Trial pentru Naţionala de fotbal pe plajă

Sîmbătă, 23 mai, de la ora 18.00, la arena de fotbal pe plajă amenajată în Mamaia, la Melody, va fi organizat un trial la care pot participa cît mai mulţi practicanţi ai acestui sport. Antrenorul Stelică Dămăşaru speră să poată selecţiona mai mulţi jucători pentru Naţionala de fotbal pe plajă a României, care se pregăteşte pentru întîlnirea amicală cu Grecia, de la sfîrşitul lunii mai, de la Atena, dar mai ales pentru turneul de calificare la Beach Soccer World Cup 2009, programat în perioada 7-14 iunie, la Valencia (Spania).

Steaua va disputa meciul cu U. Craiova fără spectatori

Comisia de Disciplină a FRF a decis, în şedinţa de joi, ca echipa Steaua să dispute ultima partidă din acest sezon de pe teren propriu, cu U. Craiova, contînd pentru etapa a 33-a, fără spectatori, ca urmare a comportamentului fanilor de la meciul cu Rapid, din runda a 31-a. De asemenea, Steaua a primit şi o amendă de 60.000 de lei din cauza scandărilor şi al bannerelor cu caracter rasist de la meciul cu Rapid. În timpul partidei cu Dinamo, din etapa a 30-a a Ligii I, suporterii stelişti au aruncat cu torţe şi fumigene înspre fanii liderului campionatului, precum şi pe teren. Comisia de Disciplină a FRF a acordat FC Rapid un avertisment şi amendă de 30.000 de lei ca urmare a comportamentului fanilor de la meciul cu Steaua.

Tricolorii “mici” au şanse să meargă la turneul final al CE under 19

Echipa naţională de fotbal sub 19 ani a României a rămas neînvinsă şi după cel de-al doilea joc din Grupa a 5-a a Turului de Elită, ultimul de calificare, la turneul final al Campionatului European care se va desfăşura în Ucraina, în perioada 21 iulie - 2 august. După ce au învins, cu 2-0, Letonia, în partida de debut, elevii lui Adrian Văsîi au remizat miercuri seară, scor 1-1, cu reprezentativa Norvegiei. Partida, care s-a jucat în localitatea Saint-Lo, mini-turneul fiind găzduit de Franţa, a fost la un pas să se încheie cu victoria nordicilor, care au deschis scorul în min. 75. În prelungirile partidei, tricolorii “mici” au egalat, centrarea lui Alexe fiind deviată în proprie poartă de un adversar. “Puteam să-i batem pe norvegieni. Am avut o ocazie foarte mare să ne calificăm, dar meciul a fost unul slab. Norvegienii nu ne-au surprins cu nimic, au jucat numai cu mingi lungi, însă şi noi am intrat în jocul lor. Cu Franţa avem o mare oportunitate să ajungem la un turneu final”, a declarat Miodrag Belodedici, directorul tehnic al loturilor de juniori din cadrul FRF. De la această partidă a lipsit Denis Alibec, suspendat, dar atacantul Farului va reveni în disputa cu Franţa. În celălalt joc, Franţa a învins Letonia, cu 4-1. După două runde, clasamentul se prezintă astfel: 1. România 4p (golaveraj: 3-1); 2. Norvegia 4p (3-2)ş 3. Franţa 3pş 4. Letonia 0p. În ultimele jocuri, programate sîmbătă, de la ora 20.00, România va întîlni Franţa, în timp ce Norvegia va da piept cu Letonia. Pentru a fi siguri de calificare, tricolorii “mici” trebuie să învingă, iar Norvegia să nu cîştige în faţa Letoniei la o diferenţă mai mare decît cea cu care ar învinge România. Cîştigătoarele celor şapte grupe ale Turului de Elită se vor califica la turneul final.

Mourinho, dorit la Real Madrid de către Florentino Perez

Marele favorit la postul de preşedinte al clubului Real Madrid, Florentino Perez, ar dori să-l aducă la conducerea echipei din capitala Spaniei pe antrenorul portughez Jose Mourinho, informează cotidianul La Gazzetta dello Sport. Perez, fost preşedinte al Realului în perioada 2000-2006, doreşte să-l aducă la Madrid încă din sezonul următor pe actualul tehncian al campioanei Italiei, Internazionale Milano, club la care Mourinho mai are contract pînă în anul 2011. Mourinho a confirmat în repetate rînduri că mai rămîne un an la Inter. El a fost contactat de către colaboratorii lui Perez şi l-a înştiinţat de acest fapt pe preşedintele grupării milaneze, Massimo Moratti. La Gazzetta dello Sport mai afirmă că în contractul dintre Inter şi Mourinho există o clauză de reziliere, aproximată la 5-6 milioane de euro.

