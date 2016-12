Marcel Lică rămîne în arest

Fostul preşedinte al FC Farul, Marcel Lică, arestat preventiv pentru 29 de zile în dosarul “Corupţie în fotbal”, nu va fi eliberat, chiar dacă judecătorii hotărîseră iniţial să-l lase în libertate sub control judiciar. Ieri, Curtea de Apel Piteşti a judecat recursul depus de procurori împotriva deciziei de a-l elibera pe fostul arbitru constănţean. Sosit în jurul orei 12.00 la Curtea de Apel, Lică s-a declarat nevinovat cu privire la acuzaţiile de luare de mită. “La 52 de ani am un trecut nepătat. Am doi copii, dintre care unul minor, sînt nevinovat şi de aceea cer eliberarea sub control judiciar”, a spus fostul vicepreşedinte al Comisiei Centrale de Arbitri, care a stat la audieri ceva mai mult de oră. După alte două ore de deliberare, judecătorii au decis să admită recursul procurorilor, Lică rămînînd în continuare în arest. Tot ieri a fost judecată şi cererea de eliberare din arest a arbitrului Aurel Bogaciu, şi el acuzat de luare de mită. Ca şi Lică, acesta şi-a susţinut nevinovăţia. “Consider că decizia de arestare a mea nu este corectă, mai ales că pînă acum nu am avut nici o problemă cu legea. Nu am cerut şi nu mi s-a oferit nici o sumă de bani”, a declarat Bogaciu, dar, şi în cazul său, judecătorii au decis să menţină decizia de rămîne în arest.

Selecţionerul Răzvan Lucescu a început discuţiile individuale cu tricolorii

Noul selecţioner al naţionalei României, Răzvan Lucescu, a declarat, ieri, că niciunul dintre internaţionalii români nu l-a căutat de cînd a fost numit în funcţie, dar a început să ia legătura cu fiecare dintre aceştia. “Am început să discut cu mai mulţi jucători români din străinătate. Încerc să vorbesc cu toţi, dar în funcţie de cum îmi permite şi mie timpul. Este important ca pînă la prima convocare să le transmit ideile mele pentru a fi familiarizaţi cu modul meu de a gîndi şi astfel va fi mai simplu. E normal să îi caut eu”, a spus Răzvan Lucescu. Noul selecţioner a spus că unul dintre jucătorii cu care a reuşit să discute este Mirel Rădoi, adăugînd şi că nu l-a felicitat niciunul dintre componenţii echipei naţionale pentru numirea sa în funcţie: “Este normal ca eu să fiu cel care îi sună. Nu m-a sunat niciunul şi nici nu ar fi trebuit să facă asta”.

CFR Cluj, locul 103 în clasamentul IFFHS

CFR Cluj ocupă locul 103, cu 111,5 puncte, în clasamentul pe luna aprilie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind echipa română cel mai bine clasată. Clujenii se află la egalitate cu formaţia elveţiană FC Basel. Următoarea echipă din România în acest clasament este FC Vaslui, aflată pe locul 121, cu 101,5p. FC Timişoara se află pe locul 153, cu 88,5p, la egalitate cu formaţia CF America (Mexic). A patra echipă din România aflată în acest top este Steaua Bucureşti, locul 181, cu 82p, la egalitate cu formaţiile Benfica Lisabona (Portugalia), AS Monaco (Franţa), Şerif Tiraspol (Moldova), Borussia Dortmund (Germania) şi Genoa 1893 (Italia). Dinamo Bucureşti ocupă locul 200, cu 79p, la egalitate cu echipele Debrecen (Ungaria) şi Olimpia Tegucigalpa (Honduras). Pe locul 219, cu 75,5p, se află Unirea Urziceni, formaţia ialomiţeană fiind la egalitate cu echipele Pirouzi Teheran (Iran) şi Sturm Graz (Austria). Echipa antrenată de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, la care este legitimat fundaşul Răzvan Raţ, ocupă locul 10, cu 218,5p. Primul loc în această ierarhie este deţinut de echipa engleză Manchester United, care a acumulat 302p, aceasta fiind urmată de formaţia spaniolă FC Barcelona, cu 282p, şi de Chelsea Londra, cu 254p. Echipa lunii aprilie a fost desemnată Palmeiras (Brazilia).

