CS Tomis pleacă astăzi la Buzău

După victoria la limită în faţa celor de la CSM Ploieşti, scor 34-33, formaţia feminină de handbal CS Tomis pleacă astăzi într-una dintre cele mai grele deplasări din acest final de campionat. Miercuri, de la ora 17.00, la Buzău, elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi vor da piept cu formaţia locală HCM Hidroconcas, una dintre cele mai incomode echipe pe teren propriu. Chiar şi aşa, handbalistele constănţene nu au voie să facă niciun pas greşit dacă vor să-şi îndeplinească obiectivul. ”Toată lumea vrea să cîştige pe acest final de campionat. Avem un inventar destul de redus de jucătoare, care poate să ducă un campionat sau să facă faţă unor meciuri cu miză, aşa numitele meciuri decisive. Dar accidentările ne-au dezechilibrat un pic şi valoric şi numeric şi sîntem nevoiţi să jucăm meci de meci cu şase-şapte jucătoare. Vreau să cred că atîta timp cît mai există şanse pentru cupele europene, fetele vor rămîne în competiţie şi nu vor ceda”, a declarat directorul tehnic al Tomisului, Dumitru Muşi. Programul Tomisului este unul foarte aglomerat în această săptămînă, fiind programate două partide în decurs de doar patru zile. Dacă astăzi se va deplasa la Buzău pentru meciul din etapa a 23-a a LN, duminică, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, CS Tomis va întîlni echipa U. Jolidon Cluj, echipă ce luptă şi ea pentru evitarea retrogradării.

Selecţie la CSS 1, handbal feminin

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.

Două victorii pentru echipa masculină de tenis de masă a LPS-ului în Divizia A

Sîmbătă şi duminică, la Craiova, sportivii antrenaţi de Stelian Haşoti au susţinut la Craiova cea de-a şaptea etapă din Divizia A la tenis de masă. Clasaţi pe poziţia a doua, ultima care asigură promovarea în Superligă, Bogdan Simion, Nicuşor Dincă, George Stere, Lucian Munteanu, Sorin Săbăngeanu şi Cristi Terzi au reuşit două victorii în întîlnirile cu Mediaş (9-0) şi Craiova III (9-2), dar au cedat în faţa liderei, Craiova I (0-9). În urma rezultatelor de la Craiova, în ultima etapă, constănţenii sînt nevoiţi să se impună în toate cele trei întîlniri pentru a putea evolua în Superligă în sezonul următor. Tot la sfîrşitul săptămînii trecute era programată şi penultima etapă a Superligii feminine, dar aceasta a fost amînată la cererea clubului gazdă, CSM-LPS Bistriţa.

Cosmin Kortyan, aur la CN de scrimă

Sîmbătă şi duminică, la Satu Mare, s-au disputat Campionatele Naţionale de scrimă pentru tineret, Constanţa fiind reprezentată în cadrul întrecerii de 11 sportivi de la CS Farul. Dintre aceştia, numai Cosmin Kortyan a reuşit să urce pe podiumul competiţie, sportivul antrenat de Mihaela Ion cîştigînd medalia de aur în întrecerea masculină. La feminin, cele mai bune clasări au fost obţinute de Emona Toma - locul 13 şi Cristina Răceu - locul 16. Cele două sportive sînt antrenate de Gheorghe Horia.

Turnea a stabilit un nou record la CB de marş

Evoluţii remarcabile pentru cele două sportive de la CS Farul, Ana-Maria Greceanu şi Adriana Turnea, la Campionatului Balcanic de marş desfăşurat sîmbătă, la Bucureşti. Deşi a concurat în afara concursului, Greceanu a obţinut un rezultat foarte bun în proba de 20 km rezervată senioarelor: o oră, 34 de minute, 20 de secunde şi 80 de sutimi, acesta fiind cel de-al treilea timp al întrecerii. De altfel, rezultatul este unul dătător de speranţă pentru o medalie la Cupa Europei, care va avea loc pe 24 mai, în Franţa, la Metz. Şi cea de-a doua constănţeancă participantă la CB, Adriana Turnea, a furnizat o frumoasă surpriză. Aflată încă la vîrsta junioratului, eleva Stanei Mihăilescu a stabilit un nou record balcanic, parcurgînd cei 10 km în 46 de minute, 19 secunde şi 10 sutimi.