Manchester United poate evolua cu rezervele contra lui Hull

Directorul executiv din Premier League, Richard Scudamore, a afirmat că Manchester United are dreptul să evolueze cu rezervele în meciul cu Hull City, programat duminică, deşi acest lucru poate influenţa lupta pentru salvarea de la retrogradare. Manchester United a cîştigat deja titlul de campioană în Anglia, iar miercuri va întîlni pe FC Barcelona în finala Ligii Campionilor. Antrenorul formaţiei engleze, Sir Alex Ferguson, vrea să folosească mai multe rezerve în meciul de campionat cu Hull, pentru ca titularii să fie odihniţi. Mai multe echipe au ameninţat că vor să dea în judecată pe United în cazul în care va evolua cu rezervele în ultima partidă de campionat. Hull City este una dintre formaţiile care se află în zona retrogradării, alături de Sunderland, Newcastle United şi Middlesbrough. În cazul în care Hull învinge pe United va rămîne în Premier League, iar echipa mai are şi varianta unei remize, dacă Newcastle pierde cu Aston Villa.

Bilet electronic sub formă de card pentru finala Ligii Campionilor de la Roma

Organizatorii finalei Ligii Campionilor, programată pe 27 mai, la Roma, între formaţiile Manchester United şi FC Barcelona, au pregătit pentru acest meci un bilet electronic special, sub formă de card electronic, o premieră în acest sens, a anunţat, ieri, poliţia italiană. “Este pentru prima dată cînd un bilet de acest gen va fi folosit pentru finala Ligii Campionilor. Am testat acest dispozitiv, 1.500 de carduri în total, în timpul finalei Cupei Italiei, iar eficacitatea a fost de sută la sută. Fiecare suporter va trece cu acest bilet prin faţa unui dispozitiv de citire şi va prezenta în acelaşi timp un document de identitate forţelor de ordine de la stadion, care vor verifica dacă cele două nume corespund”, a precizat Roberto Massucci, un responsabil al poliţiei italiene pe probleme de evenimente sportive. Acest tip de bilet, din care s-au emis 67.000 de exemplare, va permite un control mai bun al suporterilor. Poliţia din Anglia şi Spania vor trimite, fiecare, cîte 15 reprezentanţi, unii dintre aceştia în civil, alţii în uniforme, pentru a coordona securitatea la meci, împreună cu colegii lor italieni. Prefectura din Roma va anunţa, luni, care sînt măsurile concrete ce vor fi luate pentru asigurarea ordinii şi securităţii la acest eveniment. Un responsabil al prefecturii, Marcello Cardona, a anunţat deja că în oraşul italian va fi interzisă comercializarea băuturilor alcoolice în ziua meciului, aşa cum se întîmplă la toate partidele considerate cu grad ridicat de risc.

Magic reuşeşte o nouă surpriză în play-off-ul NBA

Pare să fie anul celor de la Orlando Magic în NBA! După ce a eliminat campioana en titre - Boston Celtics, Magic a început finala Confeinţei Estice cu o nouă surpriză de proporţii - a învins în deplasare marea favorită Cavaliers: Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 106-107!!! Cele 49 de puncte reuşite de LeBron James nu au fost îndeajuns pentru ca echipa gazdă să se impună în faţa lui Howard and Co. Cavaliers a condus tot meciul - 63-48 la pauză!!! - dar Magic a avut o nouă revenire de senzaţie (s-a întîmplat de trei ori în disputa cu Boston Celtics!) şi a cîştigat partida graţie unui coş de trei puncte reuşit de Lewis, cu 14 secunde înaintea finalului. Deşi gazdele au mai avut două atacuri, ele n-au mai reuşit să înscrie şi finala Confeinţei Estice se anunţă a fi foarte disputată.

Ecclestone consideră că echipele nu vor depăşi criza prea curînd

Bernie Ecclestone a afirmat, ieri, că mai multe echipe s-ar putea să nu participe la următorul sezon din Formula 1 şi nu ştie cum vor putea fi depăşite problemele financiare. “Trebuie să aşteptăm, dar multe echipe probabil nu se vor înscrie în următorul sezon”, a spus Ecclestone. Ferrari, Toyota, Renault şi Red Bull au ameninţat că se vor retrage din Formula 1 începînd din 2010 în cazul în care Federaţia Internaţională de Automobilism menţine limitarea bugetului la 40 de milioane de lire sterline. “Există multe probleme care nu cred nu vor fi clarificate pînă pe 29 mai, cînd este termenul limită. Noi nu vrem să pierdem echipe precum Ferrari. Sînt îngrijorat în privinţa aceasta, nu-mi doresc să plece şi cred că nimeni nu vrea acest lucru”, a adăugat Ecclestone. Preşedintele FIA, Max Mosley, dar şi Ecclestone au afirmat că vor ca echipele să concureze sub acelaşi regulament, iar limitarea bugetului va ajuta sportul, deoarece constructorii vor avea parte de mai multă libertate tehnică. Următoarea etapă a campionatului de Formula 1 va avea loc duminică, 24 mai, la Monaco.