Tamaş şi Kone, suspendaţi o etapă

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a decis, luni, ca jucătorii Gabriel Tamaş şi Yssouf Kone să fie suspendaţi o etapă după ce arbitrul israelian Asaf Kenan le-a acordat cartonaşe roşii în timpul partidei Dinamo - CFR Cluj, în urma unei altercaţii. Tamaş îşi va ispăşi pedeapsa în partida de azi, cu Oţelul Galaţi, avînd astfel drept de joc în derby-ul cu Steaua, din etaps a 30-a a Ligii I.

Dinamo i-a transferat pînă în vară pe portarii Kolinko şi Kojic

Portarii Igor Koijc şi Aleksandr Kolinko au semnat, luni, contracte pînă la finalul sezonului cu liderul Dinamo, ca urmare a accidentărilor suferite de Bogdan Lobonţ şi Emilian Dolha. Sîrbul Kojic şi letonul Kolinko au venit deja la Bucureşti, ei fiind transferaţi din postura de jucători liberi de contract. În vîrstă de 34 de ani, Aleksandr Kolinko (1,94 m şi 89 kg) a mai evoluat în carieră pentru Skonto Riga, Crystal Palace, Rostov şi Rubin Kazan, la ultima echipă evoluînd pînă în 2008. Acesta are şi peste 80 de selecţii în echipa naţională a Letoniei. Al doilea goalkeeper transferat de Dinamo, Kojic, are 22 de ani şi a evoluat ultima oară la Hajduk Belgrad, şi are şanse mari să fie apt de joc pentru meciul cu Oţelul. Formaţia din Ştefan cel Mare a fost nevoit să-i legitimeze pe cei doi ca urmare a faptului că Bogdan Lobon şi Emilian Dolha au suferit accidentări care îi vor ţine departe de gazon pe o perioadă îndelungată de timp, iar singurul portar apt din lot este Florin Matache.

Fiorentina, dispusă să-l vîndă pe Mutu

Conducerea clubului italian Fiorentina este dispusă să-l vîndă la vară pe atacantul român Adrian Mutu, în cazul în care echipa nu va reuşi să obţină calificarea în grupele Ligii Campionilor. Una dintre echipele interesate de transferul lui Mutu este liderul din Bundesliga, VfL Wolfsburg, deşi directorul sportiv al echipei, Pantaleo Corvino, a afirmat că gruparea italiană nu a primit nicio ofertă oficială din partea formaţiei germane. Presa italiană mai scrie că Mutu, în prezent accidentat, poate să ajungă din vară în campionatul german, dar la Bayern Munchen, unde evoluează fostul său coleg de la Fiorentina, Luca Toni, care vrea să-l convingă să accepte o eventuală ofertă. Mutu joacă la formaţia pregătită de Cesare Prandelli din 2006.

Duşan Uhrin jr. va antrena pe Mlada Boleslav

Fostul antrenor al formaţiilor FC Timişoara şi CFR Cluj, Duşan Uhrin jr., a fost prezentat oficial, luni, în funcţia de antrenor al echipei Mlada Boleslav, unde revine după doi ani, informează site-ul oficial al grupării din Cehia. Conducerea clubului a fost nemulţumită de rezultatele obţinute sub conducerea lui Pavel Hapal, care era în funcţie din vara anului trecut. Formaţia a pierdut duminică, pe teren propriu, cu Slovan Liberec, scor 1-4. Duşan Uhrin jr. a mai pregătit-o pe Mlada pînă în vara lui 2007, cînd a preluat conducerea tehnică a lui FC Timişoara, după care a antrenat la CFR Cluj. “Totul s-a întîmplat foarte rapid, dar duminică noapte am ajuns la un acord. Am trăit o perioadă frumoasă aici şi nu am uitat. Sînt fericit că m-am întors la echipă”, a afirmat Uhrin jr., care a adăugat că speră ca formaţia să prindă un loc care să îi permită participarea într-o cupă europeană. După 26 de etape disputate în prima ligă din Cehia, Mlada Boleslav ocupă locul 5, cu două puncte mai puţin decît ocupanta locului secund.