Luptători constănţeni la CN şcolare

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Bucureşti, a avut loc faza pe zonă a Campionatelor Naţionale Şcolare de lupte, competiţie la care au participat şi 13 sportivi constănţeni, nouă de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi patru de la CSS Medgidia, 11 dintre ei calificîndu-se la faza finală. La lupte greco-romane, vor lupta pentru medalii Ionuţ Ion şi Iulian Grăjdan (ambii de la LPS, antrenori Valentin Dobrin şi Ioan Giuglea) la categoria 42 kg, Stelian Motoloi (LPS) la 46 kg, Valentin Ştefan (LPS) la 50 kg, Sebastian Agrigoroşoaiei (LPS) şi Alexandru Dumitrache (Medgidia, antrenor Daniel Toader) la 54 kg, Alexandru Lionte (Medgidia) la 58 kg, Bogdan Cornea (Medgidia) şi Dorin Pîrvan (LPS) la 76 kg. La lupte libere, ambii sportivi de la LPS, antrenaţi de Ioan Bărbătei, merg mai departe: Alexandru Serghei (63 kg) şi Vlad Caras (69 kg). Faza finală va avea loc la sfîrşitul lunii mai, la Botoşani şi Oneşti.

La Roma, Crivoi l-a învins pe Blake

Tenismenul român Victor Crivoi, nr. 112 mondial, l-a învins, luni, pe americanul James Blake, nr. 16 ATP, scor 7-5, 6-3, în cadrul unui meci din manşa inaugurală a Mastersului de la Roma, dotat cu premii în valoare de 2.750.000 de euro. Pentru calificarea în turul secund, Crivoi va încasa un cec în valoare de 14.500 de euro şi 45 de puncte ATP. În următorul meci, românul îl va întîlni pe învingătorul partidei dintre Robin Soderling (Suedia) şi Marcel Granollers (Spania). Acesta este primul meci oficial dintre Crivoi şi Blake, care era cotat cu şansa a 14-a la cîştigarea turneului. Crivoi s-a calificat pe tabloul principal după ce în calificări a trecut de ecuadorianul Nicolas Lapentti şi de rusul Teimuraz Gabaşvili. Celălalt român prezent pe tabloul principal la Roma, Victor Hănescu, a fost învins, luni, de sîrbul Victor Troicki, scor 3-6, 3-6. Pentru participarea la turneul de la Roma, Hănescu va primi 10 puncte ATP şi un cec în valoare de 7.650 de euro. Tot ieri, Raluca-Ioana Olaru a ratat calificarea în turul secund al turneului de la Fes (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Olaru a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 7-6 (7/5), 6-4, de sportiva rusă Ekaterina Makarova, a şasea favorită a competiţiei. Pentru participarea la Fes, Olaru a obţinut un cec de 1.725 de dolari şi un punct WTA.

Hănescu şi Crivoi, cele mai bune locuri în clasamentul ATP din cariera lor

Tenismanul Victor Hănescu a urcat o poziţie în clasamentul ATP, dat publicităţii luni, ajungînd pe locul 34, cu 1.566 de puncte, realizînd astfel cea mai bună clasare din cariera sa. Precedenta cea mai bună clasare a sa a fost locul 35 ATP, pe care l-a ocupat în 2005 şi săptămîna trecută. Şi Victor Crivoi se află la cea mai bună clasare din carieră, poziţia 112 ATP, cu 746 de puncte, după o urcare de două locuri. La dublu, cel mai bine clasat sportiv român este Horia Tecău - locul 72, 1.613p. Florin Mergea se află pe poziţia 111, cu 981p. La feminin, Sorana Cîrstea a urcat o poziţie şi se află pe locul 40, cu 1.455 de puncte, în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Următoarea sportivă română din clasament, Monica Niculescu, se menţine pe locul 55, cu 1.114p. Edina Gallovits se află tot pe poziţia 81, cu 763p.

