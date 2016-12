Răzvan Lucescu, prezentat oficial ca selecţioner

Joi, noul selecţioner al României, Răzvan Lucescu, a fost prezentat oficial, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Casa Fotbalului din Bucureşti şi la care a mai participat directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu. Lucescu jr. a semnat o înţelegere cu FRF valabilă pe doi ani şi jumătate, iar tehnicianul va avea un salariu de 250.000 de euro pe an, în contract fiind stipulat şi un bonus de calificare la CE din 2012 în valoare de 300.000 de euro. “Răzvan Lucescu va fi selecţionerul echipei naţionale pe o perioadă de doi ani şi jumătate şi are ca obiectiv calificarea la Campionatul European din 2012. Valoarea totală a contractului său este de 600.000 de euro. El va lua 250.000 de euro pe an şi mai are trecut un bonus de calificare la turneul final în valoare de 300.000 de euro. Totuşi, nu sumele sînt importante, ci faptul că am reuşit să găsim antrenorul potrivit. Cred că salariul este decent pentru România”, a spus Lupescu. Noul selecţioner a dezvăluit că el va decide cine va fi căpitanul tricolorilor şi a anunţat că Stadionul “Steaua” oferă cele mai bune condiţii de joc. Tehnicianul vrea să joace într-un sistem 4-4-2, care se poate transforma şi în 4-2-3-1, dar consideră că sistemul cel mai bun “este cel care îţi aduce victoria”. Lucescu va lucra cu secunzii Dan Apolzan şi Ştefan Iovan, dar şi cu Bogdan Stelea, care a acceptat să fie secund. “Experienţa, forma de moment şi talentul sînt aspectele foarte importante, de care voi ţine cont la convocarea jucătorilor. Eu sînt adeptul cantonamentelor scurte şi cred foarte tare în caracterul jucătorilor pe care îi voi convoca la naţională”, a declarat Răzvan Lucescu.

Finala Cupei României, la Tg. Jiu

Federaţia Română de Fotbal a decis ca meciul dintre FC Timişoara şi CFR Cluj, finala Cupei României, ediţia 2008-2009, să se joace la Tg, Jiu, pe 13 iunie, a declarat directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu. Preşedintele clubului Pandurii Tg. Jiu, Marin Condescu, a spus că organizarea finalei Cupei României reprezintă o mare onoare pentru clubul gorjean. Condescu a adăugat că îi pare rău că Pandurii nu a ajuns în finală pentru a evolua în faţa propriilor suporteri.

Marcel Lică, eliberat sub control judiciar

Tribunalul Argeş a admis, joi, cererea de eliberare sub control judiciar a vicepreşedintelui suspendat al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), constănţeanul Marcel Lică, arestat în urmă cu o săptămînă pentru luare de mită, în dosarul corupţiei din arbitraj, însă decizia poate fi atacată cu recurs. Lică este obligat să nu părăsească localitatea de domiciliu, respectiv municipiul Constanţa, să se prezinte la organul de urmărire penală şi la instanţa de judecată ori de cîte ori este chemat, să se prezinte la poliţia din localitatea de domiciliu, conform programului de supraveghere întocmit de acesta. De asemenea, Lică are obligaţia să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme şi să nu intre în legătură cu ceilalţi inculpaţi în acest dosar şi cu membri ai familiilor acestora.

Aurel Bogaciu, arestat preventiv

Arbitrul Aurelian Bogaciu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, miercuri noapte, sub acuzaţia de luare de mită, măsura fiind luată de Tribunalul Argeş la propunerea procurorilor DNA, care emiseseră pe numele acestuia o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. Arbitrul a fost scos din sediul Tribunalului cu cătuşe la mîini, în jurul miezului nopţii, şi dus în arestul Poliţiei Argeş. Florin Doran, avocatul arbitrului, a invocat în faţa magistraţilor Tribunalului Argeş o excepţie de neconstituţionalitate privind competenţa DNA în cauză, el susţinînd că propunerea de arestare este lovită de nulitate. Avocatul arbitrului a anunţat că va face recurs la decizia magistraţilor. Bogaciu este acuzat de către procurorii anticorupţie că a primit suma de 5.000 de dolari de la finanţatorul FC Argeş, Cornel Penescu, pentru a favoriza echipa într-un meci disputat cu Universitatea Craiova.

