Hagi a lansat un DVD cu golurile de la echipele sale de club

Fostul căpitan şi selecţioner al reprezentativei României, Gheorghe Hagi, a lansat joi un DVD cu golurile sale înscrise la echipele de club la care a jucat, iar banii obţinuţi în urma vînzărilor vor fi donaţi pentru copiii defavorizaţi, prin fundaţia care îi poartă numele. Hagi, care a lansat în decembrie 2007 un prim DVD cu golurile de la naţională, a declarat: „Am strîns în aceste imagini toată cariera mea. Am lăsat faptele să vorbească. Mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să clădesc această carieră şi, în primul rînd, antrenorilor. Este un DVD care va rămîne pentru istorie”. Hagi care a aflat în urma adunării tuturor imaginilor că este fotbalistul român cu cele mai multe goluri marcate, 317 în 789 de meciuri, a mărturisit că şi-a dorit să strîngă toate golurile şi fazele importante pe DVD-uri încă de cînd s-a retras, pentru ca şi cei care nu l-au putut urmări de-a lungul carierei de fotbalist să vadă imaginile peste timp. Hagi a reunit pe suport digital golurile înscrise de-a lungul timpului pentru Sportul Studenţesc, Steaua, Real Madrid, Brescia, Barcelona şi Galatasaray. Singurele goluri care nu au putut fi puse în acest colaj sînt cele de la Farul, de la care Hagi nu are imagini şi a ales să pună cîteva fotografii din acea perioadă şi o declaraţie a antrenorului care l-a descoperit, regretatul Iosif Bukkosi. Hagi a adăugat că va antrena din nou dacă un club îi va propune un proiect de cel puţin doi ani, menţionînd că acest lucru s-ar putea realiza chiar în această vară.

Steaua a sărbătorit 23 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni

Clubul Steaua a invitat, joi, mai mulţi foşti fotbalişti care au cîştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, pentru a sărbători 23 de ani de la obţinerea celui mai important trofeu al Europei, după o finală disputată la Sevilla, în compania formaţiei FC Barcelona. Prezent la eveniment, căpitanul echipei Steaua de la meciul din 1986 cu FC Barcelona, Ştefan Iovan, consideră că gruparea “roş-albastră” a dominat fotbalul european în perioada 1985-1990. Unul dintre fundaşii centrali ai Stelei din acea perioadă, Adrian Bumbescu, s-a declarat dezamăgit că performanţei obţinute atunci nu i se acordă o importanţă mai mare. Fostul fundaş central Miodrag Belodedici, dublu cîştigător al Cupei Campionilor Europeni, cu Steaua Bucureşti şi Steaua Roşie Belgrad, a glumit spunînd că pentru el cea mai importantă cupă este cea din timpul junioratului, de la Socol. Steaua a cîştigat, pe 7 mai 1986, Cupa Campionilor Europeni, după ce a învins în finală, la Sevilla, cu scorul de 2-0 (0-0, 0-0), după executarea loviturilor de departajare, formaţia FC Barcelona.

Arbitrul Bogaciu rămîne în arest

Arbitrul Aurelian Bogaciu, arestat preventiv pentru 29 de zile în dosarul de corupţie din arbitraj, rămîne în arest, după ce magistraţii Tribunalului Argeş i-au respins, ieri, ca neîntemeiată, cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. După pronunţarea sentinţei, arbitrul Aurelian Bogaciu a fost dus sub escortă în arestul IPJ Argeş, fără să facă declaraţii presei. În timpul audierii de la Tribunalul Argeş, Bogaciu a susţinut că nu reprezintă pericol social şi că nu a primit bani pentru a favoriza vreo echipă. Potrivit DNA, pe 2 octombrie 2008, Aurelian Bogaciu a primit de la Cornel Penescu, prin intermediul lui Liviu Făcăleaţă, suma de 5.000 de dolari pentru a favoriza echipa FC Argeş în partida cu U. Craiova, desfăşurat pe octombrie 2008 la Piteşti. De asemenea, pe 19 noiembrie 2008, Bogaciu a acceptat şi beneficiat de oferta făcută de Liviu Făcăleaţă de a fi cazat, cu titlu gratuit, la un hotel din Piteşti, în condiţiile în care nu fusese delegat să arbitreze în acele zile vreun meci în municipiul Piteşti, în scopul favorizării echipei FC Argeş la meciurile următoarele din Liga I, cînd ar fi fost desemnat de către Federaţia Română de Fotbal să le arbitreze. Contravaloarea cazării a fost de 374 de lei, precizează DNA. În dosarul corupţiei din arbitraj, pe 14 aprilie au fost arestaţi preventiv, pentru 29 de zile, finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, directorul general al hypermarketului PIC, Liviu Făcăleaţă, precum şi fostul director al OPC Argeş Cristian Libertatu. Cornel Penescu şi Liviu Făcăleaţă sînt acuzaţi de dare de mită, iar Gheorghe Constantin şi Cristian Libertatu de luare de mită. Arbitrii Marcel Savaniu şi Sorin Corpodean, precum şi vicepreşedintele autosuspendat al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), constănţeanul Marcel Lică, au fost arestaţi preventiv, pe 23 aprilie, pentru 29 de zile, de Tribunalul Argeş, tot sub acuzaţia de luare de mită. Ieri, avocatul lui Marcel Lică a depus la Tribunalul Argeş o cerere de eliberare pe cauţiune a clientului său, cerere care se va judeca în această dimineaţă.

