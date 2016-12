Rednic îl vede pe Dan Petrescu selecţioner

Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, luni, despre posibilii candidaţi la postul de selecţioner al României, că toţi la un loc nu au performanţele lui ca tehnician, dar “unul dintre ei este rege, altul are o imagine bună, iar cel de-al treilea este băiatul lui tata”. “Nu mă deranjează că nu am fost nominalizat pentru postul de selecţioner. De ce să mă deranjeze? Eu am un obiectiv pe care îmi doresc foarte mult să-l realizez, am o datorie morală faţă de suporteri şi vreau să-mi duc pînă la capăt contractul. Dacă e să-i luăm pe toţi cei trei nominalizaţi împreună, nu ştiu dacă au performanţele mele, dar unul are imagine bună, unul e rege, şi unul e băiatul lui tata. După părerea mea, eu pe Dan Petrescu l-aş vedea ca selecţioner. Eu nu am aspect. Nu ştiu ce îmi lipseşte, poate ar trebui să lipsesc de tot, să-mi văd de drum. Fie pîinea cât de rea, tot mai bine e în Belgia”, a spus Rednic.

Recursurile lui Lică, Savaniu şi Corpodean, amînate pentru azi

Curtea de Apel Piteşti a amînat, luni, la solicitarea avocaţilor apărării, judecarea recursurilor introduse de vicepreşedintele autosuspendat al CCA, constănţeanul Marcel Lică, fostul preşedinte al FC Farul, precum şi de arbitrii Sorin Corpodean şi Marcel Savaniu la măsura arestării preventive. Avocaţii celor trei au cerut amînarea judecării recursurilor invocînd lipsa la dosar a rapoartelor de observare a meciurilor disputate de FC Argeş, documente pe care procurorii DNA Piteşti ar fi trebui să le depună. Magistraţii Curţii de Apel Piteşti au admis solicitarea avocaţilor şi au stabilit pentru marţi, la ora 12.00, termenul pentru judecarea recursurilor. Cei trei au fost arestaţi preventiv, joia trecută, pentru 29 de zile, de Tribunalul Argeş, sub acuzaţia de luare de mită. Avocaţii apărării au declarat recurs la decizia de arestare preventivă. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), pe 23 decembrie 2008, arbitrul Sorin Corpodean a acceptat oferta făcută de Liviu Ilie Făcăleaţă, arestat în acelaşi dosar, de a primi bani şi bunuri, iar o zi mai tîrziu a primit de la acesta suma de 15.000 de dolari americani, precum şi bunuri. Banii şi bunurile i-au fost remise lui Corpodean pentru prestaţia din partida FC Argeş - FC Vaslui (partidă desfăşurată pe 19 octombrie 2008) şi pentru ca, în calitate de arbitru de fotbal al meciurilor din Liga I, să avantajeze prin arbitraj echipa FC Argeş Piteşti în meciurile viitoare. Totodată, banii i-au fost daţi lui Corpodean şi pentru a acorda o eventuală protecţie acestei echipe în cazul în care ar fi fost numit preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal. De asemenea, pe 22 noiembrie 2008, în calitate de arbitru asistent la meciul FC Argeş - Oţelul Galaţi (partidă desfăşurată pe 23 noiembrie 2008, la Piteşti), arbitrul Marcel Savaniu a acceptat să primească suma de 3.000 de dolari pentru a favoriza la meciul respectiv echipa gazdă, FC Argeş Piteşti, ofertă formulată de Liviu Făcăleaţă, din dispoziţia finanţatorului echipei piteştene, Gheorghe Cornel Penescu. În aceeaşi cauză, pe 22 noiembrie 2008, în calitate de observator al partidei FC Argeş - Oţelul, Marcel Lică i-a cerut lui Liviu Făcăleaţă suma de 3.000 de dolari pentru a întocmi un raport de observare favorabil. Din această sumă, Lică a primit 2.000 de dolari, banii fiindu-i daţi de Liviu Făcăleaţă, din dispoziţia lui Cornel Penescu. Conform DNA, celor trei le-au fost aduse la cunoştinţă acuzaţiile. În acelaşi dosar se mai află în arest preventiv pentru 29 de zile Gheorghe Penescu, Liviu Făcăleaţă, Gheorghe Constantin şi Cristian Libertatu. Din motivarea Tribunalului Argeş reiese că reprezentanţii DNA Piteşti s-au sesizat din oficiu, încă din septembrie 2008, asupra faptului că Penescu a remis diferite sume de bani preşedintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, pentru a desemna anumiţi arbitri care să favorizeze echipa FC Argeş la partidele disputate în campionat. Astfel, este vorba despre şase partide din sezonul 2008-2009, pentru care au fost date sub formă de mită sume cuprinse între 2.000 şi 15.000 de dolari, totalizînd 33.000 de dolari.