Ionică Serea, exclus din arbitraj

Ieri, Comisia Centrală a Arbitrilor s-a întrunit în regim de urgenţă pentru a judeca prestaţia arbitrului Ionică Serea la partida CFR Cluj - FC Vaslui, scor 2-0, din semifinalele Cupei României, după ce observatorul Dan Petrescu i-a acordat o notă mică. În unanimitate, decizia a fost ca Serea să fie retrogradat în lotul pentru liga secundă. Cum în Liga a II-a vîrsta maximă a unui arbitru este de 36 de ani, Serea, care are 39 de ani, nu poate conduce meciuri, astfel că centralul şi-a încheiat miercuri seară cariera de arbitru. “Am văzut meciul pe care l-am arbitrat şi nu îmi reproşez nimic. Am văzut foarte bine reluările, nu a fost penalty la Temwanjera. Nu a fost penalty pentru Vaslui, trebuia să dau galben pentru simulare. Nici la Wesley n-a fost penalty, îmi reproşez că nu i-am acordat cartonaşul galben. Wesley a vrut să mă păcălească. Observatorul mi-a reproşat că nu am acordat penalty la Wesley, atît!”, a spus Serea. “Din punctul meu de vedere, Serea trebuia să nu valideze golul lui Ruiz şi să acorde două penalty-uri, la faulturile în careu asupra lui Temwanjera şi Wesley”, a spus noul prim-vicepreşedinte al CCA, Dan Lăzărescu.

FIFA monitorizează evoluţia epidemiei de gripă porcină înaintea Cupei Confederaţiilor

FIFA a anunţat că monitorizează evoluţia epidemiei de gripă porcină, cu o lună şi jumătate înainte de debutul Cupei Confederaţiilor, competiţie ce va fi găzduită de Africa de Sud. “Monitorizăm situaţia şi sperăm că totul va fi sub control înaintea sosirii celor şapte echipe în Africa de Sud pentru Cupa Confederaţiilor. Competiţia va fi anulată numai dacă există sentimentul că trebuie anulată. Dacă nu există riscuri şi dacă vom avea toate garanţiile necesare, competiţia se va ţine”, a declarat secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, în faţa asociaţiei corespondenţilor de presă străini de la Johannesburg. Potrivit lui Valcke, fiecare dintre ţările participante are libertatea de a interzice echipei de a se deplasa la Cupa Confederaţiilor, organizată în Africa de Sud, între 14 şi 28 iunie, turneu ce reprezintă o repetiţie generală făcută cu un an înaintea desfăşurării Cupei Mondiale. În 2003, FIFA a fost obligată să mute Cupa Mondială de fotbal feminin în SUA, din cauza epidemiei de pneumonie atipică SARS din China. Gripa porcină, care ar fi provocat moartea a circa 160 de persoane în Mexic, continuă să se extindă, miercuri înregistrându-se primul mort în SUA, şi primele cazuri suspecte în Germania, cărora li se adaugă noi cazuri în zona Pacificului, în Noua Zeelandă şi Australia.

Play-off în NHL

Campionatul profesionist nord-american de hochei pe gheaţă a ajuns în faza play-off-ului, primul tur încheindu-se în această săptămînă. Uriaşa surpriză a rundei este eliminarea favoritei nr. 1 din Western Conference - San Jose Sharks. Mai mult, Sharks a fost campioana din regular season, depăţind pe Detroit Red Wings, principala favorită la titlu. Dar, odată cu eliminarea “rechinilor”, Red Wings îşi poate continua liniştită drumul spre un nou titlu de campioanaă, echipa din Detroit dominînd NHL în ultimul deceniu. Supriză ceva mai mică şi în Eastern Conference, acolo unde favorita nr. 3, Devils a fost eliminată de Hurricanes. Rezultate din play-off - Eastern Conference: Boston Bruins - Montreal Canadiens 4-0 (4-2, 5-1, 4-2, 4-1); Washington Capitals - New York Rangers 4-3 (3-4, 0-1, 4-0, 1-2, 4-0, 5-3, 2-1); New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 3-4 (4-1, 1-2, 3-2, 3-4, 1-0, 0-4, 3-4); Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 4-2 (4-1, 3-2, 3-6, 3-1, 0-3, 5-3); Western Conference: San Jose Sharks - Anaheim Ducks 2-4 (0-2, 2-3, 4-3, 0-4, 3-2, 1-4); Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 4-0 (4-1, 4-0, 4-1, 6-5); Chicago Blackhawks - Calgary Flames 4-2 (3-2, 3-2, 2-4, 4-6, 5-1, 4-1); Vancouver Canucks - St. Louis Blues 4-0 (2-1, 3-0, 3-2, 3-2). Runda a doua - Eastern Conference: Boston Bruins - Carolina Hurricanes; Washington Capitals - Pittsburgh Penguins. Western Conference: Detroit Red Wings - Anaheim Ducks; Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks.

