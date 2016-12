Savaniu rămîne în arest în dosarul “Corupţie în fotbal”

Tribunalul Argeş a respins, ieri, cererea de eliberare sub control judiciar a arbitrului Marcel Savaniu, arestat preventiv, pentru 29 de zile, în dosarul de corupţie din arbitraj. Arbitrul fost adus la Tribunalul Argeş cu cătuşe la mîini, din arestul Poliţiei Judeţene Argeş, el refuzînd să facă declaraţii presei la intrarea la tribunal. În faţa magistraţilor Tribunalului Argeş, Savaniu şi-a susţinut nevinovăţia. “Sînt nevinovat. Nu am luat mită aşa cum sînt acuzat de către procurorii DNA Piteşti şi consider că cercetarea mea trebuie să aibă loc în stare de libertate”, a spus Savaniu în faţa instanţei. După aproximativ o jumătate de oră de la audierea acestuia, Tribunalul Argeş a respins ca nefondată cererea de eliberare sub control judiciar, astfel că Savaniu s-a întors în arestul Poliţiei Judeţene Argeş.

Spaniolul Velasco va arbitra derby-ul Steaua - Dinamo

Arbitrul spaniol Carlos Carballo Velasco a fost delegat să conducă derby-ul Steaua - Dinamo, din etapa a 30-a a Ligii I, programat vineri, de la ora 21.00, deşi iniţial pe listă se aflau Mejuto Gonzales şi Medina Cantalejo. Velasco va fi ajutat de asistenţii Roberto Alonso (32 de ani), arbitru FIFA din 2007, şi Jose Manuel Fernandes (33 de ani), promovat în 2008. În vîrstă de 38 de ani, Velasco a condus, pe 9 septembrie 2008, partida dintre naţionalele Under 21 ale României şi Ţării Galilor, de la Iaşi, din preliminariile Campionatului European.

Abramovici a pierdut la poker un yacht de 500.000 de dolari

Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul clubului Chelsea Londra, a pierdut la poker un yacht înde 500.000 de dolari, a anunţat, ieri, cotidianul Moskovski Komsomleţ. Ziarul, care nu-şi dă sursele, scrie că miliardarul a pierdut yacht-ul la o partidă de cărţi în Barcelona, unde se afla pentru un meci între Barcelona şi Chelsea. Cotidianul rus nu a precizat data la care a avut loc partida de cărţi. Ultimul meci între cele două echipe a avut loc pe 28 aprilie, în manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, şi s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Ronaldo, cel mai bun jucător din campionatul regional brazilian din Sao Paulo

Atacantul brazilian Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul regional brazilian din Sao Paulo, cîştigat, duminică, de formaţia sa, Corinthians. Ronaldo a cîştigat cu Corinthians campionatul regional brazilian din Sao Paulo, după ce, duminică, a remizat, scor 1-1, în faţa echipei Santos, în meciul retur al finalei. Chiar dacă nu a reuşit să mai marcheze niciun gol în a doua manşă, aşa cum izbutise să o facă în meciul tur, cîştigat de Corinthians, cu 3-1, Ronaldo a confirmat şi în acest joc revenirea sa de formă la un an de la grava accidentare la genunchiul stîng. Fostul jucător al formaţiilor FC Barcelona, Internazionale Milano, Real Madrid şi AC Milan a marcat opt goluri pentru Corinthians în acest sezon. Ronaldo a fost ales, de asemenea, în echipa campionatului, din care mai fac parte şase jucători de la Corinthians. Titlul de cel mai bun antrenor din campionat a fost cîştigat de tehnicianul echipei Corinthians, Mano Menezes.

Deschamps va antrena din vară Olympique Marseille

Fostul căpitan al naţionalei Franţei, Didier Deschamps, va prelua în luna iunie conducerea tehnică a formaţiei Olympique Marseille, cînd îl va înlocui pe Eric Gerets, a anunţat, ieri, clubul francez. “Didier Deschamps va semna un contract pe doi ani. Didier Deschamps a fost ales ca viitor antrenor în cadrul unei întîlniri între preşedintele clubului, Pape Diouf, şi acţionarul principal Robert Louis-Dreyfus, ce a avut loc vineri”, se arată pe site-ul oficial al grupării franceze. Viitorul antrenor va avea ca obiectiv cîştigarea titlului naţional. Belgianul Eric Gerets a anunţat, în urmă cu o săptămînă, că va părăsi echipa Olympique Marseille, liderul clasamentului, la sfîrşitul acestui sezon.

Jucător austriac suspendat 20 de etape pentru că a atacat un arbitru asistent

Mijlocaşul Martin Dollinger a fost suspendat 20 de etape, pentru că a atacat un arbitru asistent pe 1 mai, la finalul unui meci din Liga a II-a austriacă, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal din Austria. Supărat că echipa sa, FC Lustenau, a fost învinsă de rivala locală, Austria Lustenau, scor 1-2, Dollinger, care asista la meci din tribune, a intrat pe teren după fluierul final şi a încercat să-l strîngă de gît pe unul dintre arbitrii asistenţi, după care a lovit un agent de pază. Jucătorul în vîrstă de 22 de ani face obiectul unei plîngeri pentru lovituri. “I-am înmînat scrisoarea prin care este anunţat că este concediat”, a anunţat preşedintele clubului FC Lustenau, Dieter Sperger.