Acuzaţii din dosarul transferurilor, indignaţi de judecarea procesului în aceeaşi zi cu finala UCL

Oamenii din fotbal prezenţi la înfăţişarea de luni din dosarul transferurilor de fotbalişti au fost indignaţi de faptul că instanţa Tribunalului Bucureşti dorea iniţial să amîne procesul în 27 mai, dată cînd este programată finala Ligii Campionilor. Tribunalul Bucureşti a amînat iniţial pentru 27 mai data dezbaterilor în dosarul transferurilor de fotbalişti, însă, în urma intervenţiei avocaţilor oamenilor de fotbal, termenul a fost reprogramat pentru 18 mai. Cei şapte oameni de fotbal, prezenţi în sala de judecată, au vociferat atunci cînd au auzit data de 27 mai, avocaţii insistînd ca judecătorul să găsească o altă dată. La termenul de luni de la Tribunalul Bucureşti din dosarul fotbaliştilor au fost prezenţi Mihai Stoica (manager general Unirea Urziceni), Jean Pădureanu (preşedinte Gloria Bistriţa), Gigi Neţoiu (fost acţionar FC Dinamo), Gheorghe Popescu (fost impresa), Cristian Borcea (preşedinte executiv FC Dinamo) şi impresarii Ioan şi Victor Becali. Acţionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, a fost citat pentru ora 10.00, însă şedinţa a început la ora 12.00, avocaţii acestuia comunicînd instanţei că omul de afaceri are un program strict, oficialul giuleştean nemaiputînd rămîne pentru ora 12.00. Tribunalul Bucureşti va relua, în mai, discuţiile în procesul privind transferurile de jucători în care cei opt pameni de fotbal sînt acuzaţi de corupţie în realizarea a 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de la cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999-2005.

Lobonţ, operat la genunchi

Portarul echipei Dinamo şi al Naţionalei, Bogdan Lobonţ, a fost operat, ieri, în Belgia, la genunchiul drept, iar intervenţia chirurgicală a decurs fără probleme. “Operaţia lui Bogdan a fost un succes. Acum el este încă sub anestezie şi o să vorbesc cu el, cel mai probabil, mai pe seară. Vineri sau sîmbătă va reveni în ţară şi va urma recuperarea impusă de doctorul Martens, cel care a făcut şi operaţia”, a declarat medical celor de la Dinamo, Liviu Bătineanu.

Klinsmann, demis de la Bayern Munchen

Bayern Munchen, aflat pe locul 3 în campionatul Germaniei, la trei puncte în urma liderului VfL Wolfsburg, l-a demis pe antrenorul Jurgen Klinsmann, aflat în funcţie din iulie 2008. Klinsmann, în vîrstă de 44 de ani, a fost demis la două zile după o nouă înfrîngere a echipei sale, scor 0-1, cu Schalke ’04 Gelsenkirchen, în etapa a 29-a a campionatului Germaniei. Potrivit publicaţiei Bild, Klinsmann va fi înlocuit pînă la finalul sezonului de Jupp Heynckes, în vîrstă de 63 de ani, fost antrenor la Bayern în perioada 1987-1992 şi fără post din ianuarie 2007.

Victor Munoz nu mai este antrenor la Getafe

Conducerea clubului spaniol Getafe, la care evoluează şi Cosmin Contra, a luat luni decizia de a-l demite din funcţie pe antrenorul Victor Munoz, cu cinci etape înainte de finalul sezonului, informează ediţia online a cotidianului Marca. Tehnicianul a fost demis din cauza rezultatelor slabe ale echipei, care are cu un singur punct mai mult decît formaţiile care se află zona retrogradării în liga secundă. Victor Munoz a antrenat în carieră echipe precum Real Mallorca, Logrones, Lleida, Villarreal, Real Zaragoza, Panathinaikos şi Recreativo Huelva. El a preluat funcţia la Getafe în vara anului 2008, fiind înlocuitorul lui Michael Laudrup.

Giggs, cel mai bun jucător al sezonului în Anglia

Mijlocaşul galez al echipei Manchester United, Ryan Giggs, a fost ales, duminică seară, cel mai bun jucător al sezonului în Anglia, de Asociaţia Jucătorilor Profesionişti (PFA). Giggs, în vîrstă de 35 de ani, care a jucat la Manchester United pentru prima oară în urmă cu 17 ani, a cîştigat 11 titluri de campion al Angliei. Fostul internaţional galez poate cîştiga în acest sezon Liga Campionilor, după succesele din 1999 şi 2008, şi un nou titlu în Anglia. Giggs este jucătorul cu cele mai multe meciuri în prima ligă engleză, 799, devansîndu-l pe legendarul Bobby Charlton. Cel mai bun tînăr fotbalist al sezonului a fost desemnat jucătorul formaţiei Aston Villa, Ashley Young. Echipa sezonului în Premier League este formată din următorii jucători: Edwin van der Sar (Manchester United) - Glen Johnson (Portsmouth), Rio Ferdinand (Manchester United), Nemanja Vidici (Manchester United), Patrice Evra (Manchester United) - Ashley Young (Aston Villa), Steven Gerrard (Liverpool), Ryan Giggs (Manchester United) - Nicolas Anelka (Chelsea Londra), Fernando Torres (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Ferguson îl vrea pe Benzema