Toată lumea vrea să sponsorizeze Brawn GP

Cele trei victorii înregistrate de Brawn GP în primele patru etape ale Campionatului Mondial de Formula 1 au adus echipei ce se afla în pragul desfiinţării în urmă cu cîteva luni o avalanşă de cereri de sponsorizare, informează planetf1.com. Fosta echipă Honda se confrunta, la începutul acestui an, cu o gravă criză după ce constructorul japonez de automobile îşi anunţase retragerea din Formula 1. Team-ul a fost salvat de la desfiinţare de managerii Ross Brawn şi Nick Fry, care au găsit în ultimul moment resursele financiare pentru continuarea activităţii. Însă investitorii stau la coadă acum după succesele repurtate de pilotul britanic Jenson Button în acest început de sezon. „Discutăm cu 20-25 de companii despre sponsorizare sau despre posibilitatea de a cumpăra o parte din echipă. Eu şi cu Ross trebuie să luăm cele mai potrivite decizii, nu cele mai rapide”, a declarat Nick Fry.

Richard Branson, patronul Virgin Group, este în discuţii avansate pentru a deveni sponsorul principal al Brawn GP. „Richard a făcut o ofertă. Problema este dacă această ofertă este cea mai bună pe care o putem primi”, a adăugat Fry. Monoposturile albe ale Brawn GP “găzduiesc” acum foarte puţine sigle, printre acestea numărîndu-se cele ale companiilor Virgin, care a încheiat un prim contract de sponsorizare la începutul sezonului, şi Bridgestone, furnizorul unic de pneuri în Marele Circ.

Alimentarea cu combustibil în timpul curselor interzisă şi bugetele limitate în F1, din 2010

Alimentarea cu combustibil în timpul Grand Prix-urilor de Formula 1 va fi interzisă, iar bugetele echipelor vor fi limitate, începînd din sezonul 2010, a anunţat Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA). Potrivit FIA, aceste decizii au fost luate miercuri, la Consiliul Mondial extraordinar al forului. Limitarea bugetului echipelor de F1 la 40 de milioane de lire sterline pe an exclude cheltuielile de marketing, salariile piloţilor şi, doar în 2010, cheltuielile de îmbunătăţire a motoarelor. Pentru sezonul 2010, înscrierile vor avea loc pînă la sfîrşitul lunii mai, iar pe listă se vor afla 26 de maşini, urmînd ca lista definitivă să fie anunţată pe 12 iunie.

Mai multe competiţii din Mexic, anulate sau amînate din cauza gripei porcine

Mai multe competiţii sportive ce urmau să aibă loc, în Mexic, în perioada următoare, au fost anulate, amînate sau mutate în alte ţări, din cauza epidemiei de gripă porcină, au anunţat, joi, federaţiile în cauză. Confederaţia de Fotbal a Americii de Nord, Centrală şi a Caraibelor (CONCACAF) a precizat că fazele finale ale campionatului Under-17 (semifinale şi finala) au fost anulate. De asemenea, manşa secundă a finalei Ligii Campionilor, dintre echipele mexicane Cruz Azul şi Atlante, a fost amînată pentru 12 mai. Campionatul de baschet Under-16 al Americii Centrale, programat iniţial la Leon, în perioada 3-7 iunie, va fi organizat în altă ţară. Campionatul Americilor, din preliminariile CM din 2010, programat la sfîrşitul lunii august, în Mexic, a fost menţinut pentru moment, dar Federaţia Internaţională de Baschet urmăreşte situaţia din zonă. Campionatul Panamerican de Ciclism pe pistă şi pe şosea, prevăzut să se desfăşoare între 8 şi 15 mai în Chihuahua, nu va mai avea loc şi ar putea fi amînat pentru luna iunie. Liga Mondială de taekwondo, care urma să aibă loc în Mexic, a fost anulată. În automobilism, cursa Nascar programată pe 3 mai, la San Luis de Potosi, a fost, de asemenea, amînată.