondial. În 2004, jucătorul spaniol s-a îmbolnăvit şi nu a mai avut performanţe deosebite. Primul turneu cştigat după 2003 a fost cel de la Casablanca, în acest an.