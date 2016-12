CS Tomis a blocat salariile jucătoarelor şi conducerii tehnice

Înfrîngerea suferită duminică, în faţa celor de la U. Jolidon Cluj, scor 25-28, a produs o mare dezamăgire în rîndul oficialilor constănţeni, care au decis, ieri, suspendarea contractelor pînă la sfîrşitul campionatului „Sînt foarte dezamăgit de prestaţia lor. Se pare că lipsa aceasta de interes ne va costa obiectivul. Mi-e greu să cred că vor face o figură frumoasă la Zalău, iar dacă vor juca la fel ca duminică nu este exclus să ne bată şi ultima clasată. Nici conducerea băncii tehnice nu a fost inspirată la meciul de duminică şi am hotărît întreruperea contractelor pînă la finalul campionatului atît la jucătoare, cît şi la antrenori”, a declarat, extrem de supărat, preşedintele clubului constănţean, Gheorghe Slabu. De altfel, Slabu a anunţat că, la sfîrşitul sezonului, clubul se va despărţi de majoritatea jucătoarelor, în lot fiind păstrate doar patru-cinci jucătoare din actuala echipă. „Vrem să uităm de aceste jucătoare care sînt departe de fenomenul handbal. Este dezamăgitoare situaţia în care s-a ajuns. Am luat deja legătura cu alte jucătoare, iar această echipă va avea o altă faţă în sezonul viitor. Îmi este ruşine de faptul că echipele masculine de volei şi handbal cîştigă titluri de campioană naţională, iar echipa mea nu reuşeşte nici măcar o clasare pe unul dintre primele cinci locuri în clasament”, a spus Slabu. În urma eşecului de duminică, CS Tomis se află pe locul 7, cu 25p, fiind la două poziţii de cupele europene, cu numai două etape înainte de finalul actualului campionat.

Roxana Iamandi, campioană naţională în proba de dublu de tenis de masă

Duminică, la Slatina, s-au încheiat Campionatele Naţionale de tenis de masă pentru juniori II, competiţie în cadrul căreia au concurat şi nouă sportivi de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul. Cea mai bună performanţă a fost obţinută de Roxana Iamandi, care a cîştigat medalia de aur în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Roxana Istrate (CSM-LPS Rer Buzău). Cele două jucătoare s-au impus, în finală, cu 3-0, în faţa perechii Bogdana Trifu / Bianca Crişan (CSS LPS Hidroconstrucţia Slatina / CSM Arad). Tot la dublu, dar la masculin, Tiberiu Marga s-a clasat pe poziţia a doua, constănţeanul făcînd pereche în această probă cu Alin Spelbuş (CSS LPS Hidroconstrucţia Slatina). Cei doi au cedat în finală, cu 1-3, în disputa cu Szilard Kanabe / Daniel Dan (LT “Nagy Mozes” Tg. Secuiesc / CSM-LPS Bistriţa). Roxana Iamandi şi Tiberiu Marga au făcut pereche în proba de dublu mixt, reuşind să se claseze pe cea de-a treia treaptă a podiumului şi să obţină astfel a treia medalie pentru delegaţia constănţeană. Sportivii au fost însoţiţi la Slatina de antrenorii Liliana Sebe şi Stelian Haşoti.

Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal programează la mijlocul acestei săptămîni turul al treilea din Cupa României, ediţia 2009-2010, faza pe judeţ. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 17.00 - astăzi: Municipal Constanţa - Aripile Mihail Kogălniceanu (teren “Metalul”); Viitorul Mereni - Dunărea Ostrov (se joacă la Osmancea); Aurora 23 August - Victoria Cumpăna; mîine: Peştera Dobrogei Peştera - Înfrăţirea Cogealac; Dacia Mircea Vodă - Perla Murfatlar; Pescăruşul Gîrliciu - CSO II Ovidiu; AS Independenţa - Dunărea II Ostrov; Sparta II Techirghiol - Avîntul Comana.

Selecţie la handbal feminin

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.

Site-ul Federaţiei Române de Rugby, atacat de hackeri georgieni

Site-ul Federaţiei Române de Rugby, www.rugby.ro, a fost atacat, ieri, de hackeri georgieni. Site-ul federaţiei a fost invadat de mesaje de genul “hacked by georgian hackers“ şi niciuna dintre paginile oferite de site-ul de rugby nu a mai putut fi accesată. Site-ul va fi relansat în perioada imediar următoare într-o nouă formulă.

Penicilina Iaşi nu se va înscrie în Cupa Balcanică

Directorul clubului Penicilina Iaşi, Nicu Roibescu, a declarat, ieri, că gruparea pe care o conduce nu va participa în Cupa Balcanică la volei feminin, deşi locul 6 ocupat în campionatul intern de volei feminin îi dă acest drept. „Nu ne vom înscrie în această competiţie. Dacă am fi ajuns în Challenge Cup, poate ar fi meritat toate eforturile să participăm, dar aşa nu ştiu dacă are vreun rost. În plus, pentru cupele europene avem nevoie de o sală corespunzătoare, ori la Sala Polivalentă din Iaşi nu se poate face un program care să poată fi respectat, iar taraflexul montat direct peste şapa de beton ar fi o sursă permanentă de accidentări”, a declarat Roibescu. Formaţia Penicilina Iaşi a pierdut sîmbătă, pe teren propriu, scor 2-3, meciul decisiv pentru calificarea în Cupa Challenge, în faţa formaţiei Unic Piatra Neamţ.

Şahistul Ştefan Pîrlog a cîştigat CM pentru amatori

Şahistul român Ştefan Pîrlog a obţinut medalia de aur la Campionatul Mondial pentru amatori care a avut loc în Grecia, la Salonic. Pîrlog a cîştigat competiţia după ce a obţinut 8 puncte în nouă partide. Pîrlog (26 de ani) este legitimat la clubul CS Cotnari - Politehnica Iaşi, club care i-a mai avut în competiţie pe copiii Emanuel Olinici (9 ani), Daria Ioana Vişănescu (13 ani) şi Florin Condurat (13 ani). Vişănescu a ocupat locul 5, cu 6p, Olinici a terminat pe locul 11, cu 6p, în timp ce Condurat s-a clasat pe locul 28, cu 4,5p.

Hănescu, Crivoi şi Tecău, cele mai bune clasări în ierarhia ATP

Tenismenul român Victor Hănescu a urcat un loc, fiind acum pe poziţia 33 în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, cu 1.556 de puncte, ocupînd cea mai bună poziţie din carieră. Hănescu s-a aflat săptămîna trecută pe 34, cel mai bun loc ocupat de el pînă atunci. De asemenea, Victor Crivoi a urcat zece poziţii, pînă pe locul 102, cel mai bun de pînă acum din cariera sa, cu un total de 806p. Partea superioară a topului a rămas neschimbată, Rafal Nadal fiind lider autoritar, cu 15.290p, urmat de Roger Federer şi Novak Djokovic. La dublu, cel mai bine clasat tenismen român este constănţeanul Horia Tecău (24 de ani), aflat pe locul 71, cel mai bun din carieră, cu 1.605p.