Gascoigne a revenit pe teren

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne a revenit pe teren, duminică, pentru un meci de binefacere, după o lungă perioadă afectată de alcoolism şi de depresii. „Nu voi putea niciodată să uit ce probleme am avut. La fiecare colţ de stradă există un pub. Sînt droguri la fiecare colţ de stradă. Băutura este peste tot. Însă acum nu vreau să beau, nu mai vreau să mă ating de alcool. Voi fi în convalescenţă toată viaţa. Însă cînd sînt fericit, sînt treaz”, a declarat Gascoigne. El a acordat, în urmă cu cîteva săptămîni, mai multe interviuri în care a spus că se tratează de alcoolism, de dependenţa de droguri, de bulimie şi depresie. El a fost internat de mai multe ori într-o clinică de psihiatrie. Fostul fotbalist, în vîrstă de 42 de ani, a venit surîzînd la meciul organizat la Darlington, pentru susţinerea echipei locale, una dintre cele mai vechi din Anglia, care se confruntă cu mari dificultăţi financiare. „Nu mai jucasem de trei ani şi jumătate. Însă acum am făcut-o pentru o cauză bună. Darlington Football Club este o echipă din nord-est şi acest lucru este important pentru mine”, a afirmat Gascoigne, care s-a născut în Gateshead, un oraş din nordul Angliei.

Play-off în NBA

Duminică a luat sfîrşit primul tur al play-off-ului din NBA, marile surprize înregistrîndu-se în Western Conference. Acolo unde favoritele 3 şi 4 au fost eliminate fără drept de apel. Cea mai umilitoare eliminare a suferit-o San Antonio Spurs, fosta campioană cedînd în faţa marii rivale din Dallas, pe care - de obicei - o învingea fără probleme! Şi Rockets au trecut mai departe, după ce au avut un sezon regulat dezastruos! În Eastern Conference campioana din regular season a fost cea mai grăbită, Cavaliers lichidînd pe Pistons cu un sec 4-0! Rezultate din primul tur - Eastern Conference: Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 4-0 (102-84, 94-82, 79-68, 99-78); Boston Celtics - Chicago Bulls 4-3 (103-105, 118-115, 107-86, 118-121, 106-104, 127-128, 109-99); Orlando Magic - Philadelphia 76-ers 4-2 (98-100, 96-87, 94-96, 84-81, 91-78, 114-89); Atlanta Hawks - Miami Heat 4-3 (90-64, 94-108, 78-107, 81-71, 106-91, 72-98, 91-78). Western Conference: LA Lakers - Utah Jazz 4-1 (113-100, 119-109, 86-88, 108-94, 107-96); Denver Nuggets - New Orleans Hornets 4-1 (113-84, 108-93, 93-95, 121-63, 107-86); San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 1-4 ( 97-105, 105-84, 67-88, 90-99, 93-106); Portland TrailBlazers - Houston Rockets 2-4 (81-108, 107-103, 83-86, 88-89, 88-77, 76-92). În primul meci din turul al doilea: Denver Nuggets - Dallas Mavericks 109-95.

Finalele CM de tenis de masă, o afacere chinezească

Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Yokohama (Japonia) se apropie de final, astăzi urmînd să facem cunoştinţă cu noii campioni mondiali de la simplu, după ce ieri i-am aflat pe cei din probele de dublu. Aşa cum era de aşteptat, sportivii din China au dominat actuala ediţie, deşi japonezii au fost foarte aproape de a le strica calculele chinezilor şi de a pătrunde în semifinalele probei de dublu masculin. Seiya Kishikawa / Jun Mizutani (Japonia) - la dublu masculin, Kyung Ah Kim / Mi Young Park (Coreea) şi Huajun Jiang / Yana Tie (Hong Kong) - la dublu feminin, au fost singurii “stranieri” din semifinalele întrecerii de la Yokohama, celelalte semifinale fiind o afacere pur chinezească. Astfel, campionii mondiali în probele de dublu sînt Guo Yue (nr. 2 mondial) / Li Xiaoxia (nr. 3 mondial) - la feminin şi Qi Chen (nr. 7 mondial) / Hao Wang (nr. 1 mondial) - la masculin, în timp ce duminică, la dublu mixt s-au impus Li Ping (nr. 38 mondial) / Cao Zhen (nr. 14 mondial). Astăzi, la simplu, pentru ultimele două trofee se vor lupta Hang Yining (nr. 1 mondial) şi Guo Yue (nr. 2 mondial) - la feminin, şi Wang Hao (nr. 1 mondial) cu Wang Liqin (nr. 5 mondial) - la masculin.