Sir Alex Ferguson, managerul lui Manchester United, se gîndeşte să-şi întărească lotul cu atacantul Karim Benzema, de la Olympique Lyon. Conform Daily Mail, antrenorul scoţian vede cu ochi buni faptul că OL poate rata calificarea în ediţia viitoare a Ligii Campionilor, pentru că astfel ar obţine un preţ mai mic pentru internaţionalul francez. Anul trecut, Manchester a refuzat să achite suma de 40 de milioane de euro cerută de preşedintele lui Lyon, Jean-Michel Aulas, şi a preferat să-l transfere pe bulgarul Dimitar Berbatov, de la Tottenham.

Un jucător de la Anderlecht susţine că a fost agresat de poliţie din motive rasiale

Internaţionalul marocan al lui Anderlecht, Mbark Boussoufa, a petrecut cîteva ore în arestul poliţiei pe motiv că nu avea în posesia sa actele de identitate în timpul unui control de rutină efectuat într-o cafenea din Bruxelles, şi lasă să se înţeleagă că a fost victima rasismului. „Încă nu ştiu ce am greşit. Se poate ca cineva să fie încătuşat doar pentru că şi-a uitat actele în maşină? Dacă am fost victima unui act de rasism? Vă las pe voi să daţi răspunsul, deşi este cît se poate de evident. Mai mult, în timp ce m-au trasportat spre secţie mi-au reproşat că nu am jucat bine sîmbătă seară”, a spus jucătorul african. Boussoufa (24 de ani) a fost agresat de oamenii legii duminică după-amiază, în timp ce se afla împreună cu cîţiva amici pe terasa unei cafenele din Bruxelles. Mijlocaşul lui Anderlecht nu avea în posesia sa actele de identitate, iar poliţiştii l-au pus la pămînt şi l-au încătuşat. Ulterior, jucătorul marocan a arătat în faţa camerelor TV urmele pe care i le-au lăsat cătuşele la încheieturile mîinilor, precum şi haina ruptă în timpul incidentului. Boussoufa (9 selecţii şi un gol în naţionala Marocului) evoluează pentru Anderlecht din vara lui 2006, an în care a fost transferat de la Gent, după ce a fost votat cel mai bun fotbalist din campionatul Belgiei.

Sebastien Loeb, fără rival în CM de raliuri

Pilotul francez al echipei Citroen, Sebastien Loeb, a cîştigat duminică, la Cordoba, Raliul Argentinei, a cincea etapă a Campionatului Mondial de raliuri. Loeb a fost urmat de un alt pilot al echipei Citroen, spaniolul Dani Sordo, şi de norvegianul Henning Solberg, care pilotează o maşină Ford Focus. În clasamentul general conduce Sebastien Loeb, cu 50 de puncte, el reuşind să cîştige toate raliurile programate anul acesta! Loeb este urmat de Dani Sordo, cu 31p, şi de Mikko Hirvonen (Finlanda), cu 30p. În clasamentul constructorilor conduce Citroen, cu 82p, urmată de Ford Focus, cu 43p, şi Stobart-Ford, cu 37p.

Putin face apel la investitorii bulgari să sprijine proiectul JO din 2014 de la Soci

Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a făcut apel, luni, la investitorii bulgari să ia parte la proiectul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, din localitatea Soci, în cadrul inaugurării unei expoziţii dedicate Bulgariei. “Avem speranţa că specialiştii bulgari vor participa la un proiect de infrastructură aşa de important cum este cel al pregătirilor pentru Jocurile Olimpice din 2014”, a spus premierul rus, citat de agenţia Interfax, în prezenţa omologului său bulgar Serghei Stanişev. Soci a cîştigat în 2007, în faţa oraşului sud-coreean Pyeongchang, dreptul de a organiza Jocurile Olimpice de iarnă din 2014. Acest proiect necesită un buget de investiţii de 12 miliarde de dolari (9,09 miliarde de euro). În luna ianuarie, primul ministru rus a asigurat că preparativele pentru Jocurile Olimpice nu sînt puse în pericol de criza economică mondială şi că principalele infrastructuri vor fi gata până în 2012. Putin a adăugat că investiţiile bulgare în Rusia sînt insuficiente: “Dacă investiţiile ruse în Bulgaria sînt de ordinul sutelor de milioane de dolari, investiţiile bulgare în Rusia se ridică la valoarea de 13 milioane dolari. Acest lucru nu corespunde potenţialului nostru”.