Manchester United oferă 70 de milioane de euro pentru Ribery

Formaţia engleză Manchester United este dispusă să ofere 70 de milioane de euro pe mijlocaşul Franck Ribery, mai ales dacă Ronaldo va fi cumpărat de Real Madrid, anunţă The Guardian. Presa engleză citează surse din cadrul clubului Bayern Munchen, care confirmă că Manchester a trimis deja o ofertă pentru fotbalistul francez. Mai mulţi reprezentanţi ai grupării engleze l-au urmărit pe jucătorul în vîrstă de 26 de ani în ultimele partide din Bundesliga. Acesta poate fi cel mai scump transfer din istorie, dar valoarea tranzacţiei ar putea fi depăşită în cazul în care spaniolii de la Real Madrid îl vor cumpăra în vară pe portughezul Cristiano Ronaldo. Ribery cîştigă 8 milioane de euro pe an la Munchen, iar la Manchester United poate să devină jucătorul cel mai bine plătit. El a fost transferat de gruparea din Bundesliga pentru 25 de milioane de euro, plus alte clauze, şi mai are contract pînă în 2011. Francezul a confirmat că este dispus să plece de la echipă în cazul în care ratează calificarea directă în grupele Ligii Campionilor.

Hyypia va juca pentru Bayer Leverkusen

Internaţionalul finlandez Sami Hyypia va părăsi la vară FC Liverpool, echipă unde a evoluat timp de zece sezoane, şi va semna un contract pe doi ani cu formaţia germană Bayer Leverkusen. Fundaşul în vîrstă de 35 de ani a fost cumpărat de formaţia engleză în august 1999, de la Willem Tilburg, pentru aproximativ 3 milioane de euro. În cele aproape zece sezoane petrecute la Liverpool, fundaşul scandinav a bifat peste 300 de prezenţe în Premier League, iar între noiembrie 2001 şi februarie 2006 a fost integralist în toate cele 57 de meciuri consecutive pe care gruparea britanică le-a disputat în cupele europene. Hyypia, căpitanul lui FC Liverpool înainte ca banderola să fie preluată de Steven Gerrard, şi-a pierdut locul de titular odată cu sosirea la club a mai tinerilor apărători Daniel Agger şi Martin Skrtel. Internaţionalul finalndez mai are contract cu formaţia pregătită de Rafa Benitez doar pînă la finalul acestui sezon. Publicaţiile germane au anunţat că internaţionalul finlandez a efectuat deja, în cursul zilei de luni, vizita medicală premergătoare transferului său la Leverkusen.

Liderii clasamentelor mondiale s-au impus la CM de tenis de masă

Campionatul Mondial de tenis de masă de la Yokohama a tras, ieri, cortina peste ediţia din acest an, nu înainte însă ca publicul iubitor al acestui sport să facă cunoştinţă cu noii campioni mondiali. Cele două finale de la simplu, găzduite în ultima zi a întrecerii, au fost un adevărat spectacol, chiar dacă cîştig de cauză au avut principalii favoriţii ai competiţiei. Dubla campioană olimpică, Zhang Yining (nr. 1 mondial) a trecut de compatrioata sa, Yue Guo (nr. 2 mondial), după ce a reuşit să cîştige patru seturi consecutive şi să întoarcă meciul de la 2-0. Scor final: 4-2 (10-12, 3-11, 11-2, 11-7, 11-7, 11-9). Tot nr. 1 mondial s-a impus şi în proba de simplu masculin, medaliatul cu argint de la Beijing, Hao Wang trecînd, cu 4-0 (11-9, 13-11, 11-5, 11-9), de Liqin Wang (nr. 5 mondial), deţinătorul medaliei de bronz în proba de simplu la Jocurile Olimpice din 2008.

John Higgins a cîştigat CM de snooker

Scoţianul John Higgins s-a impus în Campionatul Mondial de snooker, care s-a desfăşurat la Teatrul Crucible, din Sheffield, după ce s-a impus în finala cu englezul Shaun Murphy, scor 18-9. Higgins şi-a trecut astfel în palmares cel de-al treilea titlu mondial, după cele din 1998 şi 2007, în timp ce Murphy rămîne doar cu unul, cel din 2005. Pînă în finală, noul campion mondial a înregistrat următoarele rezultate: 10-5 cu Michael Holt (primul tur), 13-12 cu Jamie Cope (optimi), 13-12 cu Mark Selby (sferturi) şi 17-13 cu Mark Allen (semifinale). Parcursul lui Murphy pînă în ultimul act: 10-8 cu Andrew Higginson (primul tur), 13-3 cu Marco Fu (optimi), 13-11 cu Stephen Hendry (sferturi) şi 17-14 cu Neil Robertson (semifinale). La această ediţie a CM, un singur jucător a reuşit break-ul maxim, de 147 de puncte, acesta fiind septuplul campion mondial Stephen Hendry. Pentru performanţa sa, scoţianul a primit 147.000 de lire sterline, premiul pentru break maxim, la care se adaugă 10.000 de lire sterline, remuneraţia pentru cel mai mare break al competiţiei. Higgins va primi 250.000 de lire sterline pentru reuşita sa, în timp ce finalistul Murphy va încasa 125.000 de lire sterline.