Stadioanele din Mexic vor fi redeschise publicului pe 17 mai

Suporterii mexicani vor putea merge din nou pe stadioane începînd cu data de 17 mai, a anunţat Federaţia Mexicană de Fotbal, după ce autorităţile sanitare au spus că alerta pentru gripa porcină nu mai este la un nivel ridicat ci la unul mediu. Din cauza gripei porcine, Federaţia Mexicană de Fotbal anunţase că meciurile din campionatul intern se vor juca fără spectatori. Bilanţul gripei porcine în Mexic a ajuns la 42 de morţi, în timp ce peste 1.000 de persoane au contractat virusul.

Premieră pentru Naţionala de fotbal a Palestinei

Echipa naţională de fotbal a Palestinei a disputat, pentru prima dată în istorie, un meci amical în Europa, miercuri seară, la Bruxelles, în compania formaţiei din liga a doua belgiană, FC Bruxelles. „A fost nevoie de multe eforturi diplomatice pentru a permite unor jucători să părăsească Gaza şi Cisiordania şi pentru ca acest meci să aibă loc. Probabil că cel mai greu de obţinut este dreptul la libera circulaţie pentru palestinienii care au interdicţia de a părăsi Israelul”, a declarat Leila Chahid, delegat general pentru Palestina la Bruxelles. Formaţia Palestinei a fost învinsă cu scorul de 4-3, într-un meci disputat pe stadionul Edmond Machtens din Molenbeek, una din cele 19 comune din regiunea capitalei Bruxelles, unde se află o importantă comunitate de origine musulmană. Acest meci este primul dintr-o serie de manifestări ce vor celebra 60 de ani de la crearea agenţiei Naţiunilor United pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA). Federaţia de Fotbal din Palestina este afiliată la FIFA din 1998. Echipa naţională este nevoită să joace meciurile de pe teren propriu în străinătate, cel mai adesea în Qatar şi Iordania.

Adriano a semnat cu Flamengo

Formaţia braziliană Flamengo Rio de Janeiro a anunţat că l-a legitimat pe atacantul Adriano, care şi-a reziliat de curînd înţelegerea cu Internazionale Milano. Adriano, care a revenit în fotbalul brazilian după opt ani petrecuţi în străinătate, va începe antrenamentele pe 18 mai. „Am găsit un sponsor care va plăti cea mai mare parte a salariului lui Adriano. Jucătorul va putea fi folosit de firma respectivă pentru operaţiuni de marketing, fără ca noi să fim obligaţi să afişăm vreun logo pe tricourile echipei”, a declarat preşedintele clubului Flamengo, Delair Dumsbrock. Adriano, în vîrstă de 27 de ani, care şi-a reziliat de comun acord înţelegerea cu Inter pe 24 aprilie, a decis că nu mai vrea să joace o perioadă, pentru a petrece cît mai mult timp alături de familie, în Brazilia. Internaţionalul brazilian anunţase că singurul club la care şi-ar mai dori să evolueze este Flamengo.

Pugilist maghiar, decedat în urma unei hemoragii

Un pugilist maghiar a decedat, ieri, din cauza unei hemoragii cerebrale. În vîrstă de 23 de ani, Andras Nagy a decedat, ieri, la Melbourne (Australia), după ce intrase în comă artificială pe 1 mai. Nagy a avut un meci în timpul unui antrenament, pe 1 mai, în urma căruia a fost internat de urgenţă în spital, unde a fost indus în comă artificială pînă pe 4 mai şi operat. În ciuda eforturilor depuse de medici sportivul nu a putut fi salvat. Corpul neînsufleţit al pugilistului, originar din Gyor, va ajunge în Ungaria zilele următoare.

Putin îşi va lansa în Japonia cartea de iniţiere în judo

Premierul rus Vladimir Putin, care deţine centura neagră la judo şi care săptămîna viitoare va merge într-o vizită de lucru în Japonia, îşi va lansa cartea de iniţiere în artele marţiale “Să învăţăm judo cu Vladimir Putin”, tradusă în limba japoneză. În seara zilei de 12 mai, în timpul vizitei în Japonia a premierului rus, Vladimir Putin îşi va prezenta cartea “Să învăţăm judo cu Vladimir Putin”, a declarat un purtător de cuvînt al Guvernului. Prezentarea cărţii va avea loc la reşedinţa unde va fi găzduit Putin în timpul vizitei sale de lucru. În toamna anului trecut, premierul rus Vladimir Putin şi-a lansat în oraşul natal Sankt-Petersburg, la miezul nopţii, chiar în ziua în care a împlinit 56 de ani (7 octombrie), un film pe DVD cu lecţii de judo, sport în care fostul agent KGB deţine o centură neagră. Putin a mărturisit că prezenţa numelui său în titlul filmului “Să învăţăm judo cu Vladimir Putin” urmăreşte un scop exclusiv publicitar.

Tatăl Jelenei Dokici, arestat pentru ameninţări cu moartea

Damir Dokici, tatăl tenismenei Jelena Dokici, a fost arestat, ieri, pentru 30 de zile, timp în care va avea loc o investigaţie legată de amininţările cu moartea pe care acesta le-a făcut la adresa ambasadoarei Australiei la Belgrad. Această arestare vine după ce presa locală a scris despre faptul că Damir Dokici ar vrea să-i atace pe ambasadoarea Australiei şi pe soţul acesteia cu o armă de foc. Poliţia s-a autosesizat şi a efectuat o percheziţie la casa lui Dokici, unde a găsit arme de foc deţinute legal, dar şi ilegal. La percheziţia efectuată au fost găsite în casă două grenade şi 20 de cartuşe, pentru care Dokici nu avea permis, dar şi şapte arme de vînătoare şi un pistol pentru care avea permis. Ameninţările lui Dokici au venit după ce presa australiană a citat-o pe Jelena Dokici povestind despre viaţa grea pe care a avut-o alături de tatăl său.