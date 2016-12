Patru medalii pentru jucătorii de tenis de masă de la LPS la Open-ul Slovaciei

Evoluţie excelentă pentru sportivii de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul la Open-ul Slovaciei, competiţie desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute la Bratislava. Sîmbătă, sportivii constănţeni au cîştigat ambele finale în proba pe echipe. La feminin, Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Camelia Postoacă (CS Pristavu Câmpulung) au trecut în finală, cu 3-2, de echipa Ungariei, în timp ce la masculin, Hunor Szocs (CSM-LPS Bistriţa), Mihai Sârgu (CSM-LPS Bistriţa) şi Lucian Munteanu s-au impus categoric în faţa Poloniei, scor 3-0. Duminică, în ultima zi a întrecerii s-au disputat finalele la dublu şi la simplu. Perechea formată din Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe a obţinut medalia de bronz, după ce a ratat calificarea în finală în faţa cuplului Barbora Blazova / Simona Lazarcikova (Slovacia), scor 0-3. În sferturi, constănţencele trecuseră cu 3-2 de cuplul Aneta Kucerova / Kristyna Mikulcova (Cehia). În schimb, perechea formată din constănţeanul Lucian Munteanu şi Răzvan Gălăţan (CSM LPS Bistriţa) s-a oprit în al doilea tur al întrecerii, fiind eliminaţi de Paolo Bisi / Marco Rech Daldosso (Italia), scor 3-0. Cea de-a patra medalie pentru delegaţia constănţeană a venit din proba de simplu feminin, acolo unde Cristina Hîrîci a obţinut argintul, după ce a cedat la limită, scor 3-4, în finala cu Dora Madarasz (Ungaria). Deşi întrecerea de la Bratislava s-a încheiat, sportivii constnţeni nu vor reveni în ţară, pe 27 mai, în Polonia, la Wladyslawowo, fiind programată o nouă întrecere rezervată junioarelor şi juniorilor.

LPS “Nicolae Rotaru” a încheiat fără victorie turneul final al CN de rugby under 17

Găzduite de oraşul Constanţa, turneele finale ale Campionatului Naţional de rugby pentru juniori under 18 şi under 17 s-au încheiat la sfîrşitul săptămînii trecute. Sîmbătă, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, au avut loc ultimele meciuri la under 18, încheiate cu următoarele rezultate - locurile 7-8: U. Gens Cluj - CSS 2 Baia Mare 5-12; locurile 5-6: LPS Suceava - CSS 3 Steaua 6-12; locurile 3-4: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti - CSS Bîrlad 27-16; locurile 1-2: RC Pantelimon - LPS Focşani 19-3. Ultimele partide la under 17 s-au disputat duminică, pe stadionul de rugby LPS din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”. Rezultate - locurile 7-8: Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galaţi - LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa 19-12; locurile 5-6: CSM Baia Mare - CS Unirea Paşcani 0-17; locurile 3-4: CTMR TF Metrorex Bucureşti - CSS Tecuci 10-10 (1-2 la eseuri); locurile 1-2: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” - CSS Bîrlad 32-7. Festivitatea de premiere pentru cele două cîştigătoare, RC Pantelimon şi Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”, a fost efectuată de Elena Frîncu, director DSJ, şi Vasile Chirondojan, preşedintele Comisiei de Organizare.

Mangalia a ratat prezenţa în barajul de promovare în DN de rugby

Callatis Mangalia a pierdut, sîmbătă, scor 5-46, partida decisivă susţinută la Bucureşti, împotriva echipei RC Griviţa Bucureşti. În urma acestui rezultat, Callatis Mangalia a terminat campionatul pe locul 3, ratînd astfel prezenţa în barajul de promovare. RC Griviţa va juca pentru un loc în Divizia Naţională de rugby împotriva formaţiei CS Aurel Vlaicu Arad. În celălalt meci de baraj se vor întîlni Ştiinţa Petroşani şi Sportul Studenţesc. Ambele partide vor avea loc pe 30 mai.

UCM Reşiţa - CSU Bucovina Suceava 25-27, în prima manşă a finalei Cupei Challenge la handbal masculin

CSU Suceava a învins, duminică, în deplasare, în prima manşă a finalei Cupei Challenge, pe deţinătoarea trofeului, UCM Reşiţa, scor 27-25 (15-13). UCM Reşiţa este cîştigătoarea ultimelor două ediţii ale Challenge Cup, în timp ce CSU Suceava se află în premieră într-o finală de cupă europeană. Meciul retur se va disputa pe 31 mai, la Suceava.

