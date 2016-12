Hîrîci, Sebe şi Munteanu debutează la Open-ul Poloniei

După ce au cucerit patru medalii la sfîrşitul săptămîni trecute la Open-ului Slovaciei, Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Lucian Munteanu se pregătesc pentru o nouă evoluţie bună şi la Open-ul Poloniei, întrecere care debutează astăzi, la Wladyslawowo. La fel ca şi la Bratislava, sportivii de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul vor concura în toate cele trei probe ale întrecerii: simplu, dublu şi echipe. Cîştigătoare a trei medalii la Open-ul Slovaciei, Hîrîci are cele mai mari şanse de a repeta performanţa şi în Polonia, mai ales că în proba de simplu are deja asigurată prezenţa pe tabloul principal. Sportivii constănţeni sînt însoţiţi de antrenorii Liliana Sebe şi Viorel Filimon.

Cinci sportivi de la Farul la CN de haltere

Ieri, la Bistriţa, au debutat Campionatele Naţionale de haltere, faza tur, şi Cupa României, întreceri rezervate juniorilor III. Constanţa este reprezentată în cadrul competiţiei de cinci sportivi de la Farul, Mădălina Broască, Alin Popa, Ionuţ Enciu, Selcin Mansur şi Elin Mansur luptînd pentru primele medalii naţionale puse la bătaie, dar şi pentru calificarea în returul Campionatului Naţional. Sportivii de la CS Farul sînt antrenaţi de Ion Filip.

Crivoi, în premieră în turul secund la Roland Garros

Tenismenul român Victor Crivoi s-a calificat, ieri, pentru prima dată în carieră în turul secund al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, competiţie dotată cu premii în valoare de 16 milioane de euro. Crivoi a trecut în manşa inaugurală de germanul Simon Greul, de care fusese învins în prima parte a sezonului, la Johannesburg, în Africa de Sud. Crivoi s-a impus în trei seturi, scor 6-1, 7-6, 6-2, într-un joc care a durat o oră şi 50 de minute. Pentru calificare, Crivoi va încasa un cec în valoare de 24.500 de euro şi 45 de puncte ATP. În turul secund, bucureşteanul în vîrstă de 27 de ani va da piept cu francezul Gael Monfils, al 11-lea favorit al turneului.

Cîrstea, la simplu, şi Niculescu, la dublu, în turul doi la Roland Garros

Sorana Cîrstea s-a calificat, ieri, în turul al doilea la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Cîrstea a învins-o, în primul tur, pe sportiva americană Carly Gullickson, venită din calificări, cu 6-4, 6-2. Perechea Edina Gallovits / Olga Govorţova (România / Belarus) a fost eliminată, ieri, în primul tur de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Gallovits şi Govorţova au fost învinse, în primul tur, de perechea chineză Zi Yan / Jie Zheng, cap de serie nr. 16, cu scorul de 6-4, 6-2. Pentru participarea în proba de dublu, Gallovits şi Govorţova vor primi un cec în valoare totală de 7.100 de euro. Tot ieri, în proba de simplu, Monica Niculescu a fost eliminată în primul tur al probei de simplu. Niculescu a fost învinsă de sportiva Aleksandra Wozniak (Canada, cap de serie nr. 24), cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, după ce în setul decisiv a condus cu 3-1. Pentru participarea la turneul parizian, Niculescu va primi un cec în valoare de 15.000 de euro. În schimb, Niculescu şi Vania King (SUA) s-au calificat, ieri, în turul secund al turneului de dublu, după ce au trecut, în runda inaugurală, de dublul format din americancele Raquel Kops-Jones şi Abigail Spears. Niculescu şi King, favoritele nr. 13 ale turneului, s-au impus în două seturi, scor 6-1, 6-3. Pentru parcursul de pînă acum, cele două tenismene şi-au asigurat un premiu în valoare de 7.100 de euro. O altă jucătoare din România aflată pe tabloul de dublu este Sorana Cîrstea, care face echipă cu daneza Caroline Wozniacki. Cele două vor juca în primul tur cu perechea favorită nr. 8, compusă din Maria Kirilenko (Rusia) şi Flavia Pennetta (Italia).

Luminiţa Huţupan-Dinu, propusă pentru titlul de cetăţean de onoare al judeţului Neamţ

Portarul echipei naţionale de handbal, Luminiţa Huţupan-Dinu, este propusă pentru titlul de cetăţean de onoare al judeţului Neamţ, distincţie care va fi aprobată joi, de consilierii judeţeni, în şedinţa de la Roman.