Dokici a recunoscut că a fost agresată fizic de tatăl său

Jelena Dokici, jucătoarea australiană de tenis de origine sîrbă, a povestit, în revista Sport&Style, un suplimet al ziarului Sydney Morning Herald, că a plecat de acasă în urmă cu apoape nouă ani pentru a scăpa de abuzurile fizice pe care le sufera din partea tatălui său, Damir, informează Marca. Sportiva în vîrstă de 26 de ani a declarat că “este extrem de norocoasă” că mai poate continua activitatea sportivă gîndindu-se la viaţa dificilă pe care a trăit-o alături de tatăl său, un fost pugilist şi conducător de taxi în Belgrad. “Am trecut prin chinurile pe care nu le-a avut nimeni din circuitul mondial. Cînd treci prin aşa ceva să joci tenis îţi pare uşor... Vrei altceva de la viaţă. Fiecare are o situaţie dificilă, dar nimeni nu ştie prin ce am trecut eu”, a declarat Dokici, care a rupt tăcerea după aproape zece ani de speculaţii pe această temă. Dokici a anunţat, la începutul acestui an, că a pus capăt definitiv relaţiei cu tatăl său Damir, cu care nu mai discută de ceva ani. Sosită în Australia la vîrsta de 11 ani împreună cu tatăl său, Jelena Dokici a atras atenţia iniţial prin performanţele sale sportive, reuşind, la 17 ani, să acceadă pînă în semifinalele turneului de la Wimbledon. Ulterior, ea a ajuns pe paginile presei internaţionale ca urmare a comportamentului tatălui său, care a dus la interzicerea definitivă a accesului acestuia la meciurile din circuitul WTA. După ce Damir Dokici i-a acuzat pe organizatorii Australian Open că au trucat tragerea la sorţi în 2001, întreaga familie a revenit la Belgrad. Potrivit cotidianului Marca, Jelena Dokici a recunoscut că la începutul carierei sale profesioniste, cea mai mare parte a cîştigurilor i-au fost sustrase de tatăl său. Dokici a ajuns pînă în semifinale turneului de la Wimbledon în 2002 şi pînă pe locul 4 în ierarhia mondială în 2002. Jucătoarea australiană, actualmente nr. 74 în ierarhia WTA, a decis, în încercarea de a reveni în primele locuri ale clasamentului mondial, să participe la turneul ITF de la Bucureşti, programat în această săptămînă.

Panathinaikos Atena a cîştigat Euroliga masculină la baschet

Echipa de baschet masculin Panathinaikos Atena a cîştigat, duminică seară, la Berlin, finala Euroligii, învingînd în finală deţinătoarea trofeului, ŢSKA Moscova, cu scorul de 73-71 (21-16, 27-12, 8-18, 17-25). Principalii marcatori ai finalei au fost Fotsis şi Spanoulis, cu cîte 13 puncte, pentru Panathinaikos, în timp ce de la ŢSKA s-au remarcat Holden (14p) şi Langdon (13p). Finala Euroligii s-a disputat în faţa a aproximativ 13.800 de spectatori, în tribunele “O2 World Arena” din Berlin, care a fost inaugurată în urmă cu şapte luni. Panathinaikos şi-a trecut în palmares trofeul Euroligii pentru a cincea oară, după cele cucerite în 1996, 2000, 2002 şi 2007. Finala mică i-a revenit echipei Regal FC Barcelona, care a dispus, cu 95-79 (46-30), de Olympiacos Pireu.