Emoţii pentru români la Roland Garros

Ieri a debutat, la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 16.150.460 de euro. La feminin, Raluca-Ioana Olaru a ratat, duminică, calificarea în turul secund, fiind învinsă, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-2, de Anastasia Pavliucenkova (Rusia), cap de serie nr. 27. Pe tabloul feminin mai sînt trei jucătoare din România. Sorana Cîrstea o va întîlni pe sportiva americană Carly Gullickson, venită din calificări, Monica Niculescu va juca în primul tur cu sportiva canadiană Aleksandra Wozniak, a 24-a favorită, în timp ce Edina Gallovits o va întîlni pe Carla Suarez Navarro, din Spania, a 22-a favorită. Pe tabloul masculin, România va avea trei reprezentanţi, care vor juca astăzi în primul tur al turneului. Hănescu, favorit nr. 30, îl va înfrunta în primul tur pe belgianul Steve Darcis, locul 90 ATP, pe care l-a bătut o dată în acest an, pe zgura de la Casablanca. În urmă cu patru sezoane, Hănescu a ajuns pînă în faza sferturilor de finală la Paris, drumul său fiind oprit de Roger Federer, liderul mondial din acel moment. Aflat la ultimul sezon din carieră, constănţeanul Andrei Pavel este prezent pentru a zecea oară pe tabloul principal al Grand Slam-ului din capitala Franţei şi îl va avea ca oponent în runda inaugurală pe germanul Tommy Haas, nr. 63 mondial, pe care l-a bătut de şapte ori în 11 meciuri. Cei doi s-au întîlnit şi la Roland Garros, în urmă cu şapte ani, românul cîştigînd atunci în trei seturi, 6-1, 7-6, 6-4. Pavel, nr. 1124 mondial, l-ar putea întîlni în turul secund pe americanul James Blake. Cea mai bună performanţă a constănţeanului la Roland Garros este sfertul de finală atins în 2002, fiind eliminat atunci de ibericul Alex Corretja. Surpriza o constituie ascensiunea lui Victor Crivoi, care a reuşit să treacă de cele trei tururi ale calificărilor, făcîndu-şi loc pe tabloul principal pentru al doilea an consecutiv. Nr. 99 în clasamentul mondial, Crivoi a avut noroc la tragerea la sorţi, urmînd să-l întîlnească în primul tur pe Simon Greul (Germania, nr. 113 mondial).

Alexandra Dulgheru a cîştigat turneul de la Varşovia

Jucătoarea Alexandra Dulgheru, nr. 201 WTA, a cîştigat, sîmbătă, turneul de la Varşovia, dotat cu premii în valoare de 600.000 de dolari, învingînd-o în finală, cu scorul de 7-6 (7/3), 3-6, 6-0, pe sportiva ucraineană Alona Bondarenko, a opta favorită. Aceasta este cea mai bună performanţă din cariera jucătoarei române în vîrstă de aproape 20 de ani, care la Varşovia a disputat prima sa finală din circuitul WTA. Dulgheru a obţinut, prin cîştigarea acestui turneu, 470 de puncte WTA şi un cec în valoare de 98.500 de dolari. Cîştigul de la acest turneu este, pentru Alexandra Dulgheru, mai mare decît veniturile obţinute anterior în întreaga carieră (48.836 de dolari). Dulgheru a povestit la finalul întrecerii că a fost foarte aproape de a pierde cea mai importantă performanţă a carierei sale. În urmă cu opt zile a fost pe punctul de a nu participa la această competiţie, deoarece a pierdut avionul spre Polonia. Românca a avut noroc cu ploaia de la Varşovia, care a provocat întîrzieri în programul calificărilor. Astfel, primul ei meci din calificări a fost amînat pentru duminică, zi în care Dulgheru a învins-o pe Lenka Wienerova (Slovacia). Ulterior, Dulgheru a trecut, tot în calificări, de Anna Korzeniak (Polonia) şi de Alicja Rosolska (Polonia) şi a acces pe tabloul principal. „Este un succes uimitor pentru mine. Telefonul meu sună întruna, toată lumea vrea să mă felicite. Mi-am promis că îmi voi cumpăra ceva drăguţ, iar apoi îmi voi duce părinţii la un restaurant”, a spus Dulgheru. Datorită rezultatului din Polonia, românca va avansa peste 110 poziţii în clasamentul WTA şi va intra în Top 100.

Pavel şi Tecău au pierdut finala de la Kitzbuhel

Perechea formată din Andrei Pavel şi Horia Tecău a ratat cîştigarea probei de dublu din cadrul turneului de la Kitzbuhel (Austria), după ce a fost învinsă, sîmbătă, în finală, de brazilienii Marcelo Melo şi Andre Sa, scor 7-6, 2-6, 7-10. Pavel şi Tecău şi-au adjudecat primul set, după tie-break, în timp ce Marcelo Melo şi Andre Sa, favoriţii nr. 2 ai turneului, au cîştigat setul secund, cu 6-2, după care s-au impus în decisiv cu 10-7. Pentru parcursul din turneul austriac, Pavel şi Tecău vor primi 11.450 de euro şi 150 de puncte ATP.

Selecţie la handbal feminin la CSS 1

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.