Adrian Diaconu va boxa, pe 19 iunie, contra canadianului Pascal

Pugilistul român Adrian Diaconu, campion mondial WBC la categoria semigrea, îşi va pune în joc centura pe 19 iunie, în faţa canadianului Jean Pascal, într-o gală care va avea loc la “Centre Bell” din Montreal. Acesta va fi primul meci în care doi reprezentanţi ai Quebecului se vor lupta pentru o centură, dar şi primul parteneriat între cei doi mari promotori locali, Interbox şi GYM Group. Diaconu ar fi trebuit să boxeze pe 10 aprilie cu italianul Silvio Branco într-un meci în Italia, în care românul îşi punea în joc titlul mondial WBC. Meciul nu a mai avut loc deoarece promotorul italianului, Silvio Cherchi, nu şi-a respectat obligaţiile de organizare. Pascal are 26 de ani şi pînă acum a cîştigat 22 de meciuri, dintre care 15 prin KO şi a fost învins o singură dată de britanicul Carl Floch.

Huţupan ar putea avea un meci de retragere cu Krim Ljubljana

Portarul echipei Oltchim Rm. Vîlcea, Luminiţa Huţupan, care a anunţat că va renunţa la activitatea competiţională la finalul acestui sezon, va avea un meci de retragere organizat de clubul vîlcean, care speră ca adversara din această partidă să fie campioana Sloveniei, Krim Ljubljana. “Am o mare stimă pentru Luminiţa Huţupan, pentru ceea ce a făcut ea în handbalul feminin românesc şi la Oltchim. Am înţeles-o că vrea să facă un copil şi că vrea să se concentreze total pe acest aspect după terminarea sezonului. Îi vom organiza un meci de retragere, sper ca Oltchim să joace împotriva campioanei Sloveniei, sper ca invitaţia noastră să fie acceptată de cei de la Krim”, a declarat preşedintele clubului Oltchim, Ioan Gavrilescu. Luminiţa Huţupan a evoluat la Ljubljana şase sezoane şi a câştigat de două ori Liga Campionilor. În plus, ea are în palmares o altă ligă, în tricoul campioanei din Macedonia, Kometal Skopje. Huţupan s-a retras după Campionatul European şi de la echipa naţională, unde a acumulat 174 de prezenţe, reuşind să înscrie opt goluri.

Sibienii vor să intre în Guiness Book

Asociaţia “Al 6-lea jucător“ vrea să stabilească un nou record mondial pentru “Cele mai multe persoane care joacă baschet simultan“, la acest eveniment urmînd să participe peste 1.000 de oameni, au anunţat luni reprezentanţii asociaţiei. Încercarea de intrare în Cartea Recordurilor va avea loc pe 13 iunie, iar panourile de baschet vor fi amplasate pe principalul bulevard din Sibiu, Corneliu Coposu. Meciurile se vor juca în sistem de “trei la trei”, simultan, pe sute de terenuri. Membrii echipelor vor fi îmbrăcaţi în culorile clubului CSU Sibiu, galben şi albastru. Meciurile de baschet vor avea două reprize a câte 15 minute fiecare. În urmă cu doi ani, fanii sibieni au stabilit un alt record, pentru “Cel mai lung meci de baschet din lume“. În perioada 2-5 august 2007, 24 de membri ai asociaţiei au jucat baschet 80 de ore fără întrerupere, mîncînd şi dormind în sala în care a avut loc evenimentul.

Carmen Tocală, nou mandat la preşedinţia FR Baschet

Fosta internaţională Carmen Tocală, a fost realeasă, ieri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Baschet. Ea a fost singurul candidat, fiind votată în unanimintate. “Alegerile pentru funcţia de preşedinte au fost cu vot deschis, avînd în vedere că a fost un singur candidat. Eu sînt onorată de decizia colegilor mei, care mă aşteaptă să obţinem performanţă împreună. La nivel de obiective îmi propun să avem o sală de 6.000 de locuri, o sală pentru juniori, de 600 de locuri, un sediu nou şi 10.000 de terenuri de baschet în aer liber“, a afirmat Tocală imediat după alegeri. Noul mandat este pentru următorii patru ani.