Luminiţa Huţupan-Dinu, care şi-a anunţat săptămîna trecută retragerea din activitatea sportivă, a cîştigat în cei 26 de ani petrecuţi pe terenul de handbal trei Cupe ale Campionilor - două cu Krim Ljubljana (2001, 2003) şi una cu Kometal Skopje (2002) - o Supercupa a Europei cu Krim Ljubljana (2004), o medalie de argint la Campionatele Mondialele de la Sankt Petersburg şi Cupa Cupelor, cu Oltchim Rm. Vîlcea.

Sportiva, care s-a născut pe 6 noiembrie 1971, la Piatra-Neamţ, a declarat că nu a uitat de unde a plecat. „Şcoala generală numarul 26 din cartierul Maraţei, în Piatra-Neamţ. Primul meu antrenor, Ovidiu Toc, nu m-a dorit în echipă. Eram prea grasă şi abia mă mişcam. Nu a putut scăpa însă de mine. M-a trimis în poartă, în ideea că voi abandona. Dar nu am făcut-o. Mai mult, de atunci nimeni nu m-a mai scos dintre buturi”, a declarat sportiva.

Pentru Luminiţa Huţupan-Dinu, partida Oltchim Rm. Vîlcea - Oţelul Galaţi, din ultima etapă a Ligii Naţionale la handbal feminin, disputată pe 16 mai, a fost ultima din cariera profesionistă la nivel de club. Luminiţa Huţupan-Dinu ar putea juca ultima dată şi pentru echipa naţională, în returul cu Belarus, de la Bucureşti (13 iunie), din play-off-ul pentru CM din 2009.

Minaur Baia Mare nu va prelungi contractele antrenorilor

Conducerea formaţiei de handbal masculin Minaur Baia Mare a anunţat, ieri, că nu va prelungi contractele antrenorilor Petre Avramescu şi Florin Mironescu, care au expirat la finalul sezonului 2008-2009. “În urma consultărilor din cadrul Consiliului de Administraţie s-a decis ca aceste contracte să nu fie reînnoite pentru sezonul 2009-2010. Este o despărţire cu atît mai grea, cu cît Petre Avramescu înseamnă mult pentru istoria Minaurului. Viaţa merge însă înainte şi o echipă - la fel ca un om - are nevoie uneori de o nouă provocare. În ceea ce priveşte viitorul antrenor, am fost mandatat de către Consiliul de Administraţie să demarez căutările şi negocierile“, se arată în comunicatul semnat de preşedintele executiv al HC Minaur, Radu Bogdan Mare. La final de contract se află şi trei jucători, Nikola Jovicki, Bogdan Mihai şi Răzvan Pop, în privinţa cărora clubul nu a luat pentru moment nicio decizie.

Constantina Diţă, locul 3 cursa Bupa London de 10 km

Atleta Constantina Diţă a participat, luni, la cursa Bupa London 10.000, desfăşurată în capitala Angliei, iar sportiva din România a terminat concursul pe locul 3, cu un timp de 34 de minute şi 24 de secunde. Diţă a fost devansată de Kim Smith (Noua Zeelandă), care a avut un timp ce 31 de minute şi 38 de secunde, dar şi de o atletă din Marea Britanie, Hatti Dean, care a terminat cursa în 33 de minute şi 52 de secunde. „Timpul meu nu a fost unul foarte bun, dar sînt totuşi mulţumită că am terminat în primele trei. E prima cursă după maratonul de la Londra, am avut o perioadă destul de lungă în care a trebuit să-mi revin după problemele de acolo şi, în plus, fetele care m-au învins sînt mult mai tinere. În condiţiile date, este un rezultat care mă satisface”, a spus campioana olimpică după finalul concursului. Sportiva din Noua Zeelandă care a cîştigat cursa, Kim Smith, a declarat că a avut o şansă să o învingă pe Constantina Diţă, pe care o consideră o “alergătoare fabuloasă”, pentru că românca era obosită şi a profitat de acest lucru. Pe de altă parte, în cursa masculină s-a impus englezul Mo Farah, cu un timp de 27 de minute şi 50 de secunde, rezultatul reprezentînd un record naţional